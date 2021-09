Test de l’iPad 10.2 (2021)

L'iPad 10.2 (2021) est la tablette d'Apple offrant le meilleur rapport qualité-prix cette année. Il est plus rapide que son prédécesseur, il est facile à utiliser et il dispose d'une caméra selfie améliorée qui rend les appels vidéo plus fluides que jamais. D'autres mises à niveau s’avèrent plus progressives, comme l'inclusion de la technologie True Tone qui ajuste l'affichage en fonction de votre environnement. Le meilleur d’Apple à un prix abordable.

L’iPad 10.2 (2021) en résumé

À première vue, le dernier iPad d'entrée de gamme n'a pas l'air d'offrir de grandes améliorations par rapport à l'édition de l’an dernier. Il possède les mêmes bords épais en haut comme en bas et utilise le capteur d’empreintes digitales Touch ID plutôt que la reconnaissance faciale (Face ID). Pour autant, il compose aussi avec certaines avancées clés des iPads Pro plus onéreux. Sans vous imposer un centime de plus.

Ce nouvel iPad peut en effet être utilisé avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard (vendus séparément) et prendre l’apparence d’un mini-ordinateur portable. D’autant qu’il intègre iPadOS 15, une mise à jour qui optimise les fonctions multitâches et apporte des milliers d'applications et de jeux plus pointus, issus de l'App Store. Tout cela pour un prix nettement inférieur à celui du nouvel iPad mini, la tablette la plus compacte d'Apple, et de l'iPad Air 4, l'alternative de milieu de gamme.

Sous le capot, vous aurez le droit à 64 Go ou 256 Go de stockage, soit le double des capacités du modèle précédent. La puce A13 Bionic, quant à elle, est 20% plus rapide que celle de l’iPad de 2020. L'écran de 10,2 pouces bénéficie de la technologie True Tone que l'on trouve sur tous les autres iPads récents et qui ajuste automatiquement les couleurs et la luminosité en fonction de votre environnement.

Enfin, il peut tenir 10 heures sur une seule charge, avec un chargeur rapide de 20W inclus dans la boîte. Le tout pour un prix de départ qui n’a pas augmenté depuis l’an dernier, contrairement à ses performances.

Prix et disponibilité de l'Apple iPad (2021)

Nous avons relevé tous les prix du nouvel iPad, et vous pouvez les consulter dans notre récapitulatif ci-dessous. Le prix de départ reste le même que celui de l'édition de l’an dernier - toutefois là où celle-ci démarrait avec un espace libre de 32 Go, vous recevez le double (64 Go) dans la mise à niveau de 2021.

De même, là où l’iPad 8 proposait une capacité de stockage maximale de 128 Go, son successeur vous donne droit à 256 Go. Comme pour la plupart des tablettes Apple, vous pouvez choisir entre la connectivité Wi-Fi ou cellulaire (plus chère).

iPad 10.2 64 Go / Wi-Fi : 389 €

iPad 10.2 64 Go / Cellulaire : 529 €

iPad 10.2 256 Go / Wi-Fi : 559 €

iPad 10.2 256 Go / Cellulaire : 699 €

L’iPad 10.2 (2021) est en vente dans le monde entier depuis le 24 septembre 2021.

Design

Même style que les itérations précédentes

Déverrouillage via Touch ID

Compatible avec Apple Pencil (1ère génération) et Smart Keyboard

À l'extérieur, le nouvel iPad 10.2 est identique à l'iPad 10.2 (2020). Il mesure 25,06 x 17,41 x 0,75 cm, et possède le même écran de 10,2 pouces que le modèle de l'année dernière, avec un cadre plus épais ; la caméra frontale de 12 Mpx se fixe sur la partie supérieure, tandis que le bouton d'accueil avec capteur Touch ID intégré vous fait face sur la partie inférieure.

Bien que ce design semble légèrement dépassé par rapport au reste de la gamme d'iPad, il donne toujours l'impression d'offrir une tablette solide - ce qui, compte tenu du prix, n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas non plus d’option Face ID, vous êtes donc tributaire de vos empreintes digitales, interagissant avec un capteur relativement rapide.

Affichant un poids de 187 g, le modèle Wi-Fi est 3 grammes plus léger que l'iPad 10.2 de l'année dernière, tandis que la version Wi-Fi + Cellulaire ajoute à l’inverse 3 grammes de plus que son prédécesseur avec 498 g. L'iPad 10.2 (2021) est disponible en deux couleurs : argent et gris. Si vous recherchez des teintes plus audacieuses, il faudra vous tourner vers l'iPad mini (2021), qui propose des tons roses et mauves, ainsi que des coloris gris et dorés.

L'iPad 10.2 (2021) est également le seul iPad qui dispose encore d'un connecteur Lightning, plutôt que d'un port USB-C. Ce connecteur se trouve au bas de l'écran, sur le côté gauche de l'écran - à proximité de deux haut-parleurs. Ces derniers ne bénéficient nullement du recalibrage offert par l'iPad mini et qui permet au son de suivre l'orientation de la tablette.

