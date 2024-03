Prise en main du Leica SL3 - le cheval de bataille moderne de Leica

Le SL3 est à ce jour le meilleur appareil photo sans miroir plein format de Leica. Il combine une qualité de fabrication incroyable, une interface minimaliste rafraîchissante et un capteur de 60 Mpx avec autofocus à détection de phase. Le SL3 n'éclipse aucun de ses rivaux en termes de performances pures, et l'autonomie de sa batterie est décevante. Mais si vous souhaitez un appareil photo Leica moderne qui soit aussi performant en photo qu'en vidéo, il pourrait bien vous inciter à oublier son prix exorbitant.

Leica est peut-être mieux connu pour ses légendaires télémètres de la série M, mais cela fait une décennie qu'il construit également un système moderne sans miroir plein format appelé la série SL – et le nouveau SL3 est son modèle le plus abouti à ce jour.

Contrairement au Leica M11 et au Leica Q3, qui sont conçus autour d'une expérience de prise de vue compacte et tactile, le SL3 est une brute moderne qui souhaite être votre cheval de bataille professionnel. Il conserve néanmoins les caractéristiques classiques de Leica, telles que les menus minimalistes et un design qui fait écho au Leica R3 SLR, mais il combine tout cela avec des spécifications modernes polyvalentes.

Les principales améliorations par rapport au Leica SL2 de 2019 incluent un capteur CMOS BSI plein format de 60MP, un processeur Maestro IV, un autofocus à détection de phase, un écran tactile inclinable, une vidéo 8K, un emplacement pour carte CFexpress Type B (à côté d'un autre pour carte SD UHS II) et un corps légèrement plus petit et plus léger.

Leica affirme que son capteur de 60MP est le même que celui du Leica M11 et du Q3, mais il est conçu légèrement différemment – ce qui signifie qu'il a une ISO de base de 50 (allant jusqu'à 100 000), plutôt que 64. En d'autres termes, le SL3 est comme le grand frère du Q3, avec son corps adapté au studio vous donnant accès à des dizaines d'objectifs disponibles pour sa monture L.

(Image credit: Future)

Mais depuis l'arrivée du Leica SL original en 2015, l'espace des appareils photo sans miroir plein format est devenu extrêmement compétitif. Alors, avec des appareils incroyables comme le Nikon Z8, le Sony A7R V et le Canon EOS R3 qui rivalisent tous pour attirer votre attention, l'attraction de ce point rouge est-elle toujours aussi forte pour les professionnels en 2024 ?

On a passé quelques jours avec un Leica SL3 à Wetzlar, en Allemagne pour le découvrir – comme toujours, la réponse dépend beaucoup de vos priorités (et de votre solde bancaire)...

Le prix du boîtier du Leica SL3 est de 6 800 €

Le prix de lancement du SL2 était de 5 499 €

Il est disponible dès maintenant dans les magasins Leica et sur sa boutique en ligne.

Comme toujours avec Leica, le coût d'entrée du SL3 est élevé. Et comme pour la plupart des appareils photo, il est bien plus élevé qu'en 2019, lorsque le SL2 a débarqué pour la première fois.

Le prix du boîtier seul du SL3 est de 6 800 €, soit entre 15% à 20% plus cher que le prix d'origine du SL2, selon l'endroit où vous vivez.

(Image credit: Future)

Le SL3 n'est en aucun cas l'appareil photo Leica le plus cher - le Leica M11 Monochrom, par exemple, coûte 9 450 € (boîtier seul) et ne fonctionne qu'en noir et blanc. Mais cela signifie que le SL3 est désormais beaucoup plus cher que le Leica Q3 (5 950 €).

Il s'agit d'un tout autre type d'appareil photo, mais le SL3 se bat également pour attirer votre attention aux côtés du Nikon Z8 plein format (4 600 € boîtier seul), qui semble être une bonne affaire.

