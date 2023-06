Si certains estiment qu'un MacBook Air 15 pouces va à l'encontre de la définition de la portabilité, il faut savoir qu'Apple a considérablement limité l'augmentation de la taille et du poids de son ordinateur. Beaucoup considéreront qu'il s'agit d'un compromis raisonnable pour l'espace supplémentaire de l'écran. Si les performances et l'autonomie de la batterie sont conformes à ce que nous connaissons avec l'Air 13 pouces, Apple pourrait bien avoir un nouveau gagnant entre les mains.

Comme prévu, Apple a annoncé un tout nouveau MacBook Air M2 15 pouces (2023) lors de la WWDC 2023. C'est la première fois que son ordinateur portable fin et léger est disponible avec un écran de 15 pouces.

Il succède au MacBook Air M2 (2022) de 13 pouces lancé lors de la WWDC de l'année dernière avec un tout nouveau design, une nouvelle puce M2 et un prix plus élevé que son prédécesseur.

Si vous aimez le MacBook Air parce qu'il est fin, léger et facilement transportable, une version plus grande peut vous inquiéter ; mais n'ayez crainte, car Apple a travaillé dur pour que le nouveau MacBook Air M2 15 pouces (2023) soit aussi compact que possible, malgré ses dimensions plus importantes. Au lieu des 1,25 kg du MacBook Air 13 pouces, le MacBook Air 15 pouces pèse 1,5 kg, soit 250 grammes de plus.

Nous étions présents à l'Apple Park lors de l'annonce du nouveau MacBook Air, et nous avons pu passer quelques minutes avec le nouvel appareil, alors lisez la suite pour découvrir nos premières impressions sur le MacBook Air (15 pouces, 2023), qui devient instantanément un candidat pour devenir l'un des meilleurs MacBooks et Macs.

Le MacBook Air (15 pouces, 2023) a été officiellement annoncé lors de la WWDC le 5 juin 2023. Il arrive aux côtés d'un nouveau Mac Pro équipé, enfin, de silicium Apple sous la forme du M2 Ultra, et d'un nouveau Mac Studio équipé du M2 Max.

Il est décliné en deux versions : la première avec un SSD de 256 Go démarre à partir de 1599 euros et la seconde avec un SSD de 512 Go à partir de 1829 euros.

MacBook Air (15 pouces, 2023) : design

Écran plus grand de 15 pouces

Conception générale identique à celle du modèle de l'année dernière

Le nouveau MacBook Pro 15 pouces d'Apple reprend le même design que le MacBook Air 13 pouces. Il s'agit d'une fine plaque d'aluminium recyclé de 11,5 mm. Les deux ports USB-C et les ports de charge MagSafe sont tous situés au même endroit. Même le clavier est d'une taille strictement identique.

Cependant, lorsque nous avons ouvert le nouvel ordinateur portable, nous avons découvert un grand écran Liquid Retina et un large espace autour du clavier, ainsi qu'un pavé tactile un peu plus grand.

L'écran de 2880x1864 points (500 nits de luminosité) donne l'impression d'un océan d'espace de travail. Bien que les performances basées sur le M2 ne soient probablement pas supérieures à celles du MacBook Air 13 pouces de classe M2, tout cet espace donne l'impression que l'on peut faire plus de choses.

Outre l'écran, qui présente toujours l'encoche de la caméra FaceTime 1080p, la seule autre différence au niveau des composants est que ce portable possède deux haut-parleurs de plus que le MacBook Air, plus petit. Les woofers supplémentaires peuvent produire plus de basses, mais nous n'avons pas pu le tester pendant le peu de temps que nous avions avec l'ordinateur portable.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, à côté du MacBook Air M2 de 13 pouces, il est sensiblement plus lourd.

Honnêtement, nous sommes partagés entre ce système et la mise à niveau vers l'écran plus grand de 15 pouces. Le poids supplémentaire en vaut-il la peine ? Pour certains, oui.

MacBook Air (15 pouces, 2023) : performances et spécifications

Les performances devraient être similaires à celles du modèle 13 pouces 2022

Comme nous n'avons passé que peu de temps avec le MacBook Air (15 pouces, 2023), nous n'avons pas pu le tester complètement pour voir comment il se comporte. Il faudra attendre notre test complet pour en savoir plus.

Comme il est basé sur le même matériel M2 que le MacBook Air de l'année dernière, vous pouvez vous attendre à des performances similaires, et c'est une bonne nouvelle, car le précédent MacBook Air (M2) de 13 pouces était suffisamment impressionnant pour décrocher la première place de notre liste des meilleurs ordinateurs portables.

Bien que nous ayons été incapables d'exécuter des programmes, nous avons vu le MacBook Air 15 pouces faire tourner plusieurs applications gourmandes en ressources à la fois, notamment iMovie, l'édition de vidéos 4K et le jeu Stray en avant-première.

L'un des points forts du MacBook Air de l'année dernière était l'autonomie de sa batterie, qui a tenu 16 heures lors de nos tests. Le châssis plus grand du MacBook Air (15 pouces, 2023) permet d'accueillir une batterie plus importante, mais comme elle alimente un écran plus grand, l'autonomie entre ce modèle et le MacBook Air 13 pouces est pratiquement la même : les deux ont une autonomie annoncée de 18 heures. Nous devrons attendre nos tests finaux pour voir si l'autonomie est bien celle annoncée ou si elle est inférieure.

En ce qui concerne la charge, le modèle de base sera livré avec un chargeur MagSafe USB-C double de 35 W, mais vous pouvez passer au chargeur rapide de 70 W pour 65€.

MacBook Air (15 pouces, 2023) : verdict anticipé

Si vous aimez les ordinateurs portables grands et fins, avec un grand écran, d'excellentes performances et potentiellement une très bonne autonomie, le nouveau MacBook Air 15 pouces d'Apple pourrait être l'ordinateur portable qu'il vous faut.

Nous ne l'avons pas encore testé, mais nous avons toutes les raisons de penser que les performances et l'autonomie du M2 seront équivalentes à celles de son petit homologue. Même le prix le place dans la gamme des petits ordinateurs portables. Les ordinateurs portables de 15 pouces ont tendance à se vendre très bien pour la rentrée scolaire et cet ordinateur portable pourrait se hisser au sommet de notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants.