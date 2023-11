Le modem 5G d'Apple semble destiné à l'iPhone 18

Apple maîtrise de nombreux aspects de la conception des smartphones, mais il y a un point sur lequel l'entreprise semble avoir beaucoup de mal : les modems 5G. Pour cela, elle s'appuie actuellement sur Qualcomm, et bien que l'on sache depuis longtemps qu'Apple travaille sur ses propres modems, il ne semble pas qu'ils soient prêts avant longtemps.

C'est ce que rapporte Bloomberg (via 9to5Mac), qui indique que ce projet de plusieurs milliards de dollars ne verra pas le jour avant au moins la fin de l'année 2025, voire le début de l'année 2026. Un rapport avait déjà annoncé le lancement du modem 5G d'Apple pour la fin de l'année 2025, mais cet article affirme qu'Apple visait auparavant le printemps 2025 (donc quelque part entre fin mars et fin juin).

Mais si le lancement est reporté à 2026, il s'agira d'un retard encore plus important que l'annonce de fin 2025 que nous avions déjà entendue ailleurs.

Cela signifie qu'il ne sera presque certainement pas présent dans les iPhones avant l'iPhone 18 à la fin de 2026, alors qu'auparavant - selon les fuites - il était possible qu'il arrive dans l'iPhone 17. Et cela suppose bien sûr que ce modem 5G ne soit pas à nouveau retardé, ce qui semble tout à fait possible.

Long moment d'attente pour les modems 5G d'Apple

Il s'agit d'un projet sur lequel Apple travaille depuis au moins 2019, lorsque la société a acquis l'activité modem d'Intel pour 1 milliard de dollars. Mais des rapports ont suggéré qu'il s'est avéré plus complexe et plus difficile qu'Apple ne l'avait prévu, l'entreprise étant incapable d'égaler les performances et l'efficacité des modems de Qualcomm.

Qualcomm continue donc de les fournir, pour l'instant. Plus récemment, l'accord de modem d'Apple avec Qualcomm a été prolongé jusqu'en 2026, ce qui correspond en théorie à la date limite de lancement par Apple de son propre modem, mais l'accord pourrait toujours être prolongé à nouveau si le modem 5G d'Apple n'est toujours pas prêt.

Il ne faut donc pas s'attendre à voir de sitôt un modem 5G fabriqué par Apple dans un iPhone, mais ce changement vis-à-vis de Qualcomm devrait de toute façon profiter davantage à Apple qu'aux propriétaires d'iPhone.

Il pourrait toutefois y avoir quelques avantages. D'une part, il semble qu'Apple veuille au moins égaler les performances du modem de Qualcomm, mais il n'est pas impossible que l'éventuel modem d'Apple soit encore plus performant.

En fin de compte, il devrait également coûter moins cher à Apple que de dépendre de Qualcomm, et il est possible qu'une partie de ces économies soit répercutée sur les consommateurs. Mais il ne semble pas que nous verrons cela dans l'iPhone 16, l'iPhone 17 ou les autres meilleurs iPhones qui sortiront au cours des deux prochaines années.