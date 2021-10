Les meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits en 2021

La création de contenus vidéo a explosé ces dernières années, et il est devenu encore plus facile de créer des séquences qui peuvent être partagées pour un portfolio, un projet ou bien d'autres utilisations. C'est là qu'intervient notre sélection des meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits.

Il existe de nombreux éditeurs vidéo gratuits dotés de fonctionnalités simples pour créer ces vidéos, mais il peut être difficile d'y faire le tri et de trouver ceux qui offrent les meilleurs avantages lorsque vous essayez de créer sur votre ordinateur de bureau ou portable.

Vous venez d'acheter un Microsoft Surface Laptop 4 ou un iMac M1 et vous recherchez un nouvel éditeur vidéo pour tirer parti de leur configuration adéquate à vos usages ? Dans ce cas, nous vous donnons l'embarras du choix en vous présentant les applications les plus adaptées à ce jour.



Et car un logiciel ne fait pas tout, allez voir notre guide des meilleurs ordinateurs pour faire du montage vidéo : 8 modèles indispensables pour éditer vos films.

Trois offres à ne pas manquer

Ces trois premières options ne sont pas gratuites, mais il s'agit des meilleurs logiciels de montage vidéo que vous pouvez trouver actuellement. La plupart des vidéastes ont tendance à opter pour Adobe Premiere Pro, car c'est l'application la plus complète à ce jour, pour un abonnement peu couteux.

Image 1. Adobe Premiere Pro est le meilleur éditeur vidéo en 2021

Premiere Pro offre un excellent rapport qualité-prix. Il s'agit du logiciel de montage vidéo standard pour les professionnels, il reste tout de même très facile à utiliser et à prendre en main. Donc si vous prenez vos vidéos au sérieux, vous devriez sérieusement envisager d'opter pour Premiere Pro.

Image 2. CyberLink PowerDirector - un éditeur puissant à un prix avantageux

CyberLink est un excellent choix si vous souhaitez un logiciel de montage haut de gamme, mais que vous ne voulez pas dépenser énormément – seulement 4,58 euros par mois ! Pour ce prix, vous disposez d'un logiciel riche en fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires et aux professionnels. Nous apprécions particulièrement son mode astucieux Magic Movie Wizard.

Image 3. Apple Final Cut Pro X - les grands honneurs pour les utilisateurs de Mac

Même s'il vise directement le marché professionnel, Apple Final Cut Pro X n'est pas inutilement compliqué et sa timeline "sans piste" est très intuitive. Vous le payez d'avance plutôt que mensuellement, ce qui le rend très abordable à long terme si vous vous lancez dans le montage vidéo pour de bon. View Deal

Quel éditeur vidéo gratuit choisir en 2021 ?

1. Lightworks Le meilleur logiciel gratuit que vous pouvez télécharger actuellement. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Fonctionnalités et effets puissants + Interface hautement personnalisable + Montage multipiste Pourquoi attendre - Courbe d'apprentissage plus lente que sur d’autres logiciels - Exportations uniquement au format MPEG

Lightworks est la meilleure option gratuite pour quiconque souhaite créer des films et des vidéos de qualité professionnelle sans débourser un centime. Bien qu'il ne puisse pas encore rivaliser avec un programme comme Adobe Premiere Elements, cet éditeur prend en charge la vidéo multipiste. Il se veut non linéaire, de sorte que la qualité de votre métrage ne sera pas réduite pendant son traitement.

Avec Lightworks, vous trouverez toutes sortes de fonctions haut de gamme qui ne sont normalement disponibles qu'avec des logiciels coûteux comme Final Cut Pro. Il est notamment possible d'importer et de rendre des séquences en arrière-plan, et de prévisualiser les effets vidéo en temps réel.

Le seul inconvénient est que l'apprentissage de Lightworks peut prendre un certain temps, car l'interface est assez complexe. Vous pouvez faire glisser diverses fenêtres de montage pour créer un nombre presque infini de variantes de mise en page et définir des raccourcis clavier personnalisés pour accélérer vos travaux de montage.

Vous pouvez télécharger et installer Lightworks gratuitement sur les appareils Windows, Mac et Linux. Si, cependant, vous décidez d'investir dans une expérience améliorée, vous pouvez passer à Lightworks Pro. Avec cette version améliorée, vous pourrez exporter vos projets dans différents formats, créer des chefs-d'œuvre en 3D et les importer directement sur YouTube.

