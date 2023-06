MacBook Air M2 15 pouces (2023) : 5 choses à savoir sur la nouvelle star des portables Apple

La présentation du MacBook Air (2023) de 15 pouces a été sans aucun doute l'une des annonces les plus excitantes de la WWDC 2023, confirmant des mois de rumeurs provenant de sources réputées. C'est surtout la taille de l'écran qui séduit et offre une expérience complètement nouvelle pour les fans de MacBook.

Plusieurs informations importantes nous donnent une meilleure idée de ce que ce nouveau modèle a à nous offrir, les voici résumées.

1. Il utilise toujours la puce Apple M2

De nombreuses rumeurs distillées depuis de nombreux mois laissaient entendre que le nouveau MacBook Air utiliserait la puce M3, pourtant dès le mois d'avril les indiscrétions dont nous disposions confirmait que le MacBook Air dans son édition 2023 n'embarquerait pas la puce M3.

On en est sûr à présent, le modèle 15 pouces utilisera toujours la puce M2. Et le M2 dans sa version de base est une puce impressionnante, avec des vitesses incroyables qui permettent d'augmenter la productivité au travail et même de se révéler efficaces sur certains projets créatifs. Bien qu'il soit un peu décevant qu'une nouvelle version de l'Air ne puisse pas être livrée avec une puce M3, on s'en contentera au vu du prix raisonnable pour une machine de ce type.

2. Il est super fin et léger

L'un des principaux atouts du MacBook Air 15 pouces est que, selon Apple, il s'agit à la fois du "meilleur ordinateur portable 15 pouces au monde" et du "plus fin au monde". Bien qu'il faille généralement prendre ce genre d'affirmation avec des pincettes, les spécifications que nous connaissons au sujet de ce nouveau MacBook Air sont assez impressionnantes.

Il ne fait que 11,5 mm d'épaisseur, est doté d'un cadre ultrafin de 3,5 mm et ne pèse qu'un 1,51 kilo. Si l'on considère que le MacBook Air 2022 est un petit 13 pouces qui pèse 1,24 kilo et 11,3 mm d'épaisseur, ce sont des mesures incroyables pour un ordinateur portable avec deux pouces de surface d'écran en plus.

3. Il dispose d'une grande autonomie

Lors de l'événement WWDC, Apple a révélé que le prochain modèle de 15 pouces aurait une autonomie impressionnante : 18 heures (selon la façon dont vous l'utilisez). Bien entendu, il s'agit d'une affirmation d'Apple qui n'a pas encore été vérifiée par des tests.

Le MacBook Air 13 pouces de 2022 présentait une autonomie incroyable de 16 heures lorsque nous l'avons testé par nous-mêmes, nous nous attendons donc à ce que le nouveau modèle atteigne les mêmes 16 heures. Un peu moins que ce que prétend Apple, mais bien plus que la plupart des autres produits du marché.

4. Encore plus rapide que le MacBook Air Intel

Dans ce qui semble être un nouveau coup de gueule contre les MacBook Air fonctionnant avec la puce Intel, Apple a révélé que le MacBook Air 15 pouces sera 12 fois plus rapide que le dernier MacBook Air fonctionnant avec Intel. Bien qu'il s'agisse d'un chiffre remarquable, il n'est pas surprenant pour ceux qui connaissent déjà la supériorité des puces d'Apple par rapport à celles d'Intel.

Ses autres caractéristiques sont également très bonnes, avec un processeur à 8 cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité), un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. La puce M2 qui équipe cet ordinateur portable offre également une bande passante mémoire de 100 Go/s et prend en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée.

5. Le prix est abordable

L'une des principales craintes concernant le MacBook Air 15 pouces était qu'il soit proposé à un prix élevé, l'éloignant ainsi de son créneau d'ordinateur portable abordable dans lequel très peu de produits Apple ont tendance à se situer. Cependant, il semble qu'Apple connaisse suffisamment bien son public pour maintenir le prix relativement bas, puisque le modèle 15 pouces n'est que 300€ plus cher que le modèle 13 pouces qui fera son entrée le 13 juin, à partir de 1 599€.

C'est très probablement la raison pour laquelle cette nouvelle version du MacBook Air a été équipée de la puce M2, car toute mise à jour majeure de la puce - même les puces M2 Pro ou Max, sans parler de prochaine M3 - n'aurait pas seulement affaibli la série MacBook Pro, mais aurait également fait grimper le prix en flèche.

Bien entendu, nous testerons bientôt le MacBook Air 15 pouces pour voir s'il est à la hauteur des promesses d'Apple, alors restez à l'écoute pour notre test.