LG C6 vs LG C5, un face-à-face OLED qui confirme une vraie montée en gamme

Le LG C5 a sans difficulté figuré parmi les meilleurs téléviseurs sortis en 2025, prolongeant la longue tradition de la série C OLED qui consiste à offrir une excellente qualité d’image et un ensemble complet de fonctionnalités à un tarif OLED de milieu de gamme.

Lors des tests réalisés l’an dernier, le C5 a obtenu la note maximale de cinq étoiles, grâce à son image vibrante et précise ainsi qu’à ses performances gaming de tout premier plan. Son successeur, le LG C6, avait donc de lourdes attentes à satisfaire.

Sur le papier, le C6 ressemble beaucoup au C5… du moins dans ses versions de 42 à 65 pouces. Dans ses déclinaisons plus grandes de 77 et 83 pouces, le C6 devient le C6H et adopte une dalle OLED Primary Tandem RGB 2.0, identique à celle du modèle phare LG G6, au lieu de la dalle WOLED EX utilisée sur les tailles plus petites, similaire à celles des générations précédentes.

Tous les modèles du C6 bénéficient toutefois d’un nouveau processeur : l’Alpha 11 AI Gen 3, également présent sur le LG G6. Cela laisse espérer un gain notable en luminosité et une amélioration du rendu des couleurs, à l’image de ce que propose le G6.

Le modèle 65 pouces du C6 est récemment arrivé en laboratoire. Il a donc été comparé au C5 de référence afin d’identifier les évolutions, et si possible les améliorations, apportées par le C6.

Le LG C6 (à gauche) offre une luminosité nettement supérieure à celle du LG C5 (à droite), ce qui est particulièrement appréciable pour les scènes lumineuses et celles comportant du blanc, comme le montre l'image ci-dessus (Image credit: Future)

Il n’était pas certain que le C6, contrairement au C6H, bénéficie d’un gain important en luminosité. La surprise a pourtant été très positive. Dès le lancement de scènes enneigées issues des séquences de démonstration Spears & Munsil utilisées comme référence, la luminosité supérieure du C6 s’est révélée évidente. Les blancs affichaient un éclat plus intense et vibrant, rendant la neige particulièrement éclatante à l’écran. Point essentiel, la luminosité restait parfaitement maîtrisée dans les zones de pic.

D’autres scènes où le soleil apparaît à l’horizon ou dans le ciel ont confirmé les bénéfices de cette hausse de luminosité maximale. Dans des films comme Top Gun: Maverick ou Wicked, ces zones lumineuses semblaient plus percutantes et nettement plus brillantes que sur le LG C5, pourtant déjà solide.

Les mesures révèlent cependant un élément intéressant. La luminosité HDR maximale du C6 (fenêtre de 10 %) a été relevée à 1 438 nits, et sa luminosité HDR plein écran à 245 nits, toutes deux en mode Filmmaker. Il s’agit d’un net progrès par rapport au C5, qui affichait 1 180 nits en pic HDR et 195 nits en HDR plein écran dans le même mode. Cette augmentation était clairement visible à l’œil nu.

En revanche, le C6 affiche des valeurs inférieures sur les fenêtres de 25 %, 50 % et 75 %. Il a mesuré 694 nits à 25 % (contre 775 nits pour le C5), 389 nits à 50 % (contre 443 nits) et 287 nits à 75 % (contre 317 nits).

Malgré ces résultats, en usage réel, toutes les scènes paraissaient plus lumineuses, y compris celles susceptibles de correspondre à ces plages de mesure. LG a été contacté afin d’éclaircir ce point, au cas où il s’agirait d’une particularité liée au protocole de mesure.

En revanche, un domaine dans lequel le C6 n’évolue pas réellement concerne la gestion des reflets. Le C5 montrait déjà ses limites sur ce point, et le C6 ne change pas la donne. Malgré l’augmentation de luminosité, les scènes sombres restent délicates dans les pièces lumineuses, le C6 n’ayant pas bénéficié du traitement antireflet adopté par le G6, jugé très efficace face au Samsung S95F.

Les couleurs ont-elles progressé sur le LG C6 ?

Le C6 (à gauche) offre des couleurs plus vives et une image plus fidèle que le C5 (à droite), grâce à une température de couleur plus précise sur l'ensemble de l'écran (Image credit: Universal Pictures / Future)

Pour comparer la reproduction des couleurs entre le C6 et le C5, le disque de référence Wicked a été utilisé. Les deux téléviseurs étaient réglés en Dolby Vision Filmmaker Mode. Il est apparu clairement que les couleurs du C6 constituent une amélioration par rapport à celles du C5. La précision des couleurs semble meilleure, le C5 présentant en comparaison une légère dominante verdâtre, alors que le C6 correspond davantage aux attentes.

Dans la scène « Wizard & I », les deux téléviseurs délivraient des couleurs vibrantes et intenses, mais le C6 faisait preuve d’une plus grande exactitude. La saturation semble légèrement réduite par rapport au C5, observation déjà faite lors de comparaisons entre les G6 et G5. Ce choix semble intentionnel et bénéfique au rendu global.

Les couleurs du C6 conservent néanmoins une belle intensité. Les fleurs roses de l’arbre ressortent avec éclat, tandis que le vert de la peau d’Elphaba et les détails bleus des murs ou des uniformes trouvent un équilibre convaincant entre authenticité et vivacité.

