Test de l'iPhone 15 Plus : un modèle intemporel

Le précédent iPhone Plus était un peu comme un enfant mal-aimé, dans la mesure où il ne s'est pas vendu en aussi grand nombre que le Pro Max de l'année dernière, par exemple. Le modèle de cette année bénéficie de tous les avantages de l'iPhone 15 standard - USB-C, Dynamic Island, puce A16 Bionic et appareil photo principal de 48 Mpx - ainsi que d'une autonomie exceptionnelle. Si vous pouvez passer outre l'affichage à 60 Hz, il s'agit d'un téléphone à grand écran haut de gamme qui mérite d'être pris en considération.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

iPhone 15 Plus : test en deux minutes

Depuis qu'Apple s'est engagé à sortir un quatuor d'iPhone - en commençant par l'iPhone 12 mini de 2020 - ce quatrième produit a toujours eu l'impression de lutter pour trouver la faveur du public de la même manière que ses frères et sœurs. Les Mini et les Plus des trois dernières années ont toujours été les moins performants de chaque série d'iPhone en termes de ventes. Pourtant, à l'instar de l'iPhone 14 Plus de l'année dernière, le nouvel iPhone 15 Plus offre une expérience d'une grande finesse, associée à une batterie d'une longévité impressionnante, dans un cocktail qu'il est peu probable de trouver ailleurs.

Lancé aux côtés de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15 Plus bénéficie de quelques mises à jour qui lui permettent de faire davantage partie du club que son prédécesseur ; des changements qui le rendent également plus attractif pour les acheteurs potentiels de smartphones à grand écran.

(Nous avons également passé en revue les autres nouveaux iPhone d'Apple, alors consultez notre test complet de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, si vous souhaitez un aperçu approfondi de ce que chacun de ces appareils apporte à la table).

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bien qu'ils aient conservé les côtés plats des dernières générations d'iPhone, tous les modèles de la série 15 - y compris le 15 Plus - ont désormais des bords adoucis et plus arrondis. Cela pourrait être particulièrement important pour l'iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, car les dernières générations étaient difficiles à manier d'une seule main et cette petite modification du design a un impact considérable sur la sensation en main, le confort et la facilité d'utilisation.

L'iPhone 15 Plus est toujours doté d'un écran OLED de 6,7 pouces à 60 Hz (oui, toujours 60), mais avec la Dynamic Island exclusive aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de l'année dernière, au lieu d'une encoche. Le téléphone fonctionne avec une puce A16 Bionic plus puissante fabriquée par Apple (comme les iPhone Pro de 2022), tandis que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont équipés d'une puce A17 Pro encore plus puissante. L'iPhone se recharge désormais via l'USB-C, à l'instar des Galaxy, des Pixel et de la quasi-totalité des autres téléphones du marché.

Pour ce qui est de l'appareil photo, vous trouverez toujours deux objectifs disposés en diagonale, mais le capteur principal passe de 12 Mpx à 48 Mpx, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image dans une myriade de conditions, notamment en cas de faible luminosité, de zoom et de portrait, tout en améliorant la stabilisation vidéo. Le capteur d'image de l'iPhone 15 Plus (et de l'iPhone 15) n'est pas exactement le même que celui des éditions Pro, mais il bénéficie de la plupart des nouvelles astuces photo que l'on trouve sur les modèles plus chers. Il permet notamment de transformer presque toutes les photos en portraits (même après la capture) et offre une résolution de base de 24 Mpx (contre 12 Mpx auparavant).

Apple ayant renoncé à l'option de stockage de 64 Go il y a quelques générations, l'iPhone 15 Plus est disponible en 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Il se décline en cinq couleurs, toutes dotées d'un dos en verre infusé de couleurs. Depuis que nous utilisons l'iPhone 15 Plus vert (et l'iPhone 15 noir), nous pensons qu'il s'agit de l'une des finitions d'iPhone les plus belles de ces dernières années.