La tablette se veut compatible avec l'Apple Pencil (1ère génération), et nous avons trouvé que la prise de notes et le griffonnage s’effectuent avec une simplicité appréciable. Pour charger le Pencil, vous devez soit le brancher sur le port Lightning de la tablette, soit utiliser l'adaptateur fourni avec un câble Lightning - alors que l'Apple Pencil (2e génération) profite d’un chargement magnétique depuis les iPads compatibles (l’iPad 10.2 n’en fait pas partie).

L'iPad 10.2 fonctionne aussi avec le Smart Keyboard d'Apple, ce qui vous permettra de l'utiliser comme un ordinateur portable. Bien que cet accessoire ne dispose pas des touches cliquables et du trackpad que l'on trouve sur le Magic Keyboard, il fera amplement l’affaire si vous recherchez une expérience de frappe plus agréable.

Écran

Écran de 10,2 pouces

Résolution de 2160 x 1620 pixels

Affichage True Tone

Comme son nom l'indique, l'iPad 10.2 (2021) possède un écran de 10,2 pouces. Apple a augmenté pour la première fois la taille de l'écran de cet iPad en 2019, et ce demi-pouce supplémentaire de surface d'écran est depuis devenu la norme pour la tablette la plus abordable du constructeur.

L'écran présente une résolution de 2160 x 1620 pixels ainsi qu’une luminosité de 500 nits, tout comme son prédécesseur. Bien qu'il n'adopte toujours pas l'affichage Liquid Retina, qui offre des couleurs plus vives et un revêtement antireflet, l'iPad 10.2 (2021) s’enrichit de la technologie True Tone.

Cette fonction ajuste automatiquement l'affichage en fonction de l'éclairage ambiant, de manière à faciliter la visibilité - lorsque vous utilisez l'iPad à l'extérieur en plein soleil, l'écran devient automatiquement plus lumineux, par exemple. Dans nos tests, cet ajout est apparu comme une optimisation plus que bienvenue.

Le taux de rafraîchissement demeure standard (60 Hz), là où le dernier iPad Pro atteint le cran super fluide de 120 Hz. Cependant, si vous avez besoin d’un iPad essentiellement pour naviguer sur le web et vos comptes sociaux, cette fréquence devrait vous satisfaire amplement.

Spécifications, performances et caméra

Puce A13 Bionic mise à jour

64 ou 256 Go de stockage

Caméra frontale ultra grand angle de 12 Mpx

Apple a doté l'iPad 10.2 de la puce modifiée A13 Bionic, qui a fait ses débuts en 2019 sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Bien qu'il ne s'agisse pas du dernier processeur de la marque - soit l’A15 Bionic, que l'on retrouve au sein de la série iPhone 13 - il s'agit certainement d'une solide mise à niveau par rapport à l’A12 Bionic de l'iPad 10.2 (2020).

En utilisation réelle, le dernier iPad est légèrement plus rapide - Apple affirme qu'il est 20% plus réactif que le modèle précédent, mais il reste derrière l'iPad Air 4, équipé du chipset A14 Bionic, et il ne peut pas non plus égaler l'iPad Pro (2021) et son époustouflante puce M1, en termes de vitesse.

Lors de nos tests, les applications se sont chargées rapidement, nous avons pu exécuter plusieurs tâches simultanément, sans aucun bug ni latence. Nous pensons que le nouvel iPad intègre 3 Go de RAM, bien qu'Apple n'ait pas encore confirmé officiellement cette caractéristique.

Comme nous l'avons mentionné, les deux modèles de l'iPad 10.2 (2021) mettent à disposition une capacité de stockage deux fois supérieure à celle des modèles équivalents de l'année dernière - vous avez le choix entre 64 ou 256 Go d’espace. Cependant, comme pour tous les iPads, il vous sera impossible d’ajouter une carte micro SD - autrement dit, il faudra vous contenter de ce volume fourni, et de ce volume seulement.

Nous vous recommandons la version de 256 Go si vous prévoyez de télécharger un grand nombre d'applications ou si vous prenez beaucoup de photos et de vidéos. Si vous souhaitez un espace de stockage encore plus important, vous devrez vous tourner vers la gamme iPad Pro, qui se décline en options de 512 Go, 1 To et 2 To.

La pandémie a entraîné une augmentation du nombre d’appels vidéo, et Apple a pris en compte cette donnée en mettant à niveau la caméra selfie pour la première fois depuis plusieurs années. La tablette se dote désormais d'une caméra frontale ultra grand angle de 12 Mpx. Les destinataires de nos appels FaceTime ont déclaré que l'image délivrée par cette caméra se révèle claire et détaillée.

