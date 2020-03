Pourquoi faut-il passer à la norme Wi-Fi 6 ?

Depuis l'annonce de la mise en place d’une nouvelle norme Wi-Fi 802.11ax, les entreprises bouillent d’impatience à l’idée de profiter de vitesses de connexion plus rapides et de bien d'autres avantages.

Plus communément appelée « Wi-Fi 6 », cette mise à niveau seule est une étape nécessaire et positive. Des pics de vitesse, jusqu’à 40% supérieures aux standards précédents, ont été enregistrés. De quoi accélérer également le développement de nombreuses activités sur de nouveaux territoires.

About the author Patrick Hirscher, responsable développement du marché EMEA des communications sans fil chez Zyxel.

Améliorer la mobilité

La gestion des appareils mobiles, les logiciels exécutables à distance et le travail flexible ont connu un essor considérable, parallèlement à celui de l'IdO et du BYOD. Des solutions de centralisation sur lesquelles les entreprises - en particulier les PME - ont souvent dû avancer avec prudence. Jusqu’à présent.

Les salariés vont-ils dorénavant être aussi performants à la maison qu’au bureau ? En travaillant via leurs propres appareils ? C’est l’une des garanties du Wi-Fi 6. Générer plus de performances et donc de productivité, quel que soit la zone de travail (bureau, maison, coffee shop, transports…). En plus des vitesses de connexion, le Wi-Fi 6 préserve la durée de vie des batteries de vos smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles.

Des améliorations qui facilitent essentiellement la mobilité des salariés - une notion à ne pas négliger puisqu’elle s’avère l’un des points attractifs majeurs pour tout candidat à l’emploi. Avec le Wi-Fi 6, vous ne vous contenterez pas seulement de diversifier votre propre environnement de travail, mais vous vous distinguerez également auprès de recrues potentielles.

Sécuriser les relations commerciales

L'optimisation de votre réseau et des performances de vos systèmes internes sera également très attrayante pour vos partenaires commerciaux. Le déploiement de la nouvelle norme Wi-Fi crée un éventail impressionnant de possibilités pour vos abonnés, dont peuvent faire partie vos partenaires et vos clients. Le développement d'une nouvelle expérience Wi-Fi apportera efficacité, qualité et une sécurité sans précédent dans vos relations d’affaires. Avec un risque réduit, à condition d’investir dans les bons routeurs.

Réduire les OpEx

L'amélioration de la vitesse et de la qualité du réseau s'accompagne inévitablement d'une réduction des coûts de maintenance. À première vue, cela contribue à réduire l’absentéisme en augmentant la satisfaction du personnel, ainsi qu’à renforcer la confiance dans les activités de votre entreprise et dans les technologies utilisées par celle-ci.

En valeur réelle, les avantages sont encore plus tangibles. De nos jours, les dépenses d’exploitation sont intrinsèquement liées à la numérisation. Le stockage et la gestion des données en ligne, l'administration interne et externe, la recherche et le développement de connaissances en temps réel, le support client élargi via l’usage des réseaux sociaux et des applications de messagerie, sont désormais au cœur des priorités quotidiennes d'une entreprise. Leur succès et leur rapidité d’exécution sont dictés par la puissance du réseau.

Dans le cas d'un contrat global de mise à niveau vers la norme Wi-Fi 6, les entreprises compenseront plus efficacement ces dépenses, en plus de s’assurer de meilleurs rendements grâce aux avantages susmentionnés : une main-d'œuvre et une chaîne d'approvisionnement plus loyales et plus performantes, de même que des procédures administratives plus fluides.

Ne vous laissez pas distancer

A l’instar de la 5G dont l’impact devrait être imminent à l’année 2020, le Wi-Fi 6 deviendra bientôt la norme. Et elle attribuera un véritable avantage concurrentiel aux entreprises qui l’adopteront le plus tôt possible.

Si l'un de vos concurrents les plus proches vous devance en termes d'adoption et d'application, les quelques tours d’avance accordés par tous vos autres éléments différenciants pourraient vite changer de camp. Car en maîtrisant davantage leur administration, leur chaîne d'approvisionnement et leur ressources humaines, mais aussi en réduisant leurs coûts de maintenance, vos rivaux se concentreront sur l’essentiel : le renforcement de leur activité.

La première étape consiste donc à rester au moins en phase avec les nouveaux standards, et idéalement à devancer le marché sur leur prise en charge. Anticipez la vitesse qu'apportera le Wi-Fi 6, en accélérant vous-même le rythme.