Sous iOS 17, l'iPhone 15 Plus bénéficie de tous les avantages que nous attendions de tester depuis des mois (depuis qu'Apple a présenté l'expérience pour la première fois, lors de la WWDC 2023 en juin). Des afficheurs de contacts aux widgets interactifs, en passant par la fonction Veille (que l'on pensait jusqu'à présent réservée aux iPhone dotés d'un écran toujours allumé, ce qui n'est toujours pas le cas de l'iPhone 15 Plus), l'iPhone 15 Plus apporte un certain nombre d'améliorations en termes de qualité de vie que les utilisateurs de longue date de l'iPhone ne manqueront pas d'apprécier.

L'iPhone 15 Plus est disponible depuis le vendredi 22 septembre.

iPhone 15 Plus : prix et disponibilité

Prix à partir de 969 €

En vente depuis le 22 septembre

Bien qu'une rumeur ait fait état d'une hausse de prix pour l'ensemble de la gamme cette année, l'iPhone 15 Plus commence à 969 €, soit le même prix que l'iPhone 14 Plus à son lancement.

Si le modèle 128 Go est techniquement moins cher que celui de Samsung, le prix du modèle 256 Go (1099 €) le place directement face au Galaxy S23+ de base, dont le nom met également l'accent sur le fait que le téléphone est doté d'un écran plus grand que le Galaxy S23 standard. Le Pixel 7 Pro est également proposé à un prix similaire, et continue de se retrouver en dessous du Plus, surtout maintenant que son successeur (légèrement plus cher), le Pixel 8 Pro, vient d'arriver sur le marché.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Plus prix 128GB 969 € 256GB 1 099 € 512GB 1 349 €

Apple a présenté les quatre nouveaux membres de la famille iPhone 15 au monde entier lors de son événement "Wonderlust" le 12 septembre. Le téléphone a été proposé à la précommande le vendredi 15 septembre et a été mis en vente une semaine plus tard, le 22 septembre.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

iPhone 15 Plus : caractéristiques techniques

Les principales améliorations concernent un nouveau système d'appareil photo, la Dynamic Island et l'USB-C, mais voici une analyse complète de tout le matériel proposé.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Plus : caractéristiques techniques Header Cell - Column 1 Dimensions : 160.9 x 77.8 x 7.8mm Poids : 201 grammes Écran : OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces 60 Hz (2796 x 1290) Puce : Apple A16 Bionic RAM : 6GB Stockage : 128GB / 256GB / 512GB OS : iOS 17 (au lancement) Caméra arrière : Objectif principal 48 Mpx Caméra ultra grand angle : 12MP f/2.4 w/ 120º FoV Caméra avant : 12MP f/1.9 Batterie : 4,383mAh Chargement : 20 W avec fil, 15 W sans fil (MagSafe), 7,5 W sans fil (Qi) Couleurs : Noir, bleu, vert, jaune, rose

iPhone 15 Plus : design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dimensions similaires à celles de son prédécesseur

Dos en verre coloré

L'USB-C remplace le Lightning (enfin)

À première vue, l'iPhone 15 Plus ressemble beaucoup à l'iPhone 14 Plus. Mais en y regardant de plus près, on découvre un nouveau cadre en aluminium qui élimine délicatement les bords tranchants, ce qui le rend beaucoup plus agréable à tenir que le 14 Plus. Il est également légèrement plus léger (de trois grammes, à 201 g).

Si vous aimez les couleurs pastel, la gamme de couleurs de l'iPhone 15 Plus (et de l'iPhone 15) de cette année comprend cinq finitions (noir, bleu, vert, jaune et un rose vraiment envoûtant), qui mettent toutes en valeur le nouveau verre infusé de couleurs, avec la bosse de l'appareil photo qui émerge de façon transparente du panneau arrière. C'est très joli, et c'est probablement l'une des finitions les plus raffinées de l'iPhone.

