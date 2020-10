Téléviseurs OLED : quels sont les meilleurs modèles en 2020 ?

Qui songe à changer de télévision, envisage évidemment d’acheter l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché. La technologie OLED est de plus en plus le premier choix arrêté lorsqu’on recherche un écran haut de gamme. Et pour cause : cette innovation offre des niveaux de contraste et de fidélité des couleurs jamais atteints par la plupart des téléviseurs LCD. Limités en termes de luminosité, ces derniers ont constitué une base importante pour les constructeurs qui ont, depuis, considérablement atténuer ce défaut. Les écrans OLED sont ainsi plus adaptés à la gestion des contenus HDR, grâce à un niveau de luminosité élevé.

Le dernier aspect décisif dans l’achat d’un téléviseur OLED ? Des prix qui commencent à être accessibles - comptez 2000 euros en moyenne, hors période promotionnelle. Il convient tout de même d’attendre un événement spécial comme le Black Friday, les French Days ou parfois les soldes, pour investir dans un nouvel écran OLED. Avec des remises pouvant atteindre -25%, vous auriez tort de vous en priver.

Oui, les OLED coûtent plus cher que la plupart des téléviseurs LCD. Mais leurs performances reconnues, sur le rendu du noir et des couleurs ainsi que sur le traitement des images HDR, légitiment ce coût élevé.

Nous avons choisi les modèles du classement ci-dessous en tenant compte d’une fourchette de prix raisonnables pour un tel achat. Tout en vous garantissant les meilleures caractéristiques sur le papier. Dans la description de chaque modèle, nous expliquons pourquoi nous l'avons choisi, quelles sont ses forces ainsi que ses faiblesses.

Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne lecture, dans l’espoir que vous trouverez dans ce classement des meilleurs téléviseurs OLED, celui qui vous convient le mieux.

Les meilleurs téléviseurs OLED, en un coup d’œil :

Quels téléviseurs OLED acheter en 2020 ?

(Image credit: LG)

1. LG OLED CX Une gamme de téléviseurs fascinante. 55 pouces : LG OLED55CX | 65 pouces : LG OLED65CX Low Stock 1 689 € Voir à Son-Video.com FR Qualité d'image exceptionnelle Superbe design ultra-fin Des basses puissantes qui peuvent se déformer Pas de support HDR10+

Le LG CX OLED pourrait amplement prétendre à la première place de ce classement évolutif. Reprenant les bons points de la série LG C9 de l'année dernière, entre autres la qualité d’image fascinante et la plateforme intelligente webOS, la gamme LG CX opère aussi quelques mises à jour essentielles. Telles que la prise en charge de la norme HDMI 2.1 et l’inclusion d’un processeur a9 Gen 3 qui surpasse avec assurance son prédécesseur.

C’est une offre qui reste abordable pour un grand nombre de foyers, qu’elle saura conquérir avec son design fin et le support de Dolby Vision / Dolby Atmos. Son système audio intégré finit d’en faire un choix fantastique pour beaucoup, quelle que soit sa taille.

Les gamers deviennent enfin la cible privilégiée de LG, avec cette édition 2020 qui délivre un délai d'entrée très court, l’adoption de Nvidia G-Sync et la compatibilité 4K/120HZ pour les consoles de la prochaine génération.

Malheureusement, vous n'aurez pas de HDR10+ ici, et les téléspectateurs devront se passer de toutes leurs applications de replay préférées. Mais ne vous y trompez pas - c'est un téléviseur OLED immanquable.

Lire notre test complet (en anglais) : LG OLED CX

(Image credit: Sony)

2. Sony Bravia AG9 Des écrans qui vont faire tomber vos mâchoires… et vider vos poches ! 55 pouces : Sony KD55AG9BAEP | 65 pouces : Sony KD65AG9BAEP Check Amazon Des images HDR saisissantes Le système audio Acoustic Surface+ Certifié IMAX Ne supporte pas le format HDR10+

Cette mise à jour de la série AF9 de Sony ne déçoit pas, offrant un traitement des images SD comme HD étonnamment fin. Les OLEDs AG9 vous garantissent des couleurs et un contraste exceptionnels mais aussi une atmosphère sonore immersive grâce à la technologie Acoustic Surface+. Un système audio à deux canaux qui vient renverser le système 3.2 canaux du modèle précédent.

La gamme OLED de Sony fait également la part belle aux formats premium Dolby Vision et Dolby Atmos, oubliant cependant le HDR10+. Ce qui peut poser un problème selon les services de streaming et les sources HDR que vous utilisez. Lot de consolation : la série AG9 est certifiée IMAX pour celles et ceux qui veulent installer une salle de cinéma dans leur salon. Avec le son DTS associé, excusez du peu.

