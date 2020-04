Meilleur iPhone 2020 : quel est le meilleur smartphone d'Apple ?

En 13 ans d'existence, l'iPhone d'Apple n'a cessé de progresser. En 2019, la firme de Cupertino a étendu son offre d’appareils mobiles avec pas moins de trois des meilleurs smartphones, tous OS confondus : l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Tandis que la série iPhone 12 devrait nous être dévoilée d’ici la fin de cette année, comme potentiellement la première gamme 5G d’Apple.

Si un même smartphone Android peut être exploité des années durant par son propriétaire, la longévité d’un iPhone s’avère plus déroutante car les mises à jour de son système d’exploitation iOS se veulent plus exigeantes et imposent de passer aux générations ultérieures plus fréquemment. De ce fait, être un utilisateur iPhone implique un certain budget.

Toutefois, acheter un iPhone est aussi un choix judicieux. Celui d’opter pour une qualité de conception supérieure, pour un appareil photo au-dessus de la norme et un OS bien plus fluide et sécurisé. La dernière série iPhone 11 a de même apporté une amélioration considérable de la batterie, avec une durée de vie agréable. Ce qui faisait défaut jusqu’ici aux anciens modèles.

Apple a dévoilé récemment son nouveau smartphone « à prix réduit » : l’iPhone SE 2020. Doté d’un chipset A13 Bionic (embarqué au sein des iPhone 11), d'un capteur d'empreintes digitales Touch ID et d'un design similaire à celui de l'iPhone 8, il semble être un premier appareil Apple idéal pour qui aimerait passer sous iOS à moindre coût. Nous n'avons pas encore achevé notre évaluation complète de l'iPhone SE 2020, c’est pourquoi il ne figure pas dans notre sélection ci-dessous. Nous espérons l'inclure prochainement, dès publication de son test intégral.

Nous estimons qu'il existe aujourd’hui 10 modèles d'iPhone que vous pourriez acheter décemment. Nous les avons donc classés du meilleur au moins meilleur, selon leurs performances, le respect des usages mobiles les plus fréquents et leur prix. Voici donc notre liste des meilleurs iPhones disponibles actuellement sur le marché.

Meilleur iPhone : lequel pouvez-vous acheter aujourd'hui ?

(Image credit: Apple)

1. iPhone 11

Le rapport qualité-prix le plus fou pour un iPhone.

Poids : 194 g | Dimensions : 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 828 x 1792 | Processeur : A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/128/256 Go | Batterie : 3110 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 12 Mpx

Caméra améliorée

Nouveaux coloris

Design redondant

Autonomie correcte mais en dessous de la gamme Pro

Le successeur de l’iPhone XR a un argument de taille : il offre l’appareil photo premium de l’iPhone 11 Pro, un écran lumineux et d’autres caractéristiques tout aussi dignes d’Apple… pour un coût inférieur à celui auquel vous auriez pu vous attendre.

Apple a doublé le réseau de caméras de l'iPhone XR et ajouté des options révolutionnaires comme Deep Fusion. Un programme qui capture instantanément 9 clichés en 1 et qui fusionnent les meilleurs éléments de chaque pour créer la photo à zéro défaut. L’écran LCD fournit une luminosité agréable de jour comme de nuit, pour visionner vos séries et films favoris sans fatigue oculaire.

Le meilleur pour la fin : même s’il s’avère encore plus onéreux que bien des concurrents premium Android, c’est de loin le téléphone mobile Apple le plus économique depuis l'iPhone SE - la puissance en supplément.

Les meilleures Apple iPhone 11 offres du jour KPN Apple iPhone 8, 11,9 cm... Cdiscount FR €437.97 Afficher Smartphone Apple Iphone 8... Cdiscount FR €488 Afficher SMARTPHONE APPLE IPHONE 8... Cdiscount FR €496.50 Afficher Low Stock Apple iPhone 11 64Go noir -... Asgoodasnew FR €649 Afficher Afficher plus d'offres

(Image credit: Apple)

2. iPhone 11 Pro

La puissance bien avant le design.

