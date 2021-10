Test de l'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro est l'un des meilleurs smartphones de 2021, même s'il n'en fait pas assez pour justifier une mise à niveau du 12 Pro. La durée de vie de la batterie est la meilleure que nous ayons vue dans un iPhone Pro d'Apple, et vous bénéficiez également de performances de haut niveau, d'un excellent appareil photo et d'un écran 120 Hz ultra-lisse. Ces améliorations s'additionnent pour offrir une expérience exceptionnelle sur un smartphone.

L'iPhone 13 Pro en résumé

L'iPhone 13 Pro n'est pas le meilleur smartphone Apple à l'heure actuelle, mais il offre une expérience globale fantastique, avec l'un des niveaux d'autonomie les plus conséquents que nous ayons jamais vus sur un iPhone. Avec une poignée d'autres améliorations mineures, cela en fait un appareil mobile haut de gamme tout à fait exemplaire.

L'iPhone 13 Pro Max peut être l'option idéale pour tous ceux qui recherchent l'excellence Apple, pour 100 € de moins que l'édition summum, l'iPhone 13 Pro Max.

À moins que vous ne possédiez actuellement l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max de l'année dernière, il est probable que l'iPhone 13 Pro constituera une grosse mise à niveau sur presque toutes les fonctionnalités Apple.

Une exception concerne le design, qui reste similaire à celui de l'iPhone 12 Pro. Il y a une finition mate à l'arrière du smartphone et des bords en acier inoxydable, à l'allure clairement premium.

La nouvelle puce A15 Bionic, associée à 6 Go de RAM, est plus que suffisante pour exécuter les applications les plus exigeantes de l'App Store d'Apple, tandis que le téléphone offre une capacité de stockage de 128 Go, avec des options allant jusqu'à 1 To pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace.

L'iPhone 13 Pro offre de même une expérience fantastique en matière de photographie, avec une gamme polyvalente de caméras capables de prendre facilement des clichés de jour comme de nuit. Les téléobjectif et capteur macro vous permettent également de prendre des photos à différentes distances.

La batterie apparaît comme l'une des plus grandes optimisations ici, et nous avons constaté que l'iPhone 13 Pro était capable de tenir une journée entière, y compris avec une utilisation intensive. Il ne tiendra pas aussi longtemps que l'iPhone 13 Pro Max, mais il est capable de surpasser tous les iPhones que vous avez manipulés auparavant.

L'iPhone 13 Pro est donc un smartphone remarquablement bon, comme tous les modèles de la gamme iPhone 13. Si votre budget ne vous permet pas d'acheter un iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 "standard" n'est privé que de quelques-unes de ses caractéristiques.

En revanche, si vous recherchez activement un écran 120 Hz, des caméras améliorées et un peu plus de RAM ou de stockage ainsi que de l'efficacité ultime de l'interface iOS - alors il pourrait bien être le smartphone parfait pour vous, surtout si vous ne voulez pas ou n'avez pas besoin de la plus grande taille d'écran de l'iPhone 13 Pro Max.

L'iPhone 13 Pro a été révélé le 14 septembre, et vous pouvez acheter le smartphone dès maintenant via l'Apple Store, ainsi que de divers détaillants et opérateurs.

Son prix de départ est fixé à 1159€, ce qui vous donne droit à 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez choisir entre un modèle de 256 Go à 1279€, un modèle de 512 Go à 1509€, ou la variante de 1 To à 1739€.

C'est la première fois que nous voyons un iPhone de 1 To, et son prix se veut donc élevé. Si vous souhaitez un smartphone Apple aux spécifications légèrement plus poussées, avec un écran et une batterie plus grands, comptez plutôt sur l'iPhone 13 Pro Max, qui commence à 1259€.

Design

L'iPhone 13 Pro est l'appareil le plus haut de gamme de la société (si vous ne faites pas cas des éditions Max). Contrairement à l'iPhone 13 Pro Max, il présente une taille plus réaliste pour une utilisation à une main. Si vous recherchez un nouvel iPhone puissant et de taille moyenne, ce modèle devrait vous convenir parfaitement.

Le design d'Apple a été affiné par rapport à l'iPhone 12 Pro, mais les différences sont minimes.

