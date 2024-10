Fujifilm X-M5 : un appareil pour débutants avec une lacune

Fujifilm a récemment dévoilé son nouvel appareil photo hybride sans miroir, l'X-M5, axé sur la vidéo. Il est extrêmement compact et puissant, se positionnant comme le plus petit et le plus léger de la gamme X de Fujifilm actuellement, tout en intégrant des fonctionnalités vidéo impressionnantes, allant de la vidéo 6K en 10 bits riche en couleurs à un tout nouveau mode vidéo vertical 9:16.

Comme pour le modèle X-T50, on retrouve les fameuses simulations de films de Fujifilm, avec 20 options disponibles via une molette sur le dessus de l'appareil. L'esthétique rétro ne se limite pas aux commandes : le revêtement en simili-cuir rappelle le style classique de Fujifilm, très apprécié par de nombreux créateurs.

À partir de 899 € pour le boîtier seul, l'X-M5 rejoint le X-T30 II comme l'appareil photo le moins cher de la série X. Il propose de meilleures capacités vidéo et intègre les derniers algorithmes de mise au point automatique de Fujifilm, avec une détection améliorée des sujets. Cependant, pour les photographes, le X-T30 II semble plus adapté grâce à son viseur, idéal pour composer ses clichés.

(Image credit: Fujifilm)

Si nous avions un souhait à formuler

L'X-M5 est riche en fonctionnalités et, pour son prix, il est difficile de trouver un meilleur appareil hybride. En plus de la vidéo interne 6K en 10 bits, il permet d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde pour un rendu cinématographique, et propose également un mode ralenti à 240 images par seconde en 1080p.

Fujifilm introduit également quelques nouveautés avec cet appareil. L'X-M5 est doté de trois microphones internes qui peuvent être utilisés individuellement ou combinés, idéal pour isoler une voix devant ou derrière la caméra (avec une réduction du bruit de fond). Il permet aussi un transfert de fichiers via USB de l'appareil vers le téléphone, pour des téléchargements rapides et fiables. Le mode vidéo vertical 9:16, une autre nouveauté, permet de capturer des vidéos en 1080p sans avoir à faire pivoter l'appareil, avec des préréglages de durée d'enregistrement adaptés aux réseaux sociaux.

Ces caractéristiques sont parfaites pour les créateurs de contenu, et le capteur APS-C de 26 MP associé au processeur X-Processor 5, le même que celui du modèle plus coûteux X-S20, garantit des performances de qualité. Pourtant, malgré tout cela, l'X-M5 manque d'un élément essentiel.

(Image credit: Fujifilm)

En tant que modèle orienté vidéo, l'X-M5 se situe sous le X-S20, bien que les deux partagent de nombreuses fonctionnalités, malgré une différence de prix notable. L'X-M5 coûte 899 € (ou 999 € avec l'objectif 15-45 mm), contre 1399 € pour le X-S20.

Alors, où se situent les différences ? Principalement dans le design. Le point crucial que l'X-M5 ne possède pas est la stabilisation d'image intégrée (IBIS), essentielle pour des vidéos à main levée fluides. Aucun appareil pour débutants ne propose cette fonctionnalité, mais l'X-M5 est si performant que son absence se fait remarquer. À la place, on trouve une stabilisation numérique, bien moins efficace, qui impose en plus un recadrage de l'image de 1,32x.

Il existe bien sûr d'autres raisons expliquant le prix plus élevé du X-S20. Mais s'il fallait ajouter une fonctionnalité à l'X-M5, ce serait l'IBIS. Avec cela, il deviendrait l'appareil vidéo parfait pour débutants. Sa taille compacte, combinée à un objectif comme le pancake 27 mm f/2.8, en ferait aussi un excellent appareil photo pour se balader. Malgré tout, l'X-M5 reste une excellente addition à la gamme rétro d'appareils hybrides sans miroir de Fujifilm, disponible à partir du 14 novembre.