Poids : 188 g | Dimensions : 144 x 71,4 x 8,1 mm | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 5,8 pouces | Résolution : 1125 x 2436 | Processeur : A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/256/512 Go | Batterie : 3046mAh | Caméra : 12 Mpx +12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 12 Mpx

Mode photo nettement amélioré

… tout comme la durée de vie de la batterie

Peu d’autres mises à jour

Pas de nouveau design proposé

L’iPhone 11 Pro appartient à la génération de smartphones la plus parfaite d’Apple, avec un affichage bluffant, des haut-parleurs puissants, un processeur qui traite les tâches les plus poussées (jeux vidéo 3D, édition photo et vidéo). Et surtout des améliorations immenses apportées sur l’appareil photo avec un triple objectif, un mode nuit extrêmement poussé et l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde - de quoi tourner des films en slow-motion admirables.

Le processeur A13 Bionic ajoute des performances impressionnantes et inégalées par les smartphones Android, que ce soit pour l’édition vidéo ou les parties de jeux mobiles 3D, deux usages remarquablement fluides désormais. Couplé à une batterie qui peut résister jusqu’à une journée et demie sans recharge et à plein régime, vous tenez là un modèle des plus généreux en puissance.

Les meilleures Apple iPhone 11 Pro offres du jour APPLE iPhone 11 Pro Gris... Cdiscount FR €960.58 Afficher APPLE iPhone 11 Pro Vert nuit... Cdiscount FR €960.76 Afficher Low Stock Apple iPhone 11 Pro 64Go vert... Asgoodasnew FR €979 Afficher Low Stock Apple iPhone 11 Pro 64 Go... Macway FR €1,159 Afficher Afficher plus d'offres

(Image credit: Apple)

3. iPhone 11 Pro Max

L’iPhone le plus rapide à ce jour.

Poids : 226 g | Dimensions : 158 x 77,8 x 8,1 mm | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 6,5 pouces | Résolution : 1242 x 2688 | Processeur : A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/256/512 Go | Batterie : 3969 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 12 Mpx

Triple objectif photo à l'arrière

Le plus rapide des iPhone disponibles

Batterie remarquable

Design similaire à l’iPhone XS Max

L'iPhone 11 Pro Max est un changement déroutant dans la norme imposée par Apple pendant des années - c'est un iPhone géant, rapide, avec une batterie volumineuse. Steve Jobs ne l’aurait jamais imaginé et pourtant, il défie plusieurs des meilleurs smartphones Android aujourd’hui. Son prix de départ est conséquent et vous vous ruinerez davantage encore si vous souhaitez bénéficier d’une plus grande capacité de stockage. Toujours est-il que pour ce coût, vous disposerez aussi d’un objectif ultra grand angle supplémentaire, en faisant l’un des photophones les plus exigeants. Son logiciel photo a subi une amélioration considérable et la qualité de son zoom n’a aucun égal dans la famille iPhone, si ce n’est le 11 Pro évidemment.

Reste la capacité de sa batterie, surcompensée de 4 heures par rapport à l'iPhone XS Max, ce qui s’avère une mise à niveau stupéfiante en une génération à peine. Un iPhone à considérer si vous aimer les grands écrans.

Les meilleures Apple iPhone 11 Pro Max offres du jour Low Stock Apple iPhone 11 Pro Max 64Go... Asgoodasnew FR €959 Afficher APPLE iPhone 11 Pro Max Vert... Cdiscount FR €1,043.65 Afficher Low Stock Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go... Macway FR €1,259 Afficher iPhone 11 Pro Max, Mobile alternate FR €1,299 Afficher Afficher plus d'offres

(Image credit: Apple)

4. iPhone 8

Supplanté par l’iPhone SE 2020, il s’accroche encore à sa place.

Poids : 148 g | Dimensions : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 4,7 pouces | Résolution : 750 x 1334 | Processeur : A11 Bionic | RAM : 2 Go | Stockage : 64/256 Go | Batterie : 1821 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Chargement sans fil utile

Appareil photo précis

Mise à niveau limitée par rapport à l'iPhone 7

Cadre épais et obsolète

Il s'agit de l'iPhone le plus vendu d'Apple, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, im demeure fidèle à la taille d’écran la plus appréciée des utilisateurs d’Phone : 4,7 pouces. Ce qui lui permet d’être manipulable d’une seule main, quel que soit la largeur de votre paume, tout en apportant un confort visuel appréciable. Deuxièmement, son prix est « excessivement » raisonnable pour un produit Apple. Tant et si bien que peu de fans de la marque ont osé passer à l’iPhone X, alors qu’il tient encore la cadence.

