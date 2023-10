Test du Google Pixel 8 Pro, bien plus qu'un simple smartphone

Les paramètres et les fonctions d'Android confus et difficiles à trouver

Le Google Pixel 8 Pro est le meilleur Pixel que Google ait jamais fabriqué, et il symbolise la vision de Google pour l'avenir de la technologie mobile, même si cette vision semble parfois un peu floue. Il dispose d'un écran fantastique, plus grand et plus lumineux que ses concurrents à prix similaire, et les fonctions de photographie, renforcées par l'apprentissage automatique de Google, sont inégalées par tout autre fabricant de téléphones. Certaines des nouvelles fonctionnalités de l'IA sont géniales et utiles, mais d'autres sont un peu étranges, voire rebutantes, et le téléphone souffre des pires tendances d'Android. Mais Google s'est engagé sur ce téléphone pour sept ans en termes de mises à jour, une période plus longue que jamais, ce qui laisse du temps pour des améliorations, alors que le hardware donne à Google une excellente plateforme pour se développer.

Google Pixel 8 Pro : test en deux minutes

Le Pixel 8 Pro est une mise à jour élégante de la vénérable gamme Pixel de Google, et même si nous nous tenons toujours prêts pour un nouveau look et une nouvelle expérience l'année prochaine, nous sommes heureux d'annoncer qu'il s'agit du Pixel le plus beau de Google jusqu'à présent.

Il s'agit également du Pixel le plus ambitieux de Google, avec de sérieuses améliorations de l'appareil photo qui satisferont même les photographes professionnels, et une puce Tensor G3 conçue spécialement pour exécuter les fonctions d'apprentissage automatique de Google. Google est tellement confiant dans les performances de ce téléphone qu'il promet une période sans précédent de sept ans de mises à jour majeures, soit plus longtemps que n'importe quel autre fabricant de téléphones.

Cela dit, il s'agit d'un appareil très, très curieux. Si Google avait simplement lancé un smartphone générique avec les caméras, l'écran et le design du Pixel 8 Pro, son téléphone aurait été un vainqueur simple, capable de faire valoir ses arguments contre des modèles pas tout à fait phares comme le Samsung Galaxy S23+ ou l'iPhone 15 Pro d'Apple. Au lieu de cela, Google s'enfonce profondément sur le terrain de l'apprentissage automatique avec des fonctionnalités d'IA générative qui proposent de nouvelles expériences sur mobile.

Certaines d'entre elles, comme l'étonnant nouvel assistant de filtrage des appels, fonctionnent à merveille et sont appelées à devenir un élément durable de l'expérience de notre smartphone. D'autres, comme les nouvelles fonctions d'édition de photos, sont presque effrayantes. La plupart, comme le fond d'écran AI, semblent être de simples distractions et des ajouts qui auraient pu se présenter sous la forme d'une application à télécharger, mais qui font désormais partie de l'expérience Android-on-Pixel.

Il s'agit d'un téléphone résolument Android, pour le meilleur mais surtout, ces jours-ci, pour le pire. C'est un véritable casse-tête. Vous êtes confronté à des écrans de configuration qui ne semblent jamais se terminer, à des notifications qui ne semblent jamais disparaître et à des menus Paramètres qui sont bien trop nombreux.

La bonne nouvelle, c'est que Google a de tout temps corriger Android, et s'il le fait, les propriétaires de Pixel 8 Pro bénéficieront de ces améliorations pendant sept ans, à condition que Google tienne ses promesses.

Il s'agit là d'une très bonne nouvelle. En fait, c'est l'une des meilleures nouvelles que nous ayons entendues de la part du camp Android depuis un certain temps. Si Google assure vraiment sept années de mises à jour majeures du système d'exploitation, de fonctionnalités Pixel et de mises à jour de sécurité, le Pixel 8 Pro sera le premier téléphone Android à battre Apple en termes de longévité.

Le Pixel 8 Pro vaudra-t-il la peine d'être utilisé dans sept ans ? Non, pas si vous en achetez un aujourd'hui. Mais, lorsque viendra le moment de vendre votre Pixel 8 Pro dans un an ou deux, la personne à qui vous le vendrez saura qu'elle n'achète pas un téléphone obsolète.

Si vous êtes fermement attaché à Google et Android, le Pixel 8 Pro est un excellent choix pour votre prochain téléphone. Sur le plan logiciel, Google a beaucoup de retard à rattraper par rapport à iOS 17 avant que nous recommandions de l'acheter plutôt que l'iPhone 15 Pro, mais le téléphone de Google est suffisamment amusant et unique pour que nous l'envisagions si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un appareil pliable vraiment sophistiqué ou le puissant Galaxy S23 Ultra.

