Meilleurs ordinateurs portables pour écrivain : quel modèle choisir pour publier un roman ou un essai ?

Le meilleur ordinateur portable pour les écrivains et rédacteurs n'a pas besoin d'être particulièrement puissant. Contrairement aux photographes, aux graphistes et aux monteurs vidéo, les auteurs, les journalistes et les universitaires n'ont pas besoin d'une configuration extrêmement puissante pour les accompagner. Cependant, ils doivent tout de même cocher quelques éléments premium. Après tout, les rédacteurs ont tout autant besoin de se concentrer sur leur processus créatif que les créateurs de contenus visuels, et rien ne doit les en empêcher.

Pour ce faire, les rédacteurs doivent compter sur de bons outils. Ainsi, le meilleur ordinateur portable pour écrivain doit être doté d'un excellent écran, avec une bonne luminosité et un filtre de lumière bleue - ce qui est idéal pour rendre plus agréable le fait de le fixer pendant des heures. Un clavier confortable et satisfaisant se révèle encore plus important, tout comme un trackpad réactif et précis, car c'est ce qu'un rédacteur utilise le plus. Bien sûr, un design fin et léger, une batterie capable de tenir une journée sur une charge unique et un superbe appareil photo ne font pas de mal non plus. Surtout si vous écrivez aussi dans les transports, dans un café ou en voyage.

En gardant tout cela à l'esprit, nous avons rassemblé les meilleurs ordinateurs portables pour écrivain. Des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 et meilleurs Chromebooks aux meilleurs MacBooks et ordinateurs portables Windows, voici nos choix les plus évidents.

(Image credit: Google)

1. Google Pixelbook Go Le meilleur ordinateur portable pour trouver l'inspiration n'importe où Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core m3 - Intel Core i7 Crate graphique: Intel UHD Graphics 615 RAM: 8 Go - 16 Go Écran: tactile LCD Full HD (1 920 x 1 080) ou 4K de 13,3 pouces Stockage: 128 Go - 256Go eMMC specifications Processor Intel Core M3, Intel Core i5 RAM 8Go RAM Storage Size 128Go Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une autonomie incroyable + Clavier "Hush" étonnant Pourquoi attendre - Prix irréguliers pour le milieu et le haut de gamme - Pas de connexion biométrique

Le Google Pixelbook Go n'est peut-être pas le Chromebook de Google le plus puissant - ce titre appartient au Google Pixelbook - mais il est actuellement le meilleur Chromebook de tous les temps selon nous. Il est également encore assez puissant sans le prix premium. De plus, il a quelques atouts au-delà de ses spécifications. Son autonomie, par exemple, est d'un peu plus de 11 heures, de sorte que vous pouvez écrire pendant dix heures et avoir encore assez de jus pour vous détendre avec une bonne émission Netflix. Il est également doté d'un clavier incroyable, parfait pour les longues heures de frappe, et d'une webcam 1080p, ce qui est rare, pour que vous puissiez sortir de l'ombre lors des vidéoconférences avec vos clients. Il y a quelques fonctionnalités utiles que Microsoft a peut-être sacrifiées pour le prix, mais dans l'ensemble, c'est un excellent ordinateur portable pour les rédacteurs.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixelbook Go (opens in new tab)

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Surface Laptop 4 Un incontournable si vous êtes un fidèle des bureaux Windows Caractéristiques techniques Processeur: AMD Ryzen 5 4680U / AMD Ryzen 7 4980U / Intel Core i7 de 11e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 32 Go Écran: PixelSense 13,5 pouces (2256 x 1504) / PixelSense 15 pouces (2496 x 1664) Stockage: SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To specifications Processor AMD Ryzen, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 8Go RAM - 32Go RAM Storage Size 32Go - 1TB Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à GrosBill FR (opens in new tab) Voir à Cybertek FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Clavier confortable + Bel écran + Léger et abordable Pourquoi attendre - Pas assez de ports

