Pourquoi le LG C6 OLED est mon téléviseur de l’année 2026, devant Samsung, Sony et même LG

Dans une année marquée par l’arrivée des téléviseurs RGB mini-LED de nouvelle génération sur le marché grand public, les OLED haut de gamme ont repoussé leurs limites. Pourtant, mon téléviseur préféré des TechRadar Product of the Year Awards 2026 est un modèle de milieu de gamme : le LG C6 OLED.

Dernier représentant de la célèbre série C de LG, le LG C6 a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors de mon test. Il conserve tout ce qui fait la réputation de cette gamme parmi les meilleurs téléviseurs, tout en améliorant sensiblement plusieurs caractéristiques essentielles. Nous y reviendrons.

Lorsque j’ai comparé le LG C6 à son prédécesseur, le C5, ses progrès m’ont encore davantage convaincu. Ces améliorations ne sont pas systématiques d’une génération à l’autre. À l’époque, j’estimais pourtant que le C5 offrait un meilleur rapport qualité-prix. Mais six mois plus tard, le tarif du C6 a considérablement baissé. Il représente désormais une excellente affaire.

Cette victoire marque également le retour de LG au sommet de notre classement annuel, une première depuis 2022. Le Samsung S90C, un QD-OLED de milieu de gamme, avait remporté le titre en 2023. Les modèles haut de gamme Samsung S95D et S95F lui avaient ensuite succédé en 2024 et 2025. Samsung a encore commercialisé d’excellents téléviseurs cette année. Mais en 2026, le rapport qualité-prix est devenu un critère encore plus important. Et le C6 possède plusieurs atouts qui le rendent particulièrement convaincant.

Précision, luminosité et puissance

Le LG C6 (à gauche) possède un processeur amélioré, qui lui permet d’afficher davantage de luminosité et des couleurs plus riches que son prédécesseur, le LG C5 (à droite). (Image credit: Future)

L’une des principales améliorations du LG C6 concerne son processeur. Les générations précédentes de la série C utilisaient la puce Alpha 9. Le C6 adopte désormais l’Alpha 11 AI Gen 3, le processeur le plus puissant de LG, également présent dans le modèle haut de gamme LG G6. Ce changement accélère le traitement des images et améliore la fluidité de navigation dans l’interface. Il apporte également de nouvelles fonctions, notamment un traitement d’image sur 13 bits pour limiter les dégradés de couleurs visibles et un système d’amplification de la luminosité plus performant.

Mais ces caractéristiques se traduisent-elles réellement par des améliorations visibles ? Après avoir comparé le C6 au C5, la réponse est clairement oui. Le C6 a atteint 1 438 nits de luminosité HDR maximale en mode Filmmaker, sur une fenêtre de 10 % de l’écran. Le C5 plafonnait à 1 180 nits dans les mêmes conditions. Le nouveau modèle a également atteint 245 nits sur l’ensemble de la dalle, soit 50 nits de plus que son prédécesseur. Cette différence peut sembler modeste, mais elle devient perceptible sur un téléviseur OLED confronté aux reflets d’une pièce lumineuse.

Dans les conditions réelles de visionnage, le gain de luminosité HDR est particulièrement visible lors des scènes montrant un coucher de soleil à l’horizon. C’est notamment le cas dans Wicked et Top Gun: Maverick. Le C6 affiche des pics lumineux plus élevés, avec des reflets HDR davantage mis en valeur. Les scènes claires et les couleurs paraissent également plus percutantes, notamment lorsque de grandes surfaces blanches, comme la neige, occupent l’écran.

La précision de la température des couleurs du C6 (à gauche) m’a particulièrement impressionné. Elle permet aux films comme The Batman de paraître encore plus naturels que sur le LG C5 (à droite). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Mais ce qui m’a le plus impressionné pendant mes essais du C6 reste la précision de sa température de couleur. Lorsque j’ai placé les deux téléviseurs côte à côte, la dominante verdâtre présente sur le C5 est devenue immédiatement visible. Ce défaut a déjà affecté certaines dalles OLED par le passé. Il reste difficile à remarquer lorsqu’on regarde un téléviseur isolément, mais devient évident lors d’une comparaison avec un écran haut de gamme plus précis.

La différence est particulièrement visible dans The Batman, notamment lors de la scène qui suit l’affrontement entre Batman et un gang sur un quai de métro. Les deux téléviseurs affichent un excellent contraste, avec des tons sombres et lumineux bien équilibrés. Mais le C6 restitue une température de couleur beaucoup plus juste. Les murs et le quai paraissent réellement gris, tandis que la dominante verte du C5 réduit légèrement le réalisme de l’image.

Le C6 affiche également des couleurs plus intenses, des carnations plus naturelles et des nuances sombres un peu mieux maîtrisées. Regarder Élémentaire pendant mes essais a été un véritable plaisir. Les rouges, violets, roses et bleus du film se détachent magnifiquement à l’écran. Le C5 s’en sortait déjà très bien, mais le C6 parvient à faire encore mieux.

Un rapport qualité-prix imbattable

Le LG C6 sait pratiquement tout faire, d’une qualité d’image exceptionnelle à des performances gaming remarquables, avec un meilleur rapport qualité-prix que ses principaux concurrents. (Image credit: Disney / Future)

Le C6 n’est certainement pas un téléviseur « bon marché ». Mais la série C de LG a toujours excellé dans un domaine : le rapport qualité-prix. Il possède un ensemble complet de fonctionnalités pour les jeux vidéo et offre des performances fluides et réactives. Cela en fait facilement l’un des meilleurs téléviseurs gaming du marché. La gestion des mouvements est également excellente pour le sport. Enfin, ses diagonales allant de 42 à 83 pouces lui permettent de s’adapter à presque tous les espaces. C’est un téléviseur extrêmement polyvalent.

Cette année, LG a introduit une nouveauté particulièrement intéressante sur les grandes versions du C6. Les modèles de 77 et 83 pouces, baptisés LG C6H, adoptent la même dalle Tandem RGB OLED que le LG G6. Et le plus intéressant ? Cette amélioration est arrivée sans augmentation du prix de lancement par rapport aux modèles LG C5 équivalents, qui utilisaient une dalle OLED EX moins avancée. Sur ces diagonales, le LG C6 se rapproche donc énormément du LG G6, tout en restant plus abordable.

Lorsqu’un nouveau téléviseur arrive sur le marché, les hausses tarifaires par rapport à la génération précédente suscitent toujours des inquiétudes. Les fabricants les justifient généralement par l’inflation et les améliorations techniques. Cette année, la hausse des prix des produits technologiques a rendu cette question encore plus importante.

Pourtant, le C6 a été lancé à des tarifs presque identiques à ceux de la génération précédente. Depuis sa commercialisation en avril 2026, ses prix ont régulièrement diminué. En France, le LG C6 de 65 pouces est désormais proposé autour de 1 899 €, contre un prix de lancement d’environ 2 499 €. Cela représente une baisse d’environ 600 €. Et avec le Black Friday qui approche, de nouvelles réductions pourraient encore apparaître.

Entre ses performances améliorées face au C5, ses tarifs de lancement stables, ses nouvelles dalles haut de gamme sur les grandes diagonales et son excellent rapport qualité-prix, le C6 est mon choix évident pour le titre de téléviseur de l’année. Il existe peut-être des modèles encore plus impressionnants lorsque le budget n’a aucune importance. Mais en 2026, le prix compte énormément. Et aucun autre téléviseur ne coche aussi brillamment toutes les cases, y compris celle du rapport qualité-prix.