Galaxy Watch 7 de Samsung : des avertissements en cas de risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et autres

La prochaine Galaxy Watch 7 de Samsung pourrait recevoir une nouvelle fonction de santé qui pourrait avertir les utilisateurs s'ils sont à risque de certaines maladies.

Android Authority s'est récemment penché sur la dernière mise à jour de l'application Samsung Health et a trouvé des preuves de l'existence de l'indice AGEs (Advanced Glycation End products). Selon une capture d'écran de l'outil de détection, les AGE sont des composés que le corps produit lorsque "les protéines et les molécules de graisse sont oxydées par des molécules de sucre".

Les AGE s'accumulent avec l'âge et peuvent être utilisés pour prédire le risque de contracter certaines "maladies liées à l'âge" ou certaines affections, notamment le diabète, l'insuffisance rénale, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Il est possible de mesurer ces composés de manière non invasive, une étude de 2022 ayant révélé que "certains AGE peuvent être fluorescents et de couleur jaune-brun", ce qui permet de les détecter sans avoir besoin d'un échantillon de sang ou de tissu.

Cela signifie-t-il que la Galaxy Watch 7 abritera de nouveaux capteurs permettant de détecter les AGE ? Peut-être. Bien que les indices suggèrent que la smartwatch supportera la technologie, il est difficile de dire avec certitude s'il s'agira d'une fonctionnalité. D'autant plus que le mot "Labs" est écrit à côté de AGEs Index, ce qui indique qu'il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale.

Galaxy Watch 7 : surveillance du glucose

Android Authority a également trouvé une page de menu dans la mise à jour de l'application Samsung Health intitulée "Continuous Glucose Monitoring". Cependant, elle était complètement vide et ne fournissait aucune autre information.

Des rumeurs remontant au mois de janvier faisaient état de la prise en charge de la surveillance de la glycémie par les appareils connectés de Samsung. Au départ, cette fonction était destinée à la Galaxy Ring, mais un rapport datant d'avril affirmait que la Galaxy Watch 7 pourrait être capable de faire la même chose. Malgré ces éléments, il est trop tôt pour dire si la surveillance de la glycémie sera présente ou non.

Le géant de la technologie a déclaré au début de l'année 2024 que "la surveillance non invasive de la glycémie pourrait arriver sous une forme ou une autre d'ici cinq ans". Samsung est clairement intéressée par la mise en œuvre de la technologie dans ses appareils, bien qu'il semble que les utilisateurs devront attendre un peu plus longtemps pour que cela devienne une réalité.

Samsung introduirait le partage de la santé familiale

En plus de l'outil AGEs, Android Authority a découvert des lignes de code faisant référence au "partage de données de santé familiales" entre les Galaxy Watches. Cette fonctionnalité permettrait aux membres de la famille d'échanger des "données de santé entre eux pour un suivi efficace". La publication a réussi à activer l'interface utilisateur, ce qui lui a permis de comprendre comment le partage pouvait fonctionner.

Les captures d'écran montrent que des contrôles de confidentialité sont intégrés. Les utilisateurs peuvent arrêter le partage ou "modifier... la quantité de données qu'ils partagent à tout moment". Les données peuvent être visualisées avant d'être envoyées et sont automatiquement supprimées en cas d'inactivité du compte pendant 90 jours.

Les parents et les tuteurs ont la possibilité de consulter les données de santé de leur enfant recueillies par le biais d'une Galaxy Watch, à condition qu'ils remplissent les conditions requises. Ils doivent obtenir l'autorisation de l'enfant et la montre doit être connectée à un smartphone connecté au compte Samsung de l'enfant. Android Authority fait une observation intéressante : rien n'indique que le partage des données familiales sera une fonction exclusive de la série Watch 7. Il est possible que le logiciel soit déployé sur les générations précédentes.

Comme pour toutes les fuites, il faut prendre cette information avec des pincettes. Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus, car Samsung organise son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 juillet.

