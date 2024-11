ChatGPT Search, le nouvel outil pour remplacer Google

Nous avons entendu des rumeurs au sujet d'un moteur de recherche ChatGPT depuis un certain temps, mais maintenant il est enfin en ligne. Il ne s'agit pas d'un tout nouveau site web appelé 'SearchGPT', comme beaucoup s'y attendaient, mais simplement d'une mise à jour du site web ChatGPT existant, et de toutes les applications ChatGPT pour Windows, Mac, et smartphones.

Lorsque vous parlez à ChatGPT, il vous demandera maintenant s'il doit faire une recherche sur le web, s'il pense que cela produira de meilleurs résultats pour vous, mais vous pouvez également lancer manuellement une recherche sur le web à tout moment. Comme on peut s'y attendre, la recherche ChatGPT est une fonctionnalité disponible immédiatement pour les abonnés ChatGPT Plus, et tous les utilisateurs ChatGPT Plus et Team l'obtiendront aujourd'hui. Cependant, tous les utilisateurs de la liste d'attente SearchGPT y auront également accès aujourd'hui. Les utilisateurs Enterprise et Edu de ChatGPT y auront accès au cours des prochaines semaines.

Une nouvelle barre de citations s'ouvre à droite de la fenêtre lorsque vous cliquez sur un lien source. (Image credit: OpenAI)

How it works

Si vous regardez la barre de commande de votre ChatGPT, vous verrez une nouvelle icône de recherche appelée Recherche. Tapez ou cliquez sur cette icône et vous effectuerez une recherche sur le web à l'aide de ChatGPT, plutôt que d'entamer une conversation. C'est un peu comme les résumés AI que Google fournit déjà dans son moteur de recherche, mais il y a un lien facilement identifiable vers les sources après chaque morceau de texte. Lorsque l'on clique sur les sources, une barre latérale s'ouvre pour afficher les citations.

Au cas où vous vous poseriez la question, la liste d'attente pour SearchGPT est maintenant close, donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il est maintenant trop tard. Pour ce qui est de la date à laquelle le reste des utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT en bénéficieront, OpenAI déclare : « Nous la déploierons pour tous les utilisateurs de la version gratuite au cours des prochains mois. »

La recherche ChatGPT est parfaite pour toutes les tâches pour lesquelles vous utilisez normalement Google. (Image credit: OpenAI)

Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT s'est associé à diverses sources industrielles pour fournir ses propres cartes, qui ne sont pas des cartes Google, ainsi que des informations sur la météo, les actions, les sports et les actualités. OpenAI explique qu'elle s'est « associée à des fournisseurs d'informations et de données pour ajouter des informations actualisées et de nouvelles conceptions visuelles pour des catégories telles que la météo, les actions, les sports, les actualités et les cartes ».

ChatGPT Search est d'ores et déjà séduisant et pourrait constituer la première véritable menace pour Google depuis des années. Avec ChatGPT Search, vous obtenez essentiellement les capacités de langage naturel de ChatGPT combinées à des informations de dernière minute provenant du web, et cela pourrait être exactement ce que les gens recherchent.