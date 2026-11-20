Surfshark ajoute une protection en temps réel contre les appels indésirables et frauduleux sur iOS

Cette nouveauté fait suite à l'arrivée de la même fonctionnalité sur Android

Seuls les abonnés Surfshark One et Surfshark One+ peuvent l'utiliser

Si votre iPhone n'arrête pas de sonner à cause de numéros inconnus, l'un des meilleurs services VPN vient d'ajouter une nouvelle protection. Surfshark a déployé la version 5.3.0 de son application iOS, qui apporte aux utilisateurs Apple la fonction Call Protection en temps réel.

Publiée le 18 novembre, cette mise à jour disponible sur l'App Store invite les utilisateurs d'iPhone à se protéger en temps réel contre les appels indésirables et les tentatives d'escroquerie. Elle fait suite au déploiement de la fonctionnalité sur Android, intervenu en octobre.

Pour les utilisateurs, cela signifie moins d'interruptions provoquées par des appels automatisés ou de fausses alertes bancaires. Il n'est plus nécessaire de se fier uniquement aux avertissements d'identification des appels proposés par son opérateur mobile pour déterminer si un numéro inconnu est fiable.

Call Protection rejoint les outils déjà disponibles sur iOS, notamment la protection contre les SMS frauduleux, le blocage des contenus Web et la surveillance des fuites de données. Il existe toutefois une restriction importante. La fonctionnalité est exclusivement réservée aux abonnés Surfshark One ou Surfshark One+.

Surfshark — à partir de 2,49 € par mois Surfshark est un VPN rapide et facile à utiliser, qui se démarque particulièrement de ses concurrents par ses tarifs. Son abonnement Starter de deux ans revient à partir de 2,49 € par mois dans les offres françaises référencées par TechRadar. Nous pensons toutefois que Surfshark One offre le meilleur rapport qualité-prix. Cette formule ajoute un antivirus, un système de surveillance des fuites de données, une identité alternative et de nouveaux outils de protection contre les arnaques. Le tout est proposé à partir d'environ 2,69 € par mois dans le cadre d'un abonnement de deux ans.

Surfshark n'a pas encore publié de guide de configuration spécifique à iOS. Toutefois, son guide consacré à la protection contre les appels frauduleux sur Android explique le fonctionnement du système. Lorsqu'un numéro inconnu appelle, Surfshark le compare à une base de données de numéros associés à des escroqueries. L'application peut ainsi identifier les fraudeurs présumés et les démarcheurs téléphoniques avant que l'utilisateur décroche.

Sur Android, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher un avertissement à l'écran ou de rejeter automatiquement les appels signalés, avant même que le téléphone sonne.

Contacté par TechRadar, Surfshark précise que, sur iOS, les appels entrants provenant de numéros inconnus peuvent être classés dans sept catégories. Il s'agit des arnaques, du télémarketing, de la santé, des services publics, des administrations, des collectes de fonds et des services financiers. Call Protection affiche ensuite une notification claire sur l'écran d'appel entrant. L'utilisateur peut ainsi décider de répondre ou non.

Surfshark assure également que la protection de la vie privée est intégrée à la conception de l'outil. L'entreprise affirme à TechRadar qu'elle « n'enregistre pas vos conversations, ne surveille pas vos appels privés et n'utilise pas vos données personnelles pour entraîner des modèles d'IA ».

Cette protection peut-elle vraiment arrêter tous les appels indésirables ?

Aucun filtre antispam n'est infaillible, et celui-ci présente des limites bien précises. Les systèmes reposant sur des bases de données peinent à identifier les nouveaux numéros frauduleux ou ceux dont l'identité vient d'être usurpée, avant qu'ils aient été signalés. Il reste donc indispensable de se montrer vigilant lorsqu'un interlocuteur demande des informations bancaires ou des codes de sécurité.

Il faut également disposer d'un iPhone fonctionnant sous iOS 17.0 ou une version ultérieure, ainsi que d'un abonnement payant Surfshark One ou Surfshark One+. Le prix de Surfshark One commence à environ 2,69 € par mois avec un engagement de deux ans, selon les offres disponibles.

Pour essayer la fonctionnalité dès maintenant, il suffit de mettre à jour l'application Surfshark VPN vers la version 5.3.0 depuis l'App Store. Sur Android, la version 3.37.0 ou une version ultérieure est nécessaire. Dans les deux cas, les utilisateurs doivent sélectionner Call Protection depuis l'écran d'accueil de l'application, puis suivre les instructions pour accorder les autorisations demandées.

Il faut néanmoins conserver des attentes réalistes. Cet outil devrait réduire le nombre d'appels automatisés déjà identifiés comme suspects, sans faire disparaître du jour au lendemain tous les appels commerciaux indésirables.