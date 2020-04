Test du OnePlus 8

Le tout nouveau fleuron de OnePlus place la barre très haute pour ces concurrents misant avant tout sur le ratio qualité / prix. Bien que son design joue dans la cour des smartphones milieux de gamme, le OnePlus 8 embarque un processeur Snapdragon 865, jusqu'à 12 Go de RAM et la connectivité 5G. Ce qui en fait un modèle très performant, égalant de nombreuses sorties haut de gamme de 2020. Pour un prix moindre.

Le OnePlus 8 en deux minutes chrono

Le OnePlus 8 représente le point de jonction parfait entre les smartphones milieu de gamme au prix accessible et les modèles premium portés par leurs performances et leur design. A plusieurs égards, le dernier né de OnePlus égale même ses rivaux trônant sur le classement des meilleurs téléphones mobiles de l’année.

Quels changements par rapport au OnePlus 7 ? Et bien, le OnePlus 8, tout comme le OnePlus 8 Pro, plus sophistiqué mais plus cher, ont décidé de remplacer la caméra pop-up de leur prédécesseur par un trou localisé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ce n’est pas une perte, cette modification a probablement rendu les nouveaux téléphones plus résistants à l'eau, étant donné que le OnePlus 8 Pro a désormais un indice d’étanchéité IP68.

Le nouveau smartphone apporte aussi un meilleur niveau de finition et des spécifications techniques de premier ordre. L'année dernière, la série OnePlus 7 distinguait clairement son modèle standard à prix réduit de sa version pro avec un design et des fonctionnalités uniques pour chaque. Il y a nettement moins de différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, les améliorations du constructeur bénéficiant aux deux nouveaux appareils mobiles.

Le OnePlus 8 ne possède pas tous les atouts du Pro - il lui manque un téléobjectif et l’option de recharge sans fil - mais sa configuration de base s’avère amplement suffisante : un chipset Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM, un écran FHD+ AMOLED de 6,55 pouces et une batterie de 4300 mAh qui peut être entièrement rechargée en une heure, grâce au chargeur Warp Charge 30T inclus dans la boîte.

Sa fiche technique est déjà impressionnante. Ajoutez-lui la connectivité 5G ainsi qu’un prix de lancement à 699 € et vous obtenez le smartphone 5G le plus abordable du moment. C'est un téléphone mobile svelte avec peu d'inconvénients, et il est difficile de ne pas le recommander comme la meilleure alternative budgétaire de 2020.

Le prix de départ du OnePlus 8 est fixé à 699 €, ce qui le place au-dessus de son prédecesseur en terme de valeur - le OnePlus 7 avait été commercialisé 140 € moins cher. Pour ce tarif, vous obtenez une version incluant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous ajoutez 100 € supplémentaires, vous passez à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Compte tenu des performances plus élevées et de la connectivité 5G du OnePlus 8, nous ne sommes pas surpris par cette hausse des prix. Même si cela signifie aussi que ce nouveau modèle OnePlus se place en concurrence plus directe avec des produits phares tels que l’iPhone 11.

Le OnePlus 8 est disponible en trois couleurs et deux finitions. Les versions Onyx Black (noire) et Interstellar Glow (violet, rouge et orange) accompagnent un revêtement en verre brillant à l'arrière, tandis que la version Glacial Green (verte) dispose d’une texture mate.

Les précommandes du OnePlus 8 démarrent le 14 avril en Europe, pour une livraison physique assurée dès le 21 avril.

Design du OnePlus 8

Comme nous l'avons noté, le OnePlus 8 est une version plus itérative d’un de ses prédécesseurs, le OnePlus 7T, mais il comporte suffisamment d'améliorations pour en faire un appareil premium à prix abordable. D'une certaine manière, le nouveau smartphone OnePlus rencontre peu de concurrence puisqu’à ce jour, la série Samsung Galaxy S20 ne propose aucun modèle équivalent à prix réduit.

Le OnePlus 8, en revanche, se rapproche de la gamme Galaxy S par son design élégant, ce que n’ont jamais tenté les générations précédentes. Nous composons désormais avec des bords d’écran incurvés, alors que la bosse circulaire de la caméra arrière du OnePlus 7T a laissé place à une bande verticale beaucoup plus esthétique.

