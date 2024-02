Test du OnePlus 12 : le téléphone le plus cool que vous puissiez acheter

Un look et un design très cool, surtout en vert émeraude

Si vous envisagez d'acheter le OnePlus 12, vous devriez le faire, car OnePlus connaît bien son public et ce téléphone a été conçu pour répondre à vos besoins. C'est le téléphone le plus beau depuis longtemps, voire depuis toujours, alors que les autres sont d'ennuyeuses dalles de métal. Vous bénéficierez d'une meilleure autonomie, d'une charge plus rapide et d'un écran plus lumineux, le tout sur un téléphone qui coûte plusieurs centaines d'euros de moins que les modèles Ultra et Pro de la concurrence. OnePlus fait quelques sacrifices, mais ils n'ont peut-être pas d'importance pour vous, et son design séduisant, associé à un logiciel simple, en fait le smartphone le plus cool que vous puissiez acheter à n'importe quel prix.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

OnePlus 12 : Revue en deux minutes

Le OnePlus 12 est cool, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est magnifique, et OnePlus a réussi à se démarquer de la multitude de téléphones qui encombrent les étagères des magasins avec l'une des options de couleur les plus séduisantes que nous ayons jamais vues sur un téléphone, ainsi qu'avec un design sans compromis et travaillé.

Tout comme les personnes les plus cool, le OnePlus 12 est amusant et tape-à-l'œil et cache ses faiblesses là où on ne peut pas les voir. C'est le meilleur joueur en position de marquer, mais il ne peut pas jouer tous les rôles sur le terrain.

Le OnePlus 12 essaie de jouer le jeu du smartphone en tant que prétendu "tueur de fleurons", qui est un téléphone qui coûte beaucoup moins cher que le meilleur Samsung Galaxy ou le meilleur iPhone d'Apple, mais qui vous offre quand même les meilleures caractéristiques de ces téléphones plus populaires.

À bien des égards, il sort victorieux, surtout quand on compare le OnePlus 12 aux téléphones concurrents qui coûtent réellement le même prix. Si le OnePlus 12 est presque assez bon pour rivaliser avec le Galaxy S24 Ultra, il est plus que suffisant pour défier le Galaxy S24, qui est un peu plus cher. Si le Pixel 8 Pro a un nouveau concurrent sérieux, le Pixel 8, au même prix, n'est pas du tout une concurrence pour le OnePlus 12.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Le OnePlus 12 offre des performances incroyables, suffisamment bonnes pour rivaliser avec le dernier iPhone 15 Pro dans les jeux et certaines tâches de productivité. Il dispose de caméras qui produisent d'excellentes images ; dans certains cas, ces photos sont plus convaincantes que celles du Galaxy S24 Ultra et de nos autres meilleurs téléphones appareils photo.

En d'autres termes, si vous optez pour le OnePlus 12 au lieu de cet autre téléphone que vous considériez, vous ne sentirez pas comme si vous manquiez quelque chose. Vous obtenez des performances de haut niveau, une photographie étonnante, et une autonomie de batterie qui dure des jours. Vous obtenez également quelques fonctionnalités cool que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la charge super rapide, et même un émetteur IR qui peut changer la chaîne sur votre téléviseur.

Pour le prix, le OnePlus 12 est un téléphone exceptionnel qui dépasse les attentes. Si cela vous rend un peu suspicieux, vous avez raison de lever un sourcil. Ce qui manque, ce sont certains des mêmes aspects que OnePlus a omis auparavant, mais maintenant, ces caractéristiques peuvent être plus importantes que jamais.

D'une part, le OnePlus 12 n'est pas aussi durable que le Samsung Galaxy S24 Ultra ou l'iPhone 15 Pro, pas même proche. Entre le cadre en titane de l'iPhone 15 Pro et le nouveau verre Gorilla Armor sur le Galaxy Ultra, OnePlus ne résistera pas aux abus comme ses rivaux.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ce qui est pire, c'est que OnePlus a encore une fois sauté la certification IP68, qui garantirait que ses téléphones pourraient être immergés sous l'eau. OnePlus dit que vous pouvez utiliser le téléphone sous la pluie, et il a même conçu l'écran pour tenir compte des gouttes d'eau. Il n'est juste pas allé aussi loin que de rendre le téléphone réellement résistant à l'eau, ce qui est dommage considérant que chaque iPhone, Pixel, et téléphone Galaxy S peut prendre un bain. Il est difficile de recommander un smartphone qui n'a pas ce niveau minimal de durabilité.

