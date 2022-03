Prise en main du LG C2 OLED

Le LG C2 OLED est le successeur tant attendu de la série C1 encensée l'année dernière. Il intègre la technologie OLED Evo de LG à un prix plus abordable. L'augmentation de 20% de la luminosité et la nouvelle fonction de partage multi-pièces sont des innovations intéressantes, mais qui s'accompagnent de quelques réserves. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas convaincus que le C2 OLED vaille la peine de remettre dans son carton le C1 OLED. Néanmoins, ses améliorations solides devraient tenter tous ceux qui ont manqué le téléviseur OLED le plus vendu de l'année dernière.

Le LG C2 OLED affiche de grandes ambitions. Son prédécesseur, le LG C1 OLED, a figuré en tête des listes des meilleurs téléviseurs de 2021 - encensé par de multiples médias spécialisés (y compris nous).



Pour offrir une mise à niveau réelle du LG C1, la société a équipé le nouveau C2 de sa technologie OLED Evo, une combinaison de dalles innovantes et du processeur haut de gamme Alpha a9 de LG.

Les résultats, comme nous pouvons en témoigner après une récente démonstration au siège nord-américain de LG, sont un téléviseur OLED plus lumineux (il est 20% plus brillant que le modèle précédent) et un meilleur niveau d’upscaling grâce au processeur a9 susmentionné. Nous bénéficierons aussi d'une meilleure mise à l'échelle audio - jusqu'au son surround virtuel 7.1.2 - et d'une toute nouvelle taille de 42 pouces.

Une fonctionnalité dont nous n'avions jamais entendu parler, cependant, est le partage multi-pièces qui vous permettra de transférer un flux vidéo d'un LG OLED à un autre, si tant est que les deux se trouvent dans votre maison. Cela signifie que vous pouvez reprendre le visionnage d’un match de foot, sans courir du salon à votre chambre - vous ne manquerez pas une seule seconde. Il y a quelques réserves que nous aborderons ci-dessous, mais c'est une raison de considérer le LG C2 OLED si vous vous avérez moins convaincu par sa qualité d'image et son design.

Le LG C2 OLED fait partie de la gamme de téléviseurs 2022 de LG, dont les modèles sortiront en mars et avril prochains. Pour commencer, nous découvrirons les éditions de 48, 55, 65 et 77 pouces en mars, la version de 83 pouces attendra avril. Tout comme celle de 42 pouces.

En termes de prix, nous nous attendons à des prix similaires à ceux de l'année dernière :

LG OLED42C2PUA (42 pouces), disponible à 1 399 €

LG OLED48C2PUA (48 pouces), disponible à 1 499 €

LG OLED55C2PUA (55 pouces), disponible à 1 999 €

LG OLED65C2PUA (65 pouces), disponible à 2 699 €

LG OLED77C1PUA (77 pouces), disponible à 3 499 €

LG OLED83C2PUA (83 pouces), disponible à 4 499 €

Quelques photos du LG C2 OLED

Design et caractéristiques principales

Si vous ne retenez qu'une chose du LG C2 OLED, c'est qu'il utilise la nouvelle technologie LG OLED Evo - la même technologie que celle utilisée l'année dernière dans le LG G1 OLED. Cela va lui donner une foule de nouveaux avantages que nous aborderons ci-dessous dans la section Performances. Mais cela donne également au C2 une optimisation significative de son design.

En effet, il s'agit de l'un des modèles de la série C les plus fins et les plus légers qui nous aient été présentés à ce jour. D'après les mesures de LG, le C2 OLED de 65 pouces se veut 50% plus léger que le modèle de l'année dernière et tout aussi fin. Cette réduction de poids est obtenue grâce à l'utilisation d'un matériau composite qui, selon LG, demeure tout aussi durable.

Comme son prédécesseur, le LG C2 OLED est équipé de quatre ports HDMI 2.1 qui prennent tous en charge le format 4K/120 Hz. Il supporte de même G-Sync, FreeSync et le VRR normal, ainsi qu'une mise à niveau de la barre de jeu, que vous apprécierez si jamais vous connectez votre PC à votre téléviseur. Comme l'année dernière, il n'y a pas de moyen de gérer les câbles à l'arrière, ce qui signifie que vous devrez vous tourner vers un G2 OLED si vous voulez garder tout fil hors de vue.

La bonne nouvelle est que, contrairement à son prédécesseur, le LG C2 OLED a une toute nouvelle taille d'écran : 42 pouces. Il s'agit du premier écran OLED de 42 pouces de LG qui se situe à mi-chemin entre le moniteur gaming et le téléviseur à part entière. Si l'on ajoute à cela les caractéristiques techniques axées sur le jeu que nous venons de mentionner, il s'agit d'une option très attrayante pour les gamers.

