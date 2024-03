Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : le meilleur ordinateur portable du monde s'est encore amélioré

L'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) offre de meilleures performances, un design légèrement modifié pour éviter que les traces de doigts ne gâchent l'apparence, et un prix d'entrée inférieur à celui du modèle précédent. Il s'agit facilement du meilleur ordinateur portable que l'on puisse acheter pour la plupart des gens, même si nous recommandons d'augmenter la mémoire et l'espace de stockage lors de la commande. Cela le rend plus cher, mais bien plus résistant à l'avenir.

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Revue en deux minutes

Apple a officiellement lancé le MacBook Air 13 pouces (M3), en même temps qu'une version 15 pouces. Pendant que vous êtes ici, vous voudrez également consulter notre analyse approfondie du Apple MacBook Air 15 pouces (M3). Alors, cela valait-il l'attente ?

L'annonce d'Apple est arrivée de manière inattendue – aucun événement n'a été organisé pour annoncer le lancement, seulement un communiqué de presse envoyé aux médias – mais cela n'était pas entièrement surprenant.

En plus de toutes ces rumeurs concernant les nouveaux MacBook Air, lorsque Apple a lancé sa puce M3 l'année dernière, l'entreprise a également introduit de nouveaux MacBook Pros alimentés par la M3 et un nouvel iMac. Le fait que ce soit le premier lancement de la série M sans inclure un MacBook Air n'est pas passé inaperçu – et beaucoup d'entre nous ont supposé (ou espéré) qu'un Air alimenté par la M3 ferait son apparition à un moment donné. Heureusement, l'attente n'a pas été longue.

À partir de 1 299 €, le dernier modèle de MacBook Air aborde directement l'une des principales critiques concernant la version M2 précédente : le prix élevé de départ. Le MacBook Air M2, lancé en 2022, affichait un prix de base nettement plus élevé (1 599 €), et bien qu'il soit resté le meilleur ordinateur portable disponible en raison de son design et de ses performances, il n'offrait pas une aussi bonne valeur que le modèle MacBook Air M1, qui avait été lancé à 1 199 €.

Ainsi, le MacBook Air 13 pouces (M3) représente une proposition bien plus intéressante en termes de valeur, et dans un monde où le prix de tout semble augmenter, il est formidable de voir Apple inverser cette tendance et sortir un ordinateur portable moins cher que son prédécesseur. Avec le lancement de la version M3, Apple a officiellement baissé le prix du modèle M2 à 1 199 €, et a cessé de vendre la version M1 (elle est toujours disponible pour le moment chez des revendeurs tiers, et son prix devrait encore baisser).

(Image credit: Future)

Bien que le prix du modèle de base M3 soit une agréable surprise, ce qui est moins surprenant – et moins agréable – est le fait que ce modèle dispose des mêmes 8 Go de mémoire unifiée et de seulement 256 Go d'espace de stockage SSD que son prédécesseur. En 2024, ces spécifications ne sont vraiment pas à la hauteur – surtout pour un ordinateur portable qui démarre à plus de 1 000 €.

La configuration qui nous a été envoyée par Apple comprend le double de mémoire et de stockage, soit 16 Go et 512 Go, ainsi qu'une légère augmentation des cœurs GPU dans la puce M3 par rapport au modèle de base, et c'est une offre bien plus complète qui ne se sentira pas dépassée après un an ou deux. Cependant, ce modèle est nettement plus cher, à 1 759 €. Mis à part le passage à la puce M3, le nouveau MacBook Air 13 pouces conserve essentiellement le même design que la version M2, ce qui n'est pas une mauvaise chose, car ce modèle reste l'un des ordinateurs portables fins et légers les plus séduisants du marché. La préférence va beaucoup au MacBook Air 13 pouces par rapport au modèle 15 pouces, car le plus petit appareil est beaucoup plus facile à transporter. Le fait que la batterie ait duré plus de 14 heures sur une seule charge dans nos tests d'autonomie montre à nouveau à quel point le MacBook Air 13 pouces est bon pour les personnes qui souhaitent un ordinateur portable compact qu'ils peuvent utiliser presque partout.