Leica SL3 : design et maniabilité

Nouvel écran tactile inclinable de 3,2 pouces, mais pas d'affichage entièrement articulé

Leica SL3 est 69 g plus léger que le SL2 grâce à des modifications de conception

Boîtier en alliage de magnésium avec étanchéité IP54

La série SL de Leica a toujours été particulièrement rassurante en main et le SL3 ne déroge pas à la règle - on a l'impression qu'il pourrait survivre à un affrontement avec un camion benne.

Il est un peu brutal sur le plan fonctionnel comparé à des compagnons d'écurie comme le Leica Q3, mais si vous avez besoin d'un appareil hybride pour la photo et la vidéo, le SL3 est aujourd'hui l'un des meilleurs boîtiers d'appareil photo.

Principales caractéristiques du Leica SL3 Capteur : Capteur CMOS plein cadre de 60MP

Processeur d'image : Maestro IV

Système AF : Hybride avec détection de phase

Viseur : OLED 5,76 millions de points

Plage ISO : 50 à 100 000

Vidéo : 8K à 30p, C4K et UHD à 60/50/30/25/24p 8K à 30p, C4K et UHD à 60/50/30/25/24p

ÉCRAN LCD : Écran tactile inclinable de 3,2 pouces, 2,3 millions de points

Rafale max : Jusqu'à 15 images par seconde

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Poids : 769 g (boîtier seul)

Leica a apporté quelques modifications au design de la série SL dans cette troisième génération, principalement pour l'améliorer. Tout d'abord, le SL3 a été allégé de 69 g par rapport à son prédécesseur. Avec 769 g, il reste un appareil photo sans miroir assez lourd, mais il se situe quelque part entre le Sony A7 IV et le Nikon Z8.

La plus grande différence par rapport au SL2 est l'arrivée d'un écran tactile inclinable de 3,2 pouces. Leica n'est pas allé jusqu'à ajouter un écran entièrement articulé, qui aurait pu compromettre la qualité de fabrication à toute épreuve du SL3.

(Image credit: Future)

Bien que les vidéastes pourraient être déçus de cela, l'écran inclinable est un ajout bienvenu pour les photographes, offrant la possibilité de prendre des photos depuis la hanche et sous des angles bas. C'est juste dommage qu'il ne s'incline qu'en orientation paysage, et pas quand on tourne l'appareil pour des portraits.

En main, le SL3 est toujours un morceau de métal satisfaisant et solide. Les appareils photo sans miroir ne sont pas construits mieux que celui-ci – le châssis en magnésium et en aluminium s'équilibre bien avec certains des verres lourds de Leica (comme le Summicron-SL 50mm f/2 que l'on a essayé), et la poignée ajustée et son creux caoutchouté restent agréables au toucher.

Le SL3 a également une étanchéité classée IP54, ce qui signifie qu'il peut gérer les projections ou éclaboussures d'eau. On n'en a pas encore emmené un en Antarctique, mais il n'y a vraiment pas de conditions météorologiques qui devraient vous préoccuper avec le SL3.

(Image credit: Future)

Au-delà de son nouvel écran et de son poids plus léger, les seuls autres changements de conception sont des ajustements mineurs pour l'avenir. Il y a maintenant un nouvel emplacement pour carte CFexpress Type B (à côté d'un emplacement standard pour carte SD UHS-II) pour supporter la vidéo 8K, plus un port HDMI 2.1 Type A pour les vidéastes.

À l'intérieur, il y a également maintenant une batterie de plus grande capacité (2 200mAh, par rapport à la batterie de 1 860mAh à l'intérieur du SL2), mais cela ne se traduit pas par plus de temps de prise de vue. En fait, avec une notation standard CIPA de 260 prises (par rapport à 370 prises sur le SL2), l'autonomie de la batterie est l'une des principales faiblesses du SL3.

