Meilleurs smartphones Huawei 2022 : trouvez le modèle qu'il vous faut

Les meilleurs smartphones Huawei comptent parmi les photophones les plus exigeants du marché, tout en se montrant élégants et puissants pour bien d'autres usages. Ils s'accompagnent toutefois d'une faiblesse de taille.

En effet, après avoir été blacklisté par les Etats-Unis en 2019, les derniers smartphones Huawei ne peuvent plus exécuter les services mobiles de Google et ne disposent pas du Google Play Store. Par rapport à d'autres smartphones Android, cela les rend plus difficiles à commercialiser sur les marchés occidentaux.

Huawei a lancé son propre système d'exploitation, baptisé HarmonyOS, dans certaines régions, mais hélas cela ne remplace en rien la polyvalence de l'interface Google.



Pour autant, certaines éditions Huawei P et Huawei Mate demeurent des appareils mobiles hors pair - vous les trouverez tous ci-dessous. Ils répondent assurément à vos usages si vous étiez déjà fan de la marque avant 2019, et s'imposent même comme incontournables auprès des photographes amateurs.

Quel smartphone Huawei acheter en 2022 ?

1. Huawei P50 Pro Le meilleur photophone Huawei en circulation Caractéristiques techniques Poids : 195 g Système d'exploitation : HarmonyOS 2.0 Taille d'écran : 6,6 pouces Processeur : Snapdragon 888 RAM : 8 Go Stockage : 128/256/512 Go Batterie : 4 360 mAh Caméra : 50 Mpx + téléobjectif périscopique 64 Mpx + ultra grand angle 13 Mpx Caméra frontale : 13 Mpx Pourquoi l'acheter + Excellent appareil photo primaire + Agréable à manipuler + Chargement rapide avec et sans fil Pourquoi attendre - Pas de capacité 5G - Un ultra grand angle qui peut manquer de précision

Le Huawei P50 Pro est équipé d'un module photo arrière en forme de bosse assez intimidante. Celle-ci abrite quatre caméras Leica alimentées par l'IA. La caméra primaire large dispose d’un capteur de 50 Mpx, elle est associée à un téléobjectif périscopique de 64 Mpx avec zoom optique 3,5x, un ultra grand angle de 13 Mpx, ainsi qu’à un capteur monochrome de 40 Mpx.

Compte tenu de ce matériel, il n'est pas surprenant que le P50 Pro puisse prendre des images étonnantes. Nous avons rarement été déçus par ses prises de vues, surtout celles capturées en journée. Les photos sont sorties nettes, détaillées et avec une large gamme dynamique. Avec le P50 Pro, le traitement des images est tel que les couleurs, y compris les tons chair si importants, semblent plus vrais que nature. De plus, le mode IA dédié a été affiné afin d'apporter des ajustements plus subtils et plus ciblés plutôt que de simplement augmenter l'éclat.

La configuration photo du P50 Pro vous offre de nombreuses options de prise de vue. La possibilité d'obtenir une vue ultra-large d'une scène est toujours utile, tout comme le mode macro dédié aux images rapprochées. À l'avant, le P50 Pro est équipé d'une seule caméra selfie de 13 Mpx. Sa qualité est adéquate pour la plupart des situations et pour la publication de portraits individuels ou collectifs sur les réseaux sociaux - en grande partie grâce à son champ de vision plus large. Vous pouvez également profiter du mode nuit en cas de faible luminosité.

Lire notre test complet : Huawei P50 Pro

2. Huawei Mate 40 Pro Un écran exceptionnel, avec ou sans service Google Caractéristiques techniques Poids: 212 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,76 pouces Processeur: Kirin 9000 5G RAM: 8 Go Stockage: 256/512 Go Batterie: 4 400 mAh Caméra: 50 Mpx + 12 Mpx + 20 Mpx Caméra frontale: 13 Mpx Pourquoi l'acheter + Grande caméra + Excellente conception Pourquoi attendre - Applications limitées - Coûteux

Sans aucun doute l'une des meilleures configurations mobiles signées Huawei, le Mate 40 Pro souffre de l'absence d'applications du Google Play Store qui pourraient le transcender. Mais si vous voulez simplement capturer de superbes clichés et visionner un écran magnifique, c'est un modèle absolument indispensable.

Il s'adapte parfaitement à votre main grâce à son design incurvé qui procure une sensation d'utilisation tout à fait agréable, et il gère avec brio les tâches que vous lui confiez. Sur le plan photographique, ses prises de vue se révèlent fantastiques. D'autant qu'il dispose d'une gamme d'options et de filtres remarquables pour les améliorer encore.

3. Huawei P40 Pro Il mise tout sur son module photo et sa batterie Caractéristiques techniques Poids: 209 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,58 pouces Processeur: Kirin 990 RAM: 8 Go Stockage: 128/256/512 Go Batterie: 4 200 mAh Caméra: 50 Mpx + 40 Mpx + 12 Mpx + ToF Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Une autonomie phénoménale + Des appareils photo brillants Pourquoi attendre - Logiciel limité et frustrant

Le Huawei P40 Pro reste l'un des meilleurs photophones conçus par la marque, et se place en alternative aujourd'hui plus abordable - après la sortie du Huawei P50 Pro. Avec un incroyable module photo à quatre objectifs, une autonomie phénoménale grâce à sa batterie de 4 200 mAh, et un design élégant incluant du verre incurvé sur les quatre bords avant. Vous bénéficiez également de la puissance de la puce Kirin 990, ainsi que d'un superbe écran concédant un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz.

