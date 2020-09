Meilleurs jeux Mac 2020 : à quels hits pouvez-vous jouer sur votre MacBook ?

Historiquement, lorsque vous achetiez un nouvel ordinateur avec l’intention de jouer dessus, vous éliminiez d’office l’offre Mac dont la configuration, aussi impressionnante soit-elle, n’était pas adaptée à cet usage. Toutefois, ces dernières années, les choses ont changé.

Avec des cartes graphiques de plus en plus puissantes à l'intérieur des Macs Apple, des GPU externes qui commencent à s’imposer, et le service Apple Arcade qui multiplie les jeux dédiés à l'écosystème Mac, nous connaissons, en 2020, un premier âge d’or du jeu vidéo sur Mac / MacBook.

En réalité, le choix est si vaste qu'il peut se révéler difficile de savoir par quel titre commencer. C'est là qu'intervient le dossier ci-dessous. Nous avons sélectionné les meilleurs jeux Mac auxquels vous pouvez jouer actuellement. Chacun d'entre eux est conçu pour vous offrir une expérience gaming mémorable et qui vous amènera à regarder Apple sous un œil nouveau.

1. Divinity: Original Sin 2

Largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, Divinity: Original Sin 2 mérite une place particulière auprès des gamers récemment passés sous MacOS (ou des propriétaires de Mac récemment convertis à la culture vidéoludique).

Quel que soit votre genre favori, votre niveau et le temps que vous souhaitez consacrer à vos sessions gaming, le second épisode de Divinity: Original Sin - vous n’êtes pas obligé d’avoir joué au premier volet mais nous le recommandons également - s'adapte à l’ensemble de vos choix et vous permet de jouer comme bon vous semble. Une totale liberté d’action, couplé à un monde détaillé, une narration extrêmement riche et des centaines d'heures de quêtes… pas de doute : le titre du studio belge Larian vous plaira par son esthétique, mais aussi sa profondeur et une vraie volonté de vous divertir. Mieux encore : vous avez la possibilité de lancer vos parties en co-op avec un écran splitté pour convertir d’autres Mac-addicts.

2. Stardew Valley

Vous avez toujours voulu jouer aux Sims ou vous en élevez toute une batterie depuis au moins une décennie ? Conduire un tracteur dans Farming Simulator vous apaise ? Vous devriez très rapidement devenir accro à Stardew Valley. Ce jeu de simulation agricole vous plonge dans un mini-monde où vos interactions sociales comptent autant que la gestion et l’expansion de vos récoltes.

Le succès de Stardew Valley, titre multi-récompensé depuis 2016, c’est sa liberté de mouvement totale. La carte est modeste mais vous avez le choix de vous contenter d’activités redondantes comme la pêche à la ligne, la cueillette ou l’élaboration de recettes de cuisine, d’étendre votre empire en vous mariant et en fondant une dynastie, ou de partir à l’aventure en réalisant des quêtes secondaires façon RPG.

S’ennuyer est la seule activité impossible dans Stardew Valley, tant les personnages et les histoires qui l’occupent sont d’une richesse incroyable.

3. Sid Meier’s Civilization VI

On ne présente plus la série Civilization qui a vu grandir plusieurs générations de joueurs depuis bientôt 30 ans. Avec Civilization VI, le plus célèbre des jeux de stratégie au tour par tour a su se mettre au goût du jour. En septembre 2019, il a ajouté ainsi un mode Battle Royale (Red Death) permettant à 12 joueurs de s’affronter dans des décors apocalyptiques. A l’instar de Fortnite ou de PUBG, seul le dernier « survivant » (ici le joueur qui a conservé au moins une unité civile) ressort victorieux et récompensé.

Mais Civilization VI, c’est aussi un système de jeu 4X traditionnel où vous avez pour objectif de construire puis d’étendre votre empire sur la carte, tout en écrasant vos ennemis. Aux commandes d’un campement lilliputien, vous progressez pour devenir la première puissance mondiale. Ce en fonction de vos choix militaires, technologiques, culturels mais aussi - c’est la grande nouveauté - environnementaux. Civilization VI compte à ce jour deux extensions immanquables : Civilization VI: Rise and Fall et Civilization VI: Gathering Storm.

4. Life is Strange

Depuis sa sortie en 2015, Life is Strange a donné naissance à une préquelle, une extension et une suite. Pourtant, rien ne vaut l'opus original qui a apporté une réelle fraîcheur dans la grande famille des jeux d’aventure. Vous incarnez Max, une adolescente qui se découvre le pouvoir de remonter le temps et de modifier l'avenir. Au fil du récit, vous allez devoir prendre des décisions déchirantes liées à vos nouvelles capacités. Celles-ci auront des conséquences potentiellement imprévues pour vous et votre entourage.

Life is Strange se construit comme une véritable série TV avec un découpage en épisodes, des cliffhangers qui vous presseront de lancer le prochain chapitre. Mais surtout une mise en scène époustouflante, tout comme la bande son – l’une des plus riches associées aux œuvres vidéoludiques de ces dix dernières années. La rejouabilité de cette production est fort appréciable et vous permettra de vivre différentes histoires (et émotions) au cours du même jeu.

5. Portal 2

Si vous êtes porté sur les jeux de réflexion, vous devez connaître Portal 2 de réputation. Le titre de Valve (à qui l’on doit la franchise Half-Life et la plateforme Steam) a acquis un statut de quasi-légende. Et pour cause.

