Test OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro en résumé

Les smartphones OnePlus étaient autrefois qualifiés de "flagship-killer", mais avec le temps, la société a déserté ses racines de milieu de gamme pour créer le fleuron haut de gamme qu'elle cherchait auparavant à battre.

Le OnePlus 10 Pro n'annonce pas un retour aux sources de la société, toutefois il est clairement conçu pour proposer une contre-programmation intelligente face aux derniers smartphones les plus chers du marché.

Et cela fonctionne parce que le OnePlus 10 Pro est bon marché. Pas bon marché dans le sens économique - vous ne le verrez pas sur le même rayon que les smartphones Nokia ou Redmi - mais bon marché par rapport aux autres modèles Pro et Plus, avec un prix qui pourrait bien vous détourner de ses rivaux.

Lancé en décembre 2021 en Chine, puis mondialement au printemps 2022, le OnePlus 10 Pro est sorti quelques mois après le Samsung Galaxy S22 Plus, le Xiaomi 12 Pro et le Oppo Find X5 Pro. Il est inférieur à tous ces smartphones en termes de performances, et ce malgré des spécifications assez équivalentes.

Il ressemble d’ailleurs au dernier flagship Oppo, car les fruits de la fusion de OnePlus avec Oppo ont donné naissance à un socle commun. Ils disposent d’une interface presque identique, les mêmes structures Hasselblad, et des écrans d'apparence similaire - cependant, le OnePlus reste un peu moins cher.

Donc, si vous cherchez un mobile haut de gamme, c'est l'option la plus abordable - même s'il est dommage qu'aucun OnePlus 10 "standard" ne soit prévu.

C'est un smartphone impressionnant, dont nous préférons l'écran 2K de 6,7 pouces parfait pour visionner des films et des séries en streaming, exécuter des jeux mobiles ou parcourir vos flux d'activité sociale.

(Image credit: Future)

Puissant, il l’est aussi grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1 équipant de nombreux modèles Android haut de gamme depuis 2022. Comme la plupart de ces derniers, cette puce souffre malheureusement d’un problème de surchauffe (après avoir enchaîné quelques parties de jeux en ligne, par exemple).

Le OnePlus 10 Pro inclut un système de refroidissement qui compense ce problème dans une certaine mesure. De ce fait, si vous avez besoin d'un chipset Snapdragon 8 Gen 1, c'est une excellente option.

Les caméras de ce smartphone sont décentes, avec un objectif principal de 48 Mpx, un ultra grand angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 13 Mpx qui travaillent en tandem pour prendre de belles photos. Mais "décent" n'est pas "génial", et le OnePlus 10 Pro peine dans certains usages par rapport aux photophones concurrents.

Pourtant, à moins que vous n'ayez réellement essayé ces autres smartphones, vous trouverez le OnePlus 10 Pro formidable, avec sa configuration Hasselblad et quelques outils supplémentaires.

(Image credit: Future)

Nous devons cependant souligner que le OnePlus 10 Pro présente une petite différence selon l'endroit où vous l'achetez. La plupart des régions, y compris l'Asie et l'Europe, reçoivent une version avec une charge rapide de 80W (contre 65 W aux Etats-Unis). C'est agréable et rapide, votre smartphone se réalimente en seulement une demi-heure.

À sa sortie, le OnePlus 10 Pro est le smartphone Pro à battre, devançant des rivaux similaires avec un prix plus bas et une gamme de fonctionnalités premium. Si vous recherchez un smartphone Android impressionnant, il devrait être votre premier choix.

Prix et disponibilité

(Image credit: Future)

Le OnePlus 10 Pro est proposé en deux configurations distinctes. La version la moins chère vous offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et coûtera 919 €. Vous pouvez opter pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en contrepartie d’un budget un peu plus important de 999 €.

Pour le contexte, le Samsung Galaxy S22 Plus démarre à 1 109 €, tandis que le Xiaomi 12 Pro a été lancé à partir de 1 099 €. Ajoutez 200 € de plus pour le prix de départ de l’Oppo Find X5 Pro. Le OnePlus 10 Pro apparaît ainsi comme le smartphone le plus abordable de sa catégorie.

Il y a un piège curieux ici - la version la plus abordable n'est disponible qu'en noir, tandis que le modèle le plus cher ne peut être commandé qu’en vert émeraude. Donc, si vous avez une préférence de couleur particulière, vous êtes enfermé dans une configuration.

Les livraisons du OnePlus 10 Pro démarreront le 5 avril en France.

