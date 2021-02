Le LG C1 est la superbe suite de notre téléviseur OLED préféré, et il apporte de belles améliorations au traitement de l'image et du son pour cette année 2021. La mise à niveau la plus importante est l’apparition d’une nouvelle diagonale d’écran de 83 pouces - ce qui en fera la plus grande dalle OLED 4K jamais lancée. Bien sûr, vous devez vous attendre à ce que son prix reflète ces spécifications premium inédites.

Le téléviseur OLED LG C1 est presque prêt à éblouir vos yeux, et c'est une bonne nouvelle si vous aviez raté le modèle cinq étoiles LG CX lancé un an auparavant (et dont vous attendiez le successeur avant d’investir dans un futur écran premium).

Nous avons pu nous faire une première idée sur le LG C1 OLED, proposé aux formats 65 et 83 pouces peu après son annonce durant le CES 2021. Des versions de 48, 55 et 77 pouces seront également commercialisées, avec les mêmes caractéristiques que nous avons pu évaluer en démonstration.

Le tout nouveau téléviseur OLED LG C1 de 83 pouces a l'air incroyable ; nous avons presque oublié que nous ne disposions pas de la surface nécessaire pour profiter de cet écran aussi grand, et nous avons naturellement pensé à déménager juste pour l'apprivoiser dans les conditions ples plus optimales. Vous ne trouverez pas plus grand dans les modèles OLED 4K actuellement en circulation. LG nous a rappelé que c'est le plus grand téléviseur OLED non 8K du marché.

Le C1 OLED s'appuie sur la qualité bluffante de la série CX, avec des améliorations qui vont au-delà de la taille d’écran. Son nouveau processeur a9 Gen 4 AI optimise davantage la netteté de l'image, mais aussi le mixage audio avec un son surround virtuel 5.1.2. Il permet de régler divers soucis mineurs : l'interface utilisateur webOS de LG et la télécommande magique ont subi de discrètes mises à jour pour pousser encore plus loin la simplicité de navigation. Un menu Game Optimizer prenant en charge les taux de rafraîchissement variables (VRR) est désormais disponible pour les joueurs, toutefois le HDR10+ et le DTS:X ne font pas partie des standards supportés par cette génération de téléviseurs LG.

Ce qui ne changera probablement pas, c'est le tarif impressionnant que vous devrez avancer pour acquérir le nouveau téléviseur phare de LG. La compagnie mettra à disposition sa nouvelle gamme d’écrans OLED à partir de 1 649 €, pour le modèle 48 pouces. Les écrans de 55, 65 et 77 pouces seront pour leur part respectivement proposés à 1 999, 2 799 et 5 299 €. Reste la plus grande variante de 83 pouces qui vous coûtera 7 999 €.

(Image credit: LG)

Cela peut s’avérer un investissement rentable si vous êtes passé à côté du LG CX l’an dernier. Néanmoins, vous devrez prendre en compte le fait que ce successeur ne constitue pas la gamme OLED la plus riche de LG, la palme devant revenir en 2021 au LG G1 et à sa technologie d'affichage OLED evo à luminance améliorée.

Les deux séries seront lancées entre avril et juin 2021.

Qualité d'image et spécifications techniques du LG C1 OLED

Les téléviseurs LG obtiennent les meilleures notes pour une raison précise : leurs écrans OLED placent la barre très haut en matière de couleur et de contraste, avec d'excellentes performances au niveau du noir et un traitement de l'image soutenu par l'IA. Les nouveaux téléviseurs QLED de Samsung rattrapent aujourd’hui leur retard sur ces critères, tandis que la génération 2021 de téléviseurs LG ne recule pas d'un pouce.

(Image credit: Future)

Oui, notre démo s’est révélée brève, mais elle nous a permis de cerner les capacités du nouveau processeur a9 Gen 4 AI. Celui-ci a pour raison d’être d’aider le téléviseur à optimiser l'aspect du contenu. Lorsque l'IA reconnaît un type de scène spécifique, l'image sera analysée et modifiée pour ajuster la couleur et supprimer le bruit. La série CX disposait du a9 Gen 3 qui répondait aux mêmes fonctions, sauf que le processeur du LG C1 appartient à un tout autre niveau.

