Meilleur iPad 2020 : que choisir entre iPad Air, iPad Mini et iPad Pro ?

L'iPad Pro 2020 est désormais disponible et devrait figurer sur la liste ci-dessous dès que nous aurons terminé de l'examiner en profondeur. L’iPad Air 4, quant à lui, devrait être officiellement présenté par la firme de Cupertino sous peu. En attendant ces deux fleurons prometteurs, il existe de nombreuses autres options brillant par leur excellence.

Des choix extrêmement polyvalents s’offrent à vous, entre le puissant iPad Pro 11 de 2018, l’énorme iPad Pro 12.9, l’abordable iPad 10.2… et celui qui parvient à en faire la synthèse : l'iPad Mini compact de 2019.

Vous trouverez tous ces produits et bien d'autres encore dans notre classement ci-dessous, avec un aperçu détaillé de ce qui fait la qualité (et quelques défauts) de chacun d'entre eux. Nous prenons soin de mettre à jour régulièrement ce top, dès qu’une nouvelle tablette Apple passe sous le rouleau-compresseur de nos tests exigeants. Nous attendons d’ailleurs avec impatience les futurs iPad Mini 6 et iPad Air 4, déjà annoncés.

Le prix est également au centre de nos critères décisifs et nous prenant en compte les tarifs les plus bas actuellement pratiqués. Vous pourrez enfin profiter de nos certaines promotions phares d’Apple via nos sélections exclusives spécial Rentrée des classes, Amazon Prime Day ou encore Black Friday 2020.

Sachez par ailleurs que, si après avoir parcouru ce comparatif, aucun iPad ne semble vous convenir, que nous sélectionnons drastiquement les meilleures tablettes Android, les meilleures tablettes à petit prix ainsi que les meilleures tablettes tout OS confondu. Pour que vous considériez toutes les options existantes et repartiez avec le modèle de vos rêves.

Quel iPad acheter en 2020 ?

1. iPad Pro 11 (2018) Une puissance insensée… pour une tablette ! Poids : 468 g | Système d’exploitation : ipadOS 13 | Taille d'écran : 11 pouces | Résolution : 2388 x 1668 pixels | Processeur : A12X Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement Micro SD : non | Batterie : 7812 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx 649 € Voir à Asgoodasnew FR 649 € Voir à Asgoodasnew FR 699 € Voir à Cdiscount FR Processeur digne d'un ordinateur portable Superbe qualité audio Stylet précis Un design qui divise Clavier et stylet non inclus

L'iPad Pro 11 est la meilleure tablette Apple à ce jour mais aussi la meilleure tablette tout OS confondu que vous puissiez acheter aujourd'hui. Elle est onéreuse, c’est certain, particulièrement si vous craquez pour le pack optionnel avec stylet et clavier. Sauf qu’à ce prix-là, vous est offert un véritable ordinateur portable 2-en-1.

Si son clavier est confortable à l’usage et son stylet d’une précision qui séduira les créatifs, c’est avant tout la qualité de l’affichage comme du son qui fait la différence avec l’iPad Pro 11 nouvelle version. L’écran offre en effet une large variété de couleurs et peut lire des contenus HDR en toute fluidité. Les haut-parleurs, enfin, diffusent un son stéréo envoûtant avec des basses riches et des voix bien audibles.

Comme son nom l’indique, la tablette d’Apple s’avère aussi une assistante puissante pour les professionnels. Elle est capable de réaliser efficacement et rapidement vos tâches bureautiques quotidiennes. Tant que vous n’en juxtaposez pas trop en même temps, iOS 12 se montrant parfois un peu capricieux. L’iPad Pro 11 n’est pas un MacBook mais une tablette remarquable.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 11

On aurait pu croire qu’inclure un écran de 12,9’’ déformerait son design mais c’est mal connaître Apple. Avec son allure minimaliste et ses bords arrondis, l’iPad Pro 12,9’’ brille par son élégance. Qui se ressent aussi à l’affichage avec son nouvel écran Liquid Retina presque aussi lumineux et coloré qu’un OLED. Seule la profondeur des noirs est parfois en dessous. Un défaut pardonné par sa capacité à modifier subtilement la balance des blancs. Plus besoin de régler le contraste et la luminosité à chaque fois que vous changez de pièce !