La plus grande omission de OnePlus par rapport à ses rivaux ne se fera pas sentir avant des années, mais elle peut être la plus importante à long terme. Samsung et Google ont promis de soutenir les dernières familles Galaxy S24 et Pixel 8, respectivement, pendant sept ans de mises à jour de l'OS Android et de sécurité. OnePlus n'a aucune promesse annoncée, et dans le passé, il a fourni trois ans ou moins, ce qui est maintenant bien en retard par rapport aux meilleurs téléphones Android.

Ensuite, il y a des questions plus ésotériques sur la possession d'un OnePlus. Comment allez-vous vous offrir ce téléphone si vous ne pouvez pas le payer mensuellement avec votre contrat opérateur ? OnePlus propose de bonnes affaires et financements, mais cela peut ne pas être suffisant pour certains acheteurs.

Où le ferez-vous réparer en cas de panne ? Vous pouvez appeler OnePlus, mais avec un iPhone ou un téléphone Samsung Galaxy, vous pouvez juste entrer dans un magasin et faire réparer votre téléphone le même jour. Espérons que cela n'importe jamais, mais quand cela vous arrive, vous allez être mécontent.

Nous sommes heureux de soutenir un outsider, et il y a beaucoup à aimer dans le nouveau OnePlus 12. Nous n'avons aucun problème à vous recommander ce téléphone, mais nous ne pouvons pas le recommander à tout le monde. Pour cela, nous échangerions la performance pour plus de durabilité, et peut-être faire tester le téléphone par au moins un opérateur français. Mais OnePlus n'essaie pas de devenir grand public, et c'est une autre chose qui en fait le smartphone le plus cool que vous puissiez acheter.

Test du OnePlus 12 : Prix et disponibilité

Il coûte 969€, mais personne ne le paiera aussi cher.

OnePlus offre 100 € de réduction garantie sur la variante 512GB, durée limitée

Il n'est disponible auprès d'aucun grand opérateur dans le cadre d'un contrat.

Le OnePlus 12 sera vendu à 969€, mais tout comme il le fait pour le OnePlus Open, OnePlus offrira une offre de lancement. En effet, OnePlus offre 100€ de réduction garantie sur la variante 512Go, durée limitée

En d'autres termes, le OnePlus 12 de 512Go est effectivement un téléphone à 999€ en France, ce qui le place dans la même gamme de prix que le Pixel 8, le Galaxy S24 (avec une offre de reprise similaire), et 350€ de moins que le modèle 512Go de l'iPhone 15.

Comparer le OnePlus 12 à ces téléphones est presque risible. Le OnePlus 12 a un écran aussi grand que le Galaxy S24 Ultra, sauf que le OnePlus est plus net et peut atteindre un pic de luminosité plus élevé en lumière extérieure. Il dispose d'une batterie plus grande que l'iPhone 15 Pro Max coûteux, une capacité 35% plus grande que celle du Galaxy S24.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Bien sûr, même ces téléphones moins chers ont tous la certification de résistance à l'eau IP68, ainsi que cinq ans (iPhone 15) ou sept ans (Pixel 8 et Galaxy S24) de mises à jour logicielles, ce qui pourrait rendre ces appareils plus précieux dans deux ans lorsque vous voudrez les vendre et les mettre à niveau.

Comparé aux grands téléphones phares, ici en France, le OnePlus 12 est 500€ moins cher que le Galaxy S24 Ultra et que l'iPhone 15 Pro Max. Même comparé au haut de gamme, vous obtenez toujours un écran plus grand, plus net et plus lumineux sur le OnePlus 12, ainsi qu'une batterie plus grande que celle de n'importe quel concurrent. Cette batterie se charge beaucoup plus rapidement, aussi.

Vaut-il la peine d'économiser de l'argent et d'acheter un OnePlus 12 à la place ? Absolument, si vous promettez d'être très, très prudent avec votre nouveau téléphone. Il n'y aura pas autant de coques disponibles qu'il y en a pour Galaxy et iPhone, mais vous voudrez peut-être quand même une coque, pour ne pas craquer ce cadre soyeux et lisse.