Certes, le OnePlus 8 ne réitère pas le panache des OnePlus 7 Pro et 7T Pro de l'année dernière, portés par l’originalité de leur caméra frontale pop-up. On pourrait le regretter mais il faudrait aussi se rappeler que le dispositif nous rendait quelque peu nerveux, à l’idée que mécanisme de rétractation ne se déclenche pas en cas de chute. Le OnePlus 8 apparaît comme plus robuste et c’est bien plus rassurant.

Le OnePlus 8 est équipé des commandes volume sur le côté gauche et d'un bouton de verrouillage sur le côté droit ; tous offrent une sensation de « clic » plus satisfaisante que les modèles précédents. Le mode silencieux, spécifique à la marque, situé également sur le côté droit, se révèle tout aussi agréable au toucher, avec des transitions fluides entre les options sonnerie, vibration et silence.

Les smartphones premium devenant de plus en plus lourds, les 180 grammes du OnePlus 8 s’avèrent on ne peut plus convenables et équilibrés. Le seul produit phare de 2020 qui soit sensiblement plus léger est le Samsung Galaxy S20, qui pèse 163 grammes et qui est aussi plus petit. La plupart des autres fleurons sont plus lourds, comme le Galaxy S20 Plus de 186 grammes et le Galaxy Note 10 Plus de 196 grammes. Du côté d’Apple, l'iPhone 11 Pro Max atteint 226 grammes.

Ecran du OnePlus 8

Le OnePlus 8 est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels). Son ratio 20:9 impose une forme relativement grande et étroite, devenue aujourd’hui extrêmement populaire. Le OnePlus 8 reste pour autant facile à manipuler et vous pouvez envoyer des SMS en le tenant d'une seule main.

Ce n'est pas l'écran 2020 qui affiche la plus haute résolution, il se situe loin derrière la dalle WQHD+ de la gamme Samsung Galaxy S20. En théorie, vous perdez en netteté par rapport à son rival direct. En pratique, la définition reste parfaite pour une consommation vidéo occasionnelle ; vous ne remarquerez vraiment la différence entre les deux appareils qu'en les plaçant côte à côte. Les programmes Netflix ayant servi de cobayes se sont montrés aussi nets sur l’un que sur l’autre. Bien que le OnePlus 8 présente un arrière-plan légèrement trop lumineux et moins généreux en détails que sur le S20.

L’écran du OnePlus 8 se révèle bien plus lumineux que celui de ses prédécesseurs. Nous apprécions en outre sa capacité anti-reflets bien plus prononcée que sur le OnePlus 7 Pro, ainsi que son mode Nuit qui surpasse - littéralement - presque tous les autres produits phares du marché.

Le OnePlus 8 est équipé d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Ce dernier se veut rapide et précis, même lorsqu'il est utilisé sous différents angles. C'est le cas depuis la série OnePlus 7, et il est agréable de voir que le constructeur dispose encore d’un train d’avance sur cette technologie.

L’affichage du smartphone propose un mode lecture et un mode zen, tous deux déjà disponibles sur le OnePlus 7. Un vrai gain pour vos yeux, surtout maintenant que nous passons encore plus de temps à lire des contenus vidéos comme textuelles, et que nous ne pouvons plus que jamais nous passer des écrans mobiles.

Comme les éditions OnePlus de 2019, l'écran du OnePlus 8 embarque une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz (60 Hz par défaut). Et comme sur ces téléphones, cette amélioration rend le défilement de vos contenus plus fluide dans l'ensemble, que vous regardiez une série, lanciez une partie de jeu vidéo ou naviguiez sur vos réseaux sociaux.

Appareil photo du OnePlus 8

Le OnePlus 8 est équipé d'un trio d’objectifs placés à l’arrière du smartphone. Et pour la première fois depuis longtemps, la marque n’intègre aucun téléobjectif. Comme certains autres fleurons de 2020, le modèle de base de OnePlus renonce au zoom optique, s'appuyant sur un capteur principal de 48 Mpx f/1.75 et sur un « zoom de recadrage » qui simule un effet téléobjectif.

Cela fonctionne suffisamment bien sur l’ensemble de vos prises de vue, même en basse luminosité. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas pousser ce zoom au-delà de 2x ou 3x. Les photos prises avec le zoom numérique 10x, quant à elles, sont floues - oubliez-les, vous ne les partagerez jamais.

Pour être tout à fait équitable, les niveaux maximums de zoom assistés numériquement sur smartphone prennent quasi toujours des photos qui ressemblent davantage à des peintures impressionnistes. La seule exception pourrait être le LG V60, dont le zoom 10x immortalise des photos incroyablement nettes - probablement en raison du capteur 64 Mpx plus grand lié à son objectif principal.