Disponibles en taille 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, les téléviseurs AG9 requièrent un budget considérable (entre 3 000 et 8 000 euros). Confrontez-le aux économies que vous ferez en annulant vos dépenses annuelles en sorties ciné.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony AG9 Master Series OLED

(Image credit: Panasonic)

3. Panasonic HZ1500 4K Un vrai écran de cinéma avec des haut-parleurs adaptés. 55 pouces : Panasonic TX-55HZ1500 | 65 pouces : Panasonic TX-65HZ1500 Low Stock 3 290 € Voir à Son-Video.com FR Dolby Vision supporté Haut-parleurs Dolby Atmos Disney Plus absent Pas de HDMI 2.1

Le HZ1500 de Panasonic n'est pas le téléviseur OLED phare de la société - cette distinction revient au HZ2000 - mais il contient tout ce qu'il y a de bon dans la gamme de téléviseurs 2020 de Panasonic. Avec en bonus, tout le volume audio dont vous avez probablement besoin.

La dalle OLED fabriquée par LG et le processeur HCX Pro Intelligent de Panasonic fonctionnent parfaitement ensemble, avec des noirs profonds et immenses qui s'arrêtent juste avant d'écraser les zones sombres de l'écran. Les images HDR sont également très vivantes, d'autant plus que Panasonic a choisi d'inclure le HDR10+ et le Dolby Vision (ainsi que le mode photo HLG et HLG). Un véritable gain de qualité qui améliore votre immersion.

Quelques omissions notables empêchent le HZ1500 de se hisser plus haut dans ce classement - principalement l'absence du service de streaming vidéo Disney Plus au sein de l’interface, ainsi que le manque flagrant de ports HDMI 2.1.

Ce dernier point, combiné à un décalage d'entrée peu remarquable, signifie que ce n'est pas non plus le premier choix de tout gamer - mais le public auquel Panasonic veut vraiment plaire est constitué principalement de cinéphiles. Vous ne serez pas déçu par l'image, et les haut-parleurs Dolby Atmos de 80W vous permettront d’apprécier pleinement la scène sonore également. Le GZ2000 de l'année dernière disposait de fonctions plus avancées, et d’une sortie totale de 140W, mais ce que vous perdez en gadgets, vous le gagnez ici en poids.

Lire notre test complet : Panasonic HZ1500

(Image credit: LG)

4. LG E9 L’atout luxe de votre salon. 55 pouces : LG OLED55E9PUA | 65 pouces : LG OLED65E9PUA Low Stock 2 884 € Voir à Cdiscount FR Une dalle en verre du meilleur effet Des images dynamiques pleines de caractère Le mode Bluetooth problématique pour les écouteurs Le format HDR10 + non supporté

Les téléviseurs OLED LG E9 remportent sûrement le défi de la conception. Leur écran en verre mince n'a pas de pieds ou de cadres évidents et l'effet final est plus qu’agréable pour nos rétines. A l’intérieur, le nouveau processeur a9 de seconde génération est exploité au maximum. L’affichage a de quoi subjuguer les téléspectateurs les plus exigeants, avec un excellent niveau de détail et une gestion des mouvements des plus précises. Le tout accompagné des noirs profonds et de riches nuances chromatiques, attendus sur un OLED.

A l’oreille, nous pourrions regretter que LG n’ait pas intégré de barre de son comme celle équipée sur les téléviseurs de sa série E7. Les modèles estampillés E8 et E9 composent en effet avec des haut-parleurs plus petits. Reste que le système audio 4.2 canaux et le support Dolby Atmos garantissent une expérience acoustique dynamique bien supérieure à celle que vous auriez avec un téléviseur moyen.

Plus onéreuse que la série C9 du même constructeur, la gamme E9 est à privilégier si vous recherchez une touche de design haut de gamme supplémentaire dans votre salon.

Lire notre test complet (en anglais) : LG E9

(Image credit: Philips)

5. Philips OLED 804 OLED plus Ambilight forment une excellente combinaison. 55 pouces : Philips 55OLED804 | 65 pouces : Philips 65OLED804 1 248,90 € Voir à Fnac FR Ambilight immersive Design sophistiqué Absence de replay Android TV limitée

Pourquoi choisir l'OLED Philips 804 plutôt qu'un autre téléviseur OLED, alors qu'il y en a tant de nos jours ? La réponse est probablement Ambilight, qui projette un magnifique éclairage d'ambiance autour du plateau, en complément de la sublime qualité d’image de l’écran.

Mais le 804 OLED n'est pas seulement appréciable sur sa forme. Grâce au puissant processeur d'images P5 de Philips, il est capable de donner une réelle force aux images OLED, avec un contraste amélioré et des couleurs spectaculaires, même en cas de conversion ascendante à partir de la HD/SDR. Philips a également mis à niveau le modèle 803 de l'année dernière, avec la prise en charge des normes Dolby Vision et HDR10+. Ce qui signifie que vous n'aurez pas à choisir spécifiquement un format HDR dynamique.

L'absence d’applications de replay peut être frustrante pour les téléspectateurs, tandis que l'interface TV Android n'apporte pas non plus l'expérience la plus fluide qui soit. Mais compte tenu des performances que vous obtenez à un prix très compétitif, vous auriez tort de vous en priver.



Lire notre test complet (en anglais) : Philips OLED 804

Merci à John Archer qui a contribué également à la rédaction de ce guide d'achat.