Swipe to scroll horizontally Prix du OnePlus 12 Stockage Prix 256Go 969€ 512Go 1 099€ (999€ le temps de l'offre)

Score de valeur : 5 / 5

Test du OnePlus 12 : Caractéristiques

(Image credit: Philip Berne / Future)

Le OnePlus 12 utilise une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tout comme le Samsung Galaxy S24, mais elle n'est pas overclockée comme l'option Samsung "pour Galaxy". Dans les tests, y compris les applications de benchmark, le OnePlus 12 a très bien performé contre les téléphones Galaxy et les derniers modèles iPhone 15 Pro, battant même l'iPhone dans certains tests. Les résultats étaient toujours très proches, ce qui signifie que le OnePlus n'est peut-être pas le téléphone le plus performant que vous pouvez acheter, mais les différences sont plus légères que jamais.

Là où le OnePlus gagne en spécifications, c'est en charge et en taille de batterie. Il emballe une cellule de 5,400 mAh, qui est en fait deux cellules de 2,700 mAh, grâce à la charge OnePlus / Oppo SuperVOOC. Cela signifie que vous pouvez charger à un 80W efficace, ou jusqu'à 50W sans fil avec un chargeur AirVOOC.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques du OnePlus 12 Header Cell - Column 1 Dimensions : 164.3 x 75.8 x 9.2 mm Poids : 220g Écran : OLED de 6,82 pouces ; 1 600 nits ; luminosité maximale de 4 500 nits Résolution : 1440 x 3168 pixels Taux de rafraîchissement : 120Hz Puce (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM (mémoire vive) : 12Go / 16Go Stockage : 256Go / 512Go OS : Android 14; Oxygen OS 14 Caméras arrière : 50MP large ; 48MP ultra large ; 64MP zoom 3X Caméras avant : 32MP Batterie : 5,400 mAh Chargement : 80 W avec fil ; 50 W sans fil Couleurs : Fleurs d'Emeraude, Noir soyeux

Test du OnePlus 12 : Design

(Image credit: Philip Berne / Future)

Couleur verte unique avec des bandes et une finition satinée

Même le noir a un aspect unique et étincelant.

Sérieusement, c'est peut-être le design de smartphone le plus cool de tous les temps.

À une époque où Apple et Samsung semblent essayer de défaire le design des smartphones, OnePlus embrasse audacieusement les courbes, les virages et les options de couleur exceptionnelles avec le OnePlus 12. Notre unité de révision est heureusement de la couleur Fleurs d'Emeraude que nous avons adorée lors de l'aperçu que nous avons vu l'année dernière, mais même le Noir Soyeux a une finition unique et pailletée qui le fait briller contrairement à toute autre option noire terne que nous avons vue sur le marché.

Le Galaxy S24 est un téléphone en "bloc", peu importe lequel vous choisissez. Le Samsung Galaxy a perdu toutes ses courbes et lignes. Le OnePlus 12, en revanche, est doucement courbé sur chaque bord. Les lignes sont invitantes, pas juste discrètes. Le renflement de la caméra s'écoule gracieusement dans le bord du téléphone, et les touches de couleur et le verre poli sont ludiques et astucieux.

Le OnePlus 12 conserve le commutateur de sourdine, et les fans de OnePlus se révolteraient s'ils le perdaient. Nous trouvons toujours le commutateur plus utile que le bouton d'action sur notre iPhone 15 Pro Max, mais ce que nous voulons vraiment, c'est un bouton de déclencheur de l'appareil photo. Surtout sur un téléphone avec un vrai branding Hasselblad. Peut-être pour le numéro chanceux OnePlus 13 ?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Le OnePlus 12 est une bête épaisse et nous n'allons pas nous en plaindre. Il est plus épais que n'importe quel iPhone 15 ou téléphone Galaxy S24 actuel, même les gros, mais il embarque une batterie beaucoup plus grande à l'intérieur, et cela paie avec une autonomie de batterie plus longue. Nous avons supplié pendant des années pour que les fabricants de téléphones ajoutent juste un peu d'épaisseur afin que le téléphone puisse durer plus longtemps. OnePlus a écouté. Merci !