Bien sûr, le vrai plaisir commence lorsque Google commence à baisser ses prix, et il peut être généreux avec les rabais, en particulier autour de la saison des soldes. Plus que pour toute autre marque, nous vous recommandons d'attendre une bonne affaire lorsque vous envisagez d'acheter un téléphone Pixel.

Google Pixel 8 Pro : Prix et disponibilité

À partir de 1 099 € pour une capacité de stockage de 128 Go

Disponible avec jusqu'à 512 Go en France

Coût supérieur de 200 € par rapport au Pixel 7 Pro 128 Go

Le Pixel 8 Pro coûte plus cher que le modèle de l'année dernière, alors que nous nous attendions à une baisse de prix de la part de Google. Le Pixel 7 Pro n'a pas très bien vieilli en termes de performances et de rapport qualité-prix, et les rumeurs laissaient entendre que le Pixel 8 Pro n'offrirait pas grand-chose de plus que son prédécesseur. Cependant, il s'avère que le Pixel 8 Pro offre finalement beaucoup plus et qu'il tient bien la route face à ses concurrents au même niveau de prix.

La valeur ajoutée la plus prometteuse de Google pour le Pixel 8 Pro est sa garantie de soutenir le téléphone pendant sept ans grâce à des mises à jour logicielles majeures, des mises à jour de sécurité et des améliorations des fonctionnalités du Pixel. Les téléphones Android sont traditionnellement décevants en termes de durée de vie, et aucun fabricant de téléphones Android n'a jamais offert ce niveau de support à long terme. Même Apple cesse de soutenir les iPhone avec de nouvelles mises à jour du système d'exploitation après environ cinq ans.

Le Pixel 8 Pro n'offre pas les meilleures performances, de sorte que ses perspectives en tant qu'appareil à long terme sont discutables, mais au moins nous savons que Google ne le négligera pas et ne le laissera pas dépérir.

Bien sûr, vous ne garderez probablement pas votre téléphone pendant sept ans, mais lorsque viendra le moment de l'échanger ou de le vendre, il devrait mieux conserver sa valeur en raison de l'engagement de soutien de Google. En outre, il existe d'autres facteurs qui font que ce téléphone est plus intéressant que le modèle de l'année dernière.

Le Pixel 8 Pro dispose d'un écran fantastique, plus lumineux et plus net que ceux de l'iPhone 15 Pro Max et du Galaxy S23 Plus. Le téléphone dispose également de la plus grande batterie du peloton, et l'autonomie a tenu les promesses de Google pendant notre période d'examen.

Les appareils photo sont meilleurs à bien des égards, mais leurs caractéristiques peuvent devenir un peu ésotériques et difficiles à expliquer. Inutile de dire que les photos sont bien meilleures qu'auparavant et que les nouveaux outils d'édition AI sont incroyablement impressionnants.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro prices Storage Prix US Prix UK Prix France 128GB $999 £999 1 099 € 256GB $1,059 £1,059 1 159 € 512GB $1,179 £1,179 1 299 € 1TB $1,399 N/A N/A

Si vous avez le budget, nous vous recommandons tout de même l'iPhone 15 Pro, non pas pour les appareils photo ou le hardware, mais parce qu'iOS 17 a une longueur d'avance sur Android 14. L'expérience logicielle d'Apple n'est pas seulement simplifiée, elle est élégante et soignée. Android est redevenu compliqué, et il est difficile de recommander même le meilleur téléphone Android par rapport à un iPhone comparable.

Le Pixel 8 Pro offre un excellent rapport qualité-prix par rapport au Samsung Galaxy S23+, si vous pouvez dépenser plus (ou obtenir une offre avantageuse), Samsung et Apple ont toutefois tous deux des téléphones encore plus sophistiqués avec plus d'appareils photo à proposer, tandis que Google atteint son plafond avec le 8 Pro.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Google Pixel 8 Pro : caractéristiques techniques

Découvrez les caractéristiques complètes du Google Pixel 8 Pro ci-dessous :

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques du Google Pixel 8 Pro Header Cell - Column 1 Dimensions : 162.6 x 76.5 x 8.8mm Poids : 213g OS : Android 14 Taille de l'écran : 6.7 inches Résolution : 1344 x 2992 pixels Puce : Google Tensor G3 RAM 12GB Stockage : 128GB, 256GB, 512GB Appareils photo arrière : 50MP principal ; 48MP 5x télé ; 48MP ultra-large (macro) Appareil photo avant: 10.5MP Batterie : 5,050 mAh

Google Pixel 8 Pro : design

Oui, il ressemble toujours au Pixel 6

La finition mate et les choix de couleurs ajoutent un peu de classe.