Avec sa puce A11 Bionic - la même que l'iPhone X -, il marque les débuts du chargement sans fil et du chargement rapide dans l’écurie iPhone. Une fonctionnalité qui compense celles de son appareil photo, définitivement réduites par les prouesses de la série 11. L’iPhone 8 est toutefois un smartphone optimal à faible coût que vous préférerez au modèle SE, trop petit.

(Image credit: Apple)

5. iPhone 8 Plus

Vous allez devenir accro à la réalité augmentée.

Poids : 202 g | Dimensions : 158,4 x 78,1 x 7,5mm | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 5,5 pouces | Résolution : 1080 x 1920 | Processeur : A11 Bionic | RAM : 3 Go | Stockage : 64/256 Go | Batterie : 2691 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Chargement sans fil

Interface utilisateur précieuse

Le design a vieilli

L'écran aussi

Oui, l'iPhone 8 Plus a plus de deux ans et demi maintenant. Son design sent la naphtaline et nous avons depuis essayé des écrans plus sensationnels avec les iPhone X, XS, XR et ceux de la série 11. Il demeure tout de même un smartphone gaming admirable pour un prix raisonnable, dans cette catégorie.

Apple a adapté sa technologie True Tone, issue de l’iPad Pro, pour optimiser la luminosité ambiante et éviter les reflets comme la fatigue oculaire. Le processeur A11 Bionic a également pris de l’âge mais les performances déployées sont décentes, avec une gestion avancée de la réalité augmentée. Si vous êtes fan de jeux AR comme Pokémon Go ou Harry Potter : Wizards Unite, c’est le modèle à choisir.

(Image credit: Future)

6. iPhone XR

Profitez du processeur gaming Apple au meilleur prix.

Poids : 194 g | Dimensions : 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 1792 x 828 | Processeur : A12 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/128/256 Go | Batterie : 2942 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Belle autonomie pour un iPhone

Existe en plusieurs coloris

Smartphone gaming abordable

Résolution inférieure à la moyenne

Petit frère économique de la gamme XS, l’iPhone XR ne peut pas prétendre posséder la configuration de jeu vidéo avancée des deux autres modèles Apple. Il compense cependant avec une économie réalisée de 200 à 350 euros en fonction de la taille de l’écran choisie. L’écran LCD du XR n’est pas aussi lumineux et net que les dalles OLED de la série XS. Les contenus HDR ne sont pas pris en charge non plus. Mais sa taille raisonnable de 6,1 pouces permet une jouabilité plus souple sur l’ensemble des jeux mobiles nerveux de l’appstore.

L’iPhone XR peut aussi compter sur le chipset A12 Bionic qu’il partage avec l’ensemble de sa génération. Un processeur que l’on pourrait résumer en un mot : vitesse. Et notre modèle bon marché sait pousser assez fort sur le champignon pour être considéré comme une option gaming compétitive.

(Image credit: Apple)

7. iPhone SE (2016)

Compact, abordable et toujours opérationnel.

Poids : 113 g | Dimensions : 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 4 pouces | Résolution : 1136 x 640 | Processeur : Apple A9 | RAM : 2 Go | Stockage : 16/64 Go | Batterie : 1624 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 1,2 Mpx

Prix très bas

Pour les amateurs de petit smartphone

Design dépassé…

… tout comme sa technologie d'affichage

L'iPhone SE original sortira probablement de notre sélection, une fois que nous aurons testé intégralement son successeur, l’iPhone SE 2020. En attendant, il mérite encore sa position dans ce TOP 10. Malgré sa petite taille - qui peut plaire à beaucoup - et son prix devenu très modeste, l'iPhone SE demeure un bon smartphone de milieu de gamme. Il possède le design carré du 5S, le chipset Apple A9 et la caméra arrière du 6S, deux iPhone qui ont tout de même pris un coup de vieux. Il lui manque les fonctions 3D Touch et la caméra frontale de 7 Mpx de l’iPhone 8. L'écran est également moins impressionnant sur tous les plans, en grande partie par la faute de son taux de contraste plus faible. Néanmoins, dans cette fourchette de prix, il surpasse de nombreux concurrents Android.