Avec son écran plus grand, le OnePlus 12 est en fait moins dense que la concurrence, donc il est plus léger que le Galaxy S24 Ultra, qui est proche en taille. Il se sent toujours substantiel et épais, bien que les bords courbés le rendent confortable à tenir.

Il est difficile de pardonner le manque de support IP68, et pour mettre cela dans le bon contexte, Samsung a fait de la résistance à l'eau une caractéristique standard sur chaque téléphone Galaxy S depuis le Galaxy S5, et nous sommes au Galaxy S24 cette année. Expédier un téléphone sans certification IP68, c'est comme vendre une voiture sans caméra de recul. Peut-être pouvez-vous conduire en toute sécurité sans cette fonctionnalité, mais le voudriez-vous ? De même, la plupart des gens préfèrent la tranquillité d'esprit de savoir que si vous laissez tomber votre téléphone dans les toilettes, vous n'avez pas ruiné votre bijou.

Score du design : 4.5 / 5

Test du OnePlus 12 : Affichage

(Image credit: Philip Berne / Future)

L'écran incroyablement lumineux peut atteindre des niveaux dangereux

Plus net que l'iPhone 15 Pro Max

Plus grand que le Galaxy S24 Ultra, mais incurvé pour paraître plus petit

Nous ne sommes pas sûr de ce que OnePlus a fait pour atteindre des niveaux de luminosité de pointe jusqu'à 4 500 nits sur le OnePlus 12, mais peut-être devrait-il arrêter ? Les représentants de OnePlus nous ont dit que des niveaux supérieurs à 3 000 nits peuvent être nocifs pour vos yeux sur une longue période, et le OnePlus 12 ne peut pas réellement vous bombarder avec autant de lumière d'un coup pendant une longue période. Il est plus probable qu'il illumine simplement de petites portions de l'écran qui ont besoin du coup de pouce. Pourtant, quand nous franchissons le seuil des dommages potentiels aux yeux, peut-être sommes-nous allés trop loin.

En pratique, nous n'avons pas pu réellement nous blesser avec le OnePlus 12, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il fait simplement froid et nuageux depuis que nous avons récupéré notre unité de révision il y a presque un mois. En tout cas, nous avons été très impressionné par la vitesse et la réactivité de l'affichage, surtout en jouant à des jeux. Cet écran est totalement sans lag de quelque manière que ce soit.

L'affichage du OnePlus 12 est apparemment légèrement plus grand que celui du Galaxy S24 Ultra, et il est techniquement plus net, mais la courbe sur les bords le fait paraître un peu plus petit. Nous préfèrons l'apparence des courbes du OnePlus 12, mais nous ne pouvons pas nier que le nouveau verre Gorilla Armor sur l'Ultra le rend beaucoup mieux à réfléchir l'éblouissement de nos lumières de studio ou du soleil vif. Le OnePlus peut pousser plus de luminosité, mais l'Ultra n'a pas besoin de devenir si brillant.

Score d'affichage : 5 / 5

Test du OnePlus 12 : Logiciel

(Image credit: Philip Berne / Future)

Une approche légère d'Android et de bons outils d'organisation

Pas de fonctions d'IA inutiles que personne n'a demandées

Oxygen OS est toujours Android, mais il n'est pas aussi complexe que l'interface One UI de Samsung.

OnePlus utilise Oxygen OS de sa maison mère Oppo avec Android 14, et garde une approche légère avec Android, contrairement au Galaxy S24 de Samsung, qui est chargé de fonctionnalités et d'applications supplémentaires. Le OnePlus 12 reste un téléphone Android, mais conserve certains des excellents outils d'organisation de l'écran d'accueil que Google a abandonnés il y a quelques années, donc il est un peu plus facile à utiliser et à organiser que même un Android Pixel 8 dit 'standard'.

Cela ne signifie pas que le OnePlus 12 n'est pas victime des pièges habituels d'Android. Il y a plusieurs applications "Photo" sur ce téléphone, y compris la galerie photo de OnePlus et Google Photos. C'est déroutant, mais on ne se retrouve pas avec deux navigateurs web ou deux App Stores.

