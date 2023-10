L'événement Mac "Scary Fast" d'Apple pourrait être un cauchemar pour la PS5 et la Xbox

Apple organise un événement "Scary Fast" le lundi 30 octobre, au cours duquel on s'attend à ce que la société présente de nouveaux iMacs et MacBooks - mais une nouvelle rumeur suggère que l'événement pourrait être beaucoup plus ambitieux, et qu'il s'agirait en fait d'une présentation de la nouvelle puce M3 axée sur les jeux.

Il s'agirait d'un changement radical pour Apple, car en dehors des jeux mobiles sur ses iPhones et iPads, la société n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour la production de jeux vidéo rivalisant avec les consoles.

Toutefois, comme le rapporte MacRumors, quelques indices laissent penser que nous pourrions voir lundi des produits Mac liés aux jeux assez intéressants.

Lors du récent lancement de l'iPhone 15 Pro, Apple a insisté sur le fait que la puce qu'il utilise, l'A17, est capable non seulement de faire tourner des jeux exigeants sur le plan graphique comme Resident Evil 4 Remake, mais aussi de prendre en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel. Il s'agit d'une méthode avancée utilisée pour produire des éclairages, des reflets et des ombres, et bon nombre des jeux les plus esthétiques sur PC et consoles de jeu utilisent cette technologie.

Apple ayant réussi à intégrer la prise en charge du ray tracing dans la puce mobile A17, il est très probable qu'elle le fasse également dans la puce M3, dont on parle pour les Mac et les MacBook. Les performances et la qualité de la puce M3 pourraient ainsi être considérablement améliorées par rapport à celles de la puce M2, ce qui pourrait transformer tout Mac ou MacBook équipé d'une puce M3 en un formidable PC ou ordinateur portable de gaming.

(Image credit: Capcom)

Qu'en est-il des jeux ?

L'un des principaux obstacles au développement des jeux sur Mac est le manque relatif de jeux disponibles sur la plateforme par rapport à Windows 11. Les développeurs de jeux ne se donnent pas la peine de proposer leurs jeux sur Mac parce que peu de joueurs achètent des Mac pour jouer, et peu de joueurs achètent des Mac parce que... il n'y a pas beaucoup de jeux.

Cela pourrait changer, puisque Tim Millet, vice-président d'Apple, a déclaré à IGN (selon MacRumors) que "les développeurs vont travailler avec nous" pour adapter les grands jeux présentés pour l'iPhone 15 Pro aux Mac fonctionnant avec l'architecture Apple (M1, M2 et, selon les rumeurs, M3).

Ces jeux étaient le Remake de Resident Evil 4 mentionné plus haut, ainsi que Death Stranding Director's Cut et Assassin's Creed Mirage - tous des jeux majeurs pour PC et consoles.

MacRumors souligne également que le géant du jeu Capcom a annoncé que Resident Evil Village arriverait sur l'iPhone 15 Pro et les iPads M1 le 30 octobre, soit à la même date que l'événement d'Apple.

Il est intéressant de noter qu'un autre grand acteur du secteur des jeux, Sony, prévoit également de lancer le streaming cloud pour les jeux de la PS5 le 30 octobre. Pour l'instant, Sony indique que les jeux PS5 ne peuvent être diffusés en streaming que via le cloud sur une console PS5 - mais c'est tout de même intriguant.

MacRumors souligne également que la date de l'événement Apple le mardi 31 octobre à 02:00 (France) est plutôt étrange, car ses événements ont généralement lieu plus tôt dans la journée afin que davantage de fuseaux horaires puissent être suivis. Cependant, en organisant l'événement à cette heure là, cela signifie qu'il a lieu pendant les heures de bureau japonaises, et qu'il pourrait y avoir une apparition d'un grand fabricant de jeux japonais (Capcom et Sony sont tous deux japonais, tout comme Kojima Productions, la société dirigée par l'icône des jeux vidéo Hideo Kojima, et qui a créé Death Stranding).

Encore une fois, cette hypothèse semble un peu tirée par les cheveux, mais elle est certainement très intéressante si on la combine aux autres rumeurs et indices liés aux jeux vidéo qui circulent.

(Image credit: Apple)

Apple prépare le terrain

Si l'événement Apple de lundi présente effectivement des Mac et des MacBook liés aux jeux, ce ne sera pas une surprise totale, car Apple a fait de plus en plus d'ouvertures à la communauté des joueurs au cours des derniers mois.

Son dernier système d'exploitation pour Mac, macOS Sonoma, est doté d'un mode Jeu qui augmente les performances lorsqu'il détecte que vous jouez à des jeux, et améliore également la compatibilité avec diverses manettes de jeu, notamment la manette Dualsense de Sony pour la PS5.

Apple a également mis l'accent sur son Game Porting Toolkit, conçu pour faciliter la compatibilité des jeux avec macOS.

Alors, Apple pourrait-elle présenter une console de jeu équipée d'une M3, capable de rivaliser avec la PS5 et la Xbox Series X ? Ou peut-être un MacBook qui pourrait être considéré comme l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu ?

Il est difficile d'en être convaincu, mais MacRumors a fait un excellent travail en rassemblant diverses allusions et rumeurs. Si Apple présente de nouvelles puces M3 et du matériel, il pourrait y avoir des annonces passionnantes pour les joueurs. Qui sait, peut-être que les jeux sur Mac ne sont plus une plaisanterie.