En termes de performances, le MacBook Air 13 pouces (M3) fait un excellent travail pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur le web et le visionnage d'émissions de télévision, tout en affichant des performances impressionnantes lorsqu'il est utilisé pour la création de contenu. Des applications telles qu'Adobe Photoshop et Ableton Live 11 ont été utilisées, et même quelques jeux ont été joués, et le MacBook Air 13 pouces (M3) s'est montré rapide et fiable en tout temps. Même en mettant cet ordinateur portable à l'épreuve en essayant une gamme d'applications (souvent en même temps), le MacBook Air 13 pouces (M3) n'a jamais gelé ou planté. Le modèle M3 conserve le design sans ventilateur de ses prédécesseurs, il est donc essentiellement silencieux lorsqu'il est utilisé.

Bien que le MacBook Air 13 pouces (M3) ne soit pas une réimagination radicale comme l'était le modèle M2, il n'en avait pas besoin. Il s'agit d'une sortie assurée d'une entreprise au sommet de son art, offrant des performances améliorées pour un prix inférieur, ce qui signifie qu'il est facile de recommander le MacBook Air 13 pouces (M3) comme le meilleur ordinateur portable que vous pouvez acheter actuellement.

(Image credit: Future)

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : prix et disponibilité

À partir de 1 299 €

Prix de lancement inférieur à celui du modèle M2

Le modèle M2 est désormais le MacBook le moins cher vendu par Apple.

Le MacBook Air 13 pouces (M3) a été annoncé le 4 mars 2024, avec des précommandes sur le magasin en ligne d'Apple ouvertes le même jour, et le nouvel MacBook disponible dans les magasins physiques à partir du 8 mars. Notre guide sur où acheter le MacBook Air M3 présente toutes les dernières offres et disponibilités.

Le modèle de base coûte 1 299 €, et est équipé d'une puce M3 avec un CPU à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD. Il s'agit de la même puce M3 que celle trouvée dans le modèle de base de l'iMac 24 pouces (M3), qui démarre à 1 599 €. C'est un grand bond en termes de prix pour le PC tout-en-un.

Vous pouvez également obtenir le MacBook Air 13 pouces (M3) avec un CPU à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD. Ce modèle est également livré avec un adaptateur d'alimentation USB-C dual de 35W plus puissant (l'adaptateur du modèle de base se limite à 30W), et coûte 1 529 €. Enfin, vous pouvez obtenir un MacBook Air 13 pouces (M3) préconfiguré avec la même puce M3 et d'autres spécifications, mais avec 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD pour 1 759 €. C'est le modèle que nous sommes en train d'évaluer ici.

Comme avec les modèles précédents, vous pouvez configurer davantage le nouveau MacBook Air avec jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, 2 To de stockage SSD et un adaptateur d'alimentation USB-C de 70W. Ce modèle entièrement maximisé coûte 2 679 €.

Dans une rare bonne nouvelle, le MacBook Air M3 a été lancé à un prix inférieur pour le modèle de base que le MacBook Air M2. Lorsque ce MacBook Air a été dévoilé en 2022, le modèle de base était au prix de 1 599 €. Depuis lors, il a bénéficié d'une réduction officielle de 400 €, mais l'une des rares critiques que nous avions concernant le MacBook Air M2 (qui est allé directement au sommet de notre liste des meilleurs ordinateurs portables) était ce prix élevé. C'est formidable de voir Apple rectifier quelque peu cela avec le modèle M3, et bien qu'il reste un ordinateur portable coûteux, il représente maintenant une meilleure valeur – ce qui est une considération importante de nos jours.

Apple continuera également à vendre le MacBook Air 13 pouces avec M2, baissant le prix à un prix très attrayant de 1 199 €. Cela répète le mouvement réalisé lors du lancement du MacBook Air M2, car il a continué à vendre le modèle M1 à un prix inférieur.

C'est bon de voir Apple faire cela à nouveau, car le modèle M2 reste un excellent ordinateur portable, surtout à ce nouveau prix plus bas. Malheureusement, cela signifie que le modèle M1 n'est plus vendu par Apple. Cependant, nous voyons déjà ce modèle proposé à un prix encore plus bas chez d'autres revendeurs cherchant à écouler leur stock avant l'arrivée des nouveaux MacBook Airs.

Ainsi, si vous cherchez le MacBook vendu par Apple le moins cher pour entrer dans l'écosystème Apple, le MacBook Air M2 est celui à choisir, mais le modèle M3 représente une très bonne affaire – et c'est maintenant le Mac alimenté par M3 le moins cher sur le marché (jusqu'à ce qu'un Mac mini alimenté par M3 arrive à un moment donné, ce qui est probable).

