OnePlus 13 : un écran incurvé et revisité

Dans notre test du OnePlus 12, nous avons qualifié le produit phare de "téléphone le plus cool que vous puissiez acheter", et avec cela à l'esprit, nous sommes très intéressés de voir ce que le OnePlus 13 apporte avec lui - et il est, apparemment, en train d'apporter avec lui un nouvel écran incurvé.

C'est ce qu'affirme Yogesh Brar (via Android Authority), qui indique que OnePlus et sa société sœur Oppo prévoient d'utiliser un écran incurvé à micro-quad sur leurs prochains téléphones. La nouvelle technologie est apparemment en cours d'élaboration pour les appareils phares et de milieu de gamme.

Comme le suggère le mot "quad", il s'agit d'un écran incurvé sur les bords des quatre côtés. De nombreux téléphones ont déjà été dotés de courbes sur leurs deux bords les plus longs, mais cette technologie étendrait cette idée pour créer une transition plus transparente entre l'écran et le cadre.

L'écran du OnePlus 12 présente des courbes sur les côtés les plus longs, mais pas en haut ni en bas. Le Xiaomi 14 Ultra est un téléphone qui a déjà essayé l'approche à quadruple courbure, appelée "All Around Liquid Display" sur cet appareil.

OnePlus 13 : Ce que nous savons jusqu'à présent

Both OnePlus & OPPO are using micro quad curved panel(On flagships + mid-range)April 4, 2024 See more

Les rumeurs concernant le OnePlus 13 n'en sont qu'à leurs débuts, sachant que le OnePlus 12 n'a été lancé dans le monde entier qu'en janvier. Dans ce contexte, il est probable que le prochain téléphone soit lancé vers le début de l'année 2025, bien qu'il soit possible qu'il soit annoncé en Chine plus tôt, peut-être en décembre de cette année.

Une fuite que nous avons trouvée suggère qu'une mise à niveau assez importante de l'appareil photo est en préparation, bien que le style distinctif de l'appareil photo arrière du OnePlus 12 pourrait ne pas être conservé pour le OnePlus 13, selon le même informateur.

La même fuite affirme que le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sera utilisé pour alimenter le OnePlus 13, ce qui est prévisible. Le chipset de nouvelle génération n'a pas encore été annoncé, mais Qualcomm lance de nouvelles puces chaque année comme une horloge, et il devrait faire son apparition vers le mois d'octobre.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D'autres bribes de rumeurs font état d'un écran 2K (correspondant aux 1440 x 3168 pixels du modèle phare actuel) et d'un capteur d'empreintes digitales à ultrasons plus sûr. Au fur et à mesure que l'année avance, attendez-vous à découvrir d'autres fuites et rumeurs concernant le OnePlus 13.