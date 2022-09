Prise en main de l’iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro pose clairement les jalons de l'avenir de la marque. Il prend un point négatif potentiel, comme l'encoche, et le transforme en une nouvelle interface intrigante. En adoptant également une caméra de 48 Mpx, un écran toujours allumé et des taux de rafraîchissement adaptatifs, Apple met enfin le smartphone iOS sur un pied d'égalité avec les concurrents Android et prend tout le marché de court en intégrant les communications par satellite. Cet iPhone 14 premium embarque surtout la dernière puce mobile d’Apple, aux performances époustouflantes. Son prix final, lui aussi, coupe le souffle.

L'iPhone 14 Pro - qu'Apple a dévoilé au Steve Jobs Theater en Californie le 7 septembre - est entièrement tourné vers l'avenir (contrairement aux iPhone 14 et iPhone 14 Plus).

Si l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, toujours séduisants et raisonnablement puissants, ressemblent beaucoup à l'iPhone 13 de l'année dernière, il n'en va pas de même pour l'iPhone 14 Pro de 6,1 pouces (et l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces).

Apple a toujours défendu avec fermeté l'encoche, qui abrite le puissant module TrueDepth - même face aux railleries de concurrents comme Samsung. Cependant, le constructeur mobile se devait d'avancer, même si c'est à pas feutrés. La moitié de la série iPhone 14 conserve l'encoche, l’autre, plus onéreuse, s’en affranchit.

Le résultat est la nouvelle et excitante île dynamique. Contrairement à une découpe d'écran traditionnelle, celle-ci, qui se trouve près du haut de l'écran Super Retina XDR, peut varier en fonction de vos usages.

La gamme Pro est en outre dotée (enfin) d'un écran toujours allumé, pour plus de commodité, et de fréquences de rafraîchissement adaptatives qui peuvent s'ajuster en douceur de 1 Hz à 120 Hz.

Apple a amélioré la matrice de l'appareil photo, l'objectif principal offrant désormais 48 Mpx ; les prises de vue combinent quatre pixels en un seul plus gros pour de meilleures images (oui, c'est ce que les photophones Android proposent depuis des lustres). Et si les volumes de mégapixels des ultra-grand angle et téléobjectif n'ont pas bougé, la société laisse entendre qu’ils bénéficient d’une mise à jour, tout comme la caméra frontale TrueDepth agrémentée dorénavant d'un autofocus. Toutes les caméras tireront parti du nouveau moteur Photonic Engine, sublimant les clichés pris en basse lumière.

À l'intérieur de l’iPhone 14 Pro, on trouve la nouvelle puce A16 Bionic, dotée d'un processeur à 6 cœurs, d'un GPU à 5 cœurs et d'un moteur neuronal à 16 cœurs. Apple a déclaré qu'elle était capable d'effectuer 17 trillions d'opérations par seconde.

Des fonctionnalités comme l’enregistrement vidéo 4K en mode cinéma, la détection des collisions et les communications par satellite sont déployées sur toute la série iPhone 14.

En d'autres termes, l'iPhone 14 Pro d'Apple reprend les bases du nouvel iPhone, mais y ajoute les capacités puissantes que vous attendez, en termes de photo et de logiciel.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

L'iPhone 14 Pro est proposé à partir de 999 $ sur plusieurs marchés, sans hausse de prix par rapport à l’année dernière donc. Toutefois, en France, la version 128 Go coûte 170 € de plus que l’iPhone 13 Pro équivalent, soit 1 329 €.



Il existe aussi des variantes de 256 Go, 512 Go et 1 To facturées respectivement à 1 459 €, 1 719 € et 1 979 €.

Les précommandes de l'iPhone 14 Pro débuteront le vendredi 9 septembre à 14h (heure française), pour une livraison actée dès le 16 septembre.