En ces temps de travail distanciel, où vous êtes plus amené à écrire à domicile et même dans les transports en commun, beaucoup d’utilisateurs finissent par se tourner vers des PC portables hybrides, capables de supporter toutes les tâches bureautiques. Une machine à la fois mobile, puissante et durable. Le Surface Laptop 4 est ici tout indiquer. Comme tous les autres Surface Laptop de la décennie précédente, il offre légèreté, facilité d’usage et suffisamment de puissance pour faire face à la plupart des charges en cours. Lorsque vous combinez les qualités ci-dessus avec le magnifique écran PixelSense et l'un des claviers les plus confortables que nous ayons testés à ce jour, vous obtenez le parfait compagnon bureautique de 2022 (et au-delà). Plus agréable encore : son prix s’avère des plus raisonnables, au vu du processeur Ryzen 5, des 8 Go de RAM et du SSD de 256 Go que vous obtenez en contrepartie.

Lire notre test complet : Microsoft Surface Laptop 4

(Image credit: Apple)

3. MacBook Air (M1, 2020) Pour les auteurs qui préfèrent assurément macOS Caractéristiques techniques Processeur: Apple M1 à 8 cœurs Carte graphique: GPU intégré 7 cœurs - 8 cœurs RAM: 8 Go - 16 Go de mémoire unifiée Écran: Retina de 13,3 pouces (2560 x 1600) Stockage: SSD 256 Go - 2 To specifications Processor Apple M1 RAM 8Go RAM - 16Go RAM Storage Size 256Go - 2TB Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Macway FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + macOS reste rapide et réactif + L'autonomie est excellente, en particulier pour les auteurs nomades Pourquoi attendre - La conception sans ventilateur a un impact sur les performances

Apple a d'abord déployé sa puce M1 sur le MacBook Air (M1, 2020), et jusqu'à présent, elle a véritablement changé la donne. En particulier pour les professionnels de la création qui ne jurent que par les MacBooks pour leurs tâches quotidiennes. Tout en restant l'ordinateur portable le plus fin et le plus léger de la société, ce modèle Air se veut plus puissant que jamais, offrant des performances dignes de l'édition photo / vidéo. Sans parler de l'accompagnement du logiciel dans la rédaction de vos œuvres, qu'il s'agisse de livres ou d'articles. Il est aussi bien moins cher que son successeur de 2022, et possède une belle autonomie. Une aubaine pour les globe-trotters.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab)

(Image credit: HP)

4. HP Spectre x360 Une alternative brillante Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 11e génération Carte graphique : Intel Iris Xe Graphics RAM: 8 Go - 16 Go Écran: WUXGA+ (1920 x 1280) IPS tactile de 13,5 pouces - OLED tactile de 13,5 pouces 3K2K (3000 x 2000) Stockage: 512 Go - 2 To specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un écran plus grand, un design compact + Performances rapides Pourquoi attendre - La gamme Spectre x360 est plus chère maintenant

Tout le monde prend le train en marche du 14 pouces, y compris la gamme phare de HP, le Spectre x360. L'ancien modèle de 13 pouces s'est toujours assuré une place dans les guides des meilleurs ordinateurs portables, il n'est donc pas surprenant que le 14 pouces suive ses traces. Ce nouveau modèle présente le même design attrayant, taillé dans la pierre, et les mêmes prouesses, si ce n'est un peu plus grâce aux puces Tiger Lake qui le propulsent. Seulement, il est doté d'un écran plus grand et donc, d'une surface d'écran plus généreuse. C'est l'outil idéal pour les auteurs, les journalistes et les blogueurs qui ont besoin de s'étendre, qu'il s'agisse d'écrire leur prochain article, de faire des recherches ou de vérifier des faits. Passez au modèle à écran tactile OLED, qui est équipé d'un écran 3K2K, et votre consommation de médias s'avèrera encore plus immersive grâce à la qualité visuelle époustouflante de sa dalle.