Score du prix : 4,5/5

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Caractéristiques

L'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) est proposé en trois options préconfigurées, et vous pouvez configurer la quantité de mémoire et l'espace de stockage avant l'achat. C'est ce qu'il faut faire pour correspondre aux configurations maximale et minimale ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13 pouces (M3) : Configuration de base MacBook Air 13 pouces (M3) : Configuration du test MacBook Air 13 pouces (M3) : Configuration maximale Prix 1 299 € 1 759 € 2 679 € CPU Apple M3 (8 cœurs) Apple M3 (8 cœurs) Apple M3 (8 cœurs) Graphisme GPU intégré à 8 cœurs GPU intégré à 10 cœurs GPU intégré à 10 cœurs RAM Mémoire unifiée de 8 Go Mémoire unifiée de 16 Go Mémoire unifiée de 24 Go Affichage Écran Liquid Retina de 13,6 pouces, 2560 x 1664 (luminosité soutenue de 500 nits, large gamme de couleurs P3, technologie True Tone) Écran Liquid Retina de 13,6 pouces, 2560 x 1664 (luminosité soutenue de 500 nits, large gamme de couleurs P3, technologie True Tone) Écran Liquid Retina de 13,6 pouces, 2560 x 1664 (luminosité soutenue de 500 nits, large gamme de couleurs P3, technologie True Tone) Stockage SSD de 256 Go SSD de 512 Go SSD de 2 To Ports 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 Sans-fil Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Appareils Photo Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Poids 1.24kg 1.24kg 1.24kg Dimensions 304 x 215 x 11.3mm 304 x 215 x 11.3mm 304 x 215 x 11.3mm

Les spécifications du nouveau MacBook Air 13 pouces (M3) sont globalement conformes à ce que nous attendions. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, en 2024, la configuration de base avec seulement 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD semble de plus en plus obsolète, surtout pour le prix. Les 8 Go de mémoire étant partagés entre les tâches de calcul (essentiellement les tâches quotidiennes) et les graphismes, ils pourraient commencer à poser problème si vous exécutez plusieurs applications à la fois.

Le SSD de 256 Go se remplira aussi rapidement, surtout si vous envisagez d'acheter le nouveau MacBook Air 13 pouces (M3) pour des travaux créatifs, comme l'édition de photos ou de vidéos. Comme Apple l'a toujours fait, le MacBook Air est aussi difficile à ouvrir que possible, de sorte que vous ne pourrez pas mettre à niveau la mémoire ou le stockage ultérieurement. Si l'on ajoute que le modèle de base est équipé d'un GPU intégré plus faible dans sa puce M3 (huit cœurs contre un GPU à 10 cœurs dans les autres modèles), nous recommandons de dépenser un peu plus pour obtenir la configuration que nous avons testée, car le GPU plus puissant, la mémoire de 16 Go et le disque SSD de 512 Go la rendent beaucoup plus résistante à l'avenir.

(Image credit: Future)

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Design

Pas de refonte majeure

La couleur Minuit a été améliorée pour réduire les empreintes digitales

Plus de matériaux recyclés que jamais

Le design du Apple MacBook Air 13 pouces (M3) ne révolutionne rien – mais cela n'était pas vraiment nécessaire. Bien que le MacBook Air M1 ait été apprécié, son design commençait à se sentir daté, et lorsque le MacBook M2 est arrivé sur le marché en 2022, il a apporté un redesign audacieux qui incluait un écran meilleur et plus grand, des bordures plus fines autour de l'écran et un look beaucoup plus moderne. Nous avons adoré ce redesign, donc le fait que le MacBook Air M3 reste à peu près identique ne nous dérange pas.

Cela reste un ordinateur portable incroyablement fin et léger. L'écran LED de 13,6 pouces semble lumineux et vibrant, et la résolution native de 2560 x 1664 offre 224 pixels par pouce, conduisant à une image agréablement nette et détaillée. Comme avec la génération précédente de MacBook Airs, le MacBook Air 15 pouces (M3), qui a été lancé aux côtés du modèle 13 pouces, est livré avec un écran plus grand, mais aussi une résolution plus élevée, ce qui signifie que le nombre de pixels par pouce est très similaire à celui du modèle 13 pouces.

