Ce rival du Galaxy Z Fold pourrait écraser Samsung sur trois points clés

Le Honor Magic V6 pourrait embarquer une batterie allant jusqu’à 7 150 mAh

Les versions mondiales pourraient se limiter à 6 850 mAh, mais cela resterait une capacité nettement supérieure à celle de la plupart des smartphones pliants

Il pourrait également proposer une charge jusqu’à 120 W, un chipset haut de gamme et 16 Go de RAM

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 figure parmi les meilleurs smartphones pliables du marché, mais il ne sera peut-être pas nécessaire d’attendre le Samsung Galaxy Z Fold 8 pour trouver encore mieux. Le Honor Magic V6 sera lancé le 1er mars, et une nouvelle fuite laisse entendre qu’il pourrait afficher des caractéristiques particulièrement impressionnantes.

La caractéristique phare concernerait sa batterie. D’après des captures d’interface partagées par le leaker chinois Experience more (via Phone Arena), elle pourrait atteindre 7 150 mAh. Ou, plus précisément, une version du téléphone disposerait d’une batterie de 7 150 mAh, tandis qu’une autre serait équipée d’un modèle de 6 850 mAh. Il est probable que la version à capacité inférieure corresponde à la variante mondiale.

Même dans ce cas, la capacité resterait supérieure à celle de n’importe quel smartphone pliant actuel. À titre d’exemple, le Samsung Galaxy Z Fold 7 se contente d’une batterie de 4 400 mAh.

(Image credit: Experience more / Weibo)

Plus puissant et plus rapide à recharger

Ce n’est pas le seul domaine dans lequel le Honor Magic V6 pourrait surpasser le pliant de Samsung. Cette fuite évoque également la présence d’un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus puissant ainsi qu’une charge de 80 W ou 120 W, selon la version commercialisée hors de Chine. Cela représenterait une nette progression par rapport aux 25 W du Galaxy Z Fold 7, soit une augmentation majeure dans tous les cas.

La fuite indique aussi que le Honor Magic V6 pourrait proposer jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, soit un niveau équivalent à celui du Galaxy Z Fold 7.

Même lors du lancement du Galaxy Z Fold 8, il semble peu probable que Samsung atteigne une telle capacité de batterie ou une telle puissance de charge, la marque adoptant généralement une approche prudente sur ces aspects. Si ces critères sont déterminants, le Honor Magic V6 pourrait donc constituer une alternative intéressante.

Bien entendu, aucune de ces caractéristiques n’a encore été confirmée. Toutefois, le lancement du Honor Magic V6 étant prévu le 6 mars, les spécifications officielles seront connues très prochainement.