Dans des nouvelles plus positives, le SL3 conserve le viseur OLED de 5,76 millions de points (avec une magnification de 0,78x) de son prédécesseur, et cela n'a certainement pas vieilli. Il reste une partie impressionnante de l'expérience de prise de vue, vous aidant à rester connecté à la scène avec sa clarté, sa reproduction des couleurs et son taux de rafraîchissement de 120fps.

(Image credit: Future)

Sur le dessus du SL3, il y a un nouveau cadran à gauche et un très pratique affichage monochrome de 1,28 pouce pour prévisualiser rapidement vos paramètres de prise de vue. À l'avant de l'appareil, il y a probablement la caractéristique de conception la plus importante de toutes – la baïonnette de monture L. Cela vous donne accès à une vaste gamme d'objectifs de Leica, mais aussi de Panasonic, Sigma et Samyang – au total, il y a maintenant 84 objectifs à choisir.

Un autre joli détail de conception est le nouveau bouton d'alimentation illuminé à l'arrière, qui remplace l'interrupteur traditionnel. Cela ne sert aucun grand but fonctionnel autre que de rendre le SL3 plus moderne, mais c'est le genre d'attention aux détails que l'on n'obtient pas souvent d'autres fabricants.

De même, le système de menu raffiné du SL3 (complet avec de nouvelles icônes) est un exemple à suivre pour les autres. Il est propre et simple, avec de belles touches comme les modes photo et vidéo séparés, et contraste fortement avec l'approche "tout-en-un" de Sony pour les menus logiciels.

Leica SL3 : caractéristiques et performances

Capteur CMOS BSI plein format de 60MP, comme les Leica Q3 et M11

Nouveau système AF à détection de phase, ainsi que l'AF à détection de contraste et d'objet

Possibilité d'enregistrer des vidéos 8K et ProRes (en 1080p)

Étant donné que le Leica SL2 a été lancé en 2019, on espérerait que son successeur bénéficie d'une mise à niveau d'imagerie conséquente – et c'est certainement le cas.

Le SL3 dispose d'un capteur CMOS BSI plein format de 60MP, qui est une version modifiée de celui à l'intérieur du Leica Q3 et M11. Bien que cette résolution soit pratique pour le recadrage ultérieur, vous obtenez également des modes 36MP et 18MP pour aider à augmenter le tampon pendant la prise de vue continue et économiser de l'espace mémoire.

Leica dit que ce capteur vous donne un arrêt supplémentaire de plage dynamique par rapport au SL2 (15 arrêts, par rapport à 14), mais une mise à niveau plus évidente est le processeur Maestro IV et son système d'autofocus amélioré.

(Image credit: Future)

La série SL n'a jamais bénéficié d'un autofocus de premier ordre, en partie à cause de la relation étroite entre Leica et Panasonic (qui, jusqu'au Panasonic Lumix S5 II de l'année dernière, avait refusé d'adopter l'autofocus à détection de phase). Mais le SL3 offre enfin un système AF hybride, combinant l'AF à détection de phase (bon pour la vidéo et les sujets en mouvement) avec la détection de contraste et la détection d'objet.

Lors de notre brève expérience avec le SL3, la détection de sujet a bien fonctionné et s'est verrouillée de manière fiable sur les yeux humains, produisant un bon taux de réussite. Mais la détection des animaux était encore indiquée comme étant en version bêta sur notre échantillon, ce qui nécessitera plus de tests. Dans l'ensemble, il est juste de dire que Leica rattrape encore les Sony en matière d'autofocus, plutôt que de les surpasser.

L'autre avantage du processeur Maestro IV est qu'il prend en charge la carte CFexpress Type B de l'appareil et, par conséquent, certaines améliorations vidéo. Le SL2 était déjà le meilleur appareil vidéo de Leica et le SL3 passe à la vitesse supérieure avec la capture vidéo 8K.

