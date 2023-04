Test de l'iPad 10.9 (2022), la tablette la plus populaire d'Apple s'agrandit

Apple a réussi à faire passer le design de base de l'iPad - une apparence assez classique, celle de l'Air de première génération, à un design influencé par l'iPad Pro. Le résultat est une tablette polyvalente de haute qualité qui satisfera le plus grand nombre d'utilisateurs, des amateurs de divertissement et consommateurs de contenu à ceux qui cherchent à travailler (en ajoutant une housse de clavier achetée séparément). Bien que l'augmentation du prix soit consternante et que l'absence de prise en charge du Pencil 2 soit tout simplement inacceptable, l'iPad 10.9 mérite d'être ajouté à notre liste des meilleures tablettes.

L'iPad 10.9 (2022) en résumé

L'iPad 10.9 (2022), le dernier modèle de base d'Apple, marque un tournant dans l'évolution de la gamme de tablettes d'Apple. Certes, Apple vend encore l'iPad 2021 de la génération précédente, avec son port Lightning et son bouton Home Touch ID, mais ses jours sont comptés.

L'iPad 2022 est l'avenir des tablettes d'entrée de gamme d'Apple, et il marque sa pleine maturité en tant que produit qui est à la fois un appareil de consommation de contenus et de productivité.

Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce nouvel iPad. Il présente désormais l'esthétique introduite pour la première fois avec l'iPad Pro 2018. Finis les bords larges et la coque arrondie au dos. Ils sont remplacés par un châssis plat et des bordures plus fines qui cerclent l'écran de l'appareil. Il s'agit du changement de design le plus important pour la gamme depuis l'introduction de l'iPad Air en 2013.

Ce modèle a permis d'économiser plus de 200 grammes sur le design original de l'iPad, vieux de plus de dix ans, et ce changement était probablement plus lié à la portabilité qu'à une quelconque activité que vous pourriez vouloir pratiquer sur votre tablette.

L'aspect plus sérieux de l'iPad 10.9 (2022), c'est surtout sa polyvalence et de son aptitude à gérer bien plus que la simple consommation de contenu. Depuis que nous avons déballé l'iPad il y a quelques jours, nous avons lu des articles, navigué sur le web, regardé des vidéos, organisé des réunions, rédigé des articles, pris des notes, édité des vidéos, pris des photos et des vidéos, fait des dessins et même créé quelques animations rudimentaires.

Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où nous regardions des vidéos sur YouTube, prenions des photos médiocres avec l'iPad. Les tablettes d'Apple disposent désormais de leur propre plateforme iPadOS 16, qui, en plus de les rendre plus performantes pour le travail multitâche, permet aux utilisateurs d'effectuer plus facilement des tâches semblables à celles d'un ordinateur portable, comme brancher une clé USB et accéder à des fichiers dans le gestionnaire de fichiers.

Apple a également associé ses iPad à un ensemble de housses Smart et Folio en constante amélioration. La dernière en date est un Magic Keyboard Folio en deux parties qui, étonnamment, est encore plus riche, grâce aux touches de fonction, que celui que vous pouvez associer à votre iPad Air.

Il y a aussi l'Apple Pencil. Pour les artistes amateurs comme votre chroniqueur, l'introduction du Pencil a marqué un tournant dans l'histoire de l'iPad. Jusqu'alors, nous utilisions des stylets analogiques ou nos doigts pour dessiner sur l'iPad ; le Pencil a changé la donne, en ajoutant l'inclinaison, la sensibilité à la pression et, essentiellement, une véritable connexion à l'iPad.

L'Apple Pencil, cependant, est aussi la source de la plupart de nos problèmes avec l'iPad 10.9 (2022). Nous n'utilisons pas l'Apple Pencil (deuxième génération) ici parce qu'il n'est pas pris en charge, et c'est une frustration pour un certain nombre de raisons que nous énumérerons plus loin ; sachez simplement qu'Apple aurait pu mieux faire à cet égard.

L'iPad de base d'Apple a été, ces dernières années, la cible de la stratégie de l'entreprise en matière d'appareil photo, et ce dernier iPad n'est pas différent. L'appareil photo arrière est meilleur que celui du modèle de l'année dernière, et l'on retrouve la même caméra FaceTime Ultrawide de 12 Mpixels de haute qualité à l'avant. Apple a également pris la bonne décision de déplacer la caméra frontale qui n'est plus centrée sur la largeur en mode portrait, mais centrée sur la longueur en mode paysage - cela change la donne pour les appels vidéo, et nous garantissons que les utilisateurs d'iPad Pro 2022 et d'iPad Air seront jaloux.

