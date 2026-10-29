Le patron d'Oracle se demande si une grande partie de notre travail sera encore nécessaire avec l'IA

Le codirecteur général d'Oracle estime que les priorités au travail pourraient évoluer à mesure que l'IA prend en charge davantage de tâches.

Oracle a déjà réduit de plusieurs jours le temps nécessaire à certaines opérations de recrutement.

Les humains seront-ils remplacés ou devront-ils simplement accomplir un travail différent ?

Mike Sicilia, codirecteur général d'Oracle, s'interroge sur la quantité de travail aujourd'hui réalisée par les salariés qui sera encore réellement nécessaire à l'avenir. L'intelligence artificielle ne se contente plus d'accélérer certaines tâches : elle pourrait transformer en profondeur des processus organisationnels entiers.

Lors de la conférence annuelle AI World de l'entreprise, Sicilia a suggéré que l'IA pourrait « donner aux gens davantage de temps pour être humains », remettant ainsi en question certaines tâches quotidiennes que nous avons fini par considérer comme des composantes incontournables de nos journées de travail.

« Je pense que nous devrions nous demander quelle part du travail que nous avons appris à accepter aujourd'hui sera réellement nécessaire à l'avenir », a-t-il déclaré.

L'IA fera véritablement le travail, au lieu de simplement aider à le faire

Ces déclarations interviennent alors qu'Oracle dévoile une nouvelle génération d'applications professionnelles reposant sur l'intelligence artificielle. L'accent est particulièrement mis sur les agents IA, capables de prendre intégralement en charge certains processus.

Alors que l'IA entre dans une nouvelle phase, où les expérimentations commencent à céder la place à des cas d'utilisation concrets, Oracle estime que cette technologie pourrait supprimer des étapes entières du travail. Sa propre équipe de recrutement utilise déjà des agents IA pour préparer des études de marché en 15 à 20 minutes, contre deux à quatre jours auparavant.

Parmi ses dernières annonces, Oracle a présenté de nouvelles applications Fusion Agentic reposant sur la technologie Claw, conçues pour raisonner, analyser des données professionnelles, simuler différents résultats et exécuter des actions préalablement autorisées. Autrement dit, les agents franchissent une étape importante : ils peuvent identifier des situations ou des difficultés, simuler leurs évolutions possibles, puis appliquer la solution jugée la plus pertinente.

L'outil Strategic Field Demand Planning semble notamment intéressant pour les équipes chargées des ressources humaines et confrontées à une charge de travail importante. Il permet de prévoir les besoins en personnel, d'identifier les insuffisances de couverture et de gérer les ajustements nécessaires. Ce type de mission mobilise normalement plusieurs heures de travail manuel, sans contribuer directement à la génération de revenus.

Une autre application, Executive Briefing Document, peut analyser l'historique d'un client, l'actualité de son entreprise et son potentiel commercial pour réunir les informations essentielles dans un document de préparation avant une réunion. Là encore, une tâche administrative chronophage pourrait être automatisée, libérant du temps pour des activités humaines susceptibles de contribuer davantage au chiffre d'affaires.

« Cela permet aux organisations de transformer leurs objectifs commerciaux en opportunités de croissance, en services fiables et en relations de confiance renforcées avec leurs clients », a écrit Kartik Raghavan, vice-président senior chargé du développement des applications chez Oracle.

« Plus de temps pour être humains »

Les propos de Sicilia laissent entrevoir une transformation importante de la manière dont les entreprises mesureront leur productivité. Accomplir davantage de travail devra-t-il nécessairement signifier consacrer plus de temps à de nouvelles tâches ?

Il existe en effet une différence considérable entre améliorer simplement la productivité et automatiser des processus entiers. Or, cette seconde approche n'a pas encore été déployée à une échelle réellement significative. Il est donc difficile de savoir comment les entreprises réagiront lorsque leurs salariés disposeront soudainement de beaucoup plus de temps libre.

Les suppressions d'emplois restent une préoccupation majeure. Mais l'un des principaux messages exprimés lors d'AI World est que les entreprises doivent entièrement repenser leur manière de travailler. Celles qui adoptent les outils d'IA les plus avancés pourraient finalement ne pas supprimer toute intervention humaine, mais confier des missions différentes à leurs salariés.

« Nous donnons aux gens davantage de temps pour être humains », a conclu Sicilia sur scène.