L’iPhone 17 Air : un retour aux sources du MacBook Air selon les dernières rumeurs

L'iPhone 17 Air de l'année prochaine pourrait contenir le propre modem d'Apple

Ce composant pourrait entraîner une baisse des performances à court terme

Mais il pourrait aussi ouvrir la voie à une nouvelle ère de produits Apple

Apple serait sur le point de lancer l’une des révolutions les plus marquantes de l’iPhone depuis des années. Le modèle spéculé sous le nom d’« iPhone 17 Air » promet de réduire l’épaisseur du téléphone à des niveaux jamais atteints, avec une sortie attendue pour l’année prochaine. Cette évolution rappelle d’autres appareils Apple où la finesse était une priorité. Mais l’iPhone 17 Air s’imposera-t-il comme un incontournable, à l’image du MacBook Air, ou subira-t-il le même sort que le MacBook 12 pouces ?

L’enjeu repose sur un composant inattendu : le modem de l’iPhone. Les rumeurs suggèrent qu’Apple développe son propre modem mobile et qu’il pourrait l’intégrer dès le début de l’année prochaine. Cependant, ce changement pourrait entraîner une baisse de performance notable dans les appels téléphoniques et les connexions Internet. Selon The Information, « les vitesses maximales seraient inférieures et la capacité à maintenir une connexion aux réseaux cellulaires légèrement moins fiable » par rapport aux modems actuels.

Cela pourrait-il signifier que l’iPhone 17 Air fasse des compromis coûteux au nom de la finesse et de la légèreté ? Certains observateurs ont déjà évoqué la possibilité d’un nouvel « antennagate », en référence au scandale de connectivité qui avait touché l’iPhone 4.

Il est sans doute trop tôt pour établir de telles comparaisons, même si le rapport de The Information s’avère exact. La différence de performance entre les anciens et les nouveaux modems pourrait être à peine perceptible, voire insignifiante. Cette situation illustre néanmoins les risques – et les potentielles récompenses – associés à ce pari d’Apple.

MacBook Air ou MacBook 12 pouces ?

(Image credit: Future)

Des rapports antérieurs, notamment de Mark Gurman pour Bloomberg et de l’analyste Ming-Chi Kuo, confirment que ce changement de modem s’inscrit dans un projet à long terme pour Apple. L’entreprise semble prête à accepter des concessions en termes de performance à court terme, avec pour objectif de réduire sa dépendance aux fabricants tiers et de diminuer ses coûts sur le long terme.

L’équipe en charge des processeurs chez Apple est considérée comme l’une des meilleures au monde. Au vu du succès éclatant des puces Apple Silicon, peu d’inquiétudes subsistent quant à l’avenir des modems conçus par Apple.

Si cette démarche porte ses fruits, l’iPhone 17 Air pourrait suivre le chemin d’un autre produit ultra-fin devenu un succès : le MacBook Air. Lors de son lancement en 2008, cet appareil avait redéfini les notions de finesse et de légèreté. Certes, il avait ses défauts – puissance limitée, stockage interne restreint, qualité audio décevante – mais Apple a su, au fil des ans, corriger ces lacunes pour en faire l’un des meilleurs ordinateurs portables du marché. Malgré son design minimaliste controversé, ce choix s’est avéré être un atout.

Cependant, l’iPhone 17 Air pourrait également connaître le même destin que le MacBook 12 pouces. Cet ordinateur portable, incarnation ultime du minimalisme d’Apple, était d’une légèreté et d’une finesse remarquables, mais cela s’est fait au détriment des performances. Sa faible capacité thermique obligeait Apple à y intégrer un processeur mobile, malgré un prix exorbitant. Sans surprise, ce modèle a été un échec et retiré de la vente après quelques années seulement.

Il sera possible d’en savoir davantage sur l’orientation prise par l’iPhone 17 Air lors de sa sortie, prévue à l’automne prochain. Cependant, le véritable test viendra dans les années suivantes, lorsque ses performances et celles de ses successeurs seront passées au crible. Apple espère sans doute que ce modèle suivra les traces du MacBook Air, plutôt que celles du MacBook 12 pouces.

