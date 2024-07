GoPro Hero 13 Black : ce que l'on veut voir

La caméra d'action GoPro Hero 13 Black devrait arriver dans le courant de l'année, le cycle de sortie annuel étant au cœur de la stratégie de programmation de GoPro depuis 2016.

Les fans espèrent une mise à jour plus importante cette année que l'année dernière et nous ne les blâmons pas. La GoPro Hero 12 Black est une excellente caméra d'action, mais les changements qu'elle apporte par rapport à la Hero 11 Black sont davantage liés à des améliorations logicielles et à des gains d'efficacité qu'à des innovations matérielles.

La concurrence des rivaux Insta360 et DJI est également très forte. L'Insta360 Ace Pro et la DJI Osmo Action 4 offrent de meilleures performances en basse lumière et disposent de capteurs plus grands. Il est donc temps pour GoPro de rattraper son retard, mais la Hero 13 Black y parviendra-t-elle ?

GoPro s'imposera-t-il à nouveau comme le roi des caméras d'action ? Voici ce que nous savons à ce jour sur la GoPro Hero 13 Black...

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La présumée Hero 13 Black sera la caméra d'action phare de GoPro

La présumée Hero 13 Black sera la caméra d'action phare de GoPro Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre 2024

Probablement en septembre 2024 Combien coûtera-t-elle ? Probablement autour de 449 €

La GoPro Hero 13 Black devrait être lancée en septembre 2024. C'est à cette période de l'année que GoPro annonce généralement ses caméras d'action phares de nouvelle génération.

Les caméras Hero de GoPro ont toutes été lancées en septembre depuis 2017. La dernière à ne pas l'avoir fait est la GoPro Hero 5 Black, qui s'est glissée dans le mois d'octobre, faisant surface le 2 octobre.

Mais GoPro en a besoin cette année, avec une concurrence sérieuse de la part d'entreprises comme Insta360, qui était auparavant un outsider relatif dans le domaine des caméras d'action, mais qui a considérablement amélioré son jeu au cours des deux dernières années.

Le principal champ de bataille : la prise de vue en basse lumière.

GoPro Hero 13 Black : Actualités et fuites

Maquette de la GoPro Hero 13 Black (Image credit: GoPro)

Jusqu'à présent, il n'y a eu pratiquement aucune fuite ou rumeur solidement étayée concernant la GoPro Hero 13 Black. La pépite la plus juteuse a été révélée par le PDG de GoPro, Nick Woodman, dans le cadre d'une présentation à l'intention des investisseurs.

« Nous prévoyons de lancer quatre nouvelles caméras, ce qui nous donnera une gamme de caméras de pointe allant de 199 $ à 599 $, avec d'autres prévues pour 2025 », a déclaré Woodman à propos de la gamme 2024.

La Hero 13 Black n'a pas été directement mentionnée. Mais le plan de GoPro est un plan additif, qui consiste à introduire de nouveaux modèles en plus de la série principale Black. Les futurs modèles devraient inclure une caméra économique, une GoPro Max 2 et, en 2025, un casque de moto avec caméra intégrée.

Avec si peu d'éléments, nous devrons nous fier à une combinaison de ce que nous voulons voir dans la GoPro Hero 13 Black, et de ce que nous pensons être possible. Voici cette liste...

1. Processeur GoPro GP3

GoPro Hero 12 Black (Image credit: Basil Kronfli)

GoPro utilise le processeur GP2 dans ses caméras depuis maintenant trois générations, soit depuis 2021. Il est temps de le rafraîchir.

La société ne fait jamais grand cas des spécifications brutes de ses processeurs, mais les démontages nous ont montré que l'actuel GP2 de GoPro est un processeur Cortex-A53 à quatre cœurs. Depuis, de nouveaux modèles ont été intégrés aux cœurs d'efficacité des téléphones, le Cortex-A510 de 2021, puis le plus petit Cortex-A520 de 2023, qui a été amélioré en 2024 sous le même nom.

Ce babillage technologique est-il vraiment utile ? Eh bien, cela nous montre qu'il y a plusieurs générations de cœurs matériels plus efficaces qui pourraient (et devraient probablement) alimenter le GoPro GP3.

La toute dernière conception, annoncée en mai 2024, est une puce de 3 nm ; le GP2 de GoPro est une puce de 10 nm, et des architectures plus avancées devraient, en théorie, être plus efficaces en termes de consommation d'énergie.

Cela permettrait à GoPro d'équilibrer un traitement d'image plus intelligent avec la durée de vie de la batterie et la génération de chaleur, ce qui devrait aider lors de prises de vue prolongées dans des environnements plus chauds, ce qui peut être un problème avec la Hero 12 Black.