En contrepartie de l'amélioration de l'appareil photo, du nouveau design et de la mise à niveau du processeur A13 Bionic vieillissant vers le A14 Bionic, le prix augmente d'environ 120 € pour atteindre 589 €, ce qui se rapproche du prix de 439 € de l'iPad d'origine. C'est également le premier iPad de base à proposer la connectivité 5G, mais vous devrez payer pour cette option, avec un prix de départ de 789 €.

Malgré le prix et le problème de l'Apple Pencil, nous aimons cette tablette pour sa puissance, sa polyvalence et son utilité. La question est de savoir si l'on choisit cet iPad ou si l'on dépense au moins 100 € de plus pour l'iPad Air 5ème génération, qui est très similaire. Cela dépend probablement de l'importance que vous accordez au poids, à l'emplacement de l'appareil photo, aux performances (puce M1) et à la prise en charge du Pencil nouvelle génération.

iPad 10.9 (2022) : Prix et disponibilité

64GB WiFi uniquement : 589 €

WiFi uniquement : 589 € 64GB Wi-Fi + Cellular : 789 €

Wi-Fi + Cellular : 789 € 256GB WiFi uniquement : 789 €

WiFi uniquement : 789 € 256GB Wi-Fi + Cellular : 989 €

Lorsque TechRadar a passé en revue l'iPad 9e génération, moins puissant et doté d'un écran plus petit, il ne coûtait que 389 €.

Aujourd'hui, cet iPad de base (c'est-à-dire l'iPad pour tout le monde) commence à 439 €. Si ce prix vous semble familier, c'est peut-être parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un rappel de l'iPad original que Steve Jobs a dévoilé le 3 avril 2010. Cet appareil, qui a changé la donne, coûtait 439 €, ce qui, à l'époque, semblait être une bonne affaire pour un appareil portable aussi innovant et doté d'un grand écran.

Les temps ont changé et nous vivons aujourd'hui dans un monde où Amazon vend occasionnellement ses tablettes Fire de 7 pouces pour 89 €, mais voilà qu'Apple change le design, ajoute des fonctionnalités et demande beaucoup plus d'argent à un moment où beaucoup d'entre nous n'ont pas autant d'argent à dépenser. Nous ne disons pas que l'iPad ne vaut pas son prix, mais pour l'instant, ces augmentations nous paraissent un peu exagérées.

Il convient également de noter que le modèle d'iPad 10.9 (2022) que nous avons testé dispose de 256 Go de stockage et inclut la prise en charge de la 5G (ce que nous adorons), et que ce modèle vous coûtera 989 €.

L'iPad 10.9 (2022) est disponible depuis octobre 2022.

Rapport qualité/pix : 3.5/5

iPad 10.9 (2022) : Design et matériaux

Un tout nouveau design très proche de celui de l'iPad Air

Matériaux et conception de qualité

La caméra FaceTime est mieux placée que sur l'Air

Le bouton Touch ID est un bon substitut au bouton Home

La plus grande différence entre l'ancien modèle de base de l'iPad et cet iPad 10.9 (2022) est le design. Il s'agit d'un tout nouveau châssis qui doit la plupart de ses éléments, mais pas tous, à l'iPad Air de cinquième génération. Le boîtier en aluminium est, à première vue, pratiquement indiscernable de celui de l'Air, mais il y a des différences cruciales.

L'iPad de 10e génération d'Apple mesure 248,8 mm x 179,5 mm x 7 mm. Il pèse 477 grammes (la version cellulaire pèse 481 grammes). L'iPad Air 5e génération mesure 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm et pèse 462,7 grammes, ce qui le rend dans l'ensemble légèrement plus compact, plus léger et sensiblement plus fin (il faut bien faire honneur au nom "Air").

Par rapport au dernier iPad (9e génération), ce nouveau modèle est légèrement plus compact, un peu plus large et un demi-millimètre plus fin. Il est même plus léger de 10 grammes.

Hormis ces petites différences entre l'iPad 10e génération et l'iPad Air 5e génération, nous retrouvons une foule de similitudes, de l'emplacement de l'appareil photo arrière 12MP et du flash LED au port USB et aux grilles stéréo le long du bord inférieur. Les boutons de volume et Touch ID sont également placés de la même manière.

