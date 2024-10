OnePlus 13 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent

Le OnePlus 13 devrait être l'un des derniers téléphones phares de 2024, même s'il ne sortira probablement en 2024 qu'en Chine, le reste du monde étant susceptible de le recevoir en 2025.

Quoi qu'il en soit, l'attente pourrait valoir le coup, car entre les fuites et les teasers, nous avons une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre, et cela inclut un chipset extrêmement puissant et efficace, une énorme batterie, et un design saisissant.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons appris sur le OnePlus 13 jusqu'à présent, y compris sa date d'annonce confirmée et son design, ainsi que les spécifications et caractéristiques qui ont fait l'objet de fuites.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain fleuron de OnePlus

Le prochain fleuron de OnePlus Quand sort-il ? Le 31 octobre en Chine, peut-être au début de l'année prochaine dans le reste du monde

Le 31 octobre en Chine, peut-être au début de l'année prochaine dans le reste du monde Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 969 €

Une rumeur d'augmentation de prix

Le OnePlus 12 (Image credit: Philip Berne / Future)

Arrivée en Chine le 31 octobre

Il pourrait coûter plus cher que le OnePlus 12

Le OnePlus 13 sera dévoilé le 31 octobre lors d'un événement en Chine. La société elle-même l'a confirmé, l'événement débutant à 10 heures du matin (heure de Paris).

Il est fort probable que cet événement ne concerne que le lancement du téléphone en Chine, le lancement mondial devant avoir lieu au début de l'année 2025, si l'on se réfère au passé.

Le OnePlus 13 pourrait également coûter plus cher que le OnePlus 12 , une fuite suggérant qu'un modèle de 16 Go avec 512 Go de stockage coûtera 5 299 ¥ en Chine, contre 4 799 ¥ pour le modèle équivalent du OnePlus 12 . Cela représente une différence d'environ 65 €.

Pour rappel, le OnePlus 12 coûtait 969 € au lancement pour un modèle de 12 Go / 256 Go, et passait à 1 099 € pour une version de 16 Go / 512 Go. Le prix du OnePlus 13 pourrait donc être plus élevé.

Oh, et ne comptez pas pouvoir l'acheter en Australie, car le modèle actuel n'y est pas disponible.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous n'avons entendu qu'une seule fuite de prix jusqu'à présent, nous la prendrions donc avec des pincettes. Mais il est crédible que le OnePlus 13 coûte plus cher que le OnePlus 12, d'autant plus que le chipset Snapdragon que nous nous attendons à le voir utiliser coûte apparemment plus cher que son prédécesseur.

Un design familier et une nouvelle technologie d'écran

Le OnePlus 12 (Image credit: Philip Berne / Future)

Un design familier dans de nouvelles couleurs

L'écran est doté d'une technologie de rafraîchissement intéressante

Un capteur d'empreintes digitales à ultrasons pourrait être installé

Nous savons exactement à quoi ressemble le OnePlus 13 - du moins de l'arrière - car OnePlus l'a déjà montré en trois couleurs différentes, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Le téléphone sera disponible en White Dawn (blanc), Blue Moment (bleu) et Obsidian Secret (noir), le bleu ayant apparemment une sensation de peau et le noir une finition texturée « grain de bois d'ébène ».

Le design du dos est par ailleurs quelque peu similaire à celui du OnePlus 12, mais le bloc caméra circulaire ne s'étend pas jusqu'au bord ici, et à la place, il y a une ligne argentée qui traverse l'arrière.

Le OnePlus 13 en trois couleurs (Image credit: OnePlus)

Nous n'avons pas encore eu un aperçu officiel complet de la face avant du téléphone, mais vous pouvez en voir des aperçus dans une vidéo teaser du OnePlus 13 , montrant ce qui semble être un écran plat avec un appareil photo à trou en haut au centre.

Nous avons également vu des photos réelles du OnePlus 13, qui a été repéré lors d'un événement esports chinois, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Images du OnePlus 13 lors d'un événement e-sport (Image credit: Weibo)

Avant tout cela, nous avons également vu une autre image teaser du OnePlus 13 , et un teaser pour le chipset Snapdragon 8 Gen 4 qui semble montrer le téléphone aussi, bien que ni l'un ni l'autre n'ait fourni un aperçu clair de celui-ci.

Nous avons également vu ce qui pourrait être la face avant complète du OnePlus 13, bien qu'il n'ait pas été confirmé que le téléphone photographié est bien le OnePlus 13.

L'image montre un écran apparemment plat avec un appareil photo à trou, comme dans les autres teasers ci-dessus.

Une image possible du OnePlus 13 (Image credit: OnePlus)

Dans tous les cas, les fuites suggèrent que le OnePlus 13 pourrait avoir un écran de 6,82 pouces, soit le même que le OnePlus 12. Une première fuite a également suggéré que le OnePlus 13 aurait un écran incurvé, mais d'après les fuites et teasers plus récents, cela ne semble pas être le cas, à moins qu'il ne s'agisse d'une courbe très subtile.