Design

(Image credit: Future)

Le OnePlus 10 Pro a un design distinctif sans être fantaisiste. La matrice de la caméra arrière se veut large et haute, mais étonnamment fine comparée à certains des modules géants vus ailleurs. Bien sûr, le smartphone s’avère quelque peu bancal lorsqu'il est posé à plat sur une surface - rien de dramatique pour autant.

La bosse semble abriter quatre objectifs photo, mais il n'y en a en fait que trois - la quatrième section est réservée à un éclairage annulaire LED étonnamment grand.

Si l'on fait abstraction, pour un instant, de la bosse de l'appareil photo, il s'agit d'un smartphone Android standard, mais avec la signature de OnePlus. Il y a un port USB-C (pas de prise jack 3,5 mm), une bascule de volume sur le bord gauche, le bouton d'alimentation sur le bord droit et, au-dessus, un curseur d'alerte qui vous permet de passer facilement du mode silencieux, au vibreur et aux sonneries personnalisées pour les notifications.

Le OnePlus 10 Pro pourrait être trop imposant pour que certaines personnes (aux petites paumes) puissent le tenir confortablement. Avec des dimensions de 163 x 73,9 x 8,6 mm et un poids de 201 g, ce n'est pas un petit téléphone.

(Image credit: Future)

Le dos de l’appareil mobile est fabriqué en verre Gorilla Glass résistant, avec un revêtement anti-taches. Comme nous l'avons dit, vous avez le choix entre une version verte et une version noire - il semble que la version blanche lancée en Chine ne soit pas disponible dans le monde entier.

L'absence d'indice IP signifie que nous ne savons pas dans quelle mesure il est protégé contre la poussière ou l'eau.

Ecran

La grande taille du OnePlus 10 Pro résulte probablement de son grand écran, car la dalle AMOLED de 6,7 pouces du smartphone se veut expansive. Grand n'est pas le seul adjectif que nous pouvons employer ici, "lumineux" et "magnifique" nous viennent aussi à l'esprit.



Sa résolution est de 3 216 x 1 440 pixels, ou 2K, et la luminosité maximale atteint 1 300 nits. L’affichage reste net et clair, que vous regardiez du contenu en extérieur ou dans une chambre sombre. OnePlus a introduit un algorithme qui apprend et mémorise vos réglages favoris dans différents environnements.

Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. OnePlus utilise ce qu'il appelle la technologie LTPO 2.0 pour le changement automatique de taux, de sorte que le smartphone peut passer de seulement 1 Hz pour les images fixes à 120 Hz pour les jeux ou les réseaux sociaux, plus rapidement qu'auparavant. Certes, il est très difficile pour un œil non averti de faire la différence entre, disons, 50 Hz et 60 Hz, donc la vitesse n'est pas vitale - mais selon OnePlus, cette fonctionnalité réduit l’épuisement de la batterie mieux que le LTPO du OnePlus 9 Pro.

(Image credit: Future)

Si vous avez vraiment besoin de vos fonctions d'affichage haut de gamme, le smartphone prend également en charge un milliard de couleurs et HDR10+. Bien que tous les utilisateurs ne verront jamais tous les milliards de couleurs ou ne remarqueront pas les avantages que le HDR apporte, certains technophiles pourraient apprécier ces extras.

Comme de nombreux smartphones phares, le OnePlus 10 Pro offre l'option d'un affichage permanent, qui vous montre l'heure et vos notifications lorsque vous n'utilisez pas activement l'appareil. Cela consomme un peu d'énergie au fil du temps, mais nous n'avons pas trouvé que cela affectait la durée de vie de la batterie de façon spectaculaire.

Caméras

Le OnePlus 10 Pro prend de superbes photos, mais si les caméras sont la seule partie d'un smartphone qui vous intéresse, nous ne pouvons pas recommander ce modèle par rapport à ses rivaux de même prix.

Lors de l'utilisation du trio d'objectifs - un principal de 48 Mpx f/1.8, un ultra grand angle de 50 Mpx f/2.2 et un téléobjectif de 8 Mpx f/2.4 (pour un zoom optique 3,3x) -, nous avons été généralement satisfaits des performances, tout en nourrissant quelques griefs sur l'expérience globale.

Contentez-vous de l'appareil photo principal, et vous serez comblé. Les photos apparaissent lumineuses et colorées, avec une profondeur naturelle pour les gros plans et une bonne quantité de détails pour les photos plus larges. Il semble que l'optimisation des scènes par l'IA augmente un peu la saturation, mais pas suffisamment pour que les clichés se révèlent artificiels.