En gros, vous ne perdrez pas en qualité d'image quel que soit le modèle de MacBook Air que vous choisissez. Pour de nombreuses personnes, le modèle 13 pouces sera beaucoup plus pratique car il est plus léger et plus petit, tout en étant toujours très puissant. Le clavier est une fois de plus confortable à utiliser, avec une quantité surprenante de déplacement des touches pour un appareil aussi fin. Cela signifie que taper sur le clavier du MacBook Air est tactile et réactif. Il est équipé d'un bouton Touch ID qui allume le MacBook et peut vous connecter rapidement en utilisant simplement votre empreinte digitale. Le pavé tactile sous le clavier est spacieux et fonctionne bien - tout comme avec le modèle précédent.

(Image credit: Future)

En ce qui concerne les ports, le MacBook Air M3 conserve la même sélection que le modèle précédent, avec deux ports Thunderbolt 3/USB 4 qui offrent des transferts de données jusqu'à 40 Go/s, un port MagSafe 3 pour la charge et une prise casque de 3,5 mm.

Les ports MagSafe 3 et Thunderbolt sont tous situés du même côté (à gauche), ce qui peut être un peu compliqué si vous les utilisez tous en même temps, et cela signifie également que vous n'avez pas le choix du côté de l'ordinateur portable où brancher le chargeur (vous pouvez également utiliser des chargeurs USB-C d'autres fabricants pour recharger la batterie si vous vous retrouvez sans connecteur MagSafe).

Aucun des nouveaux modèles de MacBook Air ne prend en charge Thunderbolt 4, qui reste exclusif (dans l'espace Mac) aux Mac équipés de puces M3 Pro et M3 Max.

(Image credit: Future)

Le passage à M3 permet également au nouveau MacBook Air 13 pouces de prendre en charge deux écrans externes à la fois, l'un avec une résolution allant jusqu'à 6K et 60Hz, et l'autre avec jusqu'à 5K de résolution. Le modèle M2 précédent ne pouvait gérer qu'un seul moniteur externe 6K.

Il y a cependant une assez grande mise en garde à cela : vous ne pouvez exécuter deux moniteurs externes que lorsque l'écran du MacBook Air est fermé. Ouvrir le couvercle éteint l'un des écrans – donc ne pensez pas que cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de travailler sur trois écrans simultanément. Pour les travailleurs de bureau qui utilisent généralement leur ordinateur portable dans un dock avec le couvercle fermé, cela peut ne pas être un problème, mais c'est une implémentation curieusement peu élégante. Fait intéressant, le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M3 a été lancé sans cette fonctionnalité, mais Apple l'activera dans une future mise à jour logicielle.

Dans l'ensemble, le MacBook Air 13 pouces (M3) est un autre ordinateur portable fin et léger attrayant d'Apple, et bien qu'il ressemble presque identique au modèle précédent, il se sent toujours comme un appareil élégant et moderne.

Nous écrivons 'presque identique' car il y a une petite différence avec le nouveau MacBook Air. Le modèle qui vient dans la couleur Minuit (essentiellement, un bleu très foncé) bénéficie maintenant d'un "scellement d'anodisation révolutionnaire pour réduire les empreintes digitales." Cela semble être une réponse aux critiques du modèle précédent dans la même couleur en raison de la facilité avec laquelle les empreintes digitales, les rayures et autres marques apparaissaient (et restaient) sur le corps.

Bien que le MacBook Air 13 pouces qu'Apple nous a envoyé pour l'évaluation soit dans la couleur Lumière d'étoile (quatre couleurs sont disponibles – Minuit, Lumière d'étoile, Gris sidéral et Argent), nous avons également pu mettre la main sur un MacBook Air 13 pouces en Minuit pendant quelques minutes au siège d'Apple à Londres, et d'après ce que nous avons pu voir, la nouvelle finition Minuit semble en effet plus résistante aux empreintes digitales.

Apple est également désireux de souligner le fait que le nouveau MacBook Air est son premier produit à être fabriqué avec 50% de matériaux recyclés. Le corps utilise de l'aluminium recyclé à 100%, et la carte logique principale utilise du cuivre recyclé à 100%. Bien que nous aimerions voir Apple être plus flexible en ce qui concerne la possibilité pour ses clients de réparer ou d'upgrader ses produits, avoir une entreprise qui utilise davantage de matériaux recyclés est toujours bienvenu.