2. Hitfilm Express Un logiciel gratuit pour les amateurs comme les experts. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Logiciel de qualité professionnelle + Extensible (moyennant des frais) + Excellents didacticiels en ligne Pourquoi attendre - Exigences système élevées

Comme Lightworks, Hitfilm Express est un logiciel de montage vidéo gratuit qui vise à rendre accessible à tous une expérience professionnelle. Avec ce logiciel, il est facile de régler la balance des couleurs, de découper des clips et d'exporter vos projets dans différents formats vidéo.

Mais les fonctionnalités d'Hitfilm Express vont bien au-delà. Vous pouvez également utiliser ce logiciel pour définir des clés chromatiques sur fond vert, créer des masques vidéo personnalisés et faire passer vos séquences au niveau supérieur grâce à une gamme d'outils de composition 3D. Bien que les utilisateurs novices puissent trouver l'interface utilisateur de HitFilm Express un peu déroutante, tous ceux qui ont déjà travaillé avec un éditeur vidéo avancé la reconnaîtront.

Il n'y a que deux petits inconvénients à cet éditeur vidéo. Le premier est qu'il s'avère techniquement exigeant, en effet vous aurez donc besoin d'un PC ou d'un Mac avec un processeur puissant pour le faire marcher. Et, deuxièmement, le processus d'installation est inutilement complexe. Pour avoir accès au logiciel Hitfilm Express, vous devrez partager un lien vers son développeur, FXhome, sur les réseaux sociaux.

3. Shotcut Un logiciel de montage gratuit aux résultats propres et rafraîchissants Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Grand choix de filtres et d'effets + Prise en charge du streaming direct + Facilite l'importation de médias Pourquoi attendre - Impossible de prévisualiser les filtres

Shotcut a débuté comme logiciel de montage gratuit sur Linux et a été porté sur les machines Windows et Mac après quelques années d'existence. Ce parcours de développement a donné lieu à une interface utilisateur un peu étrange, mais Shotcut reste cependant l'un des meilleurs logiciels de montage gratuits que vous pouvez télécharger actuellement.

Certains aspects du système Shotcut sont faciles et intuitifs, comme le processus consistant à faire glisser des fichiers multimédias pour les importer dans votre projet. Cependant, il ne fait aucun doute que la courbe d'apprentissage de cet éditeur vidéo est plus raide que sur les autres logiciels. Par exemple, vous devrez configurer votre écran en ajoutant les modules dont vous avez besoin.

Mais une fois que vous aurez pris en main Shotcut, vous découvrirez pourquoi cet éditeur vidéo gratuit est si populaire. La meilleure fonctionnalité de Shotcut est un large choix de filtres qui peuvent être appliqués au contenu audio et vidéo. Une fois ajoutés, vous pouvez superposer et personnaliser les filtres pour obtenir l'effet précis que vous recherchez.

4. Movie Maker Online Un logiciel de montage vidéo en ligne adapté à tous les supports. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux (in browser) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Fonctionne sur n'importe quel ordinateur + Inclut du contenu libre de droits Pourquoi attendre - Publicité intrusive - Mise en page déroutante

Si son nom peut rendre nostalgique certains, Movie Maker Online est un éditeur vidéo qui fonctionne dans votre navigateur. Pour éditer une vidéo, il vous suffit de la télécharger sur une timeline de projet verticale, certes inhabituelle, mais où vous pouvez tout de même recadrer les clips et ajouter des filtres ou des effets de transition.

Les autres logiciels de montage répertoriés ici sont des logiciels qui peuvent être installés et exécutés localement. Cependant, ce ne sont pas les seuls types de logiciels de montage disponibles. Il existe aussi beaucoup d'excellents basés sur un navigateur, et Movie Maker Online est l'un d'entre eux.

Le grand avantage d'un éditeur en ligne est que vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil de bureau et que vous n'avez pas à vous soucier du stockage du contenu. Un autre grand avantage est que les spécifications de votre ordinateur et l'âge de votre matériel n'a pas tant d'importance lorsque vous utilisez un logiciel de montage en ligne, car tout se passe dans le cloud.

Si vous souhaitez agrémenter votre vidéo ou votre film de musique ou d'images fixes, Movie Maker Online vous donne accès à une vaste archive d'images libres de droits qui peuvent être insérées dans la timeline de votre projet en un seul clic.

5. VSDC Video Editor Un logiciel gratuit efficace avec support multi-moniteur. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit site Pourquoi l’acheter + Bonne stabilisation vidéo + Support multi-moniteurs Pourquoi attendre - Pas d'accélération matérielle - Résolutions limitées

VSDC Video Editor était autrefois connu comme l'un des programmes d'édition vidéo gratuits les plus lourds. Heureusement, la dernière édition du logiciel a une interface considérablement améliorée avec un thème sombre d'apparence fraîche et la possibilité de détacher des fenêtres individuelles, ce qui est idéal pour le montage avec plus d'un moniteur.

