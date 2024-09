OpenAI Strawberry est là - il s'appelle o1-preview et pourrait bien être le ChatGPT le plus humain qui soit

Les réponses rapides ne sont pas toujours les meilleures, ce qui pourrait être le principal enseignement de l'arrivée d'OpenAI Strawberry - maintenant appelé o1-preview - un nouveau modèle de raisonnement ChatGPT qui prend plus de temps pour vous donner ce qui pourrait être de bien meilleures réponses.

OpenAI a annoncé la version préliminaire jeudi dans un article de blog, précisant qu'elle arriverait dans ChatGPT et dans l'API de l'entreprise d'IA générative. Nous pouvons confirmer que le modèle o1-preview et un modèle plus rapide et moins cher o1-mini sont tous deux en ligne sur notre compte ChatGPT Plus. Cependant, les nouveaux modèles n'apparaissent pas encore dans les comptes ChatGPT gratuits.

Strawberry a été très attendu en raison de ses possibles capacités de réflexion semblables à celles de l'homme. Dans les semaines précédant cette annonce, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, nous a taquiné avec de nombreuses références impertinentes aux fruits, mais il a également indiqué clairement au cours des derniers mois que l'IA générative était prête à faire un bond en avant significatif.

Dans son billet de blog, OpenAI explique : « Nous avons entraîné ces modèles à passer plus de temps à réfléchir aux problèmes avant d'y répondre, comme le ferait une personne. Grâce à l'entraînement, ils apprennent à affiner leur processus de réflexion, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs ».

Doctorat d'intelligence

OpenAI affirme que ce modèle plus puissant, o1-preview, a obtenu des résultats « similaires à ceux d'étudiants en doctorat sur des tâches de référence difficiles en physique, en chimie et en biologie ». o1-preview est un modèle génératif qui pourrait trouver sa plus grande application dans le monde universitaire, et non pour vous aider à rédiger une proposition de bal de fin d'année attrayante.

Un exemple donné dans une vidéo accompagnant le blog est celui du séquençage des gènes. Un scientifique y fait remarquer que si les humains ne peuvent pas tout suivre dans le séquençage des gènes, une IA peut le faire. La scientifique qualifie le nouveau modèle de « chat avec raisonnement » et montre comment, lorsqu'elle tape une question, il y a un moment où o1-preview dit « Thinking » (réflexion). L'intérêt de ce message est qu'il l'empêche de s'égarer dans la mauvaise partie de la théorie des gènes.

Cependant, o1-preview ne remplace pas ChatGPT-4o, qui a à peine un mois. Le nouveau modèle n'effectue pas de recherche sur le web et n'est pas capable d'ingérer des fichiers et des images. Toutefois, il est probable que cela apparaisse un jour ou l'autre.

Si la biologie et les mathématiques ne sont pas votre tasse de thé, l'o1-mini, plus léger et légèrement plus agile, pourrait vous convenir. Il est particulièrement doué pour le codage.

Vous pouvez essayer les nouveaux modèles dans ChatGPT Plus (20 $ par mois) en vous connectant et en sélectionnant le menu déroulant des modèles. Vous verrez que o1-preview et o1-mini ont été ajoutés à la liste au moment de la publication de cet article.

Il sera intéressant de voir ce que les gens font avec le modèle anciennement connu sous le nom de Strawberry et s'ils s'impatientent en attendant qu'un o1-preview leur apporte des réponses. Ils se sentiront peut-être mieux s'ils constatent que le raisonnement supplémentaire permet d'obtenir des réponses plus utiles à certains problèmes vraiment importants.