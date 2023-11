iMac 24 pouces (M3) : toutes les dernières nouvelles et rumeurs

Les rumeurs étaient donc fondées : Apple a lancé un nouvel iMac 24 pouces (M3) lors de son événement d'octobre 2023.

Cet événement, intitulé "Scary Fast", a été l'occasion pour Apple d'annoncer sa nouvelle gamme de puces M3 (M3, M3 Pro et M3 Max), ainsi que le nouveau PC tout-en-un iMac et les nouveaux MacBook Pros.

Le nouvel iMac (M3) n'a pas été une surprise totale - dans la période précédant l'événement, nous avons d'abord entendu des rumeurs selon lesquelles un nouvel iMac n'arriverait pas en 2023, puis d'autres rumeurs ont suggéré qu'il pourrait être révélé le 30 ou le 31 octobre - et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques heures seulement avant l'événement, nous avons reçu une nouvelle fuite indiquant que nous verrions un nouvel iMac - ainsi qu'un trio de puces M3 et de nouveaux modèles de MacBook Pro - lors de l'événement "Scary Fast".

Malgré l'exactitude de ces fuites, il était bon de voir un nouvel iMac, car le précédent iMac de 24 pouces (M1) est sorti il y a deux ans, et il était donc temps de le renouveler.

Poursuivez donc votre lecture pour découvrir toutes les informations dont nous disposons à ce jour sur le nouvel iMac 24 pouces équipé d'un M3.

(Image credit: Apple)

iMac 24 pouces (M3) : Droit au but

Qu'est-ce que c'est ? La suite du modèle tout-en-un de 2021 alimenté par la puce d'Apple.

La suite du modèle tout-en-un de 2021 alimenté par la puce d'Apple. Quand est-il disponible ? Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre

Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre Quel est son prix ? À partir de 1 599 €

L'iMac 24 pouces (M3) a été mis en précommande dès son annonce, le 30 octobre 2023, et est disponible dans 27 pays à travers le monde.

Comme c'est souvent le cas lors des lancements d'Apple, les précommandes ont été lancées instantanément, mais les acheteurs devront attendre un peu plus d'une semaine, car le nouvel iMac sera expédié à partir du mardi 7 novembre.

À partir de cette date, vous pourrez vous rendre dans un Apple Store pour vous en procurer un, ou l'acheter auprès d'un détaillant autre qu'Apple, tel qu'Amazon.

(Image credit: Apple)

iMac 24 pouces (M3) : Prix

En plus de la date de lancement du 7 novembre, Apple a également révélé le prix de départ de certains modèles du nouvel iMac 24 pouces avec puce M3.

Le modèle de base, équipé d'une puce M3 avec GPU 8 cœurs, CPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire, SSD 256 Go, clavier Magi et souris Magic, est proposé à partir de 1 599,00 €.

Il s'agit d'une augmentation du prix de départ par rapport au modèle M1 précédent, qui a été lancé à 1 449,00 €. Cependant, la puce M3 semble être un grand pas en avant par rapport à la M1 (la gamme iMac n'a jamais eu de modèle M2), ce qui justifie raisonnablement cette dépense supplémentaire.

Apple a également révélé le prix d'un iMac équipé d'une puce M3 légèrement plus puissante avec un GPU à 10 cœurs (et le même CPU à 8 cœurs, 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go) pour 1 829,00 € (et 2 059,00 € pour le 512Go).

Comme pour l'iMac précédent, vous pourrez configurer ce modèle avec plus de mémoire et de stockage, mais attendez-vous à ce que le prix augmente également.

(Image credit: Apple)

iMac 24 pouces (M3) : Design et spécifications

En ce qui concerne le design, l'iMac 24 pouces (M3) conserve le même aspect que le modèle précédent. Ce n'est pas une mauvaise chose, car le modèle 2021 de l'iMac 24 pouces présentait une refonte radicale qui s'éloignait du look habituel de l'iMac, ajoutant une touche de couleur qui manquait aux Mac depuis un certain temps.

Comme le modèle précédent, l'iMac 24 pouces (M3) est disponible en sept couleurs : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent, avec des câbles tressés et des accessoires assortis.

L'écran de 24 pouces a une résolution Retina de 4,5K, prend en charge la large gamme de couleurs P3 et plus d'un milliard de couleurs, et offre une luminosité de 500 nits. Il est également équipé d'une caméra FaceTime 1080p et de microphones de qualité studio, ainsi que d'une configuration à six haut-parleurs pour un son spatial.

À l'intérieur du nouvel iMac, les choses ont été un peu plus remaniées, la puce M3 apportant plus de cœurs et prenant en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée (la puce M1 se limitait à 16 Go).

Selon Apple, la nouvelle puce signifie que la navigation sur le web dans Safari et l'utilisation d'applications de productivité peuvent être jusqu'à 30 fois plus rapides, et que les jeux (un thème étonnamment dominant lors de l'événement de lancement d'Apple) sont nettement améliorés, avec des taux de rafraîchissement jusqu'à 50 % plus rapides - toujours selon Apple. Nous ne manquerons pas de tester ces affirmations en profondeur lorsque nous mettrons la main sur le nouvel iMac pour notre évaluation complète.

La connectivité a également été améliorée, l'iMac 24 pouces (M3) prenant en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Sur certains modèles, vous pouvez également bénéficier de la prise en charge de Gigabit Ethernet (mais pas sur le modèle de base).

Si le M3 est à la hauteur des attentes, notamment en matière de jeux, nous pourrions avoir entre les mains un produit très intéressant.