Note de design : 4,5/5

(Image credit: Future)

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Performance

La puce M3 apporte des gains décents

Ce MacBook permet de jouer à des jeux vidéo

L'IA au centre de toutes les attentions

Benchmarks Voici les performances du MacBook Air 13 pouces (M3) dans notre série de tests de référence : Geekbench 6.2.2 Monocœur : 3 148 ; multicœur : 11 893 Cinebench 2024 Monocœur : 141 ; multicœur : 615 Autonomie de la batterie (test vidéo TechRadar) : 14 heures et 19 minutes

Le changement majeur pour le nouveau MacBook Air 13 pouces est l'inclusion de la puce M3, le dernier morceau de silicium d'Apple, qui a fait ses débuts à la fin de l'année dernière aux côtés de nouveaux MacBook Pros. Contrairement aux MacBook Pros de l'année dernière, le MacBook Air 13 pouces ne vient qu'avec la puce M3, pas les versions M3 Pro ou M3 Max plus puissantes. Cependant, le MacBook Air est un appareil beaucoup plus grand public, il est donc peu probable que les gens l'utilisent pour des tâches créatives intensives.

Le Apple MacBook Air 13 pouces vient avec deux versions de la puce M3 : un modèle de base avec un GPU à 8 cœurs, et une puce légèrement plus puissante avec un GPU à 10 cœurs. Les deux versions comportent un CPU à 8 cœurs avec quatre cœurs à hautes performances et quatre cœurs à efficacité énergétique, entre lesquels le MacBook Air bascule en fonction du type de tâches que vous effectuez. Cela lui permet d'atteindre un bon équilibre entre performance et autonomie de la batterie.

Le Apple MacBook Air 13 pouces (M3) peut être configuré avec jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage SSD, et l'échantillon de revue que l'entreprise nous a envoyé pour tester vient avec le M3 à 10 cœurs, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Donc, si vous optez pour le modèle de base moins cher du MacBook Air 13 pouces, les performances pourraient ne pas tout à fait correspondre à ce que nous avons vécu, bien que nous serions surpris s'il y avait une énorme différence.

Cependant, nous recommanderons d'opter pour un MacBook Air avec plus de mémoire et de stockage si possible. En 2024, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD semblent un peu faible pour un ordinateur portable, avec le SSD en particulier susceptible de se remplir rapidement si vous installez beaucoup d'applications et stockez beaucoup de photos et de vidéos. Dès la sortie de sa boîte, le MacBook Air que nous avons testé avait 30 Go d'espace déjà utilisés par macOS et les applications pré-installées, et bien que cela ne soit pas un problème avec le modèle 512 Go, cela peut être plus préoccupant avec le modèle 256 Go.

Dans l'utilisation quotidienne, le Apple MacBook Air 13 pouces (M3) se comporte brillamment. macOS Sonoma semble rapide et réactif, et il y a maintenant une large bibliothèque d'applications qui ont été construites nativement pour la série M de puces d'Apple, ce qui signifie qu'elles peuvent tirer pleinement parti du dernier matériel d'Apple.

Nous avons utilisé une variété d'applications, y compris Safari, Garage Band, et Apple TV, et le MacBook Air 13 pouces (M3) a suivi sans effort. Même lorsque nous utilisions des applications plus exigeantes telles qu'Adobe Photoshop, le MacBook Air a très bien fonctionné. Pour la grande majorité des utilisateurs, le MacBook Air 13 pouces avec la puce M3 sera largement assez puissant.

L'une des meilleures choses à propos de l'efficacité des puces M-series d'Apple est qu'elles produisent moins de chaleur, et grâce à la conception thermique d'Apple des MacBook Airs modernes, cela signifie que le Apple MacBook Air 13 pouces (M3) est complètement sans ventilateur. Donc, même lorsqu'il travaille dur, vous n'obtenez pas de bruit de ventilateur en arrière-plan.

C'est impressionnant, et un changement très agréable par rapport à de nombreux ordinateurs portables Windows, qui lancent souvent leurs ventilateurs à la moindre occasion. C'est également incroyablement utile si vous utilisez le MacBook Air pour enregistrer de l'audio, car cela signifie que les microphones intégrés (ou tout micro externe que vous branchez) ne capteront pas de bruit de fond de l'ordinateur portable.

(Image credit: Future)

En parlant des microphones intégrés, le nouveau MacBook Air 13 pouces vient avec un array de trois micros pour aider avec la clarté et minimiser la captation du bruit ambiant, et la caméra FaceTime HD est à nouveau 1080p. Dans un monde où de nombreux ordinateurs portables à cette gamme de prix viennent encore avec des webcams intégrées 720p, c'est bon de voir Apple inclure une caméra de haute qualité pour les appels vidéo et les réunions qui sont devenus une caractéristique régulière du travail et des interactions sociales depuis la pandémie.