Il est livré avec des bords en acier inoxydable, une finition mate à l'arrière et le verre Ceramic Shield d'Apple à l'avant et à l'arrière. Apple affirme que cette protection le rend quatre fois moins susceptible de se briser en cas de chute, par rapport à un iPhone livré sans cette protection.

Image 1 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 6 (Image credit: TechRadar)

Nous ne vous recommandons pas de laisser tomber votre téléphone pour vérifier si c'est vrai, mais cela devrait vous donner un peu plus de tranquillité d'esprit si votre téléphone fait une chute.

La finition mate de l'arrière donne une impression de qualité supérieure, surtout si on la compare au verre normal de l'iPhone 13.

Lors de notre utilisation de l'iPhone 13 Pro, nous avons trouvé que le design était agréable à manipuler ; il est un peu plus lourd que l'iPhone 13, ce qui lui permet de tenir confortablement dans une paume.

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 sont de taille presque identique, mais vous ne pouvez pas passer d'un étui à l'autre, car le boîtier de la caméra arrière est légèrement différent. La matrice arrière de l'iPhone 13 Pro dépasse un peu de la coque, ce qui peut poser problème à certains - c'est particulièrement visible lorsque vous posez le téléphone sur une surface, donc si vous voulez taper sur l'écran lorsque le smartphone est posé, attendez-vous à de légères secousses.

Le flanc droit du combiné abrite le bouton d'alimentation, tandis que le côté gauche accueille les commandes de volume et le logement de la carte SIM. Sur la base du combiné se trouvent les haut-parleurs, et un port Lightning pour le chargement.

Le smartphone est disponible en graphite, argent, bleu alpin ou or (la couleur illustrée dans cette revue). L'option Bleu alpin est une nouveauté cette année, et c'est l'une des teintes les plus remarquables que nous ayons aperçues chez Apple depuis un certain temps. C'est un bon choix si vous voulez un téléphone Pro qui se démarque.

Ecran

(Image credit: TechRadar)

Comme l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Cet écran ne présente pas le meilleur taux de pixels par pouce de toute la gamme iPhone 13 mais il affiche 460 ppp, et la qualité de l'image se révèle en conséquence très nette.

Une mise à niveau notable concerne l'introduction d'un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, ce qui signifie que l'image à l'écran se rafraîchit 120 fois par seconde pour une expérience plus fluide que ce que nous avons vu sur les iPhones précédents ; cela se remarque surtout lorsque vous faites défiler les divers menus ou applications du système.

Il s'agit d'un taux de rafraîchissement dynamique, qui s'ajuste automatiquement en fonction des applications que vous utilisez. Par exemple, la plupart des jeux utilisent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que si vous lisez un livre électronique, le taux peut descendre jusqu'à 1 Hz. L'idée est d'économiser la batterie lorsque vous utilisez des applications qui ne tirent pas profit d'un taux de rafraîchissement élevé.

Image 1 sur 2 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 (Image credit: TechRadar)

Nous avons constaté que la nouvelle technologie d'écran fonctionne bien, même si sa disponibilité est limitée pour le moment, car de nombreuses applications ne sont pas optimisées pour 120 Hz. Les développeurs ont accès à cette fonctionnalité, et nous nous attendons à ce qu'elle soit introduite dans davantage d'applications et de jeux au fil du temps.

Le taux de rafraîchissement plus rapide fonctionne bien avec les applications qui le prennent en charge, et c'est un changement que vous remarquerez lorsque vous ferez défiler les menus d'Apple ou les applications créées par la société. Ce n'est pas une raison suffisante pour effectuer une mise à niveau, mais il s'agit d'une fonctionnalité intéressante, qui le sera de plus en plus à mesure que d'autres applications la prendront en charge.

Apple a également réduit la taille de l'encoche sur l'iPhone 13 Pro. Non, il n'y a toujours pas de caméra sous l'écran, mais l'encoche s'avère 20% plus petite que sur l'iPhone 12 Pro - ce qui signifie que vous avez un peu plus de surface d'écran pour travailler ou vous divertir.

Chaque petit détail compte, mais il est peu probable que vous le remarquiez à moins de tenir ce téléphone à côté du modèle de l'année dernière.