C'est une autre histoire avec le OnePlus 8 Pro, qui possède un zoom optique 3x et un zoom numérique poussé jusqu'à 30x. Comme sur les Samsung Galaxy S20 et S20 Plus. Lors de nos tests brefs et conformes aux mesures de distanciation sociale actuelles, nous avons constaté que les smartphones premium dotés d'un zoom optique quelconque - y compris le téléobjectif 2x de l'iPhone 11 Pro Max - prenaient des photos à distance plus précises que celles délivrées par le OnePlus 8.

Au lieu d'un téléobjectif, OnePlus a choisi d'équiper son nouveau standard d'un objectif macro de 2 Mpx, idéal pour la photographie rapprochée de la flore environnante, de vos animaux de compagnie, ou d'autres sujets similaires. Cependant, nous n'avons pas trouvé cette option très utile, ni même vraiment précise à des distances ultra-rapprochées (se mesurant en millimètres) ; nous avons vu d'autres objectifs macro, sur le Moto G Stylus et le G Power par exemple, obtenir une mise au point beaucoup plus détaillée de près.

Heureusement, l'objectif ultra grand angle de 16Mpx f/2,2 du OnePlus 8 se montre bien plus utile. Son champ de vision de 116 degrés est parfait pour les photos en extérieur, et encore meilleur pour les prises de vue en intérieur. Bien qu'il ne soit pas plus remarquable que les ultra grand angle des autres modèles haut de gamme de 2020.

Le OnePlus 8 tourne des vidéos avec une résolution maximum de 4K et à 60 images par seconde. Les ralentis s’avèrent convenables, en HD à 480 ips ou en Full HD à 240 ips. Le mode Super Stable fait ce qu'il prétend, en lissant efficacement les séquences - une fonction qui plaira aux vidéastes habitués à l’utilisation de caméras d’action type GoPro.

La caméra frontale de 16 Mpx est fonctionnelle et nette, bien qu'elle tende vers une teinte jaune/orange chaude. Les prises de vue sont détaillées, mais elle a aussi tendance à surexposer légèrement les sujets, donc attendez-vous à capturer des images avec plus de luminosité et moins de contraste.

Quelques photos prises par le One Plus 8

Les objectifs photo du OnePlus 8 sont conçus pour photographier des sujets à moyenne et grande distance mais aussi de très près. Pour illustrer sa gamme de possibilités, voici quelques exemples de photos prises avec ce smartphone. Vous noterez des capacités limitées en termes de contraste et de prises de vue propres à un téléobjectif.

Image 1 sur 3 Zoom standard 1x d’une aire de jeux au crépuscule (Image credit: Future) Zoom 1x Image 2 sur 3 En passant au zoom 2x, il n'y a pas beaucoup de perte ; tout est toujours relativement net. (Image credit: Future) Zoom 2x Image 3 sur 3 Avec un zoom 10x, les bords deviennent flous. (Image credit: Future) Zoom 10x

Le zoom se montre encore moins impressionnant lorsque nous opérons la mise au point sur un sujet au loin. Voir ci-dessous :

Image 1 sur 3 Une photo de soirée standard avec zoom 1x. Notez le paysage urbain en arrière-plan - c'est sur celui-ci que nous nous concentrerons. (Image credit: Future) Zoom 1x Image 2 sur 3 Avec un zoom numérique 2x, on ne perd pas beaucoup de détails. (Image credit: Future) Zoom 2x Image 3 sur 3 Avec le zoom 10x, les bords deviennent un peu flous, comme prévu. (Image credit: Future) Zoom 10x

La photographie de près, le mode portrait et la macro fonctionnent tous correctement, même si ce n'est pas spectaculaire :

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 La même position, en mode portrait (Image credit: Future) Image 3 sur 3 Prise macro (Image credit: Future)

Il y a des moments où la capture et la mise au point sont meilleures, surtout sous un bon éclairage :

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 (Image credit: Future)

Et, enfin, quelques échantillons de photos prises de face :

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 Mode portrait (Image credit: Future)

Performances du OnePlus 8

Le OnePlus 8 est équipé d'un processeur Snapdragon 865 associé à un modem Snapdragon X55 pour activer la connectivité 5G. Vous pouvez choisir entre l’option 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Nous avons testé le modèle avec 12 Go de RAM, et il a obtenu un score de 3401 points sur Geekbench 5, juste devant le Samsung Galaxy S20 Ultra qui atteint le score de 3300 points. Curieusement, il devance également le OnePlus 8 Pro, qui a obtenu un score moyen de 3159 points pendant nos tests.