Naturellement, l'iPad 9e génération disposait d'un bouton d'accueil Touch ID et utilisait un port Lightning. Ces derniers ont disparu, et lorsque l'iPad 9e génération sera retiré de la vente, ces éléments disparaîtront définitivement de la gamme iPad.

Nous apprécions le nouveau bouton Touch ID de mise en marche et de mise en veille, du moins pour ce modèle. Le système vous guide en fait pour enregistrer deux doigts pour les deux façons différentes (portrait et paysage) dont vous utiliserez l'iPad. Nous apprécions cette attention, et nous sommes heureux de constater que le Touch ID fonctionne aussi bien que le bouton d'accueil d'origine, c'est-à-dire très bien.

En ce qui concerne les tablettes, il s'agit de l'une des meilleures et des plus robustes. Le design rigide résiste aux torsions et offre une sensation de fermeté, de fraîcheur et de douceur, sans pour autant être glissant dans la main.

Design : 4/5

Affichage

Amélioration de l'écran par rapport au dernier modèle de base

L'absence de revêtement réfléchissant se remarque parfois

Plus de pixels que l'iPad 9e génération

Luminosité inchangée

Pour l'écran de l'iPad 10.9 (2022), Apple a essentiellement adopté l'écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de l'iPad Air. Avec une résolution de 2360 x 1640 pixels (264ppi), il s'agit d'une belle amélioration par rapport à l'écran de 2160 x 1620 pouces de l'iPad 9e génération. Il est intéressant de noter que les 264ppi sont les mêmes. Les 500 nits (suffisants pour un affichage extérieur décent, mais pas trop ensoleillé) et l'écran TrueTone, qui ajuste la luminosité et la température de l'image en fonction de l'environnement, ne changent pas non plus.

Contrairement à l'iPad Air, l'écran de l'iPad 10.9 ne comporte pas de revêtement antireflet, ce qui était perceptible, en particulier lorsque nous avons utilisé la tablette à l'extérieur.

L'écran couleur est toutefois excellent dans toutes les situations. Il affiche aussi bien les photos que les contenus HD de Netflix, et la résolution prend en charge plusieurs applications sans que rien ne devienne illisible. C'est un écran agréable et réactif pour les jeux, et l'action est toujours parfaitement restituée.

Utilisé avec l'Apple Pencil, il peut imiter assez bien une feuille de papier, l'encre semblant s'écouler directement de la fine pointe du Pencil. Il est également réactif, car nous n'avons jamais pu dessiner assez vite pour laisser une trace d'encre derrière nous. Naturellement, c'est aussi le résultat du processeur A14 Bionic, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Affichage : 4/5

iPad 10.9 (2022) : Caméras

La caméra arrière de 12 mégapixels est une évolution utile

La nouvelle position de la caméra Facetime change la donne

Toujours pas de mode portrait sur aucun des deux objectifs

Pas de mode cinéma

Par rapport aux appareils photo de l'iPad de 9e génération, au moins l'un des deux objectifs de l'iPad 10.9 est une grande amélioration. Au lieu d'un appareil photo de 8 Mpixels, nous avons maintenant un objectif grand-angle de 12 Mpixels, f/1.8, à l'arrière.

Il est très similaire à l'appareil photo arrière de 12 Mpx de l'iPad Air, jusqu'à l'autofocus avec pixels de mise au point. Il s'agit également d'une caméra vidéo capable de filmer jusqu'à 4K à 60 images par seconde (pour un rendu ultra-réaliste).

À l'avant se trouve la caméra ultra grand-angle de 12 Mpixels, qui semble inchangée par rapport à la caméra FaceTime de l'iPad 9e génération. Elle prend toujours en charge la vidéo 1080p et offre un champ de vision ultra-large de 122 degrés, utilisé par la caméra pour CenterStage. Il s'agit d'une fonctionnalité qui vous permet de rester centré sur l'écran en déplaçant le champ de vision autour de ce cadre très large. C'est très efficace, et à chaque fois que nous faisions un appel vidéo, les gens de chaque côté s'émerveillaient de voir que notre caméra semblait montée sur une sorte de trépied intelligent.

