Sony sur le point de lancer son premier appareil photo plein format de 2024

Le département photo de Sony a connu une année inhabituellement calme. Pendant toute l'année 2024, Sony n'a lancé qu'un seul nouvel appareil photo sans miroir. Et même si le Sony ZV-E10 II impressionne avec son capteur APS-C de 26 MP et ses fonctionnalités vidéo 4K, il s'agit d'une mise à jour progressive qui, malgré son prix attractif de 1 200 €, n'a pas de quoi enthousiasmer les fans de Sony.

En tant que rédacteur pour la section appareils photo de TechRadar, il est difficile de se souvenir d'une période où Sony était aussi discret. J'avais même commencé à rédiger un article sur cette inactivité de Sony – il était impensable que cela soit uniquement lié aux problèmes signalés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, non ? Il semble que j'aie peut-être parlé trop vite, du moins si les dernières rumeurs sont fondées.

D'après Sony Alpha Rumors, Sony pourrait annoncer son premier appareil photo plein format de l'année dès la fin du mois de novembre. L'attente ne serait donc pas longue, mais quel appareil pourrait-il s'agir, et cette rumeur est-elle crédible ?

Les candidats probables de Sony

Sony Alpha Rumors a listé les candidats les plus probables pour ce lancement prévu en novembre, en spéculant sur la possibilité de deux nouveaux appareils et d'un objectif innovant dans les six prochains mois environ. En revanche, il a également mis fin aux espoirs d'autres mises à jour potentielles de la gamme actuelle de Sony.

Il convient de noter que les rumeurs provenant de cette source circulent depuis un certain temps et que certaines dates de lancement pour des appareils potentiels sont déjà passées. Cette fois, l'attention se porte sur deux appareils et un objectif, qui, s'ils voient le jour, enthousiasmeront certainement les fans de Sony.

Le premier appareil, et le plus probable, serait le successeur du Sony Alpha A1 (photo ci-dessus), l'appareil phare de Sony. Ce dernier pourrait s'appeler le Sony A1 II. Un autre modèle potentiel serait le Sony A7 V, qui remplacerait le Sony A7 IV, longtemps considéré comme le meilleur appareil sans miroir, mais récemment détrôné par le nouveau Nikon Z6 III.

Le A1 a été lancé en mars 2021 et le A7 IV en décembre 2021, donc ces deux modèles sont effectivement prêts pour une mise à jour. Cependant, Sony est souvent plus innovant que la concurrence et il n'est pas rare qu'ils abandonnent discrètement une série pour explorer de nouvelles voies. Rien ne garantit donc un successeur à ces modèles.

L'A9 III, le dernier appareil photo plein format de Sony, est un appareil photo haut de gamme à grande vitesse lancé il y a environ un an, en novembre 2023. (Image credit: Future)

Par exemple, le dernier appareil plein format de Sony était le Sony A9 III (photo ci-dessus), un modèle audacieux et véritablement innovant qui a surpassé le A1 en devenant l'appareil le plus rapide de Sony pour les photographes professionnels spécialisés dans le sport et la faune. Il est difficile d'imaginer en quoi un éventuel A1 II pourrait améliorer le A1 actuel sans éclipser complètement le A9 III et le rendre obsolète. Sony peut-elle vraiment maintenir les séries A1 et A9 ?

D'un autre côté, un éventuel A7 V serait une belle réussite. Il poursuivrait la gamme originale et populaire des appareils photo sans miroir plein format tout-terrain de Sony. Le A7 IV a été le meilleur appareil tout-terrain pendant quelques années, mais le Nikon Z6 III et le Canon EOS R6 Mark II l'ont surpassé sur plusieurs points. Sony doit réagir, et un A7 V prometteur est certainement ce que les fans espèrent, car Sony est une véritable innovatrice dans ce domaine.

Il y a aussi des rumeurs sur un nouvel objectif pro, le Sony FE 24-70mm F2 GM. Cet objectif serait une véritable prouesse, un 24-70 mm avec une ouverture constante à F2, une première mondiale. Canon a bien son objectif RF 28-70mm F2L USM, mais Sony irait encore plus loin avec une perspective plus large.

Il est possible que ces deux appareils et cet objectif se concrétisent. Mais lequel des deux appareils pourrait être annoncé en novembre ? Selon Sony Alpha Rumors, il s'agirait du A1 II. Si c'est le cas, il sera intéressant de voir quelles améliorations seront proposées et comment cet appareil se positionnera face au A9 III.