L'iPad 10.2 bénéficie aussi de la fonction Center Stage, introduite sur l'iPad Pro (2021), qui permet d'effectuer automatiquement un panoramique et un zoom sur l’environnement proche, afin que vous restiez toujours au centre du cadre lors des appels vidéo. C'est une fonction similaire à celle que l'on trouve sur l'Amazon Echo Show 10, et nous avons été impressionnés par son bon fonctionnement et la fluidité des mouvements de la caméra.

À l'arrière du nouvel iPad 10.2, Apple a conservé le capteur de 8 Mpx avec ouverture f/2.4, ce qui est logique puisque cet élément ne constituera jamais l’attraction principale d'une tablette. Les photos que nous avons prises ici apparaissent nettes et claires, avec des couleurs vives. Nous n'avons pas été époustouflés par leur qualité toutefois, et les images ne sont certainement pas à la hauteur de celles prises sur un iPhone récent.

Interface

Livré avec iPadOS 15

Fonctions multitâches améliorées

Widgets optimisés

A l’instar de l'iPad mini (2021), l'iPad 10.2 (2021) est livré avec iPadOS 15, la version d'iOS dédiée aux tablettes Apple. Outre les nombreuses fonctionnalités d'iOS 15, cette version a été conçue pour tirer le meilleur parti du facteur de forme de la tablette et, à ce titre, elle renforce assurément l’usage du multitâche.

La possibilité d'utiliser deux applications en même temps et de contrôler manuellement la part de l'écran occupée par chacune d'elles a été introduite sous iPadOS 14, mais cette fonction se montre aujourd’hui plus facile à gérer grâce au nouveau menu Multitâche qui apparaît en haut de chaque application.

Auparavant, lors de la configuration d'un écran partagé, la deuxième application devait se trouver sur la page d'accueil ou dans le dock d'applications au bas de l'écran pour être ajoutée. Depuis, grâce à l'ajout de la bibliothèque d'applications, toutes vos applications sont accessibles via le dock, ce qui signifie que n'importe laquelle d'entre elles peut être exploitée en mode multitâche.

Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de déplacer les widgets sur l'écran, autrefois verrouillés sur un panneau à gauche de l'écran d'accueil.

Nous avons constaté qu’iPadOS 15 offre une expérience fluide sur le nouvel iPad 10.2 - c'est la meilleure interface Apple à ce jour, et elle surpasse de loin celles proposées pour les tablettes Android.

Autonomie

Jusqu'à 10 heures garanties entre deux charges

Se recharge en un peu moins de trois heures

Livré avec un chargeur 20W

Selon Apple, le nouvel iPad (2021) peut tenir jusqu'à 10 heures entre deux charges. Lors de nos tests, nous avons constaté que c'était bel et bien le cas, la tablette tenant le coup pendant un peu moins d’une demi-journée en lecture continue de vidéos. Bien que ce ne soit pas une amélioration par rapport à l'itération précédente, elle fait partie des tablettes les plus durables que nous ayons testées à ce jour.

Il a fallu un peu moins de trois heures pour recharger complètement l'iPad 10.2 à l'aide du chargeur rapide de 20 W inclus dans la boîte ; en revanche, vous ne trouverez pas la technologie de chargement sans fil sur les iPads de cette gamme.

Faut-il acheter l'iPad (2021) ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un iPad récent à prix réduit

L'iPad d'entrée de gamme d'Apple est simple à utiliser et offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous avez un budget limité, ou si vous cherchez à remplacer un iPad plus ancien qui ne prend pas en charge iPadOS 15, c’est le modèle qu’il vous faut.

Vous passez beaucoup d'appels vidéo

Grâce à sa caméra frontale améliorée et à la fonction pratique Center Stage qui vous permet de rester dans le cadre, le nouvel iPad fait des appels vidéo une expérience agréable. Si vous utilisez régulièrement votre tablette pour garder le contact avec vos proches, l'iPad 10.2 (2021) est un choix évident.

Vous utilisez souvent votre tablette à l'extérieur

C'est la première fois que l'iPad d'entrée de gamme est doté de l’affichage True Tone, qui s’ajuste automatiquement en fonction de l'éclairage ambiant pour une expérience visuelle optimale.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà l'iPad 10.2 (2020)

L'optimisation de la caméra selfie et l'écran True Tone ne sont pas une raison suffisante pour passer à la version supérieure si vous possédez déjà le modèle de l'année dernière - vous pourrez obtenir iPadOS 15 sur celle-ci, et à part le doublement de l’espace disponible, vous ne verrez pas beaucoup de différences entre les deux éditions.

Vous dessinez quotidiennement

L'iPad 10.2 (2021) est compatible avec l'Apple Pencil (1re génération) ; toutefois, si vous souhaitez pouvoir dessiner sur votre tablette, l'écran amélioré de l'iPad Air (4e génération) et le support par cette tablette de l'Apple Pencil (2e génération), plus facile à charger et à ranger, en font une bien meilleure alternative.