La luminosité accrue du C6 profite également à d’autres scènes. À l’arrivée du train dans la Cité d’Émeraude, les verts éclatants du train ressortent davantage à l’écran, et les détails dorés des mécanismes brillent plus que sur le C5.

Les carnations apparaissent aussi plus naturelles sur le C6. Elles semblent plus fidèles à la réalité pour chaque personnage. Celles du C5 ne sont pas mauvaises, mais l’authenticité supplémentaire du C6 lui donne un avantage.

Un point mérite encore une analyse approfondie avant la publication du test complet du LG C6 : la gestion du banding. Le LG G6 montre une nette amélioration dans ce domaine en HDR10, notamment grâce à son processeur. Un résultat similaire est espéré ici.

Le contraste du LG C6 progresse-t-il face au C5 ?

Image 1 of 3 Le C6 (à gauche) offre un contraste perçu plus marqué grâce à une luminosité plus intense des lampes, tout en conservant des noirs profonds (Image credit: Warner Bros. / Future ) Les deux téléviseurs offrent un contraste élevé, mais là encore, la température de couleur plus précise du C6 sur l'ensemble de l'écran lui confère un rendu plus fidèle à la source. Le C6 (à gauche) produit un contraste perçu plus marqué grâce à une luminosité plus intense des lampes, tout en conservant des noirs profonds. (Image credit: Warner Bros. / Future ) Une fois encore, le contraste est excellent tant sur la C6 (à gauche) que sur la C5 (à droite), mais la C6 semble plus raffinée (Image credit: Warner Bros. / Future )

Pour comparer le contraste, le disque de référence The Batman a été utilisé. Le film comporte de nombreuses scènes à fort contraste, idéales pour démontrer les capacités d’un OLED.

Le C5 s’était déjà montré excellent sur ce film. Il reste performant, comme on peut l’attendre d’un des meilleurs téléviseurs OLED, mais le C6 paraît encore supérieur.

Les deux téléviseurs offrent un contraste solide avec un bon équilibre entre tons sombres et clairs. Toutefois, la luminosité maximale plus élevée du C6 renforce le contraste perçu. Lorsque Batman traverse le couloir d’une scène de crime dans la maison du maire Mitchell, les lampes murales brillent davantage sur le C6.

Le C6 se distingue surtout dans les détails fins. Les noirs sont légèrement plus profonds et les détails dans les ombres mieux préservés. Lors de la première rencontre entre Batman et Catwoman dans le bureau sombre, les portraits aux murs sont plus visibles sur le C6. Il en va de même dans la scène d’ouverture dans le métro, où davantage de détails de l’armure de Batman et de l’environnement apparaissent.

Surtout, le C6 n’éclaircit pas artificiellement les noirs pour obtenir ce résultat. Sur certaines scènes, les noirs du C5 semblaient parfois écrasés, avec une légère perte de détails.

Les modèles C6 (à gauche) et C5 (à droite) offrent tous deux d'excellents résultats avec les films en noir et blanc tels que « Sunset Boulevard », mais c'est la température de couleur plus précise qui fait toute la différence pour le C6 (Image credit: Paramount Pictures / Future)

Un autre test de contraste consistait à évaluer le rendu d’un film en noir et blanc, avec Sunset Boulevard. Comme attendu avec deux téléviseurs OLED, l’uniformité de la dalle est excellente. Les noirs sont profonds, les blancs éclatants et l’éventail de gris complet.

Qu’il s’agisse des scènes diurnes devant les studios Paramount Pictures ou des intérieurs sombres chez Norma, les deux téléviseurs s’en sortent bien.

Cependant, côte à côte, la température de couleur plus juste du C6 se remarque. Le C5 présente à nouveau une légère teinte verdâtre, tandis que le C6 adopte une tonalité plus froide et légèrement bleutée, plus conforme aux attentes pour un film en noir et blanc.

Pris isolément, le C5 reste excellent pour les images en noir et blanc. La dominante verte ne se remarque pas vraiment sans point de comparaison. Mais le C6 met en évidence l’ampleur de l’amélioration.

L’atout secret du C5

(Image credit: Future)

Après comparaison, le C6 apparaît comme une évolution réussie du C5. Les couleurs sont plus naturelles, le contraste légèrement mieux équilibré, la luminosité en hausse et la température de couleur plus précise sur l’ensemble de l’écran. Le C5 demeure un excellent téléviseur qui mérite pleinement sa note maximale, mais les ajustements du C6 offrent une image plus aboutie.

Toutefois, pour un achat début 2026, le C5 constitue clairement l’option la plus intéressante. Un modèle 65 pouces se trouve en moyenne autour de 1 599 €. Le C6 venant tout juste d’être lancé, la version 65 pouces avoisine les 2 500 €. L’écart est conséquent.

Le prix du C6 ne restera probablement pas aussi élevé longtemps, la série C étant souvent la première à bénéficier de remises chez LG. À ce stade, le C5 offre un meilleur rapport qualité-prix.

En cas d’absence d’urgence, le C6 propose une qualité d’image supérieure selon ces tests et deviendra le choix privilégié lorsque son tarif baissera. Mais le C5 reste un excellent téléviseur qui ne décevra pas. Pour un achat rapide dans la série C, le C5 demeure l’option la plus judicieuse.