En parlant d'appels vidéo et de la caméra FaceTime, nous arrivons à l'une des différences les plus significatives entre cette tablette et pratiquement toutes les autres de la gamme iPad : Apple a enfin déplacé la caméra FaceTime sur le côté long de l'appareil. Désormais, au lieu de devoir se rappeler de regarder le côté gauche de l'iPad lorsqu'il est en mode paysage, ce qui est le cas pour tous nos appels vidéo, nous pouvons simplement regarder directement l'écran, ou la fine bordure qui se trouve juste au-dessus. C'est tellement plus naturel - et on espère que les possesseurs d'iPad Air sont jaloux.

Nous avons été un peu surpris qu'aucune des caméras ne prenne en charge le mode Portrait ou le nouveau mode Cinématique pour la vidéo. Certes, il fallait auparavant deux appareils photo pour créer ces effets de flou, mais aujourd'hui, même l'iPhone SE d'entrée de gamme, doté d'un seul appareil photo arrière, peut gérer le mode Portrait, et l'iPhone 14 prend en charge le mode Cinématique pour la vidéo. S'agit-il d'une limitation de l'A14 Bionic ? Nous en doutons.

Quant à la qualité d'image de ces deux appareils, elle est généralement très bonne. Ce ne sont pas les meilleurs appareils photo d'Apple, ni son meilleur processeur d'image, mais les photos que nous avons prises étaient nettes, détaillées et les couleurs précises.

Caméras : 3.5/5

iPad 10.9 (2022) : deux appareils photo

Une caméra 12MP grand-angle (f/1.8)

Caméra FaceTime frontale : 12 Mpx ultra grand-angle (champ de vision de 122 degrés, f/2.4)

Exemples de photos

iPad 10.9 (2022) : Prise en charge de l'Apple Pencil et du Magic Keyboard

Pas de prise en charge de l'Apple Pencil de deuxième génération

L'Apple Pencil actuel reste un excellent outil de travail ; il suffit de ne pas le perdre.

Le nouveau Magic Keyboard Folio en deux parties en fait le partenaire de la productivité idéal.

Le Magic Keyboard ne devrait peut-être pas être en deux parties

Les touches de commande sont les bienvenues (oubliez la touche de verrouillage)

Il n'y a pas de meilleure preuve que l'iPad 10.9 est conçu pour travailler autant que pour jouer que le nouveau Magic Keyboard Folio ( 299 € ). Il s'agit de la toute première housse Folio en deux parties d'Apple, et elle constitue un excellent complément à votre kit iPad, surtout si vous souhaitez que votre tablette serve à la fois d'appareil de divertissement et de plateforme de travail (comme c'est le cas pour nous).

Une seule pièce du Magic Keyboard Folio couvre l'intégralité du dos de l'iPad. Elle utilise de puissants aimants pour adhérer au châssis et présente une découpe en forme de pilule pour l'appareil photo et le flash LED. Les deux tiers du dos sont constitués d'une béquille qui se sépare du corps du Magic Keyboard Folio et se déploie à un angle d'environ 90 degrés.

La barre magnétique longue et fine du clavier s'accroche au côté long de l'iPad qui dispose du nouveau connecteur à trois contacts (une autre différence par rapport à l'iPad Air), et cette barre rigide se connecte au nouveau clavier via une bande flexible. C'est le premier clavier Folio à comporter un ensemble de touches de fonction sur la rangée supérieure. C'est une caractéristique que nous apprécions, à l'exception de la touche de verrouillage située dans le coin supérieur droit, que nous avons frappée plusieurs fois en pensant qu'il s'agissait d'une touche d'effacement arrière.

Sinon, le clavier est spacieux et toutes les touches ont une course satisfaisante de 1 mm. Le pavé tactile est également grand et réactif.

La combinaison de ce Magic Keyboard Folio et de l'iPad 10.9 est tellement bonne que nous avons utilisé l'iPad comme principale machine de travail sur notre trajet domicile-travail. Grâce à la béquille réglable, l'iPad était parfaitement équilibré sur nos genoux et l'écran était placé dans le bon angle. C'était également très pratique pour regarder Netflix sur le chemin du retour.

Il convient de préciser que nous aimons toujours utiliser l'Apple Pencil de première génération avec l'iPad 10.9. C'est un outil de dessin et de prise de notes très agréable... mais c'est aussi un appareil de première génération, et tout dans le nouvel iPad 10.9 (2022) indique qu'il s'agit d'un appareil next-gen, jusqu'au nouveau port USB-C.