(Image credit: Future)

Design et écran

Apple n'a pas jeté le design de l'iPhone 13 Pro - que l'on peut faire remonter à l'iPhone 12 - à la corbeille. L'iPhone 14 Pro possède toujours la bande en acier inoxydable qui entoure le dos et la face avant en verre, ainsi que la matrice carrée de trois caméras, désormais immédiatement reconnaissable, avec le capteur LiDAr plus petit. Les dimensions sont très proches de celles de l'iPhone 13 Pro, mais pas tout à fait identiques. Avec ses 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm, l'iPhone 14 Pro est à peine plus long et plus épais que l'iPhone 13 Pro (146,7 x 71,5 x 7,7 mm). Avec ses 206 grammes, il est également plus lourd de 2 grammes.

Rien de tout cela ne s’avère perceptible lorsque vous manipulez le smartphone. Le seul élément innovant qui ressort ici est l’île dynamique (nous y reviendrons plus tard) et, peut-être, un emplacement pour carte SIM manquant.

Il s'agit de la première gamme d'iPhone à être entièrement équipée d'une carte eSIM virtuelle. Au cours de la présentation, Apple a fait de son mieux pour donner l'impression que la configuration eSIM de l'iPhone 14 Pro s’avérait une tâche simplissime… mais vous mettrez du temps à vous y habituer, surtout si vous changiez régulièrement de carte SIM jusqu'à maintenant.

Les autres interrupteurs, boutons et ports, comme le bouton marche/veille/Siri, le curseur Silencieux, les commandes de volume, les microphones et les haut-parleurs stéréo semblent inchangés par rapport à l'iPhone 13 Pro.

Nous sommes quelque peu surpris qu'Apple n'ait pas remplacé le port Lightning par un port USB-C de charge/transfert des données. Apple a peut-être décidé qu'il valait mieux laisser cette tâche à l'iPhone 15 ou 16. En 2024, l'Union européenne pourrait de toute façon imposer cette évolution définitivement.

Si Apple n'a pas complètement changé la technologie d’affichage, l'écran OLED Super Retina XDR de l'iPhone 14 Pro diffère de son aîné à plusieurs égards. Tout d'abord, alors que la précision précédente de 460 ppp est maintenue, l'écran présente légèrement plus de pixels dans l'ensemble. La résolution de l'écran est de 2556 x 1179 pixels (l'iPhone 13 Pro offre 2532 x 1170 pixels).

Le constructeur a considérablement augmenté la luminosité de son nouvel iPhone Pro, avec une mesure de pointe de 2000 nits en extérieur. De quoi résister au soleil tapant des prochains étés.



Avec l'iPhone 14 Pro, nous obtenons enfin l'affichage permanent dont nous avons toujours rêvé. Dans la tradition d'Apple, le mode "always-on" de l'iPhone 14 Pro - que vous activez en appuyant une seule fois sur le bouton de mise en veille - semble mieux conçu que la plupart des autres. L'avantage d'un tel écran est, évidemment, de pouvoir consulter des informations instantanément sans avoir à déverrouiller votre smartphone ou à consommer beaucoup d'énergie.

Un autre changement moins évident est le taux de rafraîchissement variable de l'écran qui peut aller de 1 Hz à 120 Hz, ce qui signifie que l'iPhone 14 Pro ralentit ou accélère la fréquence d’images selon vos usages. Vous obtiendrez des actions plus fluides, sans y prêter forcément attention.

(Image credit: Future)

La révolution la plus visible est la disparition de l'encoche. À la place, nous accueillons l'île dynamique. Un minuscule espace ondulant sur l'écran OLED Super Retina XDR de l'iPhone 14 Pro.



Désormais, la caméra frontale TrueDepth et le réseau de capteurs sont littéralement entourés de pixels. Il n'est pas rare que l'écran d'un smartphone soit percé d'une ouverture, comme sur les Galaxy S22, Z Fold 4 et Z Flip 4. Aucune ne ressemble à cette proposition.



Grâce à un peu de magie, Apple a fusionné la découpe à l'écran, semblant la faire grandir et rétrécir à volonté. Mais ce n'est qu'une illusion. Nous avons vu l'île dynamique en action. Elle demeure toujours de la même taille, mais comme elle peut être entourée de zones de pixels noirs de toutes les formes et de toutes les tailles, et qu'Apple anime la transition, on a l'impression que la découpe rétrécit et s'agrandit.

