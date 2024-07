L'Apple Intelligence devrait intégrer Google Gemini dès son lancement, ainsi que ChatGPT

Lors de la WWDC 2024, Apple a confirmé que son prochain ensemble d'outils Apple Intelligence comprendra une intégration avec ChatGPT pour aider à répondre aux questions des utilisateurs que Siri ne peut pas traiter seul, et nous apprenons maintenant qu'un deuxième chatbot tiers pourrait être ajouté au mélange.

Selon Mark Gurman, expert Apple de Bloomberg, Google Gemini pourrait rejoindre ChatGPT en tant que l'une des deux options de chatbot compatibles avec Siri dans Apple Intelligence. Grâce à cette intégration, les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de MacBook auraient la possibilité d'utiliser les pouvoirs de ChatGPT ou de Google Gemini, basés sur le cloud, lorsque Siri n'est pas en mesure de répondre à une requête sur l'appareil.

Apple annoncerait sa collaboration avec Google "cet automne" (c'est-à-dire en septembre), ce qui coïncide avec le lancement présumé d'Apple Intelligence, d'iOS 18 et de la gamme iPhone 16.

Les rumeurs concernant un partenariat entre Apple et Google circulent depuis un certain temps déjà, mais de nombreux commentateurs techniques - dont Lance Ulanoff de TechRadar - doutaient de leur authenticité en raison de la réticence historique d'Apple à instaurer la parité entre les meilleurs iPhones et les meilleurs téléphones Android.

Siri pourrait bientôt intégrer ChatGPT et Google Gemini (Image credit: Apple)

Ulanoff a écrit en mars : "L'objectif d'Apple avec l'iPhone 16, l'iOS 18 et les futurs iPhones est de différencier ses produits des téléphones Android. Elle veut que les gens changent et ils ne le feront que s'ils y trouvent un avantage tangible. Si les outils génératifs de l'iPhone sont les mêmes que ceux du Google Pixel 8 Pro (et 9) ou du Samsung Galaxy S24 Ultra (et S25 Ultra), pourquoi changer ?"

C'est une question valable, mais peut-être qu'Apple considère son partenariat supplémentaire (et jusqu'à présent unique) avec ChatGPT comme l'USP de ses nouveaux et futurs appareils.

Il y a aussi la question des revenus à prendre en compte. Gurman a récemment rapporté que le "plan à long terme d'Apple est de gagner de l'argent avec Apple Intelligence", l'entreprise souhaitant "obtenir une part des revenus d'abonnement de chaque partenaire d'IA qu'elle intègre".

Il semble donc probable qu'Apple lancera une version payante d'Apple Intelligence qui intégrera les fonctionnalités premium et payantes de ChatGPT et de Google Gemini, respectivement.

Par ailleurs, Gurman rapporte également qu'Apple a eu de brèves conversations avec Meta au sujet de l'intégration de son chatbot Llama dans Apple Intelligence, mais que le fabricant de l'iPhone aurait renoncé à un partenariat en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée et d'une préférence pour la technologie d'IA supérieure de Google.