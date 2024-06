Samsung Galaxy Unpacked 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur les lancements de produits de Samsung

Le premier Samsung Galaxy Unpacked de 2024, qui s'est tenu le 17 janvier, a eu lieu et a laissé dans son sillage la révélation officielle des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. En outre, la Samsung Galaxy Ring, qui sera la première bague intelligente de Samsung, a été présentée en avant-première.

Lisez la suite pour tout savoir sur le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked qui aura lieu officiellement le 10 juillet.

Qu'est-ce que le Samsung Galaxy Unpacked ?

Galaxy Unpacked est le nom donné à la grande présentation des produits Samsung. Normalement, ces présentations portent sur les nouveaux smartphones de la série Galaxy S et les téléphones pliables des séries Galaxy Fold et Flip.

Mais les événements Galaxy Unpacked sont également utilisés pour présenter les nouvelles smartwatches Galaxy et les écouteurs sans fil, ainsi que les ordinateurs portables et les tablettes. Des clins d'œil sont également faits à la plateforme SmartThings de Samsung pour la maison intelligente et à son interopérabilité avec les nouveaux appareils Galaxy.

En général, vous pouvez vous attendre à deux événements Galaxy Unpacked par an : l'un au début, entre janvier et mars, et l'autre aux alentours de juillet ou août.

Qu'est-ce qui a été révélé lors du Samsung Galaxy Unpacked en janvier ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, les téléphones de la série Galaxy S24 ont été dévoilés lors de l'Unpacked du 17 janvier, ainsi que l'outil d'intelligence artificielle dont ils sont équipés.

Quand aura lieu le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked ?

Le prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 10 juillet, et nous nous attendons à ce que toute une série de produits soient dévoilés. Il s'agira certainement de téléphones pliables de nouvelle génération, de nouveaux modèles de Galaxy Watch et de la première bague intelligente de Samsung.

Que pourrait-on découvrir lors du prochain Samsung Galaxy Unpacked 2024 ?

Alors que nous pensions que le prochain Samsung Galaxy Unpacked serait centré sur les nouveaux téléphones Fold et Flip, les appareils connectés devraient voler la vedette grâce à la Galaxy Ring.

Et avec la mention de la technologie portable, nous sommes prudemment optimistes quant à l'arrivée d'une nouvelle génération de Galaxy Watch ou d'une mise à jour importante de la Galaxy Watch 6.

Il est possible que la rumeur du Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra fasse également son apparition, mais le jury n'est pas encore fixé sur ce point.