Le gros problème avec Oxygen OS et le développement de son propre système par OnePlus survient plus tard, lorsqu'il est temps pour une mise à jour d'Android. OnePlus a livré trois ans de mises à jour pour ses meilleurs téléphones, mais Samsung et Google promettent maintenant sept ans de mises à jour, tandis qu'Apple a toujours offert cinq ans de nouveau logiciel à ses modèles d'iPhone.

(Image credit: Philip Berne / Future)

On ne voit pas de promesse logicielle spécifique sur le magasin en ligne de OnePlus, mais même trois ans ne seront plus suffisants désormais. On doute que OnePlus puisse soutenir le développement de son propre OS sur les modèles plus anciens. Cela nécessite un engagement sérieux de développeurs que seules les plus grandes entreprises comme Google, Samsung et Apple peuvent offrir. Cela restera un problème continu pour OnePlus, nous le croyons.

Le OnePlus 12 passe ostensiblement à côté des nouvelles fonctionnalités IA qui affligent d'autres téléphones Android. Le Galaxy S24 a été lancé avec un mélange de fonctionnalités IA à bord, y compris des outils de traduction très utiles et des outils d'adaptation du style d'écriture quelque peu inutiles. Les nouvelles fonctionnalités IA pour l'édition d'images se situent entre les deux. Sur le OnePlus 12, vous ne trouverez rien de tout cela, pour le meilleur et pour le pire.

On soupçonne que Google apportera plus d'IA à Android en général, ce qui inclura OnePlus, mais il ne portera pas tout. Samsung a obtenu certaines fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives à Pixel, comme Magic Editor dans l'application Galerie Samsung. Le OnePlus 12 n'a pas bénéficié de la générosité de Google.

Pour l'instant, c'est presque un soulagement que le OnePlus 12 soit exempt de fonctionnalités IA que personne n'a demandées. Apple n'intègre pas encore d'IA dans l'iPhone 15, donc cela ne donne pas l'impression que OnePlus soit à la traîne. Cela pourrait changer rapidement, surtout si Samsung fait de rapides progrès avec l'IA et Bixby et donne à ses téléphones une interface entièrement IA.

Score du logiciel : 3 / 5

Test du Google Pixel 8 Pro : Appareils photo

(Image credit: Philip Berne / Future)

Un système d'appareil photo excentrique qui demande un peu de pratique mais qui donne des résultats

D'excellents selfies et des portraits solides

Le réglage unique des couleurs fonctionne quand il fonctionne

Si vous voulez un appareil photo qui crée des photos vraiment cool, surtout des photos de personnes, le OnePlus 12 est fait pour vous. Si vous recherchez une extrême précision dans la couleur et le détail, cherchez ailleurs. Le partenariat entre OnePlus et Hasselblad se poursuit pour sa quatrième génération, et une fois de plus, les appareils photo produisent des images qui sont certainement uniques, bien que peut-être pas ce que la plupart des gens attendent ou désirent d'un appareil photo de smartphone.

OnePlus dit que Hasselblad a réglé son traitement d'image (c'est-à-dire qu'il n'a pas aidé à créer les lentilles) pour imiter les lentilles de portrait classiques de Hasselblad. Nous n'avons jamais pris de photo avec un appareil Hasselblad, mais dans notre comparaison avec les meilleurs téléphones appareils photo que vous pouvez acheter, y compris le dernier Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max, le OnePlus a tenu bon, et dans les selfies et les portraits, les résultats étaient souvent meilleurs avec OnePlus.

Image 1 of 5 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Ce n'est pas une configuration d'appareil photo polyvalente. L'objectif zoom fonctionne très bien pour ajouter du bokeh et un flou dramatique aux portraits, mais ce téléphone ne peut pas prendre de photos à longue distance comme le Galaxy S24 Ultra. Il a également eu plus de mal à faire la mise au point de près, ce qui a donné des macros floues et certains clichés alimentaires qui devaient être repris.

Si vous aimez la photographie de rue, le OnePlus 12 sera totalement satisfaisant, et il dispose de nombreux modes de prise de vue, de réglages Pro et d'options de filtres pour créer de superbes images. Ce n'est pas l'appareil photo le plus haut de notre liste, mais il mérite le respect pour un look unique qui est souvent plus cool que les photos précises en laboratoire que vous obtiendrez de l'iPhone et du Galaxy.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Echantillons de la caméra du OnePlus 12