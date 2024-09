OpenAI affirme avoir dépassé le million d'utilisateurs professionnels

OpenAI compterait un million de clients professionnels payants pour ses abonnements ChatGPT Enterprise, Team et Education, selon l'entreprise.

Cette croissance significative, en date de septembre, marque une augmentation considérable par rapport aux 600 000 clients recensés en avril, et a été attribuée aux progrès continus des grands modèles de langage qui alimentent le chatbot conversationnel d'IA générative, y compris le lancement de GPT-4o au début de l'été.

Outre les plans commerciaux payants tels que Team (25 $ par mois), les plans personnels tels que Plus (20 $ par mois) et le niveau gratuit ne semblent pas être inclus dans le chiffre ci-dessus.

ChatGPT compte un million de clients professionnels

Selon Bloomberg, une grande partie du million d'utilisateurs professionnels de l'entreprise se trouve aux États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon contribuant également aux chiffres globaux.

En outre, OpenAI serait en train d'étudier la possibilité d'augmenter les prix des abonnements aux LLM les plus avancés, tels que Strawberry et Orion. Les premières discussions internes suggèrent que les prix pourraient atteindre 2 000 dollars par mois, selon une source anonyme au fait du dossier (via The Information).

Au bas de l'échelle, le niveau gratuit de ChatGPT serait consulté par des centaines de millions d'utilisateurs chaque mois.

Alors qu'OpenAI continue de développer ses services ChatGPT, de plus en plus d'entreprises s'y intéressent de plus près. Outre l'investissement de plusieurs milliards de dollars de Microsoft dans la startup, Apple et Nvidia seraient en train d'étudier la possibilité d'investir dans la société.

La dernière levée de fonds pourrait permettre à OpenAI d'atteindre une valorisation de plus de 100 milliards de dollars, alors qu'elle était estimée à 80 milliards de dollars en février, lorsque le fabricant de ChatGPT prévoyait de vendre des actions à Thrive Capital.

Malgré ses vantardises occasionnelles, OpenAI reste une société largement privée. Le nombre de clients payants et le nombre d'utilisateurs que la plateforme a attirés par ses abonnements axés sur le consommateur ne sont pas entièrement connus.