L'effet est d'autant plus bluffant qu'il est activé, en partie, par vos gestes. Un toucher ou un glissement sur l'îlot dynamique peut activer une animation et modifier la forme de l'île dynamique. Observer ce processus en action est absolument fascinant.

(Image credit: Future)

Caméras et autonomie

(Image credit: Future)

Apple a pris tout son temps pour augmenter la résolution photo de ses iPhones. Non par entêtement ou par paresse, juste par praticité, la firme préférant optimiser le traitement logiciel plutôt que le développement matériel de ses modules photo. Malgré cela, elle ne pouvait pas rester éternellement à l'écart de la course aux mégapixels challengée par ses rivales. Aujourd'hui, nous avons enfin un objectif de 48 Mpx sur l'iPhone 14 Pro (et l’iPhone 14 Pro Max).

Nous pouvons compter sur trois caméras distinctes :

Caméra principale de 48 Mpx, 24 mm, ouverture ƒ/1.78

Ultra-grand angle de 12 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2,2 avec un champ de vision de 120°

Téléobjectif de 12 Mpx, zoom optique 3x, 77 mm, ouverture ƒ/2,8

Tous ces objectifs constituent une mise à niveau remarquable par rapport à la matrice de caméras de l'iPhone 13 Pro, même si Apple n'a pas réhaussé la résolution de toutes ses caméras.



La caméra principale peut prendre quatre pixels et les combiner en un seul plus grand pour générer de meilleures images et des photos en basse lumière. Oui nous savons, les photophones Android font cela depuis des lustres.

Tous les appareils photo ont des distances focales plus longues, ce qui les rapproche de la photographie grand public, et ils sont tous dotés du traitement d'image de pointe d'Apple, notamment le nouveau moteur Photonic Engine.

Apple n'a pas innové en matière de longueur de zoom, présentant toujours un zoom optique 3x alors que Samsung déploie un zoom optique 10x (et un zoom spatial 100x) sur son Samsung Galaxy S22 Ultra. Néanmoins, Apple a livré une nouvelle option de zoom optique 2x intéressante. Apparemment, elle exploite la totalité du capteur de 48 Mpx et se concentre sur les 12 Mpx du centre pour offrir des gros plans 2x et un enregistrement vidéo 4K de qualité premium.

Apple annonce une autonomie de 23 heures en mode lecture vidéo, ce qui se révèle plus que décent. La société n'a pas amélioré ses capacités de chargement rapide. Vous pouvez toujours obtenir une charge de 50% en 30 minutes si vous utilisez un chargeur de 20W. Nous espérions davantage.

(Image credit: Future)

Performances et interface

L’iPhone 14 Pro est piloté par la nouvelle puce A16 Bionic d'Apple, qui possède un CPU à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Apple affirme qu'elle est plus puissante que la précédente puce A15 Bionic, toujours présente dans l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Nous devrons vérifier cette communication lorsque nous testerons plus longuement l’iPhone 14 Pro.

L'autre grand avantage des nouveaux iPhone 14 est qu'ils accueillent une toute nouvelle interface : iOS 16.

Nous avons navigué pendant quelques semaines sur la version bêta publique d'iOS 16, appréciant le nouvel écran de verrouillage et la possibilité de customiser davantage ce dernier. Les nouveaux widgets personnalisables peuvent regorger d'informations utiles, l'affichage d'itinéraires à arrêts multiples est génial, et qui n'est pas enthousiaste à l'idée d’éditer ses pires SMS envoyés bien trop vite ?

Il y a d'autres fonctionnalités à souligner ici, comme la détection des collisions et, pour la première fois dans l'industrie mobile, les communications d’urgence par satellite. Si elles fonctionnent comme prévu, elles pourraient devenir vitales.

Pour conclure…

L'iPhone 14 Pro offre le meilleur d'Apple en matière de puce mobile, de caméras, d'écran et d'innovation. On a également l'impression que la firme de Cupertino rattrape son retard, en s'éveillant enfin à l’apport du pixel binning, des écrans toujours allumés et des taux de rafraîchissement adaptatifs. L'iPhone 14 Pro est une nouvelle entrée potentiellement passionnante, regorgeant de bonnes idées qui pourraient marquer la famille iPhone à terme.



Il mérite vraiment qu'on s'y attarde.