(Image credit: Asus)

5. Asus Chromebook Flip Un Chromebook exigeant mais abordable Caractéristiques techniques Processeur: Intel Pentium 4405Y - Intel Core m3-6Y30 Carte graphique: Intel HD Graphics 515 Écran: 12,5 pouces, FHD (1 920 x 1 080) rétroéclairage LED antireflet Stockage: eMMC 32Go - 64 Go specifications Processor AMD Ryzen 5, Intel Core i5 Screen Size 14-inch - 15.6-inch Storage Type Mémoires Flash, SSD Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Mode tablette élégant + Clavier tactile Pourquoi attendre - Pas de support Android prêt à l'emploi - Haut-parleurs de qualité médiocre

Avant que Google ne déploie le Pixelbook, et nous montre exactement ce que les meilleurs Chromebooks devraient être, l'Asus Chromebook Flip constituait un ordinateur portable léger et inspirant. Avec un processeur Intel Core complet et un écran Full HD, l'Asus Chromebook Flip a certainement changé la donne. De nos jours, dans l'ombre du Google Pixelbook, le Asus Chromebook Flip reste le meilleur Chromebook pour vous, si vous recherchez les fonctionnalités clés du Pixelbook, mais ne pouvez pas vous permettre son prix élevé. Si vous avez un budget serré, c'est l'un des meilleurs ordinateurs portables Asus à considérer.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus Chromebook Flip (opens in new tab)

(Image credit: Dell)

6. Dell XPS 15 Toujours une référence dans le domaine Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i9 de 11e génération Carte graphique: Intel UHD Graphics - Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: 8 Go - 64 Go Écran: 15,6 pouces FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge - 15,6 pouces OLED 3,5K (3456 x 2160) InfinityEdge tactile Stockage: SSD 256 Go - 8 To Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Processeur rapide + Excellent clavier et trackpad Pourquoi attendre - Les RTX 3050/3050 Ti sont décevantes

Le Dell XPS 15 offre un grand saut générationnel avec l'insertion des RTX 3050 ou RTX 3050Ti, mais aussi de l'écran OLED 3,5K dans ses spécifications. Sans oublier, une capacité de stockage pouvant atteindre jusqu'à 8To. Dell vise vraiment un statut de niveau professionnel ici, pour concurrencer les MacBooks récents d'Apple alimentées par les puces M1 et M2. Ce modèle, même sa configuration OLED, demeure vif et peut vous permettre de faire face aux charges de travail créatives les plus courantes. Bien que les performances des cartes graphiques RTX 3050/3050Ti s'avèrent un peu décevantes, il s'agit toujours d'un formidable compagnon pour les créateurs de contenu qui recherchent un PC avec lequel ils peuvent voyager. Optez pour la version OLED, et vous obtiendrez également une expérience visuelle époustouflante.

Lire notre test complet : Dell XPS 15 OLED (2021)

(Image credit: Asus)

7. Asus VivoBook S15 (S532F) Fin, léger et performant Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 10e génération Carte graphique: Intel UHD 620 RAM: 8 Go - 16 Go Écran: NanoEdge 15,6" rétroéclairé par LED, Full HD (1920 x 1080) 16:9 Stockage: SSD 256 Go - 1 To specifications Processor AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 16Go RAM Storage Size 256Go - 512Go Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Écran lumineux et coloré de 15,6 pouces + Ne pèse que 1,8 kg + Puissant processeur i7 Pourquoi attendre - Autonomie très moyenne - Résolution 1080p

Si la taille de l'écran est importante et que vous en avez besoin sans avoir à vous encombrer d'un ordinateur portable lourd, alors le VivoBook S15 (S532F) d'Asus est tout ce dont vous avez besoin. Cet ordinateur portable ne pèse que 1,8 kg - c'est plus léger que le MacBook Pro 16 pouces. Si vous avez besoin de puissance, il est équipé de processeurs Intel Core de 10e génération et d'une carte graphique Intel UHD 620. De plus, son écran de 15,6 pouces est lumineux et éclatant, répondant à tous vos besoins de divertissement après le travail. Et le mieux, c'est qu'il ne vous coûtera pas une fortune. Il y a quelques compromis que vous devez accepter ici : l'écran propose une définition 1080p et l'autonomie reste moyenne. Mais, dans l'ensemble, c'est un impératif.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus VivoBook S15 (opens in new tab)

(Image credit: Acer / Amazon)

8. Acer Swift 3 Le meilleur ordinateur portable économique Caractéristiques techniques Processeur: Jusqu'à Intel Core i7-8565U Carte graphique: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 ou AMD Radeon Vega 8 RAM: 4 Go - 8 Go Écran: IPS ComfyView de 14 pouces FHD (1 920 x 1 080) - Full HD (1920 x 1 080) de 15,6 pouces Stockage: Disque dur 128 Go - 1 To specifications RAM 4Go RAM - 8Go RAM Storage Size 128Go - 1TB Screen Size 13.3-inch - 14-inch Read more ▼ Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Clavier et trackpad superbes + Excellentes performances + Prix très raisonnable Pourquoi attendre - Design terne

