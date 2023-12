Google Gemini est le cerveau d'IA le plus puissant à ce jour - et il va changer votre façon d'utiliser Google

Google a annoncé le nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) Gemini, un système d'IA qui alimentera une multitude de produits de l'entreprise, du chatbot Google Bard aux téléphones Pixel. L'entreprise qualifie Gemini de "modèle le plus performant et le plus général que nous ayons jamais construit", affirmant qu'il rendra l'IA "plus utile pour tout le monde". À en juger par l'incroyable démo vidéo plus bas sur cette page, elle pourrait bien avoir raison.

Gemini sera disponible en trois "tailles" : Ultra, Pro et Nano, chacune étant conçue pour des usages différents. Toutes seront polyvalentes, ce qui signifie qu'elles pourront gérer un large éventail d'entrées, Google précisant que Gemini peut prendre en charge du texte, du code, de l'audio, des images et des vidéos en tant que commandes.

Alors que Gemini Ultra est conçu pour des cas d'utilisation extrêmement exigeants, comme dans les centres de données, Gemini Nano tiendra dans votre smartphone, ce qui laisse entrevoir la possibilité pour les meilleurs smartphones Android de bénéficier d'un avantage significatif en matière d'IA.

Avec toute cette nouvelle puissance, Google insiste sur le fait qu'il a mené des "tests rigoureux" pour identifier et prévenir les effets néfastes de l'utilisation de Gemini par les utilisateurs. Selon l'entreprise, il s'agissait d'un défi, car la nature multimodale de Gemini signifie que deux entrées apparemment inoffensives (telles qu'un texte et une image) peuvent être combinées pour créer quelque chose d'offensant ou de dangereux.

Accès à l'ensemble de vos services et appareils

Google est sous pression pour rattraper le ChatGPT d'OpenAI et ses capacités d'IA avancées. Il y a quelques jours, en effet, des informations circulaient selon lesquelles Google avait reporté l'annonce de Gemini à l'année prochaine en raison de ses performances apparemment médiocres dans un certain nombre de langues.

Aujourd'hui, il s'avère soit que cette information était fausse, soit que Google va de l'avant malgré les imperfections supposées de Gemini. À cet égard, il est intéressant de noter que Gemini ne fonctionnera d'abord qu'en anglais.

Que vous apporte Gemini ? Si vous utilisez un téléphone Pixel 8 Pro, Google dit qu'il peut maintenant exécuter Gemini Nano, apportant toutes ses capacités d'IA dans votre poche. Selon un article de blog de Google, Gemini se retrouve dans deux nouvelles fonctionnalités du Pixel 8 Pro : Smart Reply dans Gboard, qui vous suggère des réponses aux messages, et Summarize dans Recorder, qui peut résumer vos conversations et présentations enregistrées.

Le chatbot Google Bard a également été mis à jour pour exécuter Gemini, ce qui, selon l'entreprise, constitue "la plus grande mise à niveau de Bard depuis son lancement." En outre, Google indique que "Gemini sera disponible dans davantage de nos produits et services, tels que Search, Ads, Chrome et Duet AI" dans les mois à venir.

Dans le cadre de cette annonce, Google a dévoilé une série de démonstrations de Gemini. Ces démonstrations montrent l'IA devinant le dessin d'un utilisateur, jouant de la musique pour accompagner un dessin, et plus encore.

Gemini vs ChatGPT

(Image credit: Google)

Ce n'est un secret pour personne que ChatGPT d'OpenAI est l'outil d'IA le plus dominant depuis des mois, et Google veut y mettre fin avec Gemini. L'entreprise a d'ailleurs fait des déclarations assez audacieuses sur ses capacités.

Par exemple, Google affirme que les performances de Gemini Ultra dépassent les résultats actuels de pointe dans "30 des 32 points de référence académiques largement utilisés" dans la recherche et le développement de grands modèles de langage (LLM). En d'autres termes, Google pense qu'il éclipse GPT-4 dans presque tous les domaines.

Comparé au LLM GPT-4 qui alimente ChatGPT, Gemini est arrivé en tête dans sept des huit tests de référence basés sur le texte, affirme Google. En ce qui concerne les tests multimodaux, Gemini l'a emporté dans les 10 tests de référence, selon la comparaison de Google.

Cela signifie-t-il qu'il y a un nouveau champion de l'IA ? Cela reste à voir, et nous devrons attendre des tests plus concrets de la part d'utilisateurs indépendants. Ce qui est clair, c'est que Google prend la lutte contre l'IA très au sérieux. La balle est désormais dans le camp d'OpenAI (et de Microsoft).