L'Apple Pencil original a été construit pour un système de port Lightning ; il a littéralement une prise Lightning sur sa fausse gomme. J'apprécie les efforts d'Apple pour protéger les droits acquis de tous ceux qui ont acheté le Pencil original et qui veulent passer à ce nouvel iPad, mais cela n'excuse pas le fait que le nouvel iPad ne prenne pas en charge le nouvel Apple Pencil.

La prise en charge de ce dernier pose quelques problèmes que nous concédons à Apple. L'Apple Pencil 2 est un appareil qui se recharge sans fil, et l'iPad ne dispose pas de capacités de recharge sans fil - Apple aurait dû l'ajouter et, peut-être, augmenter encore le prix. De plus, toutes les personnes qui possèdent déjà le populaire Pencil original ne veulent probablement pas dépenser 129 € de plus pour un nouveau stylet, ce qu'elles n'auraient pas à faire si le nouvel iPad prenait en charge les deux.

Nous comprenons le problème, mais la solution d'Apple n'est pas la meilleure.

Cela s'explique en partie par les limites inhérentes au premier Apple Pencil. Il ne communique pas son statut aussi facilement que l'iPad - nous avons souvent constaté que nous ne savions pas que le Pencil était éteint jusqu'à ce que l'iPad ne lui réponde plus.

Dans ce cas, nous devions le recharger, et le seul moyen de le faire est d'utiliser l'adaptateur Lightning-USB-C fourni, qui est maintenant livré avec l'ancien Apple Pencil. Il s'agit d'une astuce redoutable.

Chaque fois que nous l'installions pour charger l'Apple Pencil, nous craignions de perdre le couvercle de la gomme de l'Apple Pencil. Nous avons été impressionnés par le Pencil 2, même lorsque il n'est pas en train de se recharger, car il a toujours un endroit où aller : sa station de charge magnétique située sur l'iPad Air ou l'iPad Pro. L'Apple Pencil de première génération, parfaitement rond, ne dispose pas d'un tel espace de rangement et adorait rouler directement sur la table.

Nous sommes d'accord pour dire qu'Apple ne devrait pas laisser sur le carreau des millions de possesseurs d'Apple Pencil, ni augmenter encore le prix de l'iPad, mais nous ne pensons pas que c'était la bonne solution.

iPad 10.9 (2022) : Audio

Le nouvel iPad reprend les haut-parleurs stéréo Landscape de l'iPad Air, qui sont puissants et clairs. Les aigus sont nets et les médiums sont bons. Il n'y a pas beaucoup de basses, mais la qualité générale de l'écoute d'un film ou d'un jeu est bonne.

En général, nous avons utilisé nos AirPods Pros 2 pour écouter notre musique sur la tablette, ce que la plupart de nos collègues de travail ont apprécié.

iPad 10.9 (2022) : Performances et autonomie de la batterie

Le processeur A14 Bionic est le même que celui de l'iPad Air 4e génération

Une amélioration par rapport à l'iPad 9e génération

L'autonomie de la batterie peut durer toute la journée, en fonction de l'activité

En temps normal, nous serions déçus qu'un tout nouveau produit mobile soit équipé d'un processeur vieux de deux ans, mais les puces de la série A d'Apple ne sont pas du silicium ordinaire. L'A14 Bionic de l'iPad est soutenu par environ 4 Go de RAM, et c'est un système rapide qui peut gérer plusieurs applications simultanées, le montage vidéo et des performances de jeu que l'on serait heureux d'obtenir sur une console.

Il a également assez de jus pour des applications et des jeux en réalité augmentée décents. Nous nous sommes bien amusés avec Monster Park et le T-Rex en colère qui s'est aventuré dans notre bureau.

L'autonomie de la batterie n'a pratiquement pas changé par rapport au dernier iPad. Sans régler aucun paramètre, et en utilisant la tablette au travail, pendant notre trajet, à la maison, puis en la laissant toute la nuit, sans la brancher, et en reprenant l'utilisation pendant un autre trajet, l'iPad 10.9 (2022) a tenu près de 22 heures.

Lorsque nous l'avons utilisé en permanence pour regarder des vidéos en streaming et assister à des réunions vidéo, il a tenu entre 8 et 10 heures. Comme toujours, notre conseil est que votre kilométrage variera en fonction de l'usage que vous en ferez.