L'ultra grand angle présente cependant la première faille dans l'armure. Il a un champ de vision de 150 degrés, ce qui reste très large pour un objectif, de sorte que OnePlus peut offrir un mode de style "fish-eye" (voir les échantillons ci-dessous). Certaines personnes pourraient trouver un tel mode amusant, pas nous.

Image 1 sur 3 Cliché pris avec l'ultra grand angle (Image credit: OnePlus) Image 2 sur 3 Zoom 1x (Image credit: Future) Image 3 sur 3 Zoom 3,3x (Image credit: OnePlus)

Comme les photos de l’ultra grand angle sont recadrées à partir des 150 degrés, vous n'obtenez pas un cliché complet de 50 Mpx. Peu d’utilisateurs ont besoin de ce type de cliché ultra-large haute résolution. Ces photos sont bonnes, avec un manque surprenant de distorsion malgré l'objectif utilisé, mais nous avons remarqué un sur-nivellement dans certaines images.

Enfin, il y a le zoom de la caméra - 3,3x est une proposition assez bonne pour un téléobjectif comme celui-ci, mais certains flagships ont des objectifs périscopiques qui délivrent un zoom 5x à 10x. De plus, 8 Mpx n'est pas vraiment une résolution époustouflante pour un capteur mobile.

Les photos à ce niveau de zoom demeurent décentes, mais si on pousse plus loin, notamment jusqu'à la limite supérieure de 30x, on obtient des clichés très granuleux. Oh, et le fait d'appuyer sur l'icône "zoom" dans l'application Caméra a souvent figé l'appareil pendant quelques secondes.

Le fait de passer d'un objectif à l'autre dans l'application concernée appareil photo révèle un autre problème : il n'y a pas d'équilibrage entre eux, de sorte que le profil de couleur change sensiblement lorsque vous vous rapprochez ou vous éloignez d'un sujet. Les photos larges s’avèrent pâles, les photos principales un peu plus jaunes et les photos avec zoom plus sombres - aucun de ces traits n'a ruiné les photos individuelles, mais lorsque vous passez d'un objectif à l'autre, vous remarquerez que les photos seront légèrement différentes selon celui que vous choisissez.

Image 1 sur 3 Une photo standard de type "portrait" avec une profondeur naturelle (Image credit: OnePlus) Image 2 sur 3 Une photo d'un chien en mode portrait, avec sa fourrure qui semble raisonnablement floue (Image credit: OnePlus) Image 3 sur 3 Une photo en mode portrait où l'herbe à proximité semble étrangement floue (Image credit: OnePlus)

Le mode portrait permet de prendre de magnifiques photos de personnes lorsqu'il est bien utilisé, et nous avons immortalisé quelques clichés parfaits pour Instagram… lorsque la fonction dédiée ne se montrait pas trop capricieuse.

Comme tous les modes Portrait, celui du OnePlus floute l'arrière-plan, mais nous avons souvent eu l'impression que l'application faisait preuve d'un excès de zèle. Notamment parce qu'elle n'était pas assez efficace pour ajuster la profondeur : le sol près du sujet se révèle alors aussi flou que l'arrière-plan lointain. Il est possible d'ajuster le flou depuis l'application, parfois.

Bien que cet effet bokeh apparaisse "too much", le mode Portrait demeure fantastique dans sa gestion de certains éléments, comme les cheveux du sujet. Nous n'avons jamais remarqué une seule mèche floue - ou même de fourrure lorsque nous avons photographié un chien pourvu d'un énorme monticule de poils.

Image 1 sur 2 Un selfie standard (Image credit: OnePlus) Image 2 sur 2 Un selfie en mode portrait (Image credit: OnePlus)

Il est probablement préférable de s'en tenir au mode standard lorsque vous utilisez la caméra selfie de 32 Mpx f/2.2, ou au moins de réduire manuellement le flou sur les portraits.

Vers la fin de notre séjour avec le OnePlus 10 Pro - et après la majorité de nos tests photo - un nouveau logiciel est arrivé pour "[optimiser] la qualité de la prise de vue en mode Portrait", entre autres choses. Il est un peu difficile de savoir quelles améliorations spécifiques il apporte, et un test ultérieur n'a pas montré d'améliorations évidentes. Pour autant, cela prouve au moins que OnePlus s'engage à améliorer en permanence ses fonctionnalités photo.

L'enregistrement vidéo monte jusqu'à une résolution 8K, mais pour utiliser toutes les fonctions IA du téléphone comme la stabilisation ou la coloration, vous devez descendre à 1080p.

(Image credit: Future)

Nous sommes arrivés aussi loin dans la section "Caméras" sans mentionner le partenariat avec Hasselblad, or les flagships OnePlus gravent, pour la seconde année consécutive, le nom du célèbre équipementier photo sur leur corps.