Appareil photo

Image 1 sur 4 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 4 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 4 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 4 (Image credit: TechRadar)

La configuration photo de l'iPhone 13 Pro comprend trois capteurs de 12 Mpx : un primaire large avec une ouverture de f/1,5, un téléobjectif avec une ouverture de f/1,8 et un zoom optique 3x, aunsi qu'un ultra grand angle avec une ouverture de f/1,8 et un champ de vision de 120 degrés.

Vous obtenez également un scanner LiDAR 3D, qui mesure la profondeur. Cela permet de rendre l'autofocus plus précis et d'améliorer la précision des effets bokeh du mode Portrait, en distinguant le sujet de son arrière-plan. En dehors de la photographie, le scanner fonctionne également avec diverses applications de réalité augmentée.

La caméra principale est formidable, et bien qu'elle ne semble pas très différente de celle de l'iPhone 12 Pro en théorie, elle offre quelques améliorations importantes qui en font l'une des meilleures caméras pour smartphone.

La qualité d'image globale est excellente, avec des photos prises dans une bonne lumière montrant beaucoup de couleurs et de détails, et un fantastique mode nuit lorsque vous voulez photographier quelque chose de plus sombre.

Le téléobjectif de l'iPhone 13 Pro met à disposition un zoom optique 3x, plus performant que celui de 2020 (à 2x). La qualité des images zoomées est remarquable.

Image 1 sur 3 Photo prise avec un ultra grand angle (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Ici avec le capteur large (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Le zoom optique 3x en action (Image credit: TechRadar)

Apple a également introduit la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur sur le modèle Pro cette année, ce qui facilite la prise rapide d'un cliché sans que l'image paraisse floue. Nous avons trouvé que cela était sensiblement meilleur que la stabilisation sur l'iPhone 12 Pro, mais nous devons noter que la stabilisation optique est également disponible sur l'iPhone 13 plus économique.

Le nouveau mode macro est une grande amélioration, vous permettant de capturer des gros plans saisissants de fleurs, d'insectes et d'autres sujets plus petits. Il s'agit d'une fonctionnalité que nous avons vue sur de nombreux smartphones Android, et nous sommes ravis de voir Apple l'introduire ici.

Un exemple de ce que le mode macro peut accomplir (Image credit: TechRadar)

Pour utiliser le mode macro, il suffit de rapprocher l'objectif de l'appareil photo d'un sujet pour qu'il soit automatiquement activé. Il peut être difficile de garder l'appareil immobile pour ces prises de vue, mais nous avons réussi à obtenir des photos intéressantes, et c'est l'un des modes d'appareil photo les plus accessibles d'Apple.

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

Les Styles photographiques sont une autre nouveauté de l'iPhone 13 Pro. Ils vous permettent d'appliquer des styles personnalisés à vos images, grâce aux options Contraste riche, Vibrant, Chaud et Froid.

Contrairement à un filtre, ces styles permettent d'appliquer des ajustements à différents éléments de l'image plutôt qu'à la photo dans son ensemble. L'idée est de donner un aspect personnalisé à vos images, par exemple en réchauffant les portraits ou en rehaussant les couleurs des paysages.

Cela ne va pas changer votre façon de photographier avec l'appareil photo principal, mais c'est un outil amusant à expérimenter. Il est difficile de voir en quoi cela diffère vraiment d'un filtre traditionnel, mais c'est peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre arsenal photographique.

À l'avant du smartphone se trouve une caméra selfie 12 Mpx f/2.2 (Apple appelle ses appareils photo principaux "large", par opposition à "ultra grand angle"), qui s'est avéré efficace lors des appels vidéo et des autoportraits occasionnels. Il n'est pas aussi riche en fonctionnalités que le module photo arrière, mais il s'avère facile de lancer des options telles que le mode Portrait et d'obtenir un bon cliché.

Ne vous attendez pas à d'énormes changements pour la caméra selfie si vous avez un iPhone récent, néanmoins vous obtiendrez toujours une excellente qualité d'image dans tous les scénarios dans lesquels vous voudrez l'utiliser.

En ce qui concerne l'enregistrement vidéo, l'iPhone 13 Pro est capable de filmer des vidéos 4K à 24, 30 et 60 images par seconde, tandis que pour le Full HD, il peut tourner à 30, 60, 120 et 240 images par seconde.