Comme Lightworks, VSDC est un éditeur vidéo non linéaire capable de rivaliser avec des logiciels de montage vidéo payant. Il est disponible gratuitement et en version premium, et il est agréable de constater qu'il y a peu d’incitation à s'abonner pour les utilisateurs gratuits. Le seul inconvénient sérieux est que la version gratuite ne dispose pas d'outils d'incrustation de couleurs multiples et ne peut pas être utilisée pour des résolutions supérieures à 1080p.

VSDC prend en charge de nombreuses fonctions utiles de montage vidéo, notamment les animations, les sprites, les transitions, le filigrane, le mélange, la superposition et le masquage. Une autre fonctionnalité intéressante est un outil gratuit de stabilisation vidéo, qui est excellent si vous avez besoin d'améliorer la qualité des clips tremblants capturés sur des smartphones.

D'autres options gratuites à essayer :

Adobe Spark

Si vous avez besoin de découper une vidéo et que le filigrane ne vous dérange pas, Adobe Spark peut faire le travail rapidement et facilement en ligne. La version de base est gratuite, mais vous aurez besoin d'un compte premium pour supprimer le filigrane et effectuer des tâches de montage plus avancées.

EZGif

Si vous avez besoin de recadrer une vidéo à un ratio d'aspect spécifique, cet outil en ligne pourrait être ce qu'il vous faut. Il n'est pas adapté aux fichiers très volumineux, mais vous pouvez définir les dimensions, choisir parmi une liste de préréglages et positionner vous-même la zone de recadrage.

FAQ sur l'édition vidéo

Dois-je payer pour profiter d'un éditeur vidéo haut de gamme ? Les éditeurs vidéo haut de gamme ont des avantages que les éditeurs gratuits n'ont pas. Ces avantages prennent généralement la forme de ressources : ressources pour développer des applications qui tirent le maximum de performances d'un matériel haut de gamme, ressources pour développer de meilleurs effets, ressources pour corriger des bogues spectaculaires, ressources pour s'assurer que l'application fonctionne sur le matériel le plus récent, ressources pour peaufiner l'interface et créer des fichiers d'aide et des modes d'emploi et toutes les autre chose que l'on attend d'un logiciel professionnel. Mais bien sûr, cela a un prix - environ 300 euros pour Final Cut Pro X, par exemple. Si vous êtes un professionnel, le temps c'est de l'argent, donc vous dépensez de l'argent pour gagner du temps, qu'il s'agisse du temps nécessaire au rendu de votre métrage ou du temps que vous ne pouvez pas vous permettre de passer à crier "POURQUOI, DIEU, POURQUOI ?" lorsque l'application ne fait pas exactement ce que vous voulez ou se bloque au milieu de l'édition. Les applications gratuites sont destinées à des utilisateurs plus indulgents et moins exigeants. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire de grandes choses. Elles le peuvent. Mais elles adoptent souvent une approche manuelle qui se concentre sur l'essentiel et ne vous donne pas accès aux moindres détails, et leurs effets peuvent être plus simples que ceux des professionnels.

Un logiciel de montage vidéo gratuit est-il suffisamment bon ? C'est possible. Les films réalisés avec iMovie d'Apple ont séduit les foules lors de festivals de cinéma au fil des ans, et certaines personnes ont réalisé de très bons films avec ce logiciel et un iPhone. Il existe de nombreuses applications vidéo gratuites, mais il y a quelques points à prendre en compte. Les performances, notamment en matière d'encodage et d'exportation, ne sont pas toujours à la hauteur de celles des grands noms, et vous constaterez souvent que certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si vous achetez des achats in-app ou ne sont tout simplement pas présentes. Certains affichent un énorme filigrane sur tout ce que vous produisez et peu d'entre eux offrent une assistance technique. Les fonctions de niveau professionnel sont rarement proposées, car ces applications ne sont pas conçues pour les professionnels de la vidéo. Il convient d'être un peu pédant ici et de faire la différence entre les logiciels commerciaux gratuits et les logiciels open source. Le premier est souvent une version réduite d'un produit complet offerte gratuitement dans l'espoir que vous achetiez son grand frère. Le second est généralement un produit complet mis à disposition par des individus ou des équipes de volontaires sans aucune attente de récompense financière. Si les logiciels open source n'ont parfois pas la finition et/ou la convivialité des logiciels commerciaux, ils peuvent néanmoins offrir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sans que vous ayez à dépenser de l'argent.