Est-ce que c'est à cela que ressembleront tous les Pixel à l'avenir ?

Qu'y a-t-il à dire sur le design d'un téléphone qui n'a pratiquement pas changé en trois ans ? Comme la série iPhone 15 de cette année, le Pixel 8 Pro est un peu plus arrondi que l'année dernière, avec de nouvelles couleurs et une finition mate. Il est résolument plus beau que le modèle de l'année dernière, si vous vous souciez des petits détails, ce qui est notre cas.

Le Pixel 8 Pro est plus arrondi dans les coins et plus plat sur l'écran. Cela rend le téléphone plus facile à tenir, tout en vous offrant un meilleur aperçu de votre contenu. La plupart des gens préfèrent le Bleu Azur, mais nous adorons les téléphones de couleur crème cette année, c'est pourquoi nous avons demandé un échantillon Porcelaine à Google pour notre évaluation.

C'est le plus beau téléphone Pixel que Google ait fabriqué jusqu'à présent. C'est une bonne chose, nous aurions apprécié voir ces améliorations de design arriver l'année dernière avec le Pixel 7 Pro.

La bosse de l'appareil photo du Google Pixel ne nous dérange pas. Elle ajoute une touche distinctive et, sur notre modèle Porcelaine, elle a une légère teinte dorée qui offre un joli reflet au soleil. C'est un très joli téléphone, surtout si vous n'avez jamais tenu en main un Pixel auparavant.

Si vous êtes propriétaire d'un Pixel plus ancien, vous êtes probablement en train d'envisager ce téléphone comme renouvellement. Il est dommage que les propriétaires de Pixel 6, prêts à passer à la vitesse supérieure, n'aient que cette version légèrement rafraîchie de leur ancien téléphone à acheter. Nous aimerions découvrir quelque chose d'un peu plus inédit l'année prochaine, surtout si le Pixel reste à ce niveau de prix plus élevé, au même titre que l'iPhone 15 en titane.

Design : 4 / 5

Test du Google Pixel 8 Pro : L'écran

La caractéristique la plus marquante : il est plus lumineux et plus net qu'auparavant

Encore plus lumineux et plus net que l'iPhone 15 Pro Max

Cadre légèrement plus épais que celui de l'iPhone

L'écran du Pixel 8 Pro se démarque cette année, et Google l'a même doté de sa propre marque : Super Actua. Le Pixel 8 Pro peut atteindre 2 400 nits en pic de luminosité et 1 600 nits lorsque vous n'êtes pas en plein soleil.

L'écran du Pixel 8 Pro surpasse celui de l'iPhone 15 Pro Max sur presque tous les plans. En termes de luminosité, de résolution totale et de netteté (densité de pixels), le Pixel a le meilleur écran. Côte à côte, il est beaucoup plus difficile de voir une différence, même si le Pixel est définitivement plus lumineux dans certains cas, en particulier lors de l'affichage d'un sujet purement blanc.

Lorsque nous avons réglé l'écran Pixel sur le mode "Naturel", nous avons obtenu des couleurs et des niveaux de luminosité qui ressemblaient beaucoup plus à ceux que nous avons l'habitude de voir sur l'iPhone.

Les bordures d'écran du Pixel 8 Pro sont à peine plus épaisses que celles de l'iPhone 15 Pro Max, mais le poinçon dans lequel se loge la caméra frontale est beaucoup moins intrusif que le Dynamic Island d'Apple.

Écran : 5 / 5

Test du Google Pixel 8 Pro : Logiciel

La fonction de filtrage des appels est utile et intuitive

De nombreuses fonctionnalités manquent au lancement

Certaines fonctionnalités importantes sont difficiles à trouver

Il y a quelques points positifs dans les améliorations logicielles du Pixel 8 Pro, regroupées autour de l'apprentissage automatique et de la direction de l'IA que prend Google. La nouvelle fonction de filtrage des appels fonctionne impeccablement bien. Nous avons essayé d'appeler notre Pixel 8 Pro à partir d'un autre numéro et la voix a semblé naturelle, bien qu'un peu trop décontractée, ce qui n'est pas vraiment un problème.