La prise en charge de Dolby Vision HDR permet de réaliser des vidéos vraiment impressionnantes. Le nouveau mode Cinématique d'Apple, quant à lui, vous permet de capturer des vidéos avec un effet bokeh, le sujet étant mis au point et l'arrière-plan flou, et de passer automatiquement d'un sujet à l'autre pour obtenir un effet de "mise au point".

(Image credit: TechRadar)

Lors de nos tests, cela a bien fonctionné, la caméra identifiant avec précision la personne sur laquelle nous voulions faire la mise au point dans une scène. Si cela ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitez, vous pouvez éditer la vidéo après coup pour affiner la mise au point.

Il s'agit d'une fonctionnalité qui devrait s'avérer populaire auprès des vidéastes, des vlogueurs et autres créateurs de contenu, bien qu'elle soit probablement moins intéressante pour ceux qui ne tournent que des vidéos occasionnelles. Pour l'instant, c'est un peu comme la première itération du mode Portrait pour les photos, mais nous nous attendons à ce qu'il s'améliore rapidement au cours des deux prochaines années.

Ensuite, il y a le mode ProRes d'Apple, qui arrivera plus tard en 2021. Il s'agit d'un format vidéo conçu pour être plus facile à monter, avec des transferts de séquences simplifiés entre iPhone et Mac/PC - sans nuire à la qualité de la vidéo.

Un conseil : si vous voulez filmer des vidéos 4K ProRes, n'achetez pas le plus petit modèle de l'iPhone 13 Pro, doté d'une capacité de stockage de 128 Go, car Apple a confirmé que le format ne sera pas compatible avec cette version. Cela signifie que les séquences ProRes occuperont beaucoup d'espace de stockage, et que vous voudrez probablement opter pour un modèle de 512 Go ou de 1 To ici.

Quelques photos prises avec l'iPhone 13 Pro

Image 1 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 6 (Image credit: TechRadar)

Performances

Comme tous les nouveaux iPhones, l'iPhone 13 Pro fonctionne avec la puce A15 bionic d'Apple, qui, selon la société, est le meilleur processeur mobile actuellement en activité.

Lors de nos tests, il a été capable d'exécuter toutes les applications que nous avons chargées avec facilité, et nous n'avons rencontré aucun problème de ralentissement. Les jeux lancés étaient également fluides, et chaque titre s'est chargé rapidement.

Il est peu probable que vous constatiez un grand changement si vous possédez un iPhone 12 ou un smartphone Android récent, mais si vous passez d'un iPhone plus ancien, vous remarquerez la différence. La puce A15 est associée à 6 Go de RAM, ce qui permet de faire tourner n'importe quel programme en douceur.

(Image credit: TechRadar)

Dans l'analyse comparative, nous avons constaté que l'iPhone 13 Pro a obtenu un score de 4718 sur Geekbench 5 - c'est un peu plus élevé que l'iPhone 13, qui a enregistré un score de 4688. C'est aussi remarquablement plus élevé que l'iPhone 12 Pro, et son score de 3669.

Ces différences ne seront pas particulièrement perceptibles dans l'utilisation quotidienne, mais si vous poussez votre téléphone à ses limites, vous pourriez apprécier ce petit plus que l'iPhone 13 Pro est capable d'offrir.

Vous avez le choix entre 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To d'espace de stockage sur l'iPhone 13 Pro. Nous ne recommandons pas l'option 1 To à moins que vous ne pensiez vraiment avoir besoin de cet espace supplémentaire, par exemple si vous filmez beaucoup de vidéos. De nombreux utilisateurs pourraient trouver que 128 Go est un peu limité, mais la plupart des gens seront satisfaits par l'une des deux options intermédiaires.

L'iPhone 13 Pro est compatible avec la technologie 5G, et vous pourrez utiliser cette nouvelle norme de réseau à condition que votre forfait la prenne en charge et que vous vous trouviez dans une zone couverte.

Interface

(Image credit: TechRadar)

iOS 15 fonctionne d'emblée sur l'iPhone 13 Pro. Il s'agit d'une mise à niveau minimale par rapport à iOS 14 - la mise à jour de 2020 a changé l'aspect et la convivialité de la plateforme de l'iPhone, tandis qu'iOS 15 n'apporte que quelques retouches et fonctionnalités supplémentaires.