Pourquoi devrais-je m'intéresser aux logiciels open source ? La vidéo est le nouvel eldorado : les jeunes rêvent tous de devenir des stars de YouTube ou de devenir célèbre avec leur vlog ou leur Tik-Tok, la seule chose qu'elles ont presque toutes en commun est le montage. Il peut s'agir d'un simple découpage pour couper un clip à l'endroit approprié, ou bien d'un mélange de plusieurs clips, d'une modification de la bande sonore et de l'ajout d'un grand nombre d'effets spéciaux. Pour ce faire, vous avez besoin d'un bon logiciel de montage vidéo.

Comment choisir un logiciel de montage vidéo ? Il y a plusieurs facteurs clés, et le prix n'est pas nécessairement le plus important : si c'était le cas, tous les films d'Hollywood seraient réalisés avec le logiciel gratuit iMovie d'Apple ! Commençons par la fin. Quel type de vidéo avez-vous l'intention de réaliser, et à quoi est-elle destinée ? Il y a un monde entre le montage rapide de vidéos personnelles que vous regarderez sur votre télévision et le montage de quelque chose destiné à Netflix ou à la distribution en salle. Vous devrez tenir compte des formats dans lesquels le logiciel doit être exporté, du niveau de qualité qu'il doit fournir (HD ? 4K ? 8K ?) et de sa capacité à produire le type d'effets visuels que vous souhaitez utiliser. Si vous travaillez en collaboration, votre application devra être compatible avec celles des autres. Il faut également tenir compte de vous. Êtes-vous expérimenté ou une application plus simple qui vous guide pas à pas tout au long du processus vous serait-elle plus utile ? Voulez-vous avoir un contrôle total sur chaque pixel ou préférez-vous laisser l'ordinateur faire le gros du travail ? Dans quelle mesure votre application doit-elle être à l'épreuve du temps ? Et puis il y a le prix. La plupart des applications gratuites ou bon marché, mais pas toutes, sont très limitées ; la plupart des éditeurs haut de gamme, mais pas tous, sont effroyablement chers. Il est possible de payer trop cher et de se retrouver avec une application surchargée, ou de payer trop peu et de finir par inventer de nouveaux jurons lorsque l'application refuse de faire ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas non plus que plus vous pouvez en faire, plus vous voudrez qu'elle en fasse. L'application que vous avez choisie peut-elle évoluer avec votre imagination ?

Quelles sont les fonctionnalités prioritaires lorsque vous recherchez un éditeur vidéo ? Cela dépend du type de montage que vous souhaitez réaliser. Par exemple, vous n'aurez peut-être pas besoin de beaucoup d'effets visuels si vous vous contentez d'assembler des séquences. Mais il y a quelques éléments clés à prendre en compte. Tout d'abord, quels formats et quelles résolutions l'application prend-elle en charge ? Peut-elle utiliser les séquences de votre caméra sans les convertir ? Peut-elle exporter vers les endroits où vous souhaitez partager vos séquences finies ? Avez-vous besoin de fonctionnalités telles que le fond vert ou l'incrustation d'images (si vous êtes un Youtubeur, la réponse à ces questions est probablement oui) ? Pouvez-vous partager directement vers les réseaux sociaux, si c'est votre truc ? Combien de pistes pouvez-vous utiliser ? Pouvez-vous extraire des images et de l'audio de plusieurs fichiers, en passant de l'un à l'autre selon les besoins, ou devrez-vous faire un peu de préproduction au préalable parce que l'application ne peut gérer que quelques pistes à la fois ? L'application dispose-t-elle de fonctions intelligentes pour faciliter le montage quotidien, comme le découpage intelligent des clips ou des modes de montage simples ? Est-il facile d'ajouter des titres, des transitions entre les scènes ou d'ajuster les couleurs ? S'il s'agit d'une application mobile, pouvez-vous transférer votre projet pour poursuivre le montage dans un équivalent de bureau de l'application ?

Quels programmes sont les plus utilisés par un public professionnel ? Cela dépend de votre définition de "professionnel" et de l'industrie ou du secteur auquel vous pensez. Si vous allez à Hollywood ou dans un grand studio de télévision, le montage sera très certainement effectué dans Avid Media Composer Ultimate. Dans les agences de publicité, les studios de cinéma indépendants et les entreprises qui réalisent des films sur YouTube, il est plus probable que l'on utilise Adobe Premiere Pro CC ou Apple Final Cut Pro X, ainsi que les applications associées telles qu'After Effects d'Adobe, une application d'animation et d'effets visuels. Ce sont de très, très bons outils conçus pour fonctionner sur de très, très bons ordinateurs.