C'est également le smartphone 4 pouces le plus puissant que vous puissiez obtenir, ce qui en fait un choix évident pour les amateurs de format compact. Pour moins de 120 € à ce jour, vous auriez tort de vous en priver comme téléphone mobile de secours ou premier smartphone de votre enfant.

(Image credit: Apple)

8. iPhone XS Max

Un écran à la hauteur des utilisateurs exigeants.

Poids : 208 g | Dimensions : 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 6,5 pouces | Résolution : 1242 x 2688 | Processeur : A12 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/256/512 Go | Batterie : 3179 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Affichage haute définition

Des clichés sublimes

L’un des modèles les plus chers

Difficile à manipuler

L'iPhone XS Max embarque l’un des écrans les plus mémorables de la marque - si vos mains et votre portefeuille sont assez grands pour le supporter. Doté de la technologie OLED, prenant en charge la norme HDR10, il fait ressortir la moindre couleur sur la totalité de ses 6,5 pouces.

Derrière cet écran géant, se dissimule un appareil photo 12 Mpx à double objectif amélioré. Apple a augmenté la taille du capteur pour délivrer des pixels plus grands. En outre, le XS Max, comme le XS, détectent aisément la profondeur de votre environnement pour fournir un effet bokeh mémorable (arrière-plan flou). L'option TrueDepth offre aussi une reconnaissance faciale plus rapide et un mode HDR intelligent. Et, bien sûr, vous profitez aussi des nouveaux emojis Apple (Animoji et Memoji).

L'iPhone XS Max est plus cher que l'iPhone X et l'iPhone XS mais il est payable sur deux ans si vous l’achetez directement dans un Apple Store. Un investissement rentable.

(Image credit: Future)

9. iPhone XS

Le même en format « de poche ».

Poids : 174g | Dimensions : 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 5,8 pouces | Résolution : 1125 x 2436 | Processeur : A12 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64/256/512 Go | Batterie : 2659 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Caméra haute définition

Tient dans une main

Batterie perfectible

Toujours trop cher

Croyez-le ou non, l'iPhone XS est le meilleur « petit » smartphone d'Apple. Il possède un écran de 5,8 pouces qui le rend plus facile à utiliser d'une seule main, contrairement au XS Max. Tout en se révélant une mise à niveau majeure pour bon nombre d’utilisateurs. S’il conserve le design de l’iPhone X, il brille particulièrement par son appareil photo intelligent de 12 Mpx, avec la fonction TrueDepth fortement appréciée. La puce A12 Bionic en fait également un modèle nettement plus vif et indispensable.

Le XS comprend toutes les qualités du XS Max avec lequel il s’affiche ex aequo, sauf sur la taille. Si vous privilégiez les petits modèles, vous vous tournerez logiquement vers ce dernier. La durée de vie de sa batterie lui porte néanmoins préjudice, sans pour autant être éliminatoire. Ses performances photo, vidéo et gaming sensationnelles compensent pleinement son autonomie réduite.

(Image credit: Apple)

10. iPhone X

L'iPhone qui a changé les iPhone

Poids : 174g | Dimensions : 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Système d’exploitation : iOS 11 | Taille d'écran : 5,8 pouces | Résolution : 1125 x 2436 | Processeur : A11 Bionic | RAM : 3 Go | Stockage : 64/256 Go | Batterie : 2716 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx

Ecran brillant

Des composants puissants

Appareil photo intelligent TrueDepth

Prix à revoir

L'iPhone X est la véritable transition entre les smartphones imaginés par Steve Jobs et l’iPhone moderne, c’est-à-dire grand avec une batterie et un appareil photo conséquents. Il dispose d'une grande dalle avec encoche, derrière laquelle on peut trouver une nouvelle caméra TrueDepth. Une technologie remarquable qui transforme votre visage à l’aide de nombreux filtres dont les Animojis.

L'iPhone X a remarquablement célébré les 10 ans de la marque et inclue toutes les spécifications attendues depuis des années par les utilisateurs d'iPhone : une conception plus avant-gardiste, un processeur plus rapide, des nouvelles fonctionnalités photo et vidéo. Il aura suffi de s’habituer à la reconnaissance faciale plutôt qu’au capteur d'empreintes digitales pour définitivement l’adopter. C’est le futur iPhone 8 accessible, quand son prix aura daigné chuter.

Les meilleurs iPhone, en un coup d’œil :