Portal 2 est truffé d’énigmes qui peuvent vous paraître complexes, il n’en est rien. Celles-ci vous réclament d’adopter un autre schéma logique et d’utiliser votre imagination pour avancer. Si la difficulté de certains niveaux peut parfois vous faire hurler de frustration, il vous est toujours possible de compter sur l’humour omniprésent du jeu - et une histoire bien ficelée - pour n’abandonner aucune partie en cours de route.

Qui plus est, Portal 2 n’est pas très long - comptez une dizaine d’heures maximum pour le terminer. Et vous apprécierez de faire appel à un ami en mode co-op pour boucler certains puzzles bien trop créatifs. Une marque de fabrique qui en fait un jeu Mac typique.

6. Subnautica

Subnautica vous voit échoué sur une planète mystérieuse - ou plutôt, sous son océan apparemment sans fin. Pour survivre, vous devez explorer les profondeurs menaçantes de votre nouvel environnement et récupérer le peu de ressources dont vous disposez. Quoi de plus classique comme gameplay ? Cependant, la tâche ne sera pas si facile. L'oxygène viendra à manquer, des créatures monstrueuses s’aventurent dans les parages et feront de votre exploration un véritable cauchemar.

Peu de jeux combinent, avec autant de réussite, la beauté de l’environnement et la tension qu’il exerce. Subnautica est un jeu de survie qui vous tiendra en haleine, avec une volonté d’en explorer les moindres recoins - malgré les objets qui s’y terrent. Il n’est pas question ici de venir à bout de cette campagne solo (et vous serez bien solo jusqu’aux crédits de fin), mais de faire durer le plaisir aussi longtemps que possible. Vous pourriez même installer et réinstaller Subnautica à chaque changement d’ordinateur Apple, tant il envoûtera votre / vos écrans Retina.

7. This War of Mine

Les jeux de guerre vous mettent souvent dans la peau d'un barbare sanguinaire ou d’un sniper impitoyable qui fauche d'innombrables ennemis sans visage. L’histoire est généralement terne (si scénario il y a), adopter une stratégie n’est pas obligatoire, et l’intérêt majeur réside souvent dans la complaisance de profiter d’une carte graphique monstrueuse - pour vous éblouir les rétines entre deux balles sifflantes.

Ce n’est pas le cas de tous les jeux de guerre. This War of Mine, par exemple, ne pourrait être plus éloigné de cette description. Ici, la mécanique de jeu, antimilitariste à souhait, vous réclame de survivre à une guerre dévastatrice dans laquelle vous n'avez aucun pouvoir, aucun enjeu et peu d'espoir quant à votre avenir.

Vous devez aider un petit groupe de civils à échapper aux tireurs d'élite, à récupérer des vivres et passer d’une no-go zone à une autre jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit décrété. Ce n'est pas un jeu facile, mais c'est une expérience profonde qui vous laissera un impact durable.

8. The Witness

Il y a un point commun entre la majorité des meilleurs jeux Mac : ils reposent sur une direction artistique à couper le souffle. The Witness ne déroge pas à la règle. Mélange savamment dosé entre jeu d’exploration et puzzle-game, il nous projette sur une île à l’apparence magnifique. Le paradis sur Terre, si elle ne regorgeait pas de casse-têtes proliférant davantage que les mauvaises herbes. Vous vous tromperez plus que de raison, en tentant de les résoudre. Vous échouerez beaucoup. Mais c’est là que réside les épiphanies du jeu : lorsqu’après une nuit à tête reposée, la solution s’impose à vous.

Rien n’est insurmontable dans The Witness. Toutefois, ne cherchez pas à achever ce titre en quelques heures, voire quelques jours. De nombreuses coupures s’imposent, du calme et de la relaxation aussi. Pour ce faire, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures applications anti-stress et à passer sur l’un des neuf autres champions de ce classement.

9. Firewatch

Vous aimez les jeux lents et étourdissants ? Firewatch pourrait bien être votre nouvelle marotte. Ce puzzle-gamme (encore un !) pittoresque se déroule dans le parc national de Shoshone, dans l’Idaho, et vous met dans la peau d'un garde-forestier saisonnier quelque peu déprimé. Au-delà des départs de feu à guetter, notre personnage - prénommé Henry - devra se montrer plus fort que la solitude. Il pourra compter, pour cela, sur les interventions fréquentes de son superviseur, Delilah. La relation grandissante de notre tandem, par talkies-walkies interposés, se verra interrompue par un mystère qui deviendra de plus en plus épais.

Au fur et à mesure que vous explorez la forêt, le jeu prend en effet des tournures sombres, oppressantes et dramatiques. Il y a de quoi vous dépayser des heures durant, tant les décors et la trame de Firewatch rivalisent d’ingéniosité. Une expérience somptueuse pour tout joueur Mac.

10. Cuphead

Cuphead est un Objet Vidéoludique Non Identifié qui a le pouvoir de vous ramener expressément en enfance. Vous vous reverrez béat de contemplation devant les aventures de Popeye, Betty Boop mais aussi Mickey, Donald, Dingo et l’ensemble du bestiaire Disney. Avec son esthétique de dessin animé des années 30, et la bande-son jazz qui l’accompagne, Cuphead s’avère l’un des plus beaux jeux vidéo récents. C’est aussi l’un des plus difficiles, ce qui signifie durée de vie et de rejouabilité conséquente.

Ce shoot’em up moderne vous mettra face à des boss ingérables et comptant parmi les plus stressants de l’histoire du jeu vidéo. Il vous faudra faire preuve d’une adresse maximale et apprendre à maîtriser tous les mouvements spéciaux de vos personnages pour vous en sortir. Compliqué lorsque vos rétines sont hypnotisées par la direction artistique aux petits oignons. Par chance, Cuphead dispose d’un mode coopératif et se veut beaucoup plus drôle à deux.