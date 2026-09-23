Les Honor Magic 8 Pro et 600 Pro ont les armes pour battre Apple — alors pourquoi ressemblent-ils autant aux iPhone ?

Honor n’est pas étranger à l’innovation dans le domaine des smartphones. La marque a clairement adopté les batteries silicium-carbone, des certifications de résistance élevées et s’est même essayée à des concepts particulièrement audacieux avec le Honor Robot Phone.

Le flagship Honor Magic 8 Pro et le Honor 600 Pro de milieu de gamme ont récemment été testés, et leurs seules fiches techniques impressionnent immédiatement : grandes batteries silicium-carbone avec recharge rapide, équipement photo ambitieux et certifications de résistance IP68/IP69K.

Les deux appareils tiennent également leurs promesses en pratique. Les exemplaires testés par l’auteur, équipés respectivement de batteries de 7 100 mAh et 7 000 mAh, ont dépassé deux jours d’autonomie en usage normal, soit davantage que tous les smartphones précédemment testés par celui-ci. Les versions commercialisées en France diffèrent cependant : la batterie du Magic 8 Pro européen est limitée à 6 270 mAh et celle du 600 Pro français atteint 6 400 mAh. Les appareils photo ont également impressionné, en particulier le téléobjectif 3,7x de 200 Mpx du Magic 8 Pro. Les deux téléphones offrent une sensation premium malgré leur dos en plastique et ont bien résisté à un test informel sous l’eau du robinet, même s’il ne s’agissait évidemment pas d’une véritable expérience contrôlée de résistance.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Les performances sont également solides grâce aux puces Qualcomm Snapdragon 8 Elite — Gen 5 pour le Magic 8 Pro et génération précédente pour le 600 Pro. Les deux smartphones ont géré sans difficulté le multitâche et les jeux exigeants.

Le positionnement tarifaire reste surtout très compétitif en France. Le Magic 8 Pro avec 512 Go de stockage est proposé officiellement à 1 099,90 €. Le Honor 600 Pro 512 Go possède pour sa part un prix conseillé de 999,90 €, mais Honor France l’affiche actuellement à 799,90 € sur sa boutique officielle.

Sur le papier, les deux téléphones ont donc largement de quoi convaincre. En pratique, leurs qualités sont éclipsées par la manière dont Honor emprunte à Apple, particulièrement avec MagicOS et le design du module photo du Honor 600 Pro.

Hommage ou réplique ?

Au premier regard, MagicOS semble chercher à reproduire l’expérience d’iOS sur Android. Le panneau des réglages rapides possède une disposition et un style visuel similaires au Centre de contrôle d’iOS. Les transitions du système, les animations lors de l’ouverture des applications et même le défilement rappellent fortement l’utilisation d’un iPhone.

MagicOS désactive également le tiroir d’applications Android par défaut et affiche toutes les applications sur plusieurs pages d’écran d’accueil, à la manière dont iOS organisait les applications avant l’arrivée de la Bibliothèque d’apps avec iOS 14. Le thème par défaut n’est certes pas une copie conforme d’iOS, mais certains détails comme l’horloge et les fonds d’écran paraîtront immédiatement familiers aux utilisateurs d’iPhone.

Même la configuration initiale utilise une animation manuscrite « Hello » qui rappelle celle d’Apple, avec la mention « MagicOS » placée au-dessus.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Les deux smartphones Honor disposent d’un « bouton IA » dans la partie inférieure droite, qui ressemble au bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone et se comporte de manière assez similaire. Il permet de lancer des fonctions d’IA, mais une double pression ouvre l’appareil photo. Une fois dans l’application photo, il sert de déclencheur et permet d’ajuster le zoom en faisant glisser le doigt. Le bouton reste utile, mais son comportement le plus distinctif est là encore emprunté à Apple.

Honor mérite néanmoins d’être crédité sur un point : selon le source, Magic Capsule est antérieur à la Dynamic Island d’Apple, avec un lancement remontant à 2019, soit trois ans avant l’arrivée de cette dernière sur l’iPhone 14 Pro. Toutes les fonctions similaires ne viennent donc pas nécessairement d’Apple. Le problème soulevé ici tient plutôt au fait que le langage de design global d’Honor renvoie régulièrement dans la même direction.

Le bloc photo du Honor 600 Pro rappelle lui aussi celui de l’iPhone 17 Pro, avec un large module rectangulaire et une disposition similaire des trois appareils photo. Même la finition orange du 600 Pro ressemble à une variation de l’Orange cosmique d’Apple. Des différences existent, mais elles ne suffisent pas vraiment à construire une identité visuelle clairement distincte.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Après des années passées sur Android et un passage récent à l’iPhone, l’auteur estime que ces ressemblances donnent moins l’impression d’un hommage que d’un manque de confiance. Honor a apporté suffisamment de modifications pour distinguer techniquement ces fonctions, mais pas suffisamment pour leur donner une identité propre réellement affirmée.

Les tests de TechRadar ont également relevé ces similitudes. Le test du Honor Magic 8 Pro souligne que son bouton IA fonctionne de manière proche de la Commande de l’appareil photo de l’iPhone, tandis que le test du Honor 600 Pro estime que son design est clairement influencé par celui de l’iPhone 17 Pro et que MagicOS reste particulièrement dépendant des choix effectués par Apple.

Que devrait faire Honor différemment ?

Ces critiques mises à part, les Honor Magic 8 Pro et 600 Pro restent d’excellents smartphones qui auraient parfaitement pu s’imposer comme des alternatives Android particulièrement convaincantes à des prix compétitifs. Leurs seules caractéristiques leur donnent un avantage crédible dans des domaines comme l’autonomie et la résistance, surtout à ces tarifs. Pourtant, les smartphones Honor finissent par donner une impression d’imitation, ce qui est dommage au regard de tout ce qu’ils ont à offrir.

Honor a pourtant déjà démontré sa capacité à innover. La marque a produit des concepts créatifs comme le pliable Honor V Purse et le Robot Phone évoqué plus haut, passés du stade de concept à une commercialisation complète, même si ces produits n’ont jusqu’ici été vendus qu’en Chine. Cette capacité rend les ressemblances actuelles d’autant plus frustrantes : Honor a déjà montré qu’il pouvait concevoir des appareils dotés d’une personnalité bien à eux.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Sur le plan logiciel, des marques comme Nothing ont montré qu’il était possible de proposer une interprétation beaucoup plus originale d’Android. Honor pourrait lui aussi emprunter une voie davantage personnelle.

La marque possède déjà tous les ingrédients nécessaires pour créer des alternatives réellement convaincantes : une autonomie exceptionnelle, des appareils photo ambitieux, une excellente résistance et des prix compétitifs. Il ne manque plus que la confiance nécessaire pour donner à ces smartphones une apparence et une expérience qui soient immédiatement identifiables comme celles de produits Honor. Tant que ce ne sera pas le cas, même son meilleur matériel restera éclipsé par la question de l’inspiration qui se cache derrière.