Le nouveau fond d'écran de l'IA est étonnamment intéressant. Il semble d'abord limité, puisqu'il ne s'agit pas d'une IA générative totalement libre de créer des images. Au contraire, elle vous propose une sélection de catégories et de suggestions à la manière de MadLibs. Vous pouvez par exemple choisir une scène "imaginaire" représentant "une bicyclette surréaliste composée de fleurs dans des tons roses et violets". Les options "vélo", "fleurs" et "couleurs" font toutes partie d'un menu à choix multiples. Au lieu d'une bicyclette, nous aurions pu choisir un bateau, une lampe, un phare ou un OVNI.

Il y a 12 options pour les objets, 30 choix de matériaux différents, dont des fleurs, de la toison et de la rhodochrosite (un minéral cristallin), et sept combinaisons de couleurs différentes. L'IA nous a proposé trois modèles de phares en laine, en corail et en beige. D'après nos calculs, cela signifie que la catégorie Imaginaire permet à elle seule de créer environ 7 500 fonds d'écran. Il existe 12 catégories, dont Imaginaire, Rayon X et Volcanique.

S'agit-il d'un gadget ? Non, mais cela ressemble à quelque chose qu'une très bonne application tierce pourrait faire aussi bien, peut-être avec encore plus d'options. Il s'agit d'une IA générative, après tout, donc les possibilités sont infinies. En fin de compte, les fonds d'écran sont jolis, cool, uniques et amusants. C'est donc une victoire.

Sur la page web du Pixel 8 Pro, Google dit que vous pouvez " personnaliser votre expérience avec le fond d'écran AI ", et c'est le cœur du problème que nous avons avec une grande partie du logiciel de Google sur le Pixel 8 Pro.

Google décrit ses fonctionnalités de traitement du langage naturel comme si elles étaient créées par un véritable être humain, et ce, de manière troublante. Lorsque c'est la machine qui crée, il n'y a pas de personne impliquée et il n'y a donc aucune interaction avec l'être humain. Lorsque nous utilisons le logiciel de Google pour rédiger un courriel entier ou créer une photo de groupe qui n'a jamais existé, sommes-nous en train de "personnaliser" ce courriel ? Avons-nous personnalisé cette photo ?

Non, nous utilisons une machine comme un outil qui nous aide à créer ou à accomplir une tâche.

Et ça, c'est génial et très utile, mais ce n'est pas ainsi que Google positionne le Pixel 8 Pro et toutes ses nouvelles fonctionnalités d'IA. Google ne dit pas " vous pouvez créer une image ", il dit que vous pouvez " réimaginer " des photos. Il manque quelque chose dans cette explication, et nous avons l'impression que ce qui manque, c'est l'honnêteté.

Les outils de création de photos ne sont pas les seuls problèmes d'IA que nous avons rencontrés. Google met en avant la capacité du Pixel 8 Pro à lire et à résumer des pages web pour vous. Cela étant dit, cette fonctionnalité n'existe pas encore et devrait, théoriquement, arriver bientôt dans l'application Enregistreur, de sorte que l'IA résumera vos conversations passées, ou les conférences auxquelles vous n'avez pas pu assister.

Nous avons essayé la fonction de résumé pour un article portant sur la réalisation d'une photo de famille à la maison. Le résumé de Google s'est trompé sur des faits très simples. Il a indiqué que les membres de la famille avaient visité un studio photo, alors que nous avions explicitement parlé d'un photographe professionnel s'étant déplacé à domicile. Si nous ne pouvons pas faire confiance à une fonction de résumé dès notre première utilisation, nous ne lui ferons plus jamais confiance.

De nombreuses autres nouvelles fonctionnalités sont tout simplement difficiles à trouver. La nouvelle fonction de filtrage des appels de Google est géniale, mais elle est cachée dans un sous-menu que vous ne pouvez trouver que si vous ouvrez l'application Téléphone ; elle est introuvable dans le menu Paramètres.

Pire encore, Google propose depuis des années une fonction d'enregistrement de sécurité sur ses téléphones Pixel, similaire à la nouvelle fonction d'enregistrement que nous adorons sur iOS 17. Le site de Google donne des instructions pour l'application "Sécurité personnelle", mais notre téléphone n'a pas d'application appelée Sécurité personnelle. Elle s'appelle simplement Sécurité, ce qui pourrait correspondre à une suite logicielle de sécurité ou à une application de santé et de prévention.

Nous allons arrêter de nous plaindre, mais le constat est que Google lance le Pixel 8 Pro sans un certain nombre de fonctionnalités clés prêtes à l'emploi. L'appareil photo bénéficiera des fonctionnalités vidéo Zoom Enhance, Video Boost et Night Sight, l’enregistreur audio devrait s’améliorer pour permettre de créer des résumés d'enregistrement, et la fonction de réponse intelligente devrait être proposée.