2. Un capteur plus grand

Les GoPro ont toujours utilisé un capteur Sony, comme celui de la GoPro Hero 9 Black. (Image credit: Future)

La Hero 12 Black est équipée d'un capteur de 1/1,9 pouce, le Sony IMX 677L. Il s'agit d'une version plus grande du IMX677 que les caméras GoPro utilisent depuis 2020, et GoPro utilise des capteurs de la même famille depuis plus d'une décennie.

Est-il temps de procéder à une nouvelle mise à jour ? Nous aimerions le croire. Sans cela, les améliorations de la qualité d'image reposeront uniquement sur le logiciel, ce qui n'est pas idéal.

La GoPro Hero 12 Black plafonne déjà largement sur la lecture du capteur IMX677L. Elle n'est pas en mesure d'atteindre 120 images par seconde en 5,7k, ou au-delà de 120 images par seconde en 4K - et il faudrait un capteur de résolution bien plus élevée pour capturer en 8K.

Pour les personnes intéressées, voici l'histoire des capteurs GoPro au cours des dix dernières années :

Hero 12 Black : IMX677L

Hero 11 Black : IMX677L

Hero 10 Noir : IMX677

Hero 9 Noir : IMX677

Hero 8 Noir : IMX277

Hero 7 Noir : IMX277

Hero 6 Noir : IMX277

Hero 5 Noir : IMX117

Hero 4 Noir : IMX117

Hero 3 Noir : IMX117

Un candidat évident serait un capteur comme le Sony IMX877 ou IMX977. Mais, à notre connaissance, un tel capteur n'existe pas. Cela dit, il existe de nombreux capteurs Sony qui n'ont pas été publiés sur le site Web du Sony Semiconductor Solutions Group.

Comme nous le verrons plus tard, la principale demande d'un nouveau capteur GoPro de Sony n'est pas tant la résolution que la taille, à moins que vous n'ayez envie d'un mode 8K. Les principales caméras concurrentes, la DJI Action 4 et l'Insta360 Ace Pro, sont dotées de capteurs de 1/1,3 pouce beaucoup plus grands.

3. Le retour du GPS

GoPro a supprimé, ou du moins désactivé, le GPS de la GoPro Hero 12 Black. La position officielle était que cela avait un impact significatif sur la durée de vie de la batterie et que, malgré les conseils de GoPro, les utilisateurs ne prenaient pas l'initiative de le désactiver.

Cela ressemble plus à un problème d'expérience utilisateur qu'à un problème matériel. L'Internet est truffé de gens qui se plaignent de l'absence de GPS dans la Hero 12 Black, même si cela n'en fait pas nécessairement une moins bonne caméra d'action.

4. Meilleures performances en cas de faible luminosité

Les performances limitées en basse lumière sont un problème pour toutes les caméras d'action grand public, en particulier les GoPros. Ces appareils sont dotés de petits capteurs, ce qui limite leur sensibilité native.

Mais nous ne voulons pas d'une GoPro beaucoup plus grande, alors qu'est-ce qui pourrait nous aider ? La solution pour les smartphones consiste à utiliser un traitement plus intelligent et plus intensif. Cependant, alors qu'un téléphone peut passer quelques secondes à traiter une seule image avec des photos s'il le souhaite, ce même luxe n'est pas offert à une caméra de type GoPro qui peut produire 30/60 images par seconde.

Une possible lueur d'espoir réside dans la conception d'un nouveau capteur que Sony a présenté dans ses derniers capteurs destinés aux téléphones, baptisés LYTIA.

(Image credit: Basil Kronfli)

Ceux-ci utilisent une conception à double couche empilée, afin d'améliorer la sensibilité native par pouce carré. Un partenariat avec OPPO les a mis sous les feux de la rampe en 2023, l'avantage principal étant une photodiode plus grande.

Sony affirme que son capteur LYT800 de 1/1,4 pouce rivalise avec la qualité d'un capteur de 1 pouce, tout en étant considérablement plus petit - et c'est peut-être exactement ce dont la GoPro Hero 13 Black a besoin. Les capteurs LYT700, LYT800 et LYT900 que Sony Semiconductor Solutions a présentés publiquement n'ont pas nécessairement la forme et les spécifications idéales pour GoPro (bien qu'ils n'en soient pas loin), mais une autre conception personnalisée pourrait déjà exister en coulisses.

Insta360 a déjà montré la voie avec son Ace Pro et son mode PureVideo, qui produit des images nocturnes bien plus belles que celles de la GoPro 12 Black. Nous ne savons pas quel capteur cette caméra utilise, mais Insta360 mentionne une « puce AI de 5 nm », ce qui suggère que le traitement d'image en arrière-plan est une grande partie de l'équation. GoPro doit au moins égaler Insta360 avec la Hero 13 Black.