Les photographes apprécieront également les multiples filtres et angles de vue proposés avec la fonction appareil photo. Un vrai studio mis à disposition et rendre vos selfies et vos panoramas extrêmement flatteurs.

Comme l’iPad Pro 11, ce modèle vous accompagne dans toutes vos missions bureautiques, avec une puissance de traitement impressionnante. Hélas, la durée de vie de sa batterie en fait les frais et il est compliqué de tenir une journée complète sans recharge. Vu son coût élevé, c’est un (et un seul) défaut imposant. Mais moins que son écran.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 12.9 (2018)

3. iPad 10.2 (2019) Des améliorations majeures pour un prix de plus en plus abordable. Poids : 483 g | Système d’exploitation : iPadOS 13 | Taille d'écran : 10,2 pouces | Résolution : 1620 x 2160 pixels | Processeur : A10 Fusion | RAM : 3 Go | Stockage : 32/128 Go | Emplacement Micro SD : non | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 1,2 Mpx 359 € Voir à EBAY-FR 368 € Voir à alternate FR Low Stock 469,99 € Voir à Cdiscount FR Un écran nettement plus grand Clavier intelligent amélioré Les anciens iPads sont moins chers Moins pratique pour dessiner

L'iPad 10.2 remplace l'iPad 9.7 de 2018 qui était doté d'un écran légèrement plus petit mais qui présente des caractéristiques relativement similaires pour un prix abordable. Cette mise à niveau ne se veut pas aussi high-tech que les modèles iPad Pro ci-dessus, mais c'est tout de même une tablette remarquablement utile. Pourvu d’un revêtement métallique luxueux, partagé avec le reste de la gamme iPad, elle se révèle plus épais sans que son design ne déstabilise pour autant.

L’iPad 10.2 Apple est livré avec iPadOS 13 par défaut, ce qui vous donne droit à toutes les dernières fonctionnalités que vous attendez d'une tablette Apple, en plus de fonctionner avec Apple Pencil. Pour les utilisateurs les plus méticuleux et avides de productivité, il est possible d’ajouter le Smart Keyboard extrêmement fluide et agréable à la frappe.

L'autonomie de cet iPad est importante, il ne coûte pas autant que beaucoup d'autres produits de cette liste et pour autant, il n’a pas à rougir de son chipset performant. L’iPad 10.2 s’avère un choix des plus évidents si vous recherchez une tablette qui vous accompagne au quotidien, avec un rapport qualité-prix accessible.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad 10.2 (2019)

4. iPad Air 10.5 (2019) Un compromis imbattable pour les étudiants. Poids : 456 g | Système d’exploitation : iPadOS 13 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1668 x 2224 pixels | Processeur : A12 Bionic | Stockage : 64 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : non | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 7 Mpx Low Stock 489 € Voir à Asgoodasnew FR Low Stock 492 € Voir à Cdiscount FR Low Stock 739 € Voir à Macway FR Ecran Retina extrêmement fin Se recharge très rapidement Smart Keyboard compatible Design trop classique 2 haut-parleurs au lieu de 4

Si vous recherchez le meilleur compromis entre les nouvelles tablettes Pro d'Apple et l'iPad 9,7’’, vous ne pouvez pas mieux tomber. L’iPad Air met ainsi à disposition les gadgets indispensables des iPad Pro, à un prix vraiment négligeable. Vous bénéficiez ainsi du confortable clavier Smart Keyboard et de l’Apple Pencil sans vous ruiner.

Comme les iPad Pro également, la version Air dispose d’une charge rapide grâce au support du câble Lightning vers USB-C. Il vous faudra moins d’une demi-heure pour recharger plus d’un tiers de votre batterie. Sachant que celle-ci affiche une bonne durée de vie avec 10 heures d’autonomie garanties.

Si l’iPad 9,7’’ vous parait peu puissant, sachez que l’iPad Air double ses performances grâce au chipset A12, présent également dans les iPhone XS et XS Max. Une excellente passerelle pour atteindre la gamme supérieure à moindre frais.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Air (2019)

Apple n'a pas encore développé de téléphone pliable. Si un modèle voit le jour dans un futur plus ou moins proche, il pourrait ressembler au nouvel iPad Mini, sorti en 2019. En quatre ans, la taille de ce dernier n’a pas pris un pouce. Et pour une fois, c’est même préférable : le petit écran de l’iPad Mini en fait la tablette idéale pour voyager. Dans les transports ou à l’autre bout du monde.