Selon Apple, la puce M3 contribue également à améliorer la qualité vidéo et audio, et bien que nous n'ayons pas pu voir de différence de qualité par rapport au MacBook Air M2, qui a la même webcam et le même array de micros, les résultats sont néanmoins nets et clairs.

Le MacBook Air M3 bénéficie également d'une mise à niveau de son Wi-Fi, car il prend en charge le Wi-Fi 6E (le modèle précédent a le Wi-Fi 6). Cela offre des vitesses plus rapides et des connexions plus fiables sur de plus grandes distances, et pendant notre temps avec le MacBook Air 13 pouces (M3), nous avons trouvé sa connexion sans fil excellente.

Le MacBook Air 13 pouces (M3) se débrouille également assez bien pour jouer à des jeux modernes, même certains plutôt intensifs graphiquement. nous avons joué à quelques titres, y compris un jeu de simulation de course rapide, et bien qu'il ne va jamais défier les meilleurs ordinateurs portables de jeu là-bas, jouer sur un MacBook Air fin et léger est possible – quelque chose qui jusqu'à récemment ne semblait pas comme une perspective réaliste. Et, bien que vous ne puissiez pas augmenter les paramètres visuels au maximum, les jeux que nous avons essayés avaient l'air très agréables sur l'écran vibrant de 13,6 pouces. En tant que joueur PC, c'est aussi une vraie nouveauté de jouer à des jeux sur un ordinateur portable sans ventilateur – habituellement, les ordinateurs portables de jeu sont de grandes bêtes encombrantes, avec des ventilateurs bruyants qui gardent les composants puissants au frais, mais qui peuvent également être distrayants. Ce n'est pas le cas avec le MacBook Air.

Lorsqu'Apple a annoncé le nouveau MacBook Air 13 pouces (M3), beaucoup de gens ont noté que l'entreprise a fait beaucoup de bruit autour de ses capacités IA. L'intelligence artificielle, surtout en ce qui concerne la génération de contenu, est un sujet brûlant en ce moment, avec beaucoup des concurrents d'Apple, surtout Microsoft et Google, se lançant à fond dans la technologie. Vous allez certainement entendre beaucoup parler d'ordinateurs portables IA cette année – et il semblait presque qu'Apple était à la traîne.

Ainsi, l'accent mis par Apple sur la performance IA du MacBook Air 13 pouces (M3) a été une agréable surprise – surtout que les puces M-series ont en fait été en avance sur le jeu pour l'IA grâce à l'Apple Neural Engine, qui a été inclus depuis la puce M1 originale, et qui, même à l'époque, était présenté comme pouvant aider avec les tâches d'apprentissage automatique. Alors qu'Intel, le rival de fabrication de puces d'Apple, vient juste de sortir de nouveaux processeurs avec des NPU (Unités de Traitement Neurales) dédiées aux tâches IA, nous avons maintenant eu trois générations de silicium Apple qui ont cette capacité – et Apple en fait maintenant, compréhensiblement, un grand cas.

Le M3 vient avec un Neural Engine à 16 cœurs amélioré, qu'Apple affirme être "plus rapide et plus efficace" que les versions précédentes, faisant de ce MacBook Air, selon les mots d'Apple, "le meilleur ordinateur portable grand public pour l'IA." Bien qu'il soit difficile de confirmer cela, surtout jusqu'à ce que d'autres ordinateurs portables avec des puces axées sur l'IA sortent, nous avons vu comment le MacBook Air 13 pouces (M3) s'est débrouillé avec l'IA basée sur le cloud sous la forme de Microsoft Copilot – qui est inclus dans la version Mac de Microsoft Office et dépend d'une connexion internet – ainsi que l'IA sur appareil dans des applications telles que Pixelmator Pro et Photoshop. La performance sur appareil était particulièrement impressionnante, car tout est géré par la puce M3 – donc vous pouvez être hors ligne et toujours utiliser des outils IA pour automatiser des tâches répétitives telles que l'affûtage des photos, ou générer du contenu comme du texte basé sur une simple invite.

L'écran et les haut-parleurs ne sont pas les meilleurs que vous allez obtenir dans un MacBook – les MacBook Pros bien plus chers offrent la technologie mini LED pour un contraste et une vivacité époustouflants, ainsi que des fonctionnalités ProMotion qui offrent des taux de rafraîchissement plus rapides pour un défilement fluide et rapide.