Ce cadre en aluminium accueille également un port USB-C, là où il y avait auparavant un port Lightning, ce qui signifie que vous devriez pouvoir le recharger avec un seul câble, si vous possédez déjà un MacBook et/ou un iPad moderne - ce dernier ayant finalement abandonné le Lightning sur son modèle de base iPad 10.9 (2022), l'année dernière.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si vous optez pour ce modèle non Pro de l'iPhone 15, vous remarquerez qu'il n'est pas équipé du nouveau bouton Action. Non, le 15 Plus et l'iPhone 15 ont toujours le bouton classique anneau/silence. Nous ne sommes pas opposés à ce composant vieillissant, mais il n'est certainement pas aussi utile qu'un bouton d'action (vous pouvez toutefois vous rabattre sur des hacks d'accessibilité tels que Back Tap pour imiter un comportement similaire).

En dehors d'une modification des matériaux et des couleurs, le dos du téléphone accueille toujours un double appareil photo en diagonale. À l'avant, vous trouvez désormais une Dynamic Island semblable à celle de l'iPhone 14 Pro, à la place de l'encoche, protégée par le Ceramic Shield d'Apple (un verre infusé de céramique qui offre une résistance correcte contre les chocs et les chutes).

Apple continue d'offrir l'une des meilleures protections IP du marché, citant des chiffres qui dépassent de peu sa certification IP68 contre les infiltrations de poussière et la résistance à l'eau promise.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le téléphone est également constitué de matériaux recyclés, depuis le cadre en aluminium (75 %) jusqu'aux métaux précieux, comme le cobalt recyclé à 100 % dans la batterie. Apple prévoit également de rendre ses téléphones neutres en carbone, mais l'iPhone 15 Plus n'est qu'une étape sur ce chemin spécifique.

En jetant un coup d'œil sur le bord inférieur, les utilisateurs de longue date de l'iPhone remarqueront également que le port est légèrement différent de celui auquel ils sont habitués : une forme de pilule plus large avec une bande centrale de contacts. Ce n'est pas un port Lightning, c'est un port USB-C... sur un iPhone, enfin.

Il a déjà été largement démontré qu'Apple a procédé à ce changement avant que l'Union européenne ne l'impose, mais cela ne l'empêche pas d'être tout aussi novateur. La première fois que nous avons pu brancher le cordon auxiliaire de notre voiture via l'adaptateur 3,5 mm vers USB-C qui, jusqu'à présent, était exclusivement réservé à tous les téléphones Android que nous testions à l'époque, nous a procuré un petit frisson. Pouvoir recharger son MacBook, son iPad et son iPhone avec un seul cordon est un soulagement, surtout pour les grands voyageurs.

Design : 4.5 / 5

iPhone 15 Plus : affichage

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces

Taux de rafraîchissement toujours limité à 60 Hz

La Dynamic Island remplace l'encoche

Nous trouvons le grand écran de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Plus très agréable et spacieux (même si les bordures ne sont pas aussi fines que sur les modèles 15 Pro et Pro Max). Mais il est frustrant qu'en dépit d'un excellent écran OLED Super Retina XDR, l'iPhone 15 Plus (et l'iPhone 15) soit toujours bloqué à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, alors que les modèles Pro bénéficient de dalles ProMotion fluides de 120 Hz.

C'est devenu un aspect presque farfelu des récents iPhone non pro d'Apple. À chaque génération, nous nous demandons si c'est bien l'année où ils dépasseront les 60 Hz, et l'entreprise continue de décevoir nos espoirs et nos attentes. À titre de comparaison, les flagships non-Ultra de Samsung au prix similaire sont passés à 120 Hz à partir des Galaxy S20 et S20+ de 2020, tandis que les Pixel standard de Google proposent des écrans à 90 Hz depuis 2019, le Pixel 8 de cette année rejoignant son frère Pro, avec un écran à 120 Hz. 60Hz pour un téléphone de ce prix est tellement en retard sur la norme de l'industrie et pourtant Apple semble inébranlable dans sa décision de maintenir les iPhone non Pro à ce seuil.

