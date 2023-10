iMacs M3 à la fin octobre ? Apple nous invite à un événement " Scary Fast."

Apple a envoyé une invitation surprise à ce qui semble être la diffusion en direct d'un événement de lancement de produit, avec peu de détails en dehors des mots "Scary Fast." (rapide et effrayant).

L'invitation, qui est arrivée mardi, promet un événement en ligne le 31 octobre à 2 heures du matin (France). En dehors de cela, il n'y a pratiquement aucun détail, même si nous pouvons supposer qu'Apple diffusera l'événement depuis son siège en Californie. Nous pouvons néanmoins faire des suppositions quant à ce que nous verrons la veille d'Halloween.

L'invitation comporte un logo Apple emblématique qui, outre le fait qu'il soit essentiellement noir et rétroéclairé, rappelle la première ligne de produits d'Apple : le Mac. Naturellement, les mots "Scary fast" s'alignent sur cette notion. D'ailleurs, il y a un point à "Scary fast.", ce qui semble intentionnel, comme s'il s'agissait, du moins en ce qui concerne Apple, du dernier cri en matière de vitesse.

Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur l'introduction possible du M3 tant attendu. Ce composant d'Apple Silicon devrait alimenter un tout nouvel iMac (24 pouces), voire même de nouveaux Mac Mini, ainsi qu'un MacBook Air. Les MacBook Pros resteront probablement équipés de puces M2 Pro jusqu'à ce qu'Apple dévoile un éventuel M3 Pro lors de la WWDC 2024. Ming-Chi Kuo, observateur d'Apple et analyste respecté, pense toutefois que nous devrions nous attendre à un MacBook Pro M3, ce qui va à l'encontre de sa prédiction initiale d'une mise à jour du MacBook Pro glissant vers 2024.

Il existe d'ailleurs des preuves évidentes de la part d'Apple qu'il s'agit bien d'un Mac. Mark Gurman, de Bloomberg, a remarqué que le logo d'invitation sur la page de l'événement d'Apple se transforme en l'icône du Finder de macOS (voir ci-dessous).

Quant à ce que nous pouvons attendre de la puce M3, Apple est resté muet sur le sujet, mais la plupart des rumeurs et des observateurs de l'industrie indiquent un saut de performance générationnel plus important que ce que nous avons obtenu avec la puce M2. Il devrait s'agir d'une puce à processus 3nm, ce qui promet notamment une bien meilleure efficacité tout en continuant à fournir des performances de premier plan.

Bouh ! Quelque chose en plus pour Apple

Globalement, nous assisterons à une nouvelle présentation rapide de produits et d'innovations en ligne, qui mettra en avant le dernier Apple Silicon d'Apple et les systèmes, peut-être trois, qui le supporteront.

Il est peu probable que l'événement d'octobre d'Apple présente d'autres produits ou mises à jour. Peu de gens s'attendent à une mise à jour du contenu de l'Apple TV Plus ou à un nouveau matériel de streaming. Cependant, il y a une chance que les nombreuses rumeurs concernant l'iPad que nous avons entendues ces dernières semaines se concrétisent sous la forme d'un iPad Air géant (peut-être de 12.9 pouces) équipé de la nouvelle puce M3 attendue.

Quel que soit le lancement d'Apple le 30 octobre, TechRadar vous le présentera en direct. Préparez-vous donc à vous installer devant un téléviseur connecté à Apple TV, YouTube, votre meilleur iPhone ou votre meilleur iPad pour suivre tout ce qui se passe chez Apple. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire tout en travaillant sur votre costume d'Halloween. Peut-être que quelqu'un se déguisera en puce M3.