Nous avons également entendu dire que l'écran du OnePlus 13 pourrait avoir une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui serait conforme aux attentes.

L'entreprise a également laissé entendre sur Weibo que son écran serait capable de fournir différents taux de rafraîchissement dans différentes sections, de sorte que, par exemple, un texte statique pourrait être à 10Hz tandis qu'une vidéo jouée ailleurs sur l'écran pourrait être à 120Hz. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu sur d'autres téléphones Android, et cela pourrait permettre d'améliorer l'autonomie de la batterie.

Enfin, des fuites suggèrent que le OnePlus 13 pourrait être équipé d'un capteur d'empreintes digitales à ultrasons dans l'écran, qui devrait fonctionner mieux que le capteur optique de son prédécesseur.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

L'essentiel du design a été confirmé, et les spécifications de l'écran qui ont fait l'objet d'une fuite sont toutes conformes à ce à quoi nous nous attendions. Le seul véritable point d'interrogation est de savoir si le OnePlus 13 sera équipé d'un capteur d'empreintes digitales à ultrasons, mais cela semble crédible.

Un mélange d'anciens et de nouveaux appareils photo

Le OnePlus 12 (Image credit: Philip Berne / Future)

L'appareil photo principal pourrait être le même que celui du OnePlus 12

Pourrait avoir deux nouveaux appareils photo de 50MP

Nous n'avons pas encore entendu beaucoup de choses sur l'appareil photo du OnePlus 13, mais une fuite suggère que le OnePlus 13 aura le même appareil photo principal que le OnePlus 12 . Il s'agit d'une caméra de 50MP f/1.6 avec un capteur LYT808.

Il serait dommage de ne pas voir d'améliorations à ce niveau, mais dans une fuite précédente, la même source a affirmé que OnePlus travaillait sur la caméra périscopique du OnePlus 13 , de sorte que cela pourrait au moins différer du zoom 3x de 64MP de son prédécesseur.

Pour ce qui est de la différence exacte, cette source (Digital Chat Station, via Android Authority) et la fuite Yogesh Brar ont affirmé que le OnePlus 13 pourrait avoir trois caméras de 50 Mpx. Dans ce cas, cela signifierait également des changements pour l'ultra-large, qui est de 48MP sur le OnePlus 12.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Les caméras sont l'un des éléments dont nous sommes le moins sûrs, car nous n'avons pas beaucoup entendu parler d'elles. Mais les fuites que nous avons entendues vont généralement toutes dans le même sens, de sorte que les spécifications ci-dessus ont de bonnes chances d'être exactes.

Un chipset efficace et une énorme batterie

Le OnePlus 12 (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablement équipé d'un chipset Snapdragon 8 Gen 4

La batterie pourrait être de 6 000 mAh

Un domaine où le OnePlus 13 pourrait être une grande amélioration par rapport à son prédécesseur est le chipset, car il utilisera presque certainement un Snapdragon 8 Gen 4 - bien qu'il soit possible que ce chipset soit plutôt appelé Snapdragon 8 Elite .

De nombreuses fuites sur le OnePlus 13 ont indiqué qu'il aurait un chipset Snapdragon 8 Gen 4 , et comme le OnePlus 12 a un Snapdragon 8 Gen 3, c'est ce à quoi nous nous attendions.

Mais il semblerait que le OnePlus 13 dispose d'une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 4 , qui surpasse l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro en termes d'efficacité.

Cela devrait permettre d'améliorer l'autonomie de la batterie, tout comme la possibilité de fournir différents taux de rafraîchissement aux différentes parties de l'écran, comme indiqué plus haut dans cet article. De plus, le OnePlus 13 serait doté d'une énorme batterie de 6 000 mAh , ce qui lui permettrait d'exceller en termes d'endurance.

Les fuites suggèrent également que le OnePlus 13 se chargera rapidement , jusqu'à 100 W avec fil et 50 W sans fil - bien que, d'après les antécédents, les États-Unis pourraient obtenir des vitesses de charge filaire de 80 W légèrement inférieures.

En ce qui concerne les autres spécifications, nous avons entendu dire par le leaker Digital Chat Station que le OnePlus 13 pourrait être livré avec jusqu'à 24 Go de RAM, bien que le OnePlus 12 l'ait également fait, mais seulement en Chine, de sorte qu'il y a toutes les chances que les modèles internationaux soient une fois de plus limités à 16 Go.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Il n'y a pas de drapeaux rouges parmi les détails divulgués sur la batterie ou le chipset, et en fait nous sommes presque certains que le OnePlus 13 utilisera le successeur du Snapdragon 8 Gen 3.