Le seul inconvénient à choisir les plus petits modèles LG OLED est qu'en raison de l'espacement des pixels, il n'y a pas de gains majeurs en termes de luminosité par rapport aux modèles non-Evo. Vous bénéficiez toujours de la dalle OLED 120 Hz et de tous les avantages de conception que nous avons mentionnés plus haut, mais vous ne verrez pas certains des avantages dont nous parlerons plus loin.

Enfin, LG met à jour sa plateforme intelligente intégrée, passant de webOS 6.0 à webOS 22 (le nom de l'année de sortie du logiciel). WebOS 22 n'apporte pas une foule de nouveautés. Mais vous pourrez créer des comptes séparés pour chaque utilisateur du foyer, afin d'obtenir de meilleures recommandations de programmes télévisés et de films.

En outre, les nouveaux modèles seront en mesure de partager le contenu entrant d'une box ou d'une antenne avec les autres téléviseurs LG OLED de la maison. Cette fonction est appelée partage multi-pièces et, bien qu'elle soit assortie de quelques réserves, comme le fait que le streaming vers un autre téléviseur éteint le téléviseur de la première pièce, elle pourrait constituer un excellent moyen de contourner l'achat d'une deuxième box à placer dans votre chambre à coucher.

(Image credit: Future)

Performances

Pour notre démonstration, LG a aligné le nouveau C2 OLED à côté d'un G2 OLED, d'un C1 OLED et d'une dalle concurrente au nom masqué.

D'emblée, l'augmentation de la luminosité se révèle apparente. Selon LG, le regain de luminosité est dû à une longueur d'onde plus précise et à une unité de dissipation de la chaleur. Non seulement il s’avère plus lumineux et plus coloré, mais comme il s'agit toujours d'un modèle OLED, il conserve ses niveaux de noir parfaits.

Dans un extrait de Sully que nous a montré LG, l'OLED C2 présentait nettement plus de détails dans les zones les plus lumineuses de l'écran ; les détails représentés sur les écrans géants de Times Square étaient sensiblement plus détaillés que sur les dalles concurrentes.

Dans d'autres séquences, les nuages n'étaient pas des masses homogènes de blanc, mais plutôt des objets nuancés avec une réelle profondeur. De plus, là où le téléviseur concurrent ajoutait des bandes parasites dans le ciel, le LG C2 OLED a fait un excellent travail en passant progressivement d'une teinte à une autre.

La saturation des couleurs a également été augmentée grâce à la nouvelle dalle Evo, pour atteindre environ 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. C'est beaucoup, mais ça reste peu par rapport aux nouveaux modèles QD-OLED qui possèdent une couverture encore meilleure grâce aux OLED bleus et aux filtres à points quantiques.

Nous avons aussi remarqué que la couleur semblait se désaturer lorsque l'on s'éloignait de l'axe par rapport aux éditions QD-OLED d'autres fabricants. Ce n'est pas un problème pour la plupart des téléspectateurs, surtout si votre salon est aménagé de manière à ce que tout le monde soit assis directement en face du téléviseur. Cependant, il s’agit d’un problème mineur qui mérite d’être mentionné.

En termes de traitement d’image, LG affirme être passé d'un processus en plusieurs étapes à un processus en une seule qui interpole le mouvement et réduit le bruit simultanément. En pratique, l'Alpha a9 Gen 5 concède une meilleure amélioration des objets que l'Alpha a9 Gen 4, un meilleur mappage des tons dynamiques et une mise à l'échelle audio vers le son virtuel 7.1.2.

Il reste à voir comment ce son sortira des haut-parleurs du LG C2 OLED, qui n'ont pas reçu de mises à jour significatives cette année. Nous serions curieux de voir à quel point le téléviseur se rapproche d'une véritable expérience Dolby Atmos.

Pour conclure...

Le LG C1 OLED est un véritable bond en avant pour la technologie OLED. Il possède toutes les entrées nécessaires pour demeurer en tête du classement des meilleurs téléviseurs pour les prochaines années, ainsi qu'un processeur impressionnant. Le LG C2 OLED repose aussi sur une luminosité plus élevée et la nouvelle fonction de partage multi-pièces.



Le C2 OLED devrait être lancé à un prix très similaire à celui du LG C1, ce qui signifie que si vous recherchez un téléviseur haut de gamme en ce moment, il pourrait faire partie de votre liste d’achat la plus sélective.

En fin de compte, le C2 semble être un meilleur téléviseur OLED que l'année dernière - mais rien que les propriétaires du C1 ne doivent déplorer s'ils ne peuvent pas se permettre de financer un nouveau téléviseur à peine un an plus tard.