Au-delà de l'extérieur modeste de l'Acer Swift 3, vous trouverez un excellent ordinateur portable qui offre une grande puissance pour le travail et l'étude. Le Swift 3 (à ne pas confondre avec le Switch 3, un autre ordinateur portable d'Acer) est un ordinateur portable bon marché ; cependant, ce châssis simple est entièrement en aluminium et contient des composants robustes.

En termes de performances, il se rapproche étonnamment du Surface Laptop de Microsoft, bien plus cher. Son écran a une définition un peu plus faible, mais les deux sont étonnamment similaires, à l'exception du prix.

Cet ordinateur portable est également incroyable à utiliser, avec son trackpad spacieux et son clavier rétroéclairé qui offre une expérience de frappe confortable avec une course décente. Si vous avez l'intention d'écrire beaucoup, que ce soit en voyage ou au bureau, cet ordinateur est l'un des meilleurs ordinateurs portables pour l'écriture.

Lire notre test complet : Acer Swift 3

9. Acer Chromebook R11 Un Chromebook étonnant à un prix décent Caractéristiques techniques Processeur: Intel Celeron N3150 1,6 GHz - Intel Celeron N3160 1,6 GHz Carte graphique: Intel HD Graphics - Intel HD Graphics 400 RAM: 2 Go - 4 Go Écran: tactile IPS HD de 11,6 pouces (1 366 x 768) Stockage: 32 Go specifications Processor Intel Celeron Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Très polyvalent + Très bon marché + Bonne autonomie Pourquoi attendre - Trackpad difficile à manipuler

L'Acer Chromebook R11 est probablement le meilleur ordinateur portable bon marché du moment, et c'est un excellent ordinateur portable pour les rédacteurs. Comme le Chromebook Flip d'Acer, mentionné plus haut sur cette page, cet ordinateur portable fonctionne sous Chrome OS, ce qui permet de se débarrasser de tous les frais généraux qu'entraîne Windows. Par conséquent, il est capable de fonctionner rapidement avec des composants moins puissants, ce qui se traduit par un prix très bas ! Son écran tactile est décent, bien qu'il ne soit qu'en HD, et il peut se retourner pour devenir une tablette également. De plus, il fonctionnera pratiquement toute la journée grâce à l'excellente autonomie de sa batterie. Si vous recherchez un ordinateur portable performant mais très bon marché, que vous pouvez sortir et commencer à écrire, celui-ci est votre meilleur choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Chromebook R11 (opens in new tab)

(Image credit: Microsoft)

10. Microsoft Surface Pro 8 La renaissance de la Surface Pro Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 11e génération Carte graphique : Intel Xe Graphics RAM: 4 Go - 16 Go Écran: PixelSense Flow de 13 pouces (2880 x 1920) Stockage: SSD amovible de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To specifications Processor Intel Core i5, Intel Core i7 Storage Type SSD Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Microsoft FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + De nombreuses mises à jour et nouvelles fonctionnalités + Processeurs plus rapides Pourquoi attendre - Plus cher - Plus de port USB Type-A

La ligne Surface Pro a lutté pendant quelques années maintenant en raison de son design vieillissant et du refus de Microsoft de lui donner une révision appropriée et nécessaire. Heureusement, la Surface Pro 8 a changé tout cela. Microsoft a finalement pris le design vieillissant et l'a complètement modernisé avec un nouveau look magnifique, un écran plus grand et, enfin, Thunderbolt 4. Elle est également livrée avec le nouveau système d'exploitation Windows 11 préinstallé et l'une des meilleures webcams que nous ayons utilisées sur un ordinateur portable. Malheureusement, elle n'est pas exempt de défauts : l'autonomie, par exemple, n'est que de 6 heures, ce qui est décevant. Cependant, ceux qui ont attendu quelques années pour mettre à niveau leur Surface Pro ne trouveront pas cela rédhibitoire.