Honor ne s’en cache même plus, son 600 Pro reprend les codes du haut de gamme et défie l’iPhone 17 Pro sur l’essentiel

Honor n’a jamais hésité à dévoiler ses inspirations en matière de design. Le module photo du Honor 200 Pro faisait référence à la Casa Milá de Barcelone, la « Star Wheel » du Magic 6 Pro aux horlogers de luxe comme Panerai, et la « peakline » du Porsche Design Magic 6 RSR à la Porsche Taycan. Il est probable que la marque chinoise se montre plus discrète concernant la muse de son dernier smartphone, le Honor 600 Pro.

Honor présente son nouveau milieu de gamme (qui succède au Honor 400 Pro hors de Chine) comme un rival du Samsung Galaxy S25 FE, mais le design du 600 Pro, clairement inspiré d’Apple, invite davantage à la comparaison avec l’iPhone 17 Pro.

On retrouve un module photo horizontal sur toute la largeur, un « design unibody sculpté avec précision » et une disposition identique des capteurs et objectifs à l’arrière. Le Honor 600 Pro est proposé en Noir, Blanc doré et Orange, un trio de couleurs étonnant qui semble familier.

Blague à part, ces similitudes sont très probablement intentionnelles de la part d’Honor, et la marque savait sans doute qu’elle s’exposait à quelques moqueries bon enfant lorsqu’elle a teasé la série 600 plus tôt ce mois-ci. Honor reste toutefois convaincue que le 600 Pro propose suffisamment d’éléments distinctifs pour être perçu comme autre chose qu’un simple imitateur. Et elle a raison.

Le Honor 600 Pro en Orange (Image credit: Honor)

« La série [600] a été conçue pour trouver un équilibre entre une esthétique premium familière et l’identité propre à Honor », a déclaré la marque à TechRadar. « Si elle s’inscrit dans les tendances actuelles du secteur vers des formes minimalistes et épurées, elle introduit également des éléments propres à Honor, tels que le procédé de sculpture à froid du châssis unibody, des bordures ultra-fines et des finitions matérielles soigneusement travaillées.

« Pour le Honor 600 Pro en particulier, le nouveau design du module photo répond à la fois à des considérations fonctionnelles et esthétiques — permettant une disposition plus équilibrée tout en prenant en charge le système photo amélioré, notamment l’objectif périscopique, et en créant un langage visuel plus épuré et plus moderne par rapport à la génération précédente. »

En justifiant le nouveau design du 600 Pro, Honor fait référence à deux des trois principaux arguments de vente de son dernier smartphone : des bordures d’écran extrêmement fines, un capteur principal de 200 Mpx et une imposante batterie de 7 000 mAh.

L'Honor 600 Pro est doté d'un écran presque sans bordure (Image credit: Future / Honor)

Côté écran, le 600 Pro est équipé d’une dalle AMOLED de 6,57 pouces (2728 x 1264) dont les bordures ne mesurent que 0,98 mm — les plus fines jamais vues sur un smartphone. À titre de comparaison, les bordures d’écran du Samsung Galaxy S26 Ultra et de l’iPhone 17 Pro mesurent respectivement 1,42 mm et 1,44 mm. Un smartphone avec des bordures inférieures à 1 mm reste rare, ce qui rend l’écran quasi sans bord du 600 Pro particulièrement impressionnant.

Le système photo arrière du 600 Pro comprend un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,9), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif périscopique de 50 Mpx (f/2,8) avec zoom optique 3,5x, une configuration polyvalente adaptée à différentes situations de prise de vue. Le tout est accompagné de nombreuses fonctionnalités d’IA, dont le moteur Honor AI Color Engine et le nouveau mode nuit SuperMoon 2.0.

(Image credit: Future)

Les smartphones Android chinois haut de gamme ont habitué le marché à proposer des batteries supérieures à celles des iPhone, Pixel et Samsung, et le Honor 600 Pro ne fait pas exception. Il embarque une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, nettement plus grande que la batterie de 5 300 mAh du Honor 400 Pro de l’an dernier et légèrement inférieure à la batterie de 7 300 mAh du très endurant OnePlus 15.

L’iPhone 17 Pro Max, de son côté, dispose d’une batterie de 5 088 mAh.

Parmi les autres caractéristiques clés du Honor 600 Pro figurent la puce Snapdragon 8 Elite (également utilisée dans la série Samsung Galaxy S25), un bouton dédié à l’IA pour faciliter la création de vidéos assistées par intelligence artificielle, ainsi que la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W.

Autrement dit, le dernier milieu de gamme d’Honor n’a plus grand-chose d’un milieu de gamme. Il affiche des caractéristiques qui rivalisent — et parfois dépassent — celles de véritables modèles premium comme l’iPhone 17 Pro et le Samsung Galaxy S26 Ultra. Si le prix est bien positionné, il pourrait s’agir de l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

Le modèle 512 Go est commercialisé en Malaisie à l’équivalent d’environ 620 £, mais Honor n’a pas encore confirmé les tarifs officiels au Royaume-Uni. Une disponibilité aux États-Unis et en Australie semble peu probable, même si le 400 Pro a récemment été lancé sur le marché australien, ce qui laisse la porte ouverte à une arrivée ultérieure du 600 Pro.

Les tests complets du Honor 600 Pro (ainsi que de son modèle plus abordable, le Honor 600) sont en cours. Les verdicts détaillés seront publiés dans les prochains jours. En attendant, le dernier modèle de la « Number Series » d’Honor se révèle bien plus intéressant que son design peu original pourrait le laisser penser. Après tout, qui n’aime pas l’orange ?