Le nouveau MacBook Air 15 pouces vient également avec de meilleurs haut-parleurs – vous obtenez six haut-parleurs avec des woofers dans le modèle plus grand, ce qui offre des sons plus riches et plus profonds.

Le MacBook Air 13 pouces (M3) se contente de quatre haut-parleurs, ce qui est encore beaucoup pour un ordinateur portable fin et léger, et bien que ce modèle ne dispose pas de la technologie haut de gamme d'Apple, il fait toujours un très bon travail lorsque vous regardez ou écoutez des médias, ou travaillez sur des projets. Le son est fort et clair – certainement loin des haut-parleurs souvent métalliques dans la plupart des ordinateurs portables. L'écran est également lumineux et net, et comme d'habitude vient avec le soutien de la gamme de couleurs P3 pour aider à assurer que les couleurs sont précises. Cela signifie que le MacBook Air 13 pouces (M3) reste une alternative convaincante et abordable au MacBook Pro pour les créateurs de contenu.

Score de performance : 4,5/5

(Image credit: Future)

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Autonomie de la batterie

Durée de vie de plus de 14 heures

Chargement rapide

L'autonomie de la batterie des MacBooks alimentés par silicium Apple a toujours impressionné, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous les recommandons avec tant d'enthousiastme. Le MacBook Air 13 pouces (M3) continue sur cette lancée – bien que la puce M3 apporte des augmentations de performance, elle reste vraiment efficace, donc la batterie ne semble pas se vider de manière significativement plus rapide.

Apple affirme que le MacBook Air 13 pouces (M3) est bon pour jusqu'à 18 heures de Apple TV et jusqu'à 15 heures de navigation internet sans fil – c'est la même durée de vie théorique de la batterie qu'Apple cite pour le MacBook Air 15 pouces (M3). Bien que le modèle 15 pouces soit équipé d'une batterie de 66,5 watt-heures plus grande, par rapport à la batterie de 52,6 watt-heures du 13 pouces, la raison de cette parité est probablement due au fait que l'écran de 15,6 pouces consomme plus d'énergie.

Dans notre test d'autonomie de la batterie, où nous jouons une vidéo 1080p en boucle jusqu'à ce que la batterie meure, le Apple MacBook Air 13 pouces (M3) a géré 14 heures et 19 minutes. C'est une baisse par rapport aux 16 heures et 6 minutes que la version M2 a gérées dans le même test, et peut être une preuve que les gains de performance de la puce M3 sont venus au détriment de l'efficacité. Cependant, la baisse n'est pas énorme, et plus de 14 heures est toujours très impressionnant – vous devriez passer une journée complète de travail ou d'école sur une seule charge, bien que plus les tâches que vous effectuez sont intensives, plus la batterie se videra rapidement. Impressionnant, même lors de jeux, le MacBook Air 13 pouces (M3) a duré des heures, alors que généralement les jeux vident la batterie extrêmement rapidement.

Une autre chose que nous apprécions vraiment à propos du MacBook Air 13 pouces (M3) est que même lorsqu'il est débranché, il n'y a aucun impact sur les performances. D'autres ordinateurs portables réduisent généralement les performances lorsqu'ils sont sur batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie, mais le MacBook Air 13 pouces (M3) ne semble pas le faire – du moins pas de manière perceptible. Cela, combiné à la longue durée de vie de la batterie, fait du MacBook Air 13 pouces (M3) un ordinateur portable brillant pour les personnes qui veulent un appareil pour travailler lorsqu'elles sont en déplacement. Utilisant le chargeur inclus, le MacBook Air 13 pouces (M3) s'est chargé à plus de 50% en moins d'une heure. Comme avec d'autres MacBooks, le nouveau MacBook Air 13 pouces fait également un excellent travail de conservation de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé, donc vous pouvez le laisser pendant plusieurs jours, l'ouvrir et vous aurez toujours de la batterie. Pour le prouver – et comme une touche agréable aussi – le MacBook Air 13 pouces (M3) vient entièrement chargé dans la boîte, donc vous pouvez le configurer et commencer à l'utiliser tout de suite.

Score de la batterie : 4,5/5

Faut-il acheter le Apple MacBook Air 13 pouces (M3) ?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 13 pouces (M3) Attributs Notes Scores Prix Le MacBook Air 13 pouces (M3) offre un très bon rapport qualité-prix avec un nouveau prix de départ plus bas. 4.5/5 Design Il n'y a pas de nouveau design, mais pourquoi changer quelque chose qui n'est pas décevant ? 4.5/5 Performance La puce M3 s'avère être une excellente amélioration par rapport à la puce M2, même si elle n'est pas particulièrement révolutionnaire. 4.5/5 Autonomie de la batterie Une seule charge vous permet de tenir toute une journée de travail. 5/5

Achetez-le si...