Ce partenariat fournit principalement quelques modes supplémentaires - il y a un mode Pro révisé, et puis le mode XPAN qui prend des photos au format letterbox avec un large champ de vision (comme l'appareil XPAN de Hasselblad).

Oh, et le bouton de l'obturateur se veut maintenant orange et émet le son que font les appareils Hasselblad lorsque vous prenez une photo. Ces modes sont tous disponibles dans le Oppo Find X5 Pro.

Comme la plupart des modes additionnels, ils restent dispensables. L'objectif fisheye et les options de tilt-shift étaient amusants à des fins de test, mais nous ne pouvons pas envisager une chaîne d'événements qui nous amènerait à les utiliser pour des photos professionnelles.

Nous remarquons que OnePlus a discrètement abandonné le mode macro de l'appareil photo dont il a fait tout un plat durant le lancement du OnePlus 9. Ce n'est pas une grande perte - il exploitait l’ultra grand angle, avec des résultats en dessous des clichés fournis par des objectifs macro concurrents.



Nous avons mentionné un certain nombre de problèmes ici, et c'est parce que notre travail consiste à pointer les défauts, mais aucun de ces défauts ne se révèle totalement rédhibitoire. Ils prouvent simplement que l'expérience de l'appareil photo du OnePlus 10 Pro n'est pas tout à fait à la hauteur de celle de ses rivaux.

Quelques photos prises avec le OnePlus 10 Pro

Image 1 sur 6 (Image credit: OnePlus) Image 2 sur 6 (Image credit: Future) Image 3 sur 6 (Image credit: OnePlus) Image 4 sur 6 (Image credit: OnePlus) Image 5 sur 6 (Image credit: Future) Image 6 sur 6 Le fameux mode Fisheye (Image credit: OnePlus)

Performances

Le OnePlus 10 Pro est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1, le processeur le plus puissant disponible pour les smartphones Android actuellement. Il est associé à une mémoire vive de 8 ou 12 Go, selon le modèle pour lequel vous optez.

Rappelons qu’il y a un an, après la sortie du OnePlus 9, les premiers utilisateurs de ce smartphone ont découvert qu'il bridait certaines applications (en réduisant la puissance de traitement nécessaire). Les jeux s’en retrouvaient affectés, mais pas les benchmarks… de sorte que les testeurs voyaient le potentiel maximal du téléphone, et non la quantité utilisable.

Depuis, OnePlus a ajouté un mode logiciel "Haute performance" afin que vous puissiez désactiver le goulot d’étranglement si vous le souhaitez. Ce mode est en veille par défaut, vous devez donc l'activer si vous voulez tirer le meilleur parti de votre téléphone. Nous l'avons généralement laissé désactivé pour éviter la surchauffe et préserver la durée de vie de la batterie.

Le changement fait une différence sur le score du smartphone au sein des principaux benchmarks - avec le mode désactivé, nous avons obtenu un score multicoeur de 2 788 points, ce qui est étonnamment bas pour un smartphone Snapdragon 8. L'activer a fait grimper le niveau à 3 015 points.

(Image credit: Future)

Rien d’étonnant cependant, car c'est le score le plus bas que nous ayons vu pour un téléphone doté de cette puce. Même le OnePlus 8 a obtenu un score plus élevé de 3 159 points. Le OnePlus 9 a atteint 3 654 points avec un processeur plus faible, et cela suit une tendance que nous avons remarquée avec les modèles Snapdragon 8 Gen 1 - ils génèrent des scores plus faibles que les smartphones exploitant la puce précédente.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un plus mauvais chipset, car tous les changements ne sont pas axés sur les performances - il y a des améliorations de l'IA et une optimisation poussée de la batterie.

Avec cette confusion sur les performances, pourquoi avons-nous quand même complimenté la puissance du OnePlus 10 Pro ? Il faut savoir que lorsque vous dépassez les 2 000 points, la différence devient négligeable pour l'utilisateur moyen. La plupart des applications sont optimisées pour ce score et le rendement de la vitesse diminue. Vous pouvez jouer à des jeux aussi bien sur des mobiles de taille moyenne que sur des mobiles haut de gamme comme celui-ci.

Le Snapdragon 8 Gen 1 a un inconvénient : il a tendance à surchauffer rapidement sur certains smartphones. Le OnePlus 10 Pro atténue quelque peu ce phénomène lorsque le mode performance est désactivé, et nous avons réussi à jouer pendant un certain temps avant qu'il ne chauffe trop.