5. Autonomie de la batterie plus longue

Batteries GoPro Hero 12 Black. (Image credit: GoPro)

L'augmentation de l'autonomie de la batterie était l'une des principales améliorations de la Hero 12 Black. Cependant, GoPro y est parvenu en réduisant le débit binaire de certains modes de capture, ce qui a également conduit certains utilisateurs à affirmer qu'il était possible d'obtenir les principales améliorations avec une simple mise à jour du micrologiciel de la Hero 11 Black.

Un processeur GoPro Hero 13 Black doté d'une architecture plus avancée pourrait contribuer à accroître encore la longévité. Toutefois, un blog publié en 2023 par un ingénieur qui affirme avoir travaillé sur l'une des anciennes caméras d'action de TomTom suggère qu'il existe de nombreux autres moyens d'améliorer l'efficacité.

« Je crois fermement que GoPro ne s'est pas encore suffisamment concentré sur la gestion de l'énergie logicielle », écrit Renjith Thomas avant la sortie de la GoPro Hero 11 Black.

« Il y a beaucoup de petites améliorations qui contribuent collectivement à économiser encore plus d'énergie », a-t-il déclaré à propos de son travail sur la caméra de TomTom. L'article vaut la peine d'être lu si vous voulez connaître les facteurs qui peuvent avoir un impact important sur l'endurance de ce type d'appareils.

6. Vidéo 8K : le leurre ?

L'Insta360 Ace Pro a fait bouger les choses avec la vidéo 8K. GoPro lui emboîtera-t-il le pas ? (Image credit: Paul Hatton)

GoPro pourrait choisir d'intégrer la vidéo 8K dans la Hero 13 Black, comme l'a fait Insta360 avec l'Ace Pro. Mais doit-elle le faire ?

À ce stade, la vidéo 8K ne peut être enregistrée qu'à un maximum de 30 images par seconde, ce qui n'est pas idéal pour une utilisation en caméra d'action - et dans l'Insta360, cela exclut l'utilisation du traitement HDR. Au cours des prochaines années, l'optimisation HDR devrait devenir de plus en plus importante dans les GoPros, car les nuages gonflés ne sont jamais agréables à regarder.

La 8K est également une attente trop importante pour une caméra dotée de capteurs et d'objectifs aussi petits. La capacité à résoudre des détails significatifs n'est pas déterminée uniquement par la résolution du capteur, et la GoPro Hero 13 Black a davantage besoin d'une meilleure 4K que d'une 8K.

Mais serait-ce utile pour le marketing de la Hero 13 Black, et quelque chose que nous serions impatients d'essayer ? Absolument.

Pour y parvenir, la prochaine GoPro aura besoin d'un capteur d'au moins 48 Mpx, ou d'au moins 52 Mpx si elle devait utiliser un autre capteur au format 8:7. Et même à cette résolution, nous aurions une image sans stabilisation, grâce au fonctionnement de la stabilisation logicielle.

7. Un écran OLED rabattable

Maquette de la GoPro Hero 13 Black (Image credit: GoPro)

Voici une façon pour GoPro de rafraîchir le design de la série Black de manière ostensible : un écran rabattable adapté aux vlogs. La société a considérablement atténué la demande pour une telle fonctionnalité en 2020, lorsque la Hero 9 Black a reçu un écran avant en couleur.

Un écran rabattable plus grand et d'un rapport hauteur/largeur plus adapté faciliterait grandement la composition des prises de vue. Dans un monde idéal, il pourrait utiliser un panneau OLED avec le type de luminosité ultra-élevée que l'on voit sur les téléphones et les smartwatches.

Les OLED brillantes sont courantes et ne semblent pas très chères. Le facteur déconcertant ici est que la Hero 13 Black aurait besoin d'un écran de l'ordre de 2,3 pouces - et ce n'est pas une taille d'écran que l'on voit sur les téléphones, les wearables ou d'autres technologies grand public produites en masse, ce qui est ce que l'on veut pour maintenir les coûts des composants à un niveau bas.

Ce modèle est-il probable ? Peut-être pas. Mais nous aimerions voir une version nouvelle et améliorée du Screen Mod de GoPro, qui fournit un écran supplémentaire pour le vlog, mais qui n'existe que depuis 2020.

GoPro Hero 13 Black : Perspectives

En ce qui concerne la GoPro Hero 13 Black, nous disposons pour l'instant d'une toile relativement vierge, que les fans de caméras d'action vont finir par remplir de leurs espoirs et de leurs rêves. Croisons les doigts, n'est-ce pas ?

GoPro sait ce qu'elle fait, cependant, et étant donné que nous sommes dans la saison des idioties de l'IA dans la technologie en ce moment, il semble juste pour la société d'au moins essayer de l'utiliser afin d'améliorer la prise de vue par faible luminosité de la série Hero Black.

L'avenir nous dira si cela peut être amélioré par un nouveau matériel - et nous espérons que ce sera le cas.