Par exemple, le nouveau mode Concentration vous permet de personnaliser les notifications que vous recevez à certains moments de la journée. Ainsi, si vous souhaitez limiter les notifications Twitter pendant vos heures de travail, par exemple, vous pouvez le faire ici.

Le système fonctionne parfaitement sur l'iPhone 13 Pro, et nous n'avons pas trouvé de bugs particuliers qui ont entravé notre expérience.

Nous nous attendons à ce que l'iPhone 13 Pro soit pris en charge par de nouvelles mises à jour logicielles dans les années à venir ; iOS 15 est compatible avec l'iPhone 6S de 2015, vous pouvez donc vous attendre à au moins cinq ans de mises à jour.

Autonomie

L'autonomie de l'iPhone 13 Pro est meilleure que celle des précédents terminaux Pro de la marque, mais elle n'est pas aussi bonne que celle de l'iPhone haut de gamme de cette année, le 13 Pro Max.

Nous avons constaté que l'iPhone 13 Pro est capable de tenir une journée complète en utilisation normale. Si vous poussez votre téléphone un peu plus fort, vous constaterez peut-être qu'il a besoin d'être rechargé avant la fin de la journée.

Les jours de moindre utilisation, il restait généralement 10 à 20% au téléphone lorsque nous le mettions en charge à la fin de la journée - c'est une autonomie remarquablement meilleure que celle que nous avons vue sur l'iPhone 12 Pro et d'autres combinés Pro avant lui.

Le smartphone supporte la charge rapide jusqu'à 20 watts (selon le type de chargeur que vous utilisez), ce qui devrait permettre de charger le téléphone de vide à plein en seulement une heure. Nous avons constaté que 15 minutes de charge nous donnaient 25% de batterie supplémentaire, tandis que 30 minutes nous permettaient d'atteindre 53%.

Ce n'est pas la charge la plus rapide que nous ayons vue dans un smartphone - loin s'en faut, certains des derniers terminaux Android atteignant 120W ou même plus - mais cela conviendra à la plupart des utilisateurs.

Notez cependant qu'il n'y a pas de chargeur dans la boîte, Apple continuant à mener sa guerre contre les déchets électroniques, vous devrez donc acheter un chargeur si vous n'en avez pas déjà un.

L'iPhone 13 Pro dispose également d'une fonction de recharge sans fil pouvant atteindre 15 W avec les chargeurs MagSafe d'Apple, ou 7,5 W avec les plaques de recharge sans fil Qi standard.

Faut-il acheter l'iPhone 13 Pro ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous vous intéressez grandement à la photographie

Le mode macro de l'iPhone 13 Pro est une nouvelle option intéressante pour la photographie, tandis que les nouvelles fonctions comme le mode Cinématique et ProRes plairont aux vidéastes à la recherche d'outils plus "pro".

Vous recherchez un iPhone endurant

L'autonomie de l'iPhone 13 Pro s'avère meilleure que celle des précédents appareils de la société, le téléphone étant capable de tenir une journée entière en utilisation normale.

Vous avez besoin d'un smartphone puissant

Tous les modèles iPhone 13 se veulent puissants, mais l'iPhone 13 Pro est l'un des smartphones les plus puissants que nous ayons jamais utilisés. Si vous voulez un appareil que vous pouvez vraiment pousser au maximum jour après jour, c'est le choix idéal.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà un iPhone 12 Pro

Les changements par rapport à l'iPhone 12 Pro sont majoritairement mineurs, et il est peu probable que ceux-ci s'additionnent à une énorme mise à niveau pour vous si vous possédez déjà le smartphone de 2020. Vous voudrez peut-être attendre jusqu'en 2022 au plus tôt pour votre prochaine mise à niveau.

Vous aimeriez trouver une alternative moins chère

L'iPhone 13 Pro d'Apple est fantastique, mais l'iPhone 13 l'est tout autant. Si vous souhaitez une alternative moins chère au Pro, le modèle standard est votre meilleure option, car il offre de nombreuses fonctionnalités du modèle Pro. Si vous n'êtes pas sûr du Pro, comparez-le avec l'iPhone 13 pour voir si vous avez vraiment besoin de ces fonctions supplémentaires.