C'est peut-être parce que les utilisateurs d'iPhone non Pro ne savent pas ce qu'ils manquent : à moins de voir et d'expérimenter de près des taux de rafraîchissement élevés, on ne se pose pas la question du 60 Hz. Dans le même ordre d'idées, la fonctionnalité Always-On Display est une autre caractéristique propre à la version Pro que l'on retrouve sur la plupart des modèles concurrents, et dont l'implémentation par Apple est, selon nous, la meilleure. Son absence sur le Plus est, au moins, atténuée par les fonctions de démarrage et de réveil du téléphone, finement réglées.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bien que nous soyons d'accord sur le fait que cet appareil coûteux mérite des adaptations d'affichage telles qu'un taux de rafraîchissement plus élevé et une fonctionnalité toujours active, il est difficile de contester les composants utilisés pour l'écran. Nous n'avons pas eu à nous plaindre de la résolution de l'iPhone depuis des années (même si les appareils concurrents sont parfois plus nets), avec une densité de pixels de 460 ppi, comme auparavant. De plus, l'entreprise a poussé la luminosité parmi les meilleures du marché, avec un plafond nettement plus élevé cette année - le pic de 1 200 nits est passé à 2 000 nits.

Les modèles standard de l'iPhone 15 bénéficient également de la Dynamic Island de la gamme 14 Pro, et laissez-nous vous dire que l'encoche ne vous manquera pas. Bien que cet îlot empiète techniquement plus sur l'écran que l'itération finale de l'encoche, c'est un ajout plus polyvalent et fonctionnel, même si nous pensons qu'Apple aurait pu en faire plus entre les générations. Tout ce que la Dynamic Island pouvait déjà faire (suivre l'itinéraire, la musique, votre Uber) peut désormais être réalisé sur l'iPhone 15 Plus, et iOS 17 continuera, nous l'espérons, à ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Affichage : 4 / 5

iPhone 15 Plus : logiciel

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Fonctionne avec iOS 17

Les nouvelles fonctionnalités incluent Check In, NameDrop et plus encore.

Au moins cinq ans de mises à jour du système d'exploitation

iOS 17 semble être une mise à jour relativement mineure par rapport aux fonctionnalités plus puissantes introduites par l'entreprise dans iOS 16. Toutefois, certaines d'entre elles (que notre test dédié à iOS 17 couvre) contribuent à améliorer l'expérience de l'utilisateur sur l'iPhone 15 Plus.

Les afficheurs de contacts et NameDrop, le partage de localisation en temps réel (appelé Check In) dans Messages, le floutage automatique de la nudité dans Messages et AirDrop, la messagerie vocale en direct (avec transcription), les widgets interactifs, et bien d'autres choses encore. L'iPhone 15 Plus semblera tout à fait familier à la plupart des utilisateurs d'iPhone et d'iOS 16. La plupart des changements majeurs sont intégrés dans divers éléments qui ne touchent pas nécessairement l'écran d'accueil par défaut. Néanmoins, l'introduction de la Dynamic Island donne l'impression que tout est plus frais.

La feuille de route logicielle d'Apple est, comme toujours, l'une des plus grandes forces de l'iPhone ; avec cinq ans prévus de mises à jour de l'OS, cela pourrait s'étendre à six (ou au-delà, en fonction de la façon dont les choses se déroulent à long terme). Il n'est battu que par l'amélioration de Google, qui prévoit sept ans de mises à jour logicielles promises avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cela pourrait vraiment mettre la pression sur Apple, après avoir été si longtemps sans adversaire dans ce domaine.

Logiciel : 4.5 / 5

iPhone 15 Plus : Caméras

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Appareil photo principal de 48 mégapixels, appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels, appareil photo frontal de 12 mégapixels

Nouvelle résolution d'image standard de 24 Mpx

Possibilité de transformer les photos standard en portraits après coup

En termes de design, le système d'appareil photo peut sembler identique à celui des séries iPhone 14 et 13 avant lui, mais la configuration de l'appareil photo de l'iPhone 15 Plus a un grand secret. Le capteur principal, qui a longtemps été de 12 mégapixels, s'inspire de l'iPhone 14 Pro et passe à un capteur de 48 mégapixels, avec stabilisation optique de l'image (OIS) par déplacement du capteur.

Ce capteur introduit pour la première fois le pixel binning dans la recette photographique de l'iPhone standard et, parallèlement à une meilleure prise de vue dans tous les environnements - y compris en basse lumière -, il améliore la qualité des photos avec zoom 2x et des portraits. Sans oublier une meilleure stabilisation, tant pour les photos que pour les vidéos.