Sous cette infime structure, se cache un processeur qui envoie du lourd : le A12 Bionic. Avec lui aux commandes, il est possible d’exécuter des jeux 3D sans ralentissement. Mais aussi des applications réputées lourdes telles que Procreate, Adobe Lightroom ou encore Adobe Premier Rush, pour l’édition photo et vidéo. Le tout sublimé par l’affichage de son formidable écran Retina.

Alors certes, le design a pris un coup de vieux et peut paraître grossier pour qui a essayé la gamme iPad Pro. Mais comme l’iPad Mini est vendu deux à trois fois moins cher que celle-ci, pour des performances indiscutables… il vaut la peine d’éveiller votre intérêt. Un minimum.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad mini (2019)

L'iPad Pro 10,5 pouces est l'une des mises à niveau les plus efficaces d’Apple. Même si la nouvelle version de l’iPad 9,7’’ s’en rapproche, à un prix nettement plus raisonnable.

L'iPad Pro 10.5 d'Apple est toutefois doté d’atouts exceptionnels qui améliorent la productivité de son utilisateur. A l’instar des outils Apple Pencil et Smart Keyboard, compatibles et performants pour les créatifs. Avec iOS 12 aujourd’hui à bord, cette tablette se veut un ordinateur portable d’entrée de gamme qui exécute les tâches quotidiennes les plus sommaires.

Là où cette tablette excelle, c’est dans sa dimension de mediacenter. Avec son écran ProMotion bluffant de fluidité, son système audio diffusant un son plus profond et plus riche et sa capacité de stockage extensible jusqu’à 512 Go… l’iPad Pro se révèle un téléviseur de poche tout à fait correct pour suivre vos Youtubers préférés ou binge-watcher sur Netflix et Amazon Prime Video.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Pro 10.5

La tablette favorite des étudiants est devenue, avec le temps et plusieurs mises à jour, celle des technophiles à la recherche du meilleur rapport qualité / prix.

La version de l’iPad 9,7’’, commercialisée en 2018, a pour elle un nouveau processeur proche de celui des iPad Pro du dessus. Ajouté à 2 Go de RAM, ce qui lui permet d’exécuter l’ensemble des logiciels de messagerie, navigation internet ou streaming vidéo les plus courants.

La tablette fonctionne désormais avec le stylet Apple Pencil, jusqu’ici réservé aux iPad Pro. Vous pouvez griffonner comme il vous plaît sur son écran de qualité supérieure, garantissant un contraste et une luminosité élevés. Il est regrettable, qu’à l’instar du stylet, le clavier intelligent d’Apple ne puisse interagir avec l’iPad 9,7’’. Ce qui lui aurait valu d’être une alternative bon marché des deux iPad Pro en tête de ce classement.

Il n’en reste pas moins qu’avec (en plus) un capteur d'empreinte digitale Touch ID inclus, iOS 12 - ou même iOS 13 - sous le capot et jusqu'à 10 heures d'autonomie assurées, l’iPad 9,7’’ est un excellent lecteur multimédia. Et un achat judicieux si vous envisagez de ne pas l'utiliser qu’à des fins de productivité.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad 9.7

Si vous aimez le look de la gamme iPad Pro, mais que vous les trouvez a) trop gros, b) trop chers ou c) Les deux… alors vous avez de la chance car l’iPad Mini 4 concentre le meilleur de ces modèles dans une structure assurément passe-partout.

L’écran est sans doute le plus robuste proposé par la marque, sans que son épaisseur ne jure avec le design. C’est aussi l’un des modèles qui accorde le plus d’importance au contraste et à la profondeur des noirs, vous promettant un affichage photo et vidéo très appréciable.

Il manque les fonctionnalités majeures de l’iPad Pro comme la combinaison utile clavier + stylet. Dans l’ensemble, l’iPad Mini 4 correspond dispose à une mise à niveau décente d’Apple, avec suffisamment de puissance et de capacité de stockage pour en profiter au quotidien.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad Mini 4

