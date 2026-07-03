Le VPN de NordVPN devient plus rapide et plus discret pour mieux déjouer la censure

NordVPN a transféré la fonction d'obfuscation d'OpenVPN vers le protocole NordWhisper.

Cette évolution promet des connexions plus rapides et un choix plus large d'emplacements.

La mise à jour est déjà disponible sur iOS, et les autres applications devraient suivre prochainement.

Contourner les filtres réseau est désormais une tâche permanente pour tout fournisseur souhaitant figurer parmi les meilleurs services VPN, et NordVPN vient d’apporter une modification qui montre à quel point la donne évolue rapidement.

A l'occasion d'une nouvelle mise à jour de l’application iOS, le fournisseur a révélé que ses serveurs obfusqués ne fonctionnent plus sous OpenVPN. Ils sont désormais alimentés par NordWhisper, le protocole résistant à la censure développé en interne par NordVPN et lancé début 2025.

Selon NordVPN, la raison de ce changement est simple : une meilleure vitesse et davantage d’endroits depuis lesquels se connecter.

Marijus Briedis, directeur technique chez NordVPN, a également déclaré à TechRadar que NordWhisper est conçu pour fonctionner aussi bien, voire mieux qu’OpenVPN, pour contourner les réseaux restrictifs. « Dans de nombreux cas, les utilisateurs devraient constater des améliorations grâce à des vitesses plus élevées et à un plus grand choix d’emplacements de serveurs disponibles », a-t-il ajouté.

La mise à jour est déployée progressivement ; tous les utilisateurs ne la verront donc pas immédiatement. M. Briedis confirme que, bien que cette mise à jour soit déjà disponible sur l’application VPN pour iOS, l’équipe prévoit de la déployer sur Android, Windows et macOS dans les semaines à venir.

Qu'est-ce qui a réellement changé, et pourquoi est-ce important ?

(Image credit: Nord Security)

Les serveurs obfusqués constituent une catégorie spécifique conçue pour masquer le fait même que vous utilisez un VPN, permettant ainsi à votre trafic de contourner les pare-feu et l’inspection approfondie des paquets sur des réseaux qui, sans cela, le bloqueraient. Pendant des années, se connecter à ces serveurs impliquait de basculer vers le protocole OpenVPN, car l’obfuscation était liée aux variantes TCP et UDP d’OpenVPN.

C’est précisément cet aspect que NordVPN a repensé. La catégorie des serveurs obfusqués fonctionne désormais en arrière-plan sur NordWhisper, et ce n’est que la dernière étape en date d’une période très chargée pour le fournisseur.

Le principal avantage pour les utilisateurs est la vitesse. Les connexions OpenVPN obfusquées entraînent une surcharge supplémentaire, car le trafic VPN est enveloppé dans une couche de dissimulation supplémentaire, ce qui a tendance à ralentir les performances. NordWhisper a été conçu dès le départ pour se fondre dans le trafic web normal ; le fait d’y transférer l’obfuscation devrait donc atténuer cette perte de vitesse et offrir une connexion plus fluide.

Le deuxième avantage est la couverture géographique. Le parc de serveurs obfusqués de NordVPN s’est historiquement limité à une liste restreinte de pays, bien plus petite que l’ensemble de son réseau. Le fait de transférer l’obfuscation vers NordWhisper ouvre la voie à un ensemble plus large d’emplacements, ce dont ont justement le plus besoin les utilisateurs soumis à la censure et à un filtrage intensif.

Il est essentiel de noter que tout cela ne se fait pas au détriment de la sécurité. NordWhisper respecte les mêmes normes de chiffrement et de confidentialité que les autres protocoles de NordVPN ; les utilisateurs bénéficient ainsi de la discrétion sans rien sacrifier en matière de protection.

NordWhisper est le protocole propriétaire de NordVPN, résistant à la censure, lancé pour la première fois en janvier 2025 afin de répondre à la sophistication croissante des filtres réseau à travers le monde.

NordWhisper utilise la technologie de tunnel web pour déguiser le trafic VPN en activité Internet ordinaire, ce qui rend sa détection et son blocage bien plus difficiles par les filtres et l’inspection approfondie des paquets.

Ce protocole est particulièrement adapté aux réseaux qui bloquent activement les VPN, tels que certains lieux de travail, les établissements scolaires, les réseaux Wi-Fi publics et les régions soumises à une censure sévère. Sur les réseaux ouverts et sans restriction, des options plus rapides comme NordLynx restent le meilleur choix au quotidien.

NordVPN a également indiqué la direction qu’il souhaite donner à cette technologie : faire évoluer NordWhisper vers une conception entièrement basée sur le protocole TLS et explorer le protocole QUIC afin de garder une longueur d’avance sur des outils de censure de plus en plus performants. C’est une orientation que l’entreprise présente comme « l’avenir » des protocoles VPN.