Il s'agira toutefois d'un mode assez restreint, puisqu'il plafonne à 30 images par seconde avec un échantillonnage de couleurs 4:2:0 10 bits. Les modes vidéo 4K/60p et 4K/120p du SL3 seront plus utiles, car ils permettent de filmer avec un échantillonnage des couleurs 4:2:2 10 bits pour une plus grande souplesse d'édition. Combinez cela avec le port HDMI pleine taille de la caméra pour les moniteurs externes et l'interface de timecode, et vous obtenez une caméra vidéo professionnelle puissante - ce qui n'était pas très courant dans l'univers Leica, jusqu'à présent.

Le système de stabilisation d'image à cinq axes du Leica SL3, qui offre cinq niveaux de compensation, est un autre atout pour les vidéos (et les photos) prises à main levée. C'est loin d'être le meilleur que nous ayons vu - le système du Sony A7R V est capable de huit arrêts - mais c'est une différence importante par rapport au SL original, qui n'avait pas de stabilisation. Il est également idéal si vous souhaitez utiliser un SL3 avec du verre Leica M à l'aide de l'adaptateur M-L.

Lors de ces tests, nous avons pu photographier à main levée jusqu'à 1/4 de seconde et obtenir des résultats exploitables, c'est donc une fonction très utile, en particulier pour les prises de vue en basse lumière. Les vitesses de transfert sans fil plus rapides du SL3 constituent une autre amélioration de la qualité de vie. Elles utilisent une combinaison de technologies Bluetooth et Wi-Fi MIMO pour transférer des fichiers DNG de taille normale vers votre téléphone en seulement deux ou trois secondes.

C'est un grand pas en avant par rapport au SL2, qui prenait environ 20 secondes pour transférer un fichier DNG, et cela a bien fonctionné dans nos tests (comme vous pouvez le voir ci-dessus). L'application Leica Fotos elle-même est une expérience premium qui se distingue des efforts de la plupart des fabricants d'appareils photo, et ces vitesses de transfert facilitent l'obtention d'un fichier brut sur votre téléphone pour une édition rapide.

Le SL3 n'est pas un appareil photo sportif – et malgré une capacité de tampon plus grande que le SL2, ses vitesses maximales pour la prise de vue continue ont légèrement diminué par rapport à son prédécesseur.

Sa vitesse maximale est de 15fps, qu'il peut gérer pendant quelques secondes avant que le tampon ne se remplisse, mais il peut naturellement durer plus longtemps si vous réduisez à 9fps ou 7fps. Vous pouvez également obtenir de meilleurs résultats en choisissant les modes de résolution 36MP ou 18MP, donc il y a des options – juste ne vous attendez pas à ce qu'il égale un Canon EOS R3.

(Image credit: Future)

Notre plus grande déception avec le SL3 était son autonomie de batterie. Il faudra faire des tests plus contrôlés, mais pendant notre bref temps avec l'appareil, nous ne dépassions guère 200 prises (plus un peu de vidéo) par charge. Sa notation officielle CIPA est de 260 prises par charge et Leica va bientôt déployer un nouveau firmware (version 1.1), donc espérons que cela pourrait améliorer les choses. Mais préparez-vous à transporter un chargeur USB-C ou des batteries de rechange.

Une autre anomalie étrange est que le SL3 ne prend pas en charge les Content Credentials, un nouveau standard de l'industrie pour protéger l'authenticité des images numériques. C'est un peu étrange compte tenu du fait que le Leica M11-P plus ancien a présenté la fonctionnalité l'année dernière, mais Leica nous a dit que "la raison est que le développement du SL3 était déjà avancé lorsque cette technologie est devenue mature".

Étant donné que les Content Credentials nécessitent un chipset dédié, cela ne peut également pas être ajouté au Leica SL3 via une mise à jour du firmware. Mais Leica a ajouté que pour "les futurs appareils, notre objectif est d'intégrer" la technologie de lutte contre l'IA.