Cependant, le chargement, la prise de photos et le visionnage de vidéos font également chauffer le téléphone dans une certaine mesure - nous irions même jusqu'à dire que, si vous utilisez ce smartphone OnePlus, vous serez tôt ou tard confronté à son problème de surchauffe.

Interface

(Image credit: Future)

Le OnePlus 10 Pro fonctionne sous Android 12, avec la surcouche Oxygen OS 12 développée par la société. Louchez sur ColorOS (d’Oppo) et vous verrez que les deux interfaces se révèlent presque identiques.

Il ne s'agit pas de plagiat. Oppo est propriétaire de OnePlus. Lorsque la fusion a été dévoilée, les entreprises ont annoncé que OnePlus utiliserait ColorOS à l'avenir - le tollé des fans a conduit à revenir sur cette décision, mais étant donné les similitudes flagrantes, nous ne sommes pas sûrs de savoir pourquoi cette agitation a eu lieu.

Comme pour toutes les variantes Android, il s'agit principalement d'un changement de l'apparence du système d'exploitation. OnePlus dispose de sa propre police de caractères, de ses propres fonds d'écran et de quelques habillages pour l'affichage permanent.

Le menu des réglages rapides, les outils de conception de la page d'accueil et l'ensemble du menu de personnalisation sont fondamentalement identiques à ceux du récent Find X5 Pro.

OnePlus propose quelques applications que les fans pourraient apprécier. Citons le Mode Zen qui met votre téléphone en mode avion pour vous aider à vous concentrer, HyperBoost Gaming qui optimise la puissance de traitement de votre smartphone pour maximiser la fluidité de vos jeux préférés… ainsi qu’un OnePlus Store aux applications variées.

Autonomie

Le pack OnePlus 10 Pro contient un chargeur (Image credit: Future)

Le OnePlus 10 Pro possède une autonomie moyenne - nous n'avons pas été déçus, mais nous n'avons pas été impressionnés non plus. Ce pourrait être la référence pour tous les smartphones premium à cet égard.

Le smartphone tient à peu près une journée avec une charge complète, mais nous ne pouvons pas compter sur cet appareil pour durer beaucoup plus longtemps que cela - vous n'obtenez pas une autonomie de deux jours ici, en aucune façon.



Bien sûr, il y a une grosse batterie de 5 000 mAh, mais elle doit compenser la consommation plus importante du grand écran lumineux, au taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un affichage toujours actif. Sans compter sur son processeur puissant et à sa connectivité 5G constante. Quand vous considérez tout cela, une journée entière d'utilisation s’avère un résultat raisonnable.

Au moins, la recharge est rapide - enfin, selon l'endroit où vous vivez. La plupart des régions du monde composent avec un chargeur de 80 W, et cela vous permet de passer de 0 à 100% en environ une demi-heure. Ce chargeur est inclus dans l’emballage.



L'alimentation sans fil est la même dans toutes les régions. A 50 W, elle se montre très rapide. Il existe également un partage inversé de l'énergie, ce qui vous permet d'utiliser le OnePlus 10 Pro comme bloc d'alimentation pour recharger d'autres appareils.

Faut-il acheter le OnePlus 10 Pro ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

La photographie n'est pas votre priorité

Bien que les caméras du OnePlus 10 Pro soient bonnes, elles ne se comparent pas aux offres rivales, donc ce smartphone plaira aux photographes occasionnels, les autres passeront leur chemin.

Vous avez besoin d'une recharge rapide

Avec un chargeur de 80 W, vous obtiendrez un smartphone qui se charge plus rapidement que beaucoup d'appareils concurrents - ce qui reste idéal pour les personnes pressées.

Vous recherchez un smartphone Pro qui ne vous ruinera pas

Le OnePlus 10 Pro est moins cher que de nombreux autres modèles Pro haut de gamme, ce qui en fait une alternative relativement abordable aux flagships Samsung, Xiaomi et Apple.

Ne l'achetez pas si...

Vous attendez le OnePlus 10

Il n'y a pas de OnePlus 10 "standard" à venir, donc si vous voulez un téléphone qui coûte moins cher que le Pro, nous vous recommandons de regarder les appareils d'Oppo ou de Samsung.

Vous avez de petites mains

Le OnePlus 10 Pro convient mieux aux personnes ayant de grandes paumes - nous vous recommandons d'essayer d'en tester un dans un magasin avant de l'acheter si vous êtes inquiet.

Vous prenez beaucoup de selfies en mode portrait

Nous n'avons pas été impressionnés par le mode Portrait du OnePlus 10 Pro, en particulier sur la caméra frontale, donc si vous aimez prendre des photos artistiques de vos amis ou de vos proches, vous risquez d’être déçu par le résultat.