Qu'est-ce que cela signifie ? Et bien que le OnePlus 8 est aussi rapide que les deux autres modèles et qu’il peut passer sans latence d'une application ou d’un jeu mobile à l'autre.

La surcouche OxygenOS de OnePlus pour Android n'a pas beaucoup changé par rapport à celle intégrée sur les modèles antérieurs - le recouvrement se veut minimal avec un look épuré. Seule modification notable : le plateau d'applications se distingue désormais par une légère transparence pour laisser apparaître les fonds dynamiques d'Android 10.

Autonomie du OnePlus 8

Le OnePlus 8 renferme une batterie de 4300 mAh, que nous avons trouvée assez puissante pour tenir la charge d’une journée d’utilisation, voire davantage. C'est une capacité légèrement au-dessus des autres batteries de smartphones premium - par exemple, la batterie du Samsung Galaxy S20 présente une capacité de 4000 mAh.

Le téléphone mobile est également livré avec un chargeur Warp Charge 30T, emprunté au OnePlus 7T et qui offre un chargement 23% plus rapide que celui fourni sur les modèles OnePlus précédents. Ce chargeur est à la hauteur de ses prétentions, faisant passer notre OnePlus 8 de 10 à 41 % d’autonomie en seulement 15 minutes de recharge. Le smartphone récupère une jauge complète en un peu moins d'une heure. Ne vous attendez pas à un taux aussi impressionnant si vous utilisez un autre chargeur rapide avec votre OnePlus 8: le constructeur nous a certifiés que ses smartphones sont configurés avec précision pour tirer le meilleur parti de la charge de distorsion 30T.

Le OnePlus 8 ne possède malheureusement pas de chargeur sans fil, contrairement au OnePlus 8 Pro. La raison : OnePlus a lancé son propre chargeur sans fil Warp Charge 30, qui permet de recharger les téléphones à une puissance revendiquée de 30W. Or, tous les modèles ne peuvent pas supporter ce taux, à l’instar du OnePlus 8. Abandonnez de même la recharge par induction inversée, une fonctionnalité moderne que nous laisserons à la concurrence, la série Samsung Galaxy S20 en tête. Dommage car, étant donné la belle batterie du OnePlus 8, nous aurions apprécié recharger une paire d’écouteurs sans fil True Wireless via ce support performant.

Dois-je acheter le OnePlus 8 ?

Le OnePlus 8 Pro (à gauche) et le OnePlus 8 (à droite)

Achetez-le si...

Vous souhaitez des performances élevées et la 5G à moindre coût

Tout comme ses prédécesseurs, le OnePlus 8 est doté de caractéristiques exceptionnelles à un coût inférieur à celui des modèles premium concurrents. Ce qui, dans le cas de la gamme de téléphones 5G de cette année, peut s'avérer particulièrement onéreux. Si vous recherchez les meilleures caractéristiques techniques essentielles - un excellent processeur, assez de RAM et de stockage -, sans surplus, le OnePlus 8 se révèle un excellent choix.

Vous recherchez un grand smartphone plus léger

Le OnePlus 8 de 180 grammes n'est peut-être pas le téléphone le plus léger du moment - cet honneur revient au Samsung Galaxy S20 et à ses 163 grammes - mais il est certainement plus maniable que l'iPhone 11 Pro Max de 226 grammes.

Vous voulez un smartphone abordable mais pas cheap

Comme c'était déjà le cas avec les précédents téléphones OnePlus, la surcouche OxygenOS du OnePlus 8 offre un grand nombre d'options et un petit nombre d'applications bloatware. Pour le résumer, un smartphone Android à prix réduit et sans complication.

Ne l'achetez pas si...

Vous courez après un appareil photo à zoom puissant

Le réseau d’objectifs du OnePlus 8 prend correctement la lumière du jour, mais il manque d’un véritable zoom. Si vous êtes à la recherche de performances sérieuses en matière de téléobjectif, ce smartphone ne vous conviendra pas.

Vous collectionnez toutes les fonctionnalités haut de gamme, y compris le chargement sans fil

Le OnePlus 8 passe également à côté de quelques fonctionnalités premium telles que la recharge sans fil et le chargement par induction inversé. Si vous ne pouvez composer sans ces deux options, regardez ailleurs.