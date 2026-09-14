OM System remplace enfin l’emblématique Olympus PEN — et son nouvel appareil rétro est étonnamment abordable

Premier appareil télémétrique numérique « PEN » dévoilé sous la marque OM System

Son prix démarre à 999 € en France

Un nouvel objectif de kit 14-42 mm f/3,5-5,6 Mark III est lancé en même temps que l’appareil

Fans d’Olympus, le jour est enfin arrivé : OM System relance la série Olympus PEN et lui appose son propre nom avec le nouvel OM System PEN.

Le nouveau PEN reprend le flambeau de l’emblématique Olympus PEN-F avec un format rétro classique et compact, ainsi qu’un boîtier en plastique moins coûteux afin de maintenir le prix — plutôt qu’en aluminium. L’ensemble possède clairement le format d’un hybride destiné au voyage et au quotidien, accompagné d’un tarif d’entrée étonnamment séduisant, davantage dans la lignée du PEN E-P7.

Alors que l’EM-5 Mark II, légèrement plus cher et noté cinq étoiles, possède une protubérance pour son viseur — qui s’intègre elle aussi très bien au design —, l’OM System PEN adopte une conception d’hybride de style télémétrique. Son viseur OLED de 2,36 millions de points reste ainsi parfaitement intégré dans le boîtier.

Les caractéristiques sont aussi intéressantes que le boîtier certifié IPX1, résistant à la poussière et aux éclaboussures : capteur Micro 4/3 de 20,4 Mpx, stabilisation cinq axes annoncée jusqu’à 5,5 EV, autofocus à détection de phase sur 121 points avec détection des personnes et des animaux, ainsi qu’une multitude de modes de photographie computationnelle particulièrement ludiques, notamment Live ND.

(Image credit: OM System)

OM System a également intégré différents profils colorimétriques, dont deux modes d’image « Cinema » conçus pour l’enregistrement vidéo 4K, ainsi qu’un sélecteur couleur/monochrome en façade donnant accès à de nombreux rendus inspirés de la pellicule.

L’appareil utilise la batterie BLS-7 d’OM System, qui offre une généreuse autonomie de 410 photos sur une charge complète. La recharge USB-C renforce encore son positionnement d’appareil adapté au voyage.

Compte tenu du boîtier rétro certifié IPX1, du viseur intégré et du capteur stabilisé, le PEN semble offrir un excellent rapport qualité-prix, même s’il conserve un capteur Micro 4/3 vieillissant, plus petit que les modèles APS-C et plein format, et apporte finalement assez peu de nouveautés.

Ce format conserve néanmoins un mélange particulièrement convaincant de qualité, de puissance et de fonctionnalités. Il constitue une recommandation facile pour les utilisateurs souhaitant passer d’un smartphone à un véritable appareil photo, avec des modes computationnels à la fois amusants et familiers.

La série PEN était précisément celle qu’OM System devait encore renouveler depuis l’acquisition du nom Olympus. Maintenant que ce jour est arrivé, ce nouvel hybride compact ne déçoit pas.

Côté prix, le nouveau PEN devient le modèle d’entrée de gamme d’OM System. Le boîtier seul, argent ou noir, coûte 999 € en France. Pour 1 099 €, le kit ajoute la nouvelle version Mark III de l’objectif 14-42 mm f/3,5-5,6 lancé en même temps que l’appareil. Les deux seront expédiés à partir du 1er octobre.

La prise en main est désormais particulièrement attendue. Si l’expérience se rapproche de celle des précédents appareils OM System testés par TechRadar, l’essai devrait être particulièrement plaisant. Sur le papier, l’OM System PEN apparaît déjà comme un sérieux prétendant au titre de meilleur hybride pour débutants de l’année.