Le LG C1 OLED de 83 pouces nous a exposé les cinématiques d'un jeu de simulation automobile, la piste boueuse et les véhicules encrassés affichaient le moindre pixel de saleté sur grand écran, avec une reproduction des couleurs ternies impressionnante. Nous ne manquerons pas de porter plus loin nos réglages spécifiques au mode gaming, lors de notre prochain test complet.

La série C1 embarque les technologies Nvidia G-SYNC, FreeSync et le VRR susmentionné, tous ces éléments pouvant être gérés dans le nouveau menu Game Optimizer. Ici, les paramètres liés au jeu vidéo sont regroupés en un seul endroit. Vous pouvez également définir le genre (standard, FPS, RPG ou stratégie en temps réel), ainsi qu'activer et désactiver l’option OLED Motion Pro et réduire l’input lag tout comme la lumière bleue provenant de l'écran. La nouvelle Game Bar, présente sur les téléviseurs Samsung QLED 2021, propose à peu de choses près la même fonctionnalité.

Côté connectivité, nous avons droit à quatre ports HDMI 2.1 - tous à l'arrière du téléviseur cette fois-ci - donc vous obtiendrez la prise en charge d’une résolution 4K/120Hz pour des réglages optimaux sur la PS5 et la Xbox Series X. Le LG C1 OLED prend de même en charge les normes HDR10, HLG, Dolby Vision et Atmos, laissant de côté le HDR10+ (délaissé par LG en général) et le DTS:X (abandonné par le constructeur, il y a quelques années).

Qualité audio, design et interface du LG C1 OLED

Le C1 OLED est doté d'un mixer audio virtuel avec un son surround 5.1.2 qui exploite toute la puissance du processeur a9 Gen 4. Cela semble prometteur, même si nous n'avons pas pu l'amener dans ses plus profonds retranchements, au cours de cette démonstration. Si nous avons tendance à recommander les meilleures barres de son pour accompagner les téléviseurs LG comme Samsung, vous pourrez peut-être y échapper ici grâce aux performances intéressantes des haut-parleurs intégrés du LG C1.

(Image credit: Future)

L’autre fonction audio qui vient enrichir ce modèle est le réglage automatique du volume. LG promet que cette fonctionnalité maintiendra un niveau de volume constant lors du passage d'une chaîne de télévision à une application de streaming vidéo. Tous ceux qui sont irrités par des volumes extrêmement élevés lorsqu'ils passent d'une source à l'autre vont adorer cet ajout.

Il existe trois options pour installer le LG C1 chez vous. Il est livré avec un socle aligné au centre, est compatible VESA pour un montage mural, ou peut être placé sur le LG Gallery Stand en option. Cette sorte de trépied donne à votre téléviseur un air de tableau pittoresque, LG rappelant qu'il est cependant mieux adapté aux versions 55 et 65 pouces de sa gamme OLED 2021.

La plateforme webOS 6.0 de LG fait ses débuts cette année, avec un nouvel écran d'accueil pour une découverte plus simple du contenu et un accès plus rapide aux applications. La télécommande magique, elle, est actualisée et comprend désormais des raccourcis clavier pour les applications les plus populaires.

Google Stadia est intégré pour vous fournir un large catalogue de jeux dématérialisés à la demande. Vous pouvez choisir parmi les deux assistants intelligents les plus plébiscités du moment, à savoir Google Assistant et Amazon Alexa. Siri brille par son absence, comme toujours (vous aurez besoin d'une Apple TV 4K pour remédier à cela). En revanche, les nouveaux téléviseurs de LG prennent en charge AirPlay 2 et HomeKit.

(Image credit: Future)

Pour conclure…

Le LG C1 OLED a semblé impressionnant aux premiers abords, suffisamment pour tenter de briguer la couronne du meilleur téléviseur de 2021 lorsqu'il sortira. Il s'appuie sur l'excellente qualité d'image de la série LG CX avec un processeur légèrement plus puissant, le a9 Gen 4. Nous devrons examiner, au cours d’une évaluation complète à venir, les différences majeures apportées par l’IA de détection de scènes en comparaison du modèle de 2020.

Cette dalle OLED coûtera cher, particulièrement l’édition de 83 pouces qui semble au demeurant assez étonnante pour valoir chaque centime d’euro investi. Pour autant, vous n’obtiendrez pas avec le C1 le téléviseur 4K le plus haut de gamme de LG en 2021 - la série LG G1 faisant monter d'un cran la qualité d'affichage OLED. A voir où votre budget et vos usages vous guideront dans quelques mois.