Vous recherchez le meilleur ordinateur portable du monde

Apple a récidivé en proposant un incroyable ordinateur portable qui n'est pas hors de prix et qui est capable d'accomplir presque toutes les tâches que vous lui confiez.

Vous voulez un ordinateur portable pour travailler en voyage

Le format 13 pouces est idéal pour emporter cet ordinateur portable avec vous, et la longue durée de vie de la batterie vous sera également utile.

Vous n'avez pas besoin d'une puissance extrême

Le MacBook Air 13 pouces (M3) offre d'excellentes performances. Si vous n'avez pas besoin d'un MacBook Pro pour des tâches créatives lourdes, l'Air est une excellente alternative.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un grand écran

L'écran de 13,6 pouces fait du MacBook Air un excellent appareil portable, mais certains préfèreront le modèle de 15 pouces pour travailler.

Vous voulez le Mac le moins cher

Le MacBook Air M2, dont le prix a été revu à la baisse, et le Mac mini offrent tous deux un coût d'entrée moins élevé si vous souhaitez un Mac moderne.

Test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) : Considérez également

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15 pouces M3 (2024) Dell XPS 13 Plus Prix 1 599 € 999,35 € CPU Apple M3 (8 cœurs) Intel Core i7-1280P (14 cœurs) Graphisme GPU intégré à 10 cœurs Intel Iris Xe RAM Mémoire unifiée de 8 Go 16Go LPDDR5 Affichage Écran Liquid Retina de 15,3 pouces, 2880 x 1864, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3 13,4 pouces, 3 456 x 2 160, 60 Hz, OLED, tactile, antireflet, 400 nit Stockage SSD de 256Go 512Go Ports 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Sans-fil Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Appareils photo Webcam FaceTime HD 1080p 720p, 30 FPS HD Poids 1.51kg 1.26kg Dimensions 340 x 212 x 15.6mm 29.54 x 19.91 x 1.52 cm

Si notre test du Apple MacBook Air 13 pouces (M3) vous fait envisager d'autres options, voici deux ordinateurs portables à considérer...

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) Vous aimez le look du MacBook Air 13 pouces avec M3 mais vous voulez un écran plus grand ? Bonne nouvelle ! Le MacBook Air 15 pouces a été lancé en même temps que lui, avec des caractéristiques et un design identiques, mais avec un écran de 15,6 pouces. Découvrez notre <a href="https://global.techradar.com/fr-fr/computing/macbooks/test-de-apple-macbook-air-15-pouces-m3" data-link-merchant="global.techradar.com"">test du MacBook Air 15 pouces (M3)

Dell XPS 13 Plus Son design fin et léger, son superbe écran OLED, son excellente qualité sonore et son clavier confortable en font un ordinateur portable Windows 11 haut de gamme qui, à certains égards, rivalise avec le MacBook Air. Cependant, il a tendance à surchauffer et la barre tactile est un sujet de discorde. Lire notre <a href="https://global.techradar.com/fr-fr/computing/laptops/test-du-dell-xps-13-plus-2023-un-pc-portable-vraiment-a-part-dans-la-famille-xps" data-link-merchant="global.techradar.com"">test du Dell XPS 13 Plus

(Image credit: Future)

Nous avons utilisé le MacBook Air 15 pouces (M3) d'Apple pendant la majeure partie de la semaine

Il a servi d'ordinateur portable pour notre travail quotidien

Plusieurs applications et jeux ont été exécutés pendant toute la durée de l'utilisation

Le MacBook Air 13 pouces (M3) a été annoncé le lundi 4 mars, et dès le mardi, nous étions au siège d'Apple à Londres pour tester le nouvel ordinateur portable. Nous avons reçu les modèles 13 pouces et 15 pouces pour en faire l'évaluation complète, et nous avons principalement utilisé le modèle 13 pouces pendant le reste de la semaine.

Le MacBook Air 13 pouces (M3) a été utilisé pour diverses tâches, dont la rédaction d'une partie de cet article, tout en testant diverses applications, notamment Adobe Photoshop et Ableton Live 11. Nous avons également regardé quelques films et émissions de télévision, et joué à quelques jeux.

Premier examen en mars 2024