Leica SL3 : qualité d'image et de vidéo

Nous avons essayé le Leica SL3 avec l'objectif Summicron-SL 50 mm f/2, qui est un partenaire net et amusant pour l'appareil. La possibilité d'utiliser du verre Leica est clairement l'un des principaux attraits du SL3, mais quel que soit l'objectif avec lequel vous l'associez, vous obtiendrez le caractère Leica dans vos images.

Comme le Leica Q3, le SL3 capture des tonnes de détails dans ses DNG 60MP. Il faudra que nous passions un peu plus de temps avec eux pour voir jusqu'où ils peuvent être poussés dans l'édition, mais les premiers signes suggèrent que vous pouvez récupérer une quantité impressionnante de détails d'ombre à partir des fichiers bruts du SL3.

Ces fichiers présentent également des couleurs vives et éclatantes, plus que les JPEG, bien qu'ils soient un peu plus parasités que certains de leurs rivaux plein format. Dans les premières photos que nous avons testées, le parasitage commence à apparaître à partir de 1600 ISO et est particulièrement perceptible à 6400 ISO. Pourtant, ce n'est pas nécessairement un problème - en fait, le grain est souvent attrayant (selon vos goûts) et donne aux photos du SL3 un aspect cinématographique.

La qualité vidéo est tout aussi nette à des ISO plus bas, bien que l'autofocus du SL3 semble avoir un peu plus de mal avec les sujets en mouvement dans ce mode. Nous devrons tester davantage ce mode sur le firmware final, ainsi que le mode 8K, avant de tirer des conclusions. Mais nos premières impressions sont que la qualité d'image et de vidéo du SL3 sera comparable à celle du Leica Q3, ce qui n'est certainement pas une mauvaise chose.

Leica SL3 : premier verdict

(Image credit: Future)

Le monde des appareils photo sans miroir plein format a beaucoup changé depuis l'arrivée du Leica SL original en 2015 – et bien que la concurrence soit maintenant très vive entre Sony, Canon et Nikon, le Leica SL3 réussit toujours à se tailler une place unique pour lui-même.

Bien qu'il ne puisse pas égaler un Nikon Z8 en termes de performances pures ou de valeur, le SL3 est un cheval de bataille professionnel raffiné avec une qualité de construction incroyable. Son interface utilisateur simple et épurée fait honte à la plupart des autres appareils photo et c'est maintenant un appareil photo hybride moderne très compétitif – sinon le meilleur de sa catégorie – pour la prise de photos et de vidéos.

La sauce spéciale du rendu d'image distinctif de Leica et de ses objectifs sont des bonus ajoutés, bien que j'espère que son autonomie de batterie décevante sera améliorée dans les mises à jour ultérieures du firmware. Actuellement, vous aurez besoin d'au moins deux batteries pour tenir toute une journée de prise de vue intense.

Si cela n'est pas un obstacle pour vous, alors le SL3 pourrait être la combinaison de puissance sans miroir moderne et de minimalisme classique de Leica que vous attendiez (même si votre banquier peut ressentir les choses très différemment). Nous vous apporterons notre critique complète très prochainement.

Un jour et demi de prise de vue au Leica Park de Wetzlar, en Allemagne

Un mélange de prises de vue en studio, en basse lumière et dans l'environnement.

On a utilisé le Leica SL3 pendant un peu plus d'une journée en continu lors d'une visite au siège de Leica à Wetzlar, en Allemagne. On a pris des photos d'échantillons en formats brut et DNG, bien qu'il faille passer un peu plus de temps avec ce dernier (sur le firmware final du SL3) pour notre critique complète.

On a pris une variété de photos à main levée à différentes vitesses d'obturation pour tester l'efficacité de sa stabilisation d'image interne, et on a également testé son nouvel autofocus à détection de phase et son tampon lors d'une séance photo de mode.

Notre seul objectif pendant les tests était l'objectif Summicron-SL 50mm f/2, qui était un excellent compagnon, même s'il n'est pas idéal pour tous les scénarios de prise de vue. On a également vidé la batterie pour tester son endurance en prenant un mélange de photos et de vidéos.