Plus important encore, l'iPhone 15 Plus (et l'iPhone 15) capture désormais des images de 24 Mpx par défaut. Ce résultat est obtenu en combinant les meilleures informations de 12 Mpx avec tous les détails du nouveau capteur de 48 Mpx (la taille des fichiers de l'appareil photo principal est donc nettement supérieure à celle des photos de 12 Mpx de la génération précédente, ce qui incite les amateurs d'images à opter pour des options de stockage plus importantes). Vous bénéficiez également d'un équivalent zoom optique 2x, qui n'est pas un zoom mais qui prend la partie centrale du capteur de 48 Mpixels, comme le faisait l'appareil photo du 14 Pro.

Au-delà de l'augmentation du nombre de mégapixels du capteur principal, l'ultra grand angle de l'iPhone 15 Plus reste à 12MP, tout comme la caméra frontale (même si elle est désormais dissimulée dans la Dynamic Island), et dans l'ensemble, vous disposez ici de capteurs performants.

Exemples de photos de l'iPhone 15 Plus

Image 1 of 27 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra ultra grand-angle (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Zoom 2x (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mode portrait sur l'appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Zoom 2x mode portrait (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mode portrait sur l'appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Prise de vue macro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Prise de vue macro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra ultra grand-angle (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mode portrait sur la caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal en basse lumière (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo principal en basse lumière (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra ultra grand-angle en basse lumière (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra principale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Comparaison de l'appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Comparaison de la caméra principale en basse lumière (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Comparaison de l'appareil photo principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ce nouveau capteur principal de 48 mégapixels n'est pas le même que celui qui équipe le dos de l'iPhone 15 Pro. Mais lors de tests côte à côte, nous avons constaté un niveau de cohérence impressionnant entre les deux, en ce qui concerne la précision des couleurs, la plage dynamique, le contraste et les détails, même en basse lumière. Apple a incontestablement poussé la science des couleurs de toute la gamme iPhone 15 cette année, ce qui se traduit par des photos plus éclatantes et plus contrastées que celles auxquelles les utilisateurs de longue date sont habitués. Nous préférons ce "pop" supplémentaire, qui se rapproche des photos plus lourdement traitées produites par les téléphones Samsung concurrents, mais vous disposez toujours d'une multitude d'outils de retouche et de styles photographiques pour contrôler le résultat final, si vous préférez une finition plus discrète.

L'une des nouvelles astuces logicielles photographiques les plus intéressantes est la capacité de l'iPhone 15 Plus à prendre des photos en mode normal et à transformer les images compatibles en clichés de type portrait après coup, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de prendre des photos en mode portrait dès le départ pour obtenir un bokeh séduisant et donner à vos photos une finition plus professionnelle. Grâce à l'appareil photo TrueDepth situé à l'avant, même vos selfies intègrent des données de profondeur. Vous pouvez donc prendre des photos avec des personnes, des chiens ou des chats, et tant que l'icône "f" (pour f-stop) apparaît dans le coin, les données de profondeur sont collectées. Vous pouvez alors ajuster l'effet de profondeur et même modifier l'emplacement de la mise au point dans le cadre ; c'est un ajout vraiment puissant qui fonctionne très bien.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les utilisateurs d'Android reconnaîtront peut-être certaines de ces fonctionnalités, notamment la possibilité d'ajuster et de refaire la mise au point après la prise de vue sur les téléphones Samsung (et quelques autres). Cependant, ces photos doivent toujours être prises en mode portrait. La fonctionnalité de l'iPhone 15 Plus est beaucoup moins restrictive.

La vidéo est, comme toujours, excellente. Si vous avez l'intention de filmer beaucoup, que ce soit dans un but social ou autre, les iPhone offrent des images de haute qualité parmi les plus fiables de l'univers des smartphones. Le 15 Plus vous permet de capturer des vidéos standard jusqu'à 4K à 60 images par seconde, d'utiliser le mode cinéma jusqu'à 4K 30 images par seconde (pensez au mode portrait pour la vidéo, avec la même astuce de mise