Logiciel : 3 / 5

Google Pixel 8 Pro : appareils photo

De superbes photos avec une qualité macro améliorée

Amélioration de tous les appareils photo, en particulier du téléobjectif

Moins bon que l'iPhone 15 Pro pour les photos de nuit

L'appareil photo principal du Pixel 8 Pro est vraiment meilleur que celui du Pixel 7 Pro, mais les améliorations peuvent être difficiles à expliquer.

L'objectif de l'appareil photo a une ouverture de f/1,65, ce qui est plus large que l'ouverture de f/1,9 de l'objectif de l'année dernière, ce qui est une bonne chose puisque cela permet de laisser entrer plus de lumière.

L'objectif f/1,65 du Pixel 8 Pro est une prouesse, alors que l'ouverture f/1,9 du Pixel 7 Pro de l'année dernière était une caractéristique tout à fait insignifiante. L'iPhone 15 Pro utilise un objectif f/1.8 sur son appareil photo principal, qui ne laisse pas passer autant de lumière. Il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte.

Par rapport à un iPhone 15 Pro Max, certaines photos sont plus belles avec le Pixel 8 Pro, mais d'autres, en particulier les photos de nuit et les images en basse lumière, sont plus réussies avec l'iPhone.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

La macrophotographie est meilleure sur le Pixel 8 Pro que sur l'iPhone, et même si vous n'avez pas l'intention de faire de la macro, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre sujet avec le Pixel. Le Pixel 8 Pro gère également beaucoup mieux les photos de nourriture que l'iPhone. L'aspect très naturel de l'iPhone peut rendre les plats peu appétissants en cas de mauvais éclairage. Il est préférable d'avoir un appareil photo qui peut apporter quelques améliorations.

En parlant d'améliorations, toutes celles qui seront apportées au Pixel 8 Pro ne sont pas encore prêtes. L'amélioration vidéo Night Sight finira par télécharger et améliorer vos vidéos nocturnes, mais elle n'est pas encore disponible. L'amélioration du zoom pour le téléobjectif et la caméra principale ne l'est pas non plus. Ces fonctionnalités seront probablement intégrées dans une nouvelle version, si possible avant la fin de l'année.

Une fois les photos prises, il faut passer par Google Photos pour les éditer. Google Photos, pour la famille Pixel 8, est une application spéciale. Elle possède des fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur les autres téléphones Pixel, les téléphones Android, les iPhone ou même sur votre ordinateur de bureau.

Nous avons déjà vu Magic Eraser (gomme magique), mais Google porte cette fonctionnalité à un niveau supérieur avec Magic Editor (retouche magique) Lorsque vous la lancez en appuyant sur le bouton coloré, Google ouvre une nouvelle suite d'outils d'IA générative pour vous aider à truquer vos photos comme un pro. Vous pouvez toujours effacer, mais Google fait ici un bien meilleur travail en créant un arrière-plan pour remplacer ce qui manque.

Vous pouvez également manipuler facilement les objets de votre photo. Vous pouvez les déplacer, les agrandir ou les réduire et, d'une manière générale, donner à l'image un aspect complètement différent. Si vous arrêtez de parler à quelqu'un, vous pouvez l'exclure de la photo de groupe. Si vous voulez dire que vous avez attrapé un plus gros poisson, vous pouvez simplement saisir le poisson sur la photo et écarter les doigts pour le faire grossir. La réalité n'a pas d'importance, tant que vous avez les bons outils.

Si les résultats peuvent être quelque peu effrayants et inquiétants, ils ne sont pas parfaits. Nous avons effacé des touristes d'une photo de la Statue de la Liberté, par exemple, et l'on voit clairement où les garde-fous ont été dessinés pour compenser. Nous avons effacé une ombre de la photo d'une glace de nuit et une partie de l'enseigne a disparu, remplacée par un mur blanc et vierge.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) Gee, I wish this guy would move his head (Image credit: Future / Philip Berne) With Magic Editor, the problem is solved

Il y a des raisons d'être prudent et de s'inquiéter de la facilité et de la vitesse avec lesquelles Google lance ces puissantes fonctions d'apprentissage automatique, mais pour l'instant, la qualité ne justifie pas tout à fait les craintes. Il est possible qu'un jour nos téléphones soient capables de créer un trucage crédible qui puisse résister à un examen approfondi. Pour l'instant, cependant, nous pensons que Google s'efforce simplement de mettre en place les fonctionnalités qu'il a promises.

Google Pixel 8 Pro : exemples de photos

Image 1 of 8 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)