À l'aide du chargeur 20 W et du câble USB-C tressé fournis, nous avons rechargé l'iPad de 0 à 26 % en 30 minutes. Ce n'est pas vraiment rapide, mais au moins vous n'aurez pas à acheter un adaptateur.

Performances & autonomie : 4/5

iPad 10.9 (2022) : Connectivité

Connexion 5G (du même opérateur) plus régulière que sur les iPhones

Wi-Fi 6

L'iPad 10.9 est le premier iPad de base à inclure la 5G (notre modèle a été configuré avec un numéro eSIM, mais il y a aussi un emplacement SIM standard). Cette connectivité n'est toutefois pas gratuite : un iPad 10.9 2022 5G avec 64 Go de RAM coûte 789 €.

À notre avis, le jeu en vaut la chandelle : il n'y a rien de tel que de sortir l'iPad de son sac, d'ouvrir l'étui Magic Keyboard Folio et de se mettre au travail, où que l'on soit. La connectivité sur notre réseau Verizon a été excellente et constante, même meilleure que celle que nous obtenons avec notre iPhone 14 Pro sur le même réseau. Cela est principalement dû au fait que nous avons utilisé la 5G interne de l'iPad pour nous connecter et non, comme nous le faisons souvent avec notre ordinateur portable, à la 5G de l'iPhone, qui fait de son mieux pour se connecter lorsqu'il est dans notre poche.

Cette solution est beaucoup plus propre. Évidemment, une connexion 5G n'est pas gratuite et vous devrez payer des frais de service mensuels supplémentaires pour pouvoir vous connecter et travailler pratiquement n'importe où. Mais nous n'avons pas fait que travailler. À un moment donné, nous avons profité de Netflix pour regarder l'une de nos émissions préférées. La connexion n'a jamais été interrompue et nous avons profité d'une vidéo de qualité HD pendant tout le trajet de retour.

Connectivité : 4/5

iPad 10.9 (2022) : Software

L'iPadOS 16 est une bonne mise à jour

Pas de stage manager

Lift Subject (détourage automatique) est encore plus amusant sur le grand écran de l'iPad

L'iPadOS 16 rapproche l'iPad d'un véritable appareil hybride, mais la version que vous trouverez sur l'iPad 10.9 (2022) n'inclut pas l'une des principales nouveautés : Stage Manager. Il s'agit d'un gestionnaire de bureau et de multitâche de niveau supérieur qui vous permet de conserver des collections d'applications ouvertes visibles dans une colonne de gauche. Nous l'avons utilisé en version bêta sur d'autres systèmes et l'avons trouvé assez utile, même si nous n'aimons pas la façon dont il réduit la taille de l'écran principal des applications de l'iPad.

Comme cet iPad est équipé d'un A14 Bionic et non d'un M1 ou d'un M2 d'Apple, il ne supporte pas cette fonctionnalité.

En revanche, vous bénéficiez de mises à jour intéressantes, comme la possibilité de partager des groupes d'onglets Safari (utile si, par exemple, vous essayez de planifier un voyage et souhaitez partager les résultats des destinations d'une douzaine de sites de voyage).

Il y a aussi l'incroyable fonctionnalité Lift Subject (détourage). Elle permet de maintenir le doigt sur n'importe quel sujet (ou groupe de sujets) de n'importe quelle photo, quelle qu'en soit la source (nous l'avons fait avec une image vieille de dix ans), de l'extraire de l'arrière-plan et de le déposer dans un courriel, dans Notes, dans Messages et dans la plupart des autres applications qui acceptent le copier-coller.

Vous pouvez désormais extraire du texte de n'importe quelle vidéo grâce à la fonction Live Text d'Apple. Elle vous permet de copier du texte, d'y effectuer des recherches et, en gros, de traiter le texte d'une vidéo comme du texte normal dans un document.

L'iPadOS 16 offre également la possibilité d'annuler l'envoi d'un message, ainsi que d'annuler et d'éditer des messages. Tout cela fonctionne bien, mais il y a, comme on peut s'y attendre, des limites. Dans le cas de l'annulation de l'envoi d'un courriel, par exemple, l'option n'est disponible que pendant 20 ou 30 secondes avant de disparaître.