L'appareil photo du Huawei P40 Pro est devenu, depuis notre évaluation, une référence à égaler, si ce n’est à dépasser. Nous bénéficions de performances nettement améliorées dans les scénarii de faible luminosité, avec un mode « Point & Click » puissant qui vous permet d'obtenir de superbes photos chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

Lire notre test complet : Huawei P40 Pro

4. Huawei P40 Un photophone convenable à très bon prix Caractéristiques techniques Poids: 175 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,1 pouces Processeur: Kirin 990 5G RAM: 6/8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 3 800 mAh Caméra: 50 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Autonomie décente + Un grand nombre de capteurs Pourquoi attendre - Logiciel sévèrement limité - Pas de chargement sans fil

Si vous voulez profiter de la conception matérielle et des objectifs photo solides de la série P40, mais que vous êtes toujours préoccupé par le fait qu'ils ne prennent pas en charge les services Google Mobile, vous pouvez opter pour ce P40 ordinaire, car il est moins cher que les éditions Pro et Pro Plus.

Il n'y a pas de charge sans fil ou d'écran à haute fréquence de rafraîchissement, mais son design demeure l'un des plus ergonomiques et luxueux du marché - tandis que sa configuration à trois capteurs continue de prendre des photos et des vidéos étonnantes. La puce Kirin 990 est prête pour la 5G, et la durée de vie de la batterie se veut remarquable.

5. Huawei Mate 30 Pro Le Huawei P40 Pro à prix réduit Caractéristiques techniques Poids: 198 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,53 pouces Processeur: Kirin 990 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 4 500 mAh Caméra: 40 Mpx + 40 Mpx + 8 Mpx + ToF Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Superbe écran bord à bord + Excellente autonomie Pourquoi attendre - Pas de Play Store - La courbe de l'écran crée du vignettage

Le Huawei Mate 30 Pro a été l'une des premières victimes de l'embargo américain - il n'y a donc aucune application Google sur ce smartphone, et il n'y a pas d'accès au Google Play Store non plus.

Si vous parvenez à passer outre les restrictions logicielles, vous découvrirez une très bonne configuration matérielle, notamment un superbe écran bord à bord, une autonomie appréciable grâce à sa batterie de 4 500 mAh et un module photo à quatre objectifs, qui surpasse la plupart de ses concurrents dans les situations de faible luminosité.

Le Huawei Mate 30 Pro partage également la même puce que le Huawei P40 Pro, donc ses performances sont similaires, avec une étanchéité et un chargement sans fil que vous saurez apprécier.

6. Huawei P40 Pro Plus Pour les photographes recherchant un compact de secours Caractéristiques techniques Poids: 226 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,58 pouces Processeur: Kirin 990 5G RAM: 8 Go Stockage: 128/256/512 Go Batterie: 4 200 mAh Caméra: 50 Mpx + 40 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx + ToF Caméra frontale: 32 Mpx Pourquoi l'acheter + Une belle alternative aux appareils photo compacts + Belle puissance du zoom + Prise en charge de la 5G Pourquoi attendre - Très cher

Ce smartphone est tout aussi performant que le P40 Pro et va encore plus loin en proposant un module photo bien plus performant, ainsi que des capacités époustouflantes qui le placent devant de nombreux appareils photo compacts autonomes sur le marché.

Il peut prendre des photos stabilisées optiquement avec un zoom 10x, le rêve de tout photographe. Mais sans accès au Google Play Store et aux services de Google, son utilisation quotidienne se révèle considérablement entravée. Cela signifie que le téléphone ne sera pas compatible avec votre compte Gmail, qu'il ne fonctionnera pas avec des applications tierces comme Uber et qu'il ne pourra pas s'associer à une montre connectée Wear OS. S'il prend en charge la 5G et se montre endurant, le P40 Pro Plus reste difficile à vendre - surtout au prix demandé.

Bien que sa dénomination fait écho au P30, le Huawei P30 Lite n'a rien à voir avec le flagship en question - il s'agit cependant d'un bon appareil mobile de milieu de gamme, encore à ce jour.

Tout d'abord, il est beau, avec un design en verre caractéristique des meilleurs smartphones Huawei. Il possède également un écran de 6,15 pouces avec une résolution de 1080 x 2312 pixels et une densité d'environ 415 pixels par pouce.

De plus, il dispose du déverrouillage facial, d'une caméra arrière à triple lentille, d'un chipset octocœur et de 4/6 Go de RAM. Cependant, il s'agit d'une puce vieillissante et il n'est pas difficile de trouver mieux pour le même prix.

8. Huawei Mate Xs Le smartphone pliable de Huawei plait beaucoup Caractéristiques techniques Poids: 300 g Système d'exploitation: Android 10 Taille d'écran: 6,6 pouces (plié) / 8,0 pouces (déplié) Processeur: Kirin 990 RAM: 8 Go Stockage: 512 Go Batterie: 4 500 mAh Caméra: 40 Mpx + 16 Mpx + 8 Mpx + ToF Caméra frontale: N/A Pourquoi l'acheter + Un design pliable saisissant + Des performances de haut niveau Pourquoi attendre - Pas d'accès à Google Apps - Très cher

Le Huawei Mate Xs bénéficie sans doute du meilleur design de smartphone pliable que nous ayons vu jusqu'à présent. Il fonctionne efficacement à la fois comme un smartphone de 6,6 pouces et comme une tablette de 8,0 pouces, avec les spécifications indispensables pour remplir ces deux rôles. Dont une puce haut de gamme Kirin 990, 8 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh et un excellent appareil photo à quatre objectifs.

En dehors de son prix inévitablement élevé, la principale chose qui freine le Huawei Mate Xs est le même problème que celui des smartphones Huawei récents - l'absence des services Google Mobile. Ainsi, alors que le matériel est excellent, le logiciel reste désavantagé.