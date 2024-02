Prise en main de Google Gemini - le nouvel assistant ne manque pas d'idées

Google Gemini est plus qu'une nouvelle façon de dire "Hey Google", c'est un assistant IA qui peut contrôler d'autres applications Google sur votre téléphone et au-delà. Il ne remplace pas l'Assistant Google, mais l'utilise, ainsi que Maps, Search et même Gmail, pour vous donner plus d'idées et d'informations au bout des doigts. C'est idéal pour trouver des idées, qu'il s'agisse d'une escapade d'un week-end ou de votre prochain roman policier. Il y a encore quelques bugs, mais Gemini s'améliore de jour en jour et il est passionnant de voir vers quoi il se dirige.

Google a remplacé son Google Assistant par un nouvel outil basé sur l'IA, Gemini, seulement aux États-Unis pour le moment. Nous avons essayé Gemini sur le Pixel 8 Pro, en le testant côte à côte avec l'ancien Google Assistant du OnePlus 12. L'expérience évolue très rapidement, et des fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas hier peuvent soudainement fonctionner demain. Dans l'ensemble, Gemini essaie d'être quelque chose de très différent d'Assistant, sans supprimer les fonctionnalités sur lesquelles nous nous appuyons.

Google Gemini : Design

Il était évident dès la première utilisation de Gemini qu'il tentait une approche différente. Alors que l'Assistant Google demande « Salut, comment puis-je aider ? », Gemini propose « Qu'aimeriez-vous faire aujourd'hui ? » L'Assistant attend qu'on commence à parler. Gemini écoute et propose également une commande sous la question nous indiquant de taper, parler ou partager une photo.

Lorsqu'on a commencé à utiliser Gemini il y a une semaine, il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire et que l'Assistant pouvait gérer. Gemini ne pouvait pas contrôler notre équipement domotique. Il ne pouvait pas mettre en place un rappel. Gemini nécessitait qu'on appuie sur un bouton après avoir donné une commande. Il y avait de nombreux bugs au début, mais en seulement une semaine, le logiciel s'est grandement amélioré. Il peut contrôler nos lumières et notre thermostat, par exemple, et sa réponse est maintenant automatique.

Si vous voulez plus qu'un simple Assistant, vous pouvez ouvrir l'application complète Gemini. En haut, Gemini propose des suggestions de choses à essayer, avec des options intéressantes qui changent fréquemment.

En dessous se trouve une liste de vos trois dernières requêtes. Gemini garde une trace de tout ce que vous demandez, et puisqu'il s'agit d'une IA, il résumera également la session et lui donnera un titre. Vous pouvez consulter l'historique complet de vos requêtes et supprimer une entrée, ou lui donner un titre plus approprié. Vous pouvez également épingler vos meilleures sessions de chat.

La force cachée de Gemini est sa capacité à dialoguer avec d'autres applications Google. Il peut remplacer l'Assistant Google car il utilise l'Assistant comme l'un de ses nombreux outils, ainsi que Maps, Search et même d'autres. Vous pouvez sauvegarder une session de chat directement dans Google Docs, ou l'exporter directement dans un message Gmail.

Si vous ne voulez pas utiliser Gemini comme remplaçant de votre Assistant lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou criez « Hey Google », vous pouvez choisir l'Assistant à la place dans les paramètres.

Google Gemini : Les différences avec Gemini

Alors que l'Assistant Google est juste cela, un assistant pour faire des choses sur votre téléphone, Google Gemini essaie d'être plus intelligent, plus comme un assistant humain avec des idées qu'une simple machine.

Par exemple, parmi les activités suggérées, Gemini nous propose de « Réfléchir à des activités de renforcement d'équipe pour un séminaire de travail », et offre « Des idées pour surprendre un ami le jour de son anniversaire ». Lorsqu'on touche l'option des idées d'anniversaire, cela ajoute « ami mélomane », ce qui est astucieux car on peut facilement remplacer cela par « ami amateur de jeux de société » ou quoi que ce soit d'autre qui intéresse réellement nos amis.

Pour la génération d'images, les suggestions de Google montrent la granularité des détails que Gemini peut gérer. Pour créer un hérisson dans l'espace, Google a commencé avec une commande de 36 mots avec des verbes, des descriptions et des choses à éviter dans l'image finale.

Gemini est assez intelligent pour continuer une conversation après une commande. On a demandé des suggestions pour des plans dans une ville spécifique à proximité et il a proposé quatre suggestions. On a dit qu'on aimait la quatrième option et demandé qu'il l'élargisse et il a obéi, offrant plus d'options similaires. On n'a eu aucun problème à se référer à des commandes précédentes dans une seule discussion, même si on s'était un peu écarté du sujet.

Alors, Google Gemini est-il le nouvel Assistant Google, ou est-ce une application qui exécute l'Assistant en notre nom ? L'Assistant n'a pas d'application plein écran, c'est toujours une fenêtre pop-up. Google Gemini commence comme un pop-up, et on peut ouvrir l'application pour plonger dans plus de détails.

L'Assistant ne peut pas interagir avec les photos comme Gemini, bien que ce soit encore une fonctionnalité contenant des bugs. Il refusait souvent d'aider avec une tâche photo, nous disant qu'il ne pouvait pas travailler avec des images, ou qu'il n'était pas encore prêt à gérer des photos de personnes. Parfois, ces photos n'incluaient pas d'humains, donc on n'est pas sûr de ce qui a causé l'erreur.

À certaines occasions, Gemini nous disait qu'il ne pouvait pas interpréter une image, puis il nous offrait des informations détaillées. On a demandé à propos d'un oiseau dans une photo qu'on avait prise et il nous a dit qu'il ne pouvait pas examiner l'image, puis nous a offert des liens pour des infos sur le Grand Cormoran. On s'attend à ce que ces bugs soient résolus bientôt, mais nous ne sommes pas encore certains sur ce que Gemini pourra faire avec les images qu'on télécharge.

Google Gemini : Performance

Google Gemini est lent. Lorsqu'on a essayé les mêmes tâches côte à côte avec l'Assistant Google sur notre OnePlus 12, l'Assistant a toujours terminé en premier. Cela pourrait être dû au processeur Snapdragon 8 Gen 3 plus rapide dans le OnePlus 12, mais on soupçonne qu'il y a des goulets d'étranglement qui ralentissent Gemini. Après tout, Gemini ne remplace pas l'Assistant, il utilise l'Assistant, ce qui crée une étape supplémentaire.

Cela dit, il n'y a pas beaucoup de tâches pour lesquelles on a besoin que Gemini réponde avec grande hâte. Si on demande des plans pour le week-end, on peut attendre dix secondes supplémentaires pour une bonne réponse. Si on éteint toutes les lumières dans notre maison, cette même pause plus longue est agaçante.

Les résultats de Gemini peuvent être impressionnants, et Gemini peut élargir ou adapter ses réponses. En fait, il suggère toujours des moyens par lesquels il pourrait s'élargir pour être plus utile. Si on demande une destination, il pourrait offrir quelques idées qui sont mauvaises et une qui est géniale, et lorsque on identifie le choix qu'on aime, il peut trouver des options similaires. Bien sûr, c'est ce qu'une machine fait de mieux, associer des motifs.

On a essayé d'utiliser Gemini pour planifier un roman de fiction sur un vol et c'était étonnamment amusant. Ses suggestions étaient clichées, mais il a fait un excellent travail en offrant des moyens d'élargir l'histoire. Après lui avoir donné un synopsis initial de l'intrigue, il a proposé de développer des intrigues, créer des rebondissements et même de concevoir des motivations pour différentes actions de personnages.

On continuera à utiliser et tester Gemini, et il a beaucoup de marge pour l'amélioration des performances, mais l'expérience est toujours amusante et satisfaisante, et les résultats valent souvent l'attente. Les suggestions ne sont pas uniformément bonnes, mais elles sont occasionnellement géniales.

Google Gemini : Premières impressions

À quoi sert Gemini ? En approchant un nouvel outil IA, il est difficile de savoir comment l'utiliser. Ce n'est pas vraiment un remplacement pour l'Assistant autant qu'un gardien de toutes les applications de Google qui fournissent des réponses, surtout Maps et Search.

Suivre les suggestions de Google dans l'application aide à ouvrir des portes. Google suggère d'utiliser Gemini pour aider à faire des plans, et c'est ce qu'on a fait le plus souvent. On a fait des plans pour des soirées en amoureux, des week-ends, et on utilisera bientôt Gemini pour aider avec un voyage. Gemini a offert des idées qui nous ont orienté dans la bonne direction, même si on n'a pas utilisé les options listées.

Google a également créé un excellent outil pour le brainstorming. Gemini a offert ses résultats les plus intéressants à la fin quand il a suggéré des moyens par lesquels on pourrait lui demander de s'élargir. Il n'y avait pas de conversations en une étape. Chaque requête se terminait par un appel à l'action pour aller plus loin. On a aimé ça, c'était très utile.

Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? On a demandé à Gemini une recette pour des muffins moelleux et aérés et il nous a donné une recette mais sans attribution. Un auteur ne peut pas protéger par droit d'auteur une recette, mais Gemini n'a pas inventé les muffins, ni les techniques pour les rendre aérés. Cela donnait l'impression que quelque chose était volé.

On n'a également pas aimé la fausse humanité injectée dans chaque réponse. Peu importe ce qu'on suggérait, on recevait un compliment de Gemini. Parfois, ces mots étaient de subtiles encouragements, d'autres fois, c'était de la flatterie gênante.

Écoute, Gemini, on sait que tu es une personnalité informatique factice. Ça ne nous fait pas nous sentir bien quand tu nous dis qu'on est très créatif et intéressant. C'est moins crédible que lorsque notre mère nous disait qu'on était le plus beau ... vous voyez l'idée.

On utilise souvent l'Assistant Google pour les tâches de base – minuteries, météo et contrôle de la maison intelligente (domotique). Gemini peut faire tout cela, donc on n'arrêtera pas d'utiliser Gemini. On essayera également Gemini pour aider à développer des idées et des plans. On est très curieux de voir comment il développera ses capacités avec toutes les autres applications Google qu'il peut contrôler.