Plus généralement, la plateforme iPadOS est une véritable plateforme hybride qui permet de réaliser de nombreuses choses qui étaient autrefois l'apanage des ordinateurs de bureau. Lorsque nous avons voulu monter des clips vidéo vieux de 10 ans, nous avons branché un adaptateur USB-C vers USB, connecté une vieille clé USB, puis parcouru la clé pour trouver les clips vidéo via l'application Adobe Premiere Rush. C'était exactement comme si nous avions branché un disque dur sur un PC. De même, il a été facile de faire glisser des images de Photos sur la clé USB, puis de les télécharger sur un autre système pour les besoins de cet examen.

Software : 4.5/5

Conclusion

Il s'agit sans conteste d'un nouveau départ pour ce qui est sans doute l'iPad le plus populaire d'Apple. Il s'agit désormais d'une tablette moderne dotée de la plupart, mais certainement pas de la totalité, des fonctionnalités qui rendent, par exemple, l'iPad Air si attrayant.

Le nouveau look épuré, légèrement plus industriel, correspond à l'objectif plus sérieux de l'iPad 10.9, tandis que les nouvelles couleurs, notamment le jaune de notre modèle d'évaluation, ainsi que le bleu et le rouge également disponibles, en renforcent le charme.

C'est une tablette qui se situe à cheval entre un appareil de divertissement ou de consommation de contenus et une plateforme de productivité ultra-légère. L'A14 Bionic n'est plus le meilleur processeur mobile de sa catégorie, mais il reste remarquablement puissant et a suffisamment de jus pour alimenter toutes les activités, qu'elles soient ludiques ou productives.

Nous ne sommes pas ravis de la situation de l'Apple Pencil, et nous aurions aimé qu'Apple ait pensé à une meilleure solution pour prendre en charge les deux générations de Pencil, mais pour ceux qui ont encore le Pencil original (et même ceux qui veulent en acheter un et le nouvel adaptateur inclus avec un nouvel iPad), c'est toujours un excellent stylet numérique.

Nous sommes également fans du nouveau Magic Keyboard Folio. N'oubliez pas qu'il vous en coûtera 299 € pour l'ajouter à votre ensemble.

Bien que nous soyons préoccupés par son prix, l'amélioration de l'appareil photo, du design, des performances globales et de l'utilité de l'iPad 10.9 en font une valeur sûre pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'avenir de la gamme iPad d'Apple.

iPad 10.9 (2022) : Score

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Design Excellent design, reconnaissable au premier coup d'œil, avec une structure et des matériaux de qualité 4/5 Écran Une technologie et une résolution d'écran suffisantes pour la plupart des utilisateurs d'iPad 4/5 Performances Apple tire le meilleur parti d'un processeur vieux de deux générations 4/5 Caméras Les mêmes ( très bonnes ) caméras que l'iPhone 13 Pro 3.5/5 Autonomie L'autonomie de la batterie n'est pas exceptionnelle, mais elle est suffisante pour tenir toute la journée. 4/5 Software iPadOS est une plateforme performante et polyvalente, aussi à l'aise pour la consommation de contenus que pour la productivité de haut niveau. 4.5/5 Rapport qualité / prix Apple perd quelques points pour avoir augmenté le prix de son iPad qui sera probablement le plus populaire 3.5/5

Faut-il acheter l'iPad 10.9 (2022) ?

Achetez-le si...

Vous voulez un iPad moderne à un prix raisonnable Certes, l'iPad de base est plus cher aujourd'hui, mais il s'agit d'une tablette entièrement moderne qui offre une technologie de qualité, un design, un écran et une interface magnifiques qui rappellent l'iPad qui a tout inventé.

Vous voulez un écran plus grand L'iPad 10.9, comme son nom l'indique, offre l'un des plus grands écrans jamais conçus sur un modèle de base.

Vous êtes prêt à abandonner le Lightning et le bouton "Home" Cet iPad montre qu'Apple s'éloigne avec désinvolture de deux éléments classiques de la technologie mobile locale. À l'heure où l'ensemble du secteur s'oriente vers l'USB-C, cet iPad se porte mieux que les autres.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez une tablette à moins de 400 € Apple augmente le prix de ce modèle de base, ce qui n'est pas très judicieux en ces temps de restrictions budgétaires.

Vous souhaitez utiliser le nouveau Apple Pencil Le nouvel iPad d'Apple ne fonctionne pas avec le meilleur stylet de la marque. C'est une erreur de la part d'Apple, qui risque de vous